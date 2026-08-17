Les Serments trahis : le futur avait sept ans

Avant la fracture, une petite fille prête serment à Tito et pense très sérieusement : « J’étais le futur. » Voilà peut-être le cœur du roman : raconter ce futur promis, puis défait pièce après pièce. La Yougoslavie n’est pas ici une démonstration géopolitique. Elle sent le café, le chou mariné, la fumée, les plats trop riches et les maisons trop pleines. Elle se parle en plusieurs alphabets, se dispute entre une grand-mère croyante et un grand-père communiste, se range derrière une vitrine où les objets précieux attendent leur heure. Ce monde paraît solide parce qu’il est quotidien. Son effondrement n’en devient que plus brutal.

Le titre travaille alors au-delà du serment des pionniers. Ce sont les promesses d’un pays, bien sûr, mais aussi celles que l’on croit lire dans les amitiés, le voisinage, les fidélités ordinaires. Le texte saisit avec justesse le moment où elles cessent de tenir. Un ami s’éloigne. Un voisin change de camp. Celui qu’on connaissait devient celui dont on se méfie. Pohara ne transforme pas pour autant chaque personnage en symbole : les contradictions demeurent, et avec elles quelque chose de profondément humain.

Sa grande réussite tient à la hauteur choisie. La guerre est vue par une enfant qui comprend de travers, imagine beaucoup et ne dispose pas encore du vocabulaire adulte pour ordonner l’horreur. Alors une phrase suffit : « Les enfants rapportaient le plus de points. » Rien autour. Pas d’effet supplémentaire.

Le livre est souvent le plus fort lorsqu’il s’arrête là, dans cette collision entre l’innocence du regard et ce que le lecteur, lui, comprend immédiatement. L’humour, les superstitions, les maladresses et les absurdités enfantines ne décorent pas le drame : ils préservent quelques secondes encore la possibilité d’un monde normal.

Papa était Valter. Jusqu’à ce qu’il ne soit plus là

Le père occupe le centre affectif du récit. Fantasque, tendre, imprudent, parfois inconséquent, il est aussi celui dont l’absence finira par mesurer toutes les autres. La scène du départ ne cherche pas à fabriquer de l’émotion ; elle la laisse venir dans une odeur, une étreinte, un sourire forcé, puis cette certitude : « J’ai su à ce moment-là que je ne le reverrais plus jamais. » La phrase tranche. Après elle, l’enfance elle-même semble avoir quitté la pièce.

Commence alors l’errance : frontières, gares, refuges provisoires, camps, déplacements, retours impossibles. Pohara réussit particulièrement bien ces instants où un lieu se réduit à ce qu’un réfugié peut en voir : « La Hongrie était un beau pays mais je n’en ai vu que le camp de réfugiés. » La formule, sèche, défait en quelques mots toute géographie touristique. Le pays n’est plus un paysage ; il devient une attente derrière une porte fermée.

Cette abondance de mémoire constitue aussi la faiblesse du livre. L’autrice veut sauver une ville, une famille, des langues, des rites, des légendes, des chansons, des morts. Par endroits, elle explique donc ce qu’elle avait déjà très bien montré. Certains dialogues, notamment ceux du grand-père, portent une charge historique et politique si construite que la voix enfantine recule.

Plus loin, plusieurs figures croisées par la narratrice semblent parfois arriver avec leur histoire, leur symbole, presque leur fonction. Les motifs du pont, du fil, de la maison et du tissage sont puissants ; à force de revenir, ils perdent ponctuellement de leur surprise.

Une maison tient parfois dans une poche

Reste que cet excès vient du même mouvement que la réussite : ne rien laisser disparaître une seconde fois. La prose avance par images concrètes, reprises, listes, brusques raccourcis. Le jeu de l’enfance devient la grammaire de la catastrophe. Les monstres des contes reculent ; les vrais n’ont besoin ni de cornes ni de dents de fer.

L’épilogue verbalise davantage le traumatisme et la diaspora, au risque d’insister là où les scènes avaient déjà parlé. Mais il trouve aussi deux formulations qui résument la nécessité du livre : « Nos corps ont absorbé le choc, en silence. Ils hurleront plus tard. » Et cette autre, plus intime : « Je suis chez moi partout, et nulle part à la fois, puisque mon père est parti et que sa mort nous a déracinés. » Les Serments trahis raconte cet endroit impossible : survivre à la disparition d’un monde, continuer avec ses morts, et comprendre qu’une maison peut finir par tenir dans quelques souvenirs que l’on transporte avec soi.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com