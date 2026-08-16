Jason Arday, mort à Londres neuf jours après sa démission, et son livre maintenu

Jason Arday, 41 ans, ancien professeur de sociologie de l’éducation à l’université de Cambridge, a été retrouvé sans réaction vendredi 14 août dans un logement de Battersea, à Londres. Sa mort a été constatée sur place. La police métropolitaine la qualifie d’« inattendue », mais ne la considère pas comme suspecte.
Le 16/08/2026 à 12:25 par Clément Solym
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16/08/2026 à 12:25
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Neuf jours plus tôt, l’universitaire avait démissionné alors que son travail et son parcours faisaient l’objet de plusieurs enquêtes. Ses mémoires, parus cette semaine aux États-Unis, restent inscrits au catalogue britannique de Simon & Schuster pour le 27 août.
Le dossier avait déjà changé de nature avec la démission de Jason Arday. Sa disparition impose désormais une précaution supplémentaire : ne rien déduire des circonstances de sa mort, et ne pas transformer en faits établis les accusations qu’il contestait.
Selon la Metropolitan Police, citée par RTHK, les secours ont découvert le sociologue sans réaction dans une propriété de Battersea, au sud de Londres, vendredi après-midi. L’homme de 41 ans a été déclaré mort sur place. « À ce stade, sa mort est considérée comme inattendue, mais elle n’est pas jugée suspecte », indique la police. L’enquête a été confiée à sa Central South Command Unit et un dossier doit être préparé pour le coroner. Aucune cause n’a été rendue publique.
L’université de Cambridge s’est dite « profondément attristée ». Jesus College, dont Jason Arday était fellow avant sa démission, a évoqué le « choc et l’incrédulité » de sa communauté, rappelant de lui un homme « gentil et doux ».
Le 5 août, Jason Arday avait quitté avec effet immédiat son poste de professeur de sociologie de l’éducation ainsi que son fellowship à Jesus College. Il expliquait alors que les accusations, spéculations et commentaires publics avaient eu un coût personnel considérable, tout en précisant que son départ ne valait pas reconnaissance des griefs formulés contre lui.
La controverse concernait d’abord sa thèse de doctorat, soutenue en 2015 à Liverpool John Moores University. Des articles de presse avaient relevé de nombreux passages présentant de fortes similitudes avec des travaux antérieurs. Jason Arday niait tout plagiat, tout en reconnaissant des erreurs commises pendant son doctorat. Liverpool John Moores University avait auparavant examiné des plaintes concernant la thèse sans les retenir.
Les interrogations s’étaient ensuite étendues à d’autres publications, à certaines qualifications et affiliations revendiquées, ainsi qu’à plusieurs épisodes de son parcours personnel. Cambridge avait d’abord défendu son professeur, avant d’ouvrir de nouvelles investigations après l’apparition d’informations supplémentaires.
Le 12 août, la vice-chancelière Deborah Prentice annonçait en outreun examen indépendant des circonstances de sa nomination à la Faculty of Education en 2022 et de son passage dans l’établissement.
Après l’annonce de la mort, les proches de Jason Arday ont pris la parole par l’intermédiaire de son éditeur, Simon & Schuster UK. Ils affirment qu’il avait subi depuis son arrivée à Cambridge une campagne prolongée d’abus destinée, selon eux, à le discréditer.
« La campagne de désinformation a été trop lourde pour Jason », déclarent-ils, avant de demander à la presse de les laisser désormais en paix et de cesser les sollicitations visant la famille.
Cette déclaration exprime la position de ses proches. Elle ne constitue pas une conclusion sur les circonstances de la mort de l’universitaire : la police, de son côté, n’établit aucun lien de causalité. Et au fil du temps, le calendrier éditorial est devenu sensible.
Great and Unfortunate Things, les mémoires de Jason Arday avec la collaboration d’Eve Claxton, sont sortis aux États-Unis le 11 août chez 37 Ink, marque de Simon & Schuster. L’édition britannique demeure annoncée au 27 août, au prix de 20 £.
Selon sa présentation éditoriale, l’ouvrage raconte l’enfance d’un garçon diagnostiqué autiste et présentant un retard global du développement, resté longtemps non verbal, qui aurait prononcé son premier mot à 11 ans puis appris à lire et à écrire à 18 ans. Le récit suit ensuite son parcours dans l’enseignement et la recherche jusqu’à sa nomination à Cambridge, en 2023, à 37 ans, qui fit de lui le plus jeune professeur noir de l’histoire de l’université. Le rôle de sa mère, Giff, et des proches qui l’ont accompagné forme un autre axe central du livre.
Cette attribution est désormais indispensable : plusieurs éléments de la biographie publique de Jason Arday avaient été questionnés dans les semaines précédant sa mort. Or les mémoires reposent précisément sur la narration de cette trajectoire.
Avant sa disparition, Simon & Schuster avait maintenu la sortie malgré la controverse. La maison soulignait qu’aucune accusation de plagiat ne visait Great and Unfortunate Things et indiquait que l’auteur, Eve Claxton ainsi que ses équipes éditoriales et juridiques avaient travaillé à la vérification du manuscrit. ActuaLitté avait détaillé le 10 août les questions soulevées par ce fact-checking et les divergences apparues entre certains éléments du dossier de présentation vendu aux éditeurs et le texte finalement publié
Au 16 août, la page britannique de Simon & Schuster conserve la date du 27 août. Elle n’a toutefois pas été entièrement actualisée puisqu’elle présente encore Jason Arday comme professeur en poste à Cambridge. The Bookseller indiquait également, lors de l’annonce de sa mort le 14 août, que le livre restait prévu à cette date. Aucun changement de calendrier n’apparaît dans les sources publiques consultées.
