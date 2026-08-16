Livres, bibliothèques, patrimoine : l’UNESCO prépare l’après-guerre en Ukraine

Première visite en Ukraine depuis sa prise de fonctions, en novembre 2025, et forcément un programme chargé. Ce 16 août, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, a rencontré Volodymyr Zelensky et plusieurs membres du gouvernement pour passer en revue les interventions menées dans l’éducation, les sciences, l’information et, bien sûr, la culture.

Le chiffre avancé à cette occasion donne la mesure de l’engagement : 79 millions $ ont été mobilisés depuis février 2022, avec les partenaires de l’Organisation, pour accompagner le redressement du pays. Une somme cumulée, donc, et non une nouvelle enveloppe annoncée à Kyiv. L’UNESCO la présente désormais comme sa plus importante réponse à une crise dans le monde.

Le compteur continue ainsi de progresser. En janvier 2025, lorsque ActuaLitté présentait l’ouverture du Lviv Culture Hub, près de 74 millions $ avaient déjà été réunis. Derrière ces montants se dessine un problème beaucoup plus concret : comment maintenir des institutions, des collections et ceux qui les font vivre pendant que les destructions continuent ?

906 bibliothèques dans les comptes

Pour le livre, le bilan est déjà vertigineux. ActuaLitté le rappelait le 15 août : selon le ministère ukrainien de la Culture, 906 bibliothèques avaient été touchées depuis février 2022 à la fin juillet, dont 228 entièrement détruites et 678 endommagées. Les établissements de lecture constituent ainsi l’une des catégories d’infrastructures culturelles les plus affectées.

Et les bâtiments ne racontent qu’une partie de l’histoire. Le 30 juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà été déclarés détruits au cours du mois, après des frappes contre BookChef, Knyholav, plusieurs maisons et l’imprimerie Konvi. Puis vint l’incendie du centre logistique de RNK-Ranok à Kharkiv, avec près de huit millions d’exemplaires supplémentaires partis en fumée.

Production, stockage, distribution d’un côté ; bibliothèques et accès aux ouvrages de l’autre. Les attaques atteignent désormais presque toutes les étapes qui permettent à un livre de passer de l’imprimerie au lecteur.

Sauver les documents avant de restaurer les murs

C’est ici qu’un programme annoncé quelques semaines avant la visite de Khaled El-Enany prend une importance particulière. Le 26 juin, lors de l’Ukraine Recovery Conference à Gdansk, l’UNESCO a annoncé 2 millions € supplémentaires apportés par l’Union européenne pour sauvegarder le patrimoine documentaire ukrainien et maintenir son accès, notamment sous forme numérique.

Le dispositif vise les collections exposées aux conséquences de la guerre. Il doit améliorer la préparation aux situations d’urgence des institutions de mémoire, développer des systèmes durables de numérisation et de conservation numérique, renforcer la coopération entre établissements et former leurs personnels.

Les bibliothèques et archives sont explicitement concernées : une copie numérique ne remplace évidemment pas un original disparu, mais elle évite qu’avec lui s’efface jusqu’à son contenu.

Cette nouvelle phase prolonge une action : 2,2 millions € de fonds européens étaient alors consacrés à la sauvegarde du patrimoine documentaire juif d’Ukraine, avec inventaire, mise à l’abri et numérisation des documents. Le programme annoncé en juin élargit le périmètre à l’ensemble du patrimoine documentaire ukrainien, y compris celui des minorités nationales.

La question n’est pas nouvelle. Après la destruction de milliers d’ouvrages à Sumy en 2025, la numérisation a pris une place significative dans les dispositifs de sauvegarde des archives et des livres menacés. À mesure que les pertes matérielles s’accumulent, ce qui relevait de la précaution devient une véritable politique de continuité documentaire.

Former ceux qui devront continuer

Un fichier sauvegardé ne règle évidemment pas tout. Encore faut-il des équipes, du matériel et des établissements capables de poursuivre le travail. Le bilan présenté par l’UNESCO fait état de plus de 2500 professionnels ukrainiens de la culture accompagnés depuis 2022.

Le Lviv Culture Hub participe de cette logique. Centre de formation, de rencontres et de professionnalisation, il réserve notamment une place aux auteurs et à la sphère littéraire. En avril 2026, l’UNESCO y recensait plus de 130 événements et 3500 participants.

Les bibliothèques servent elles aussi directement de points d’appui. Selon le bilan publié par l’UNESCO en avril, 60 bibliothécaires de 32 établissements publics ont été formés à l’accompagnement psychosocial. Plus de 3000 visiteurs en auraient bénéficié, tandis que les structures participantes ont reçu plus de 1500 ouvrages consacrés à cette question.

À Kyiv-Petchersk, réparer l’urgence

La visite du directeur général comportait enfin un chantier autrement plus visible : la Laure de Kyiv-Petchersk, inscrite au patrimoine mondial avec la cathédrale Sainte-Sophie et placée depuis 2023 sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Une frappe signalée le 15 juin a sérieusement endommagé la cathédrale de la Dormition.

Une première expertise achevée en juillet a constaté des dégâts sur plus de 80 % de sa toiture, ainsi que sur plusieurs structures supérieures. L’UNESCO annonce désormais 100.000 $ prélevés sur son Fonds d’urgence pour le patrimoine afin de financer les premières stabilisations. La Suisse ajoutera 732.000 $, via l’Organisation, pour les études nécessaires à la reconstruction permanente du toit et les consolidations urgentes.

Le Japon finance parallèlement un relevé numérique et une numérisation laser en trois dimensions de la cathédrale. Une photographie extrêmement précise du bâtiment endommagé, cette fois au sens presque littéral : elle doit servir de référence aux travaux de stabilisation, de conservation et de restauration qui suivront.

Crédits photo © UNESCO / Anastasiia Telikova

Par Nicolas Gary

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