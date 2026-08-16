Jason Arday, mort à Londres neuf jours après sa démission, et son livre maintenu

Neuf jours plus tôt, l’universitaire avait démissionné alors que son travail et son parcours faisaient l’objet de plusieurs enquêtes. Ses mémoires, parus cette semaine aux États-Unis, restent inscrits au catalogue britannique de Simon & Schuster pour le 27 août.

Le dossier avait déjà changé de nature avec la démission de Jason Arday. Sa disparition impose désormais une précaution supplémentaire : ne rien déduire des circonstances de sa mort, et ne pas transformer en faits établis les accusations qu’il contestait.

Selon la Metropolitan Police, citée par RTHK, les secours ont découvert le sociologue sans réaction dans une propriété de Battersea, au sud de Londres, vendredi après-midi. L’homme de 41 ans a été déclaré mort sur place. « À ce stade, sa mort est considérée comme inattendue, mais elle n’est pas jugée suspecte », indique la police. L’enquête a été confiée à sa Central South Command Unit et un dossier doit être préparé pour le coroner. Aucune cause n’a été rendue publique.

L’université de Cambridge s’est dite « profondément attristée ». Jesus College, dont Jason Arday était fellow avant sa démission, a évoqué le « choc et l’incrédulité » de sa communauté, rappelant de lui un homme « gentil et doux ».

Plusieurs semaines de controverse

Le 5 août, Jason Arday avait quitté avec effet immédiat son poste de professeur de sociologie de l’éducation ainsi que son fellowship à Jesus College. Il expliquait alors que les accusations, spéculations et commentaires publics avaient eu un coût personnel considérable, tout en précisant que son départ ne valait pas reconnaissance des griefs formulés contre lui.

La controverse concernait d’abord sa thèse de doctorat, soutenue en 2015 à Liverpool John Moores University. Des articles de presse avaient relevé de nombreux passages présentant de fortes similitudes avec des travaux antérieurs. Jason Arday niait tout plagiat, tout en reconnaissant des erreurs commises pendant son doctorat. Liverpool John Moores University avait auparavant examiné des plaintes concernant la thèse sans les retenir.

Les interrogations s’étaient ensuite étendues à d’autres publications, à certaines qualifications et affiliations revendiquées, ainsi qu’à plusieurs épisodes de son parcours personnel. Cambridge avait d’abord défendu son professeur, avant d’ouvrir de nouvelles investigations après l’apparition d’informations supplémentaires.

Le 12 août, la vice-chancelière Deborah Prentice annonçait en outreun examen indépendant des circonstances de sa nomination à la Faculty of Education en 2022 et de son passage dans l’établissement.

La famille dénonce trois années d’attaques

Après l’annonce de la mort, les proches de Jason Arday ont pris la parole par l’intermédiaire de son éditeur, Simon & Schuster UK. Ils affirment qu’il avait subi depuis son arrivée à Cambridge une campagne prolongée d’abus destinée, selon eux, à le discréditer.

« La campagne de désinformation a été trop lourde pour Jason », déclarent-ils, avant de demander à la presse de les laisser désormais en paix et de cesser les sollicitations visant la famille.

Cette déclaration exprime la position de ses proches. Elle ne constitue pas une conclusion sur les circonstances de la mort de l’universitaire : la police, de son côté, n’établit aucun lien de causalité. Et au fil du temps, le calendrier éditorial est devenu sensible.

Great and Unfortunate Things, les mémoires de Jason Arday avec la collaboration d’Eve Claxton, sont sortis aux États-Unis le 11 août chez 37 Ink, marque de Simon & Schuster. L’édition britannique demeure annoncée au 27 août, au prix de 20 £.

Selon sa présentation éditoriale, l’ouvrage raconte l’enfance d’un garçon diagnostiqué autiste et présentant un retard global du développement, resté longtemps non verbal, qui aurait prononcé son premier mot à 11 ans puis appris à lire et à écrire à 18 ans. Le récit suit ensuite son parcours dans l’enseignement et la recherche jusqu’à sa nomination à Cambridge, en 2023, à 37 ans, qui fit de lui le plus jeune professeur noir de l’histoire de l’université. Le rôle de sa mère, Giff, et des proches qui l’ont accompagné forme un autre axe central du livre.

Cette attribution est désormais indispensable : plusieurs éléments de la biographie publique de Jason Arday avaient été questionnés dans les semaines précédant sa mort. Or les mémoires reposent précisément sur la narration de cette trajectoire.

Avant sa disparition, Simon & Schuster avait maintenu la sortie malgré la controverse. La maison soulignait qu’aucune accusation de plagiat ne visait Great and Unfortunate Things et indiquait que l’auteur, Eve Claxton ainsi que ses équipes éditoriales et juridiques avaient travaillé à la vérification du manuscrit. ActuaLitté avait détaillé le 10 août les questions soulevées par ce fact-checking et les divergences apparues entre certains éléments du dossier de présentation vendu aux éditeurs et le texte finalement publié

Au 16 août, la page britannique de Simon & Schuster conserve la date du 27 août. Elle n’a toutefois pas été entièrement actualisée puisqu’elle présente encore Jason Arday comme professeur en poste à Cambridge. The Bookseller indiquait également, lors de l’annonce de sa mort le 14 août, que le livre restait prévu à cette date. Aucun changement de calendrier n’apparaît dans les sources publiques consultées.

Crédits photo : Jason Arday (Anselm Ebulue, Simon & Schuster)

Par Clément Solym

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