Crédits photo : Jason Arday (Anselm Ebulue, Simon & Schuster)
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.
10/08/2026, 14:52
Le 8 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable, qui s'appuie sur la notion de « rémunération appropriée » de l'auteur inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Il a en effet estimé que la rémunération prévue par deux contrats des éditions L'Harmattan avait un caractère « dérisoire », les rendant de fait nuls et entraînant leur anéantissement rétroactif.
10/08/2026, 11:36
La Chapelle de la Gare, située à Chavannes-près-Renens (canton de Vaud), en Suisse romande, abritera, à compter de ce 10 août, une librairie généraliste indépendante, La Maison des Feuilles. Codirigée par Pablo Thüler et Léa Bourquin, l'enseigne mettra à disposition de sa clientèle habituée ou de passage 10.000 références en langue française ainsi qu'un petit espace café...
10/08/2026, 10:31
Pour remettre Barnes & Noble sur pied, James Daunt a supprimé l’un des mécanismes qui entretenaient son uniformité : des remises accordées par les éditeurs en échange d’une présence et de mises en avant déterminées dans tout le réseau. Dans Fortune, le patron de l’enseigne détaille une transformation fondée sur l’autonomie locale, des commandes plus prudentes et un assortiment élargi. Sept ans après son arrivée, Barnes & Noble dépasse de nouveau 700 librairies.
09/08/2026, 08:38
Près de vingt-cinq ans après la fermeture de la presse indépendante en Érythrée, PEN International réclame une « preuve de vie » pour douze écrivains et journalistes arrêtés dans le sillage de la répression de septembre 2001. À l’approche du 18 septembre, l’organisation remet leurs noms en circulation — pendant que le Comité pour la protection des journalistes distingue seize professionnels érythréens réduits au silence. Deux périmètres, un même trou noir documentaire.
08/08/2026, 12:17
Coups contre un romancier, procédure pénale visant un auteur, pertes de financements culturels, accès aux espaces publics restreint : PEN International estime que la liberté d’expression continue de se dégrader en Serbie. Son alerte du 22 juillet replace l’agression de Vladimir Arsenijević, déjà documentée par ActuaLitté, dans un ensemble plus large de pressions sur les écrivains, les médias, les universitaires et les artistes.
08/08/2026, 11:32
Promise à la cession dans le cadre du plan de redressement de Gibert, la librairie d'Évreux peut désormais compter sur le soutien de la municipalité. Le maire, Guy Lefrand, s'engage au maintien d'une librairie en centre-ville et annonce la mobilisation des services de la ville pour trouver une solution de reprise. 10 salariés sont concernés par cette recherche de reprise, tandis que l'établissement reste la seule librairie généraliste du centre-ville.
07/08/2026, 18:03
En Corée du Sud, les ventes de livres progressent en 2026 tandis que les jeunes lecteurs reviennent vers la fiction et, surtout, vers les librairies physiques. Un phénomène que l’éditeur et auteur Jérôme Oliveira résume par une formule : « La librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. » Et en creux, une question : plutôt que d’opposer lecture et écrans, faut-il réinventer les lieux dans lesquels le livre se rencontre ?
07/08/2026, 17:31
En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».
07/08/2026, 11:43
Great Western Railway a installé des mini-bibliothèques dans 10 gares de son réseau britannique pendant les vacances d’été 2026. Les familles peuvent y prendre, échanger ou déposer des livres gratuitement. L’opération a été lancée avec l’auteur jeunesse Michael Rosen après une enquête commandée par la compagnie, dans laquelle un parent sur cinq dit avoir constaté à la rentrée des difficultés avec des mots que son enfant connaissait avant les vacances.
07/08/2026, 11:38
Tandis que les outils basés sur l'intelligence artificielle font craindre une uniformisation des modalités d'expression et une domination renforcée de la langue anglaise, un imposant catalogue d'ouvrages souhaite faire entendre la diversité linguistique. L'Union internationale pour les Livres de Jeunesse (IBBY) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sont à l'origine de cette initiative.
07/08/2026, 10:31
Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.
07/08/2026, 08:30
L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.
06/08/2026, 18:18
L'auteur Marcos-Ricardo Barnatán et son fils Jimmy devaient présenter un recueil écrit à quatre mains à la Foire du livre de Santander. Des manifestants propalestiniens ont empêché le déroulement normal de la rencontre pour protester contre les positions publiques du poète en faveur d’Israël. Une plainte déposée est désormais examinée par l’unité spécialisée dans les crimes de haine du parquet de Cantabrie.
06/08/2026, 17:44
À Embrun, dans les Hautes-Alpes, Annaïck Le Menestrel finalise la reprise de la librairie Charabia, pour en faire Les Adventices. Sa librairie généraliste et indépendante correspondra à ces « plantes qui poussent là où on ne les attend pas », pour porter haut la « résistance discrète » et la « vie dans les marges ». Un lieu idéal pour les lecteurs et lectrices, a priori.
06/08/2026, 13:09
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