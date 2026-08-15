Une librairie queer et féministe ouvre à Hambourg, sans Harry Potter

À Hambourg, les voix minorées viennent de gagner quelques mètres de rayonnages. Perspektiven, présentée par le Börsenblatt comme la première librairie explicitement queerféministe de la ville, a ouvert ses portes le 8 août dans le quartier d’Uhlenhorst. Fondée par Amelie Stertenbrink, avec Janne Ulrich comme première collaboratrice, l’adresse veut rendre plus visibles les littératures queer, féministes et sous-représentées — tout en assumant qu’un « safer space » reste aussi un commerce de livres.
Le 15/08/2026 à 17:19 par Clément Solym
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15/08/2026 à 17:19
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Une librairie généraliste peut promettre d’avoir de tout. Perspektiven commence, elle, par dire ce qu’elle veut mieux montrer. Au 46 Mundsburger Damm, à l’est de l’Alster, la sélection privilégie les autrices et auteurs FLINTA* — femmes, lesbiennes, personnes intersexes, non binaires, trans et agenres —, les écrivains queer, les personnes racisées et d’autres voix encore peu représentées. Romans, essais féministes, ouvrages intersectionnels, jeunesse et titres de maisons indépendantes composent l’essentiel de l’offre.
Le projet est celui d’Amelie Stertenbrink, 26 ans. Janne Ulrich, 22 ans, l’accompagne depuis les débuts comme première salariée : elle a d’ailleurs pris soin de préciser àSzene Hamburg qu’elle n’était pas cofondatrice.
Toutes deux se sont rencontrées pendant leurs études de germanistique à l’université de Hambourg et ont préparé leur entrée dans le métier par une formation et un stage en librairie. Stertenbrink situe la naissance de l’idée environ un an avant l’ouverture, avec l’envie de réunir activité professionnelle et engagement.
Chez Perspektiven, le passage en caisse ne constitue manifestement pas l’horizon indépassable. Lataz décrit fauteuils et coussins, avec la possibilité de venir s’installer même avec un ouvrage apporté de chez soi. Un club de lecture trans* doit se réunir régulièrement sur place ; ateliers d’écriture et rencontres littéraires figurent également au programme. Autrement dit, vendre, conseiller, puis laisser les lecteurs rester un peu.
Même logique du côté de l’accessibilité. Une rampe facilite l’entrée en fauteuil roulant ; l’équipe dit chercher à réduire autant que possible les sollicitations sensorielles et prête des objets de manipulation pendant la visite. Le lieu se définit comme un « espace plus sûr » destiné notamment aux personnes FLINTA*, LGBTQIA+ et à d’autres groupes marginalisés, sans pour autant réserver son seuil à ces seuls publics.
La ligne éditoriale se lit jusque dans les absences. La taz relève ainsi que Stertenbrink et Ulrich assument de choisir les titres qu’elles ne souhaitent pas proposer : la série Harry Potter, de J. K. Rowling, ne figure pas dans leur assortiment. Sans grand discours économique, la fondatrice résume la gymnastique, dans une formule que l’on traduira ainsi : « Nous ferons autant d’activisme que possible et autant de capitalisme que nécessaire. »
Avant de tourner la pancarte sur « ouvert », Perspektiven est passée par le financement participatif. La campagne organisée sur 99 Funken, du 1er février au 15 mars, a recueilli 2352 euros auprès de 39 soutiens.
Le chiffre mérite cependant mieux qu’un rapide cocorico comptable : la collecte a atteint 235 % du seuil minimal fixé à 1000 euros, mais seulement 11 % de l’objectif de 20.000 euros. De quoi contribuer au lancement, certainement pas de quoi payer seule l’addition.
L’équipe évaluait très grossièrement l’aménagement entre 5000 et 10.000 euros, l’équipement informatique autour de 2000 euros et le premier achat de livres à quelque 15.000 euros, avant travaux éventuels, loyer, salaires ou assurances. Stertenbrink a par ailleurs expliqué disposer du capital nécessaire et pouvoir, si besoin, compter sur un soutien familial. Le financement participatif retrouve ainsi sa juste proportion : un coup de pouce à la création, non son unique carburant.
Pour expliquer la naissance de Perspektiven, ses initiatrices invoquaient également la fragilisation de plusieurs structures hambourgeoises consacrées aux études féministes, queer ou liées au handicap. Sur ce terrain, quelques nuances évitent de transformer une inquiétude réelle en cimetière imaginaire.
Le projet commun baptisé hamburger frauen*bibliothek, conduit pendant quinze ans par DENKtRÄUME avec le Landesfrauenrat Hamburg, a bien pris fin en 2019. Cela ne signifie toutefois pas que toute bibliothèque féministe ait disparu de la ville : DENKtRÄUME conserve aujourd’hui encore une bibliothèque, des archives et une programmation régulière.
La Bibliothèque centrale de recherche sur les femmes, le genre et les études queer du Zentrum Gender & Diversity se trouve pour sa part dans une situation plus incertaine. Dans un courrier publié en avril 2025, l’AStA de l’université de Hambourg alertait sur une possible dissolution de la structure et sur le risque de dispersion ou de mise en réserve de ses collections.
Quant au Zentrum für Disability Studies und Teilhabeforschung, parler de fermeture serait aller trop vite. Son rattachement à l’Evangelische Hochschule et son financement général ont cessé le 31 décembre 2025. En janvier, le ZeDiS indiquait être désormais sans organisme porteur, tout en affirmant poursuivre son travail en faveur des Disability Studies.
Perspektiven s’installe donc dans ce paysage avec son propre modèle : un commerce indépendant, une sélection revendiquée et un calendrier déjà rempli.
Un club de lecture trans* est annoncé chaque dernier jeudi du mois ; Brian Frank doit venir le 11 septembre pour Please Come And Get Me, puis Else Buschheuer le 16 octobre autour d’Ex@Frau. Après les intentions, voici donc les rayonnages, les fauteuils et les premières dates au calendrier.
Crédits photo : Perspektiven
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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08/08/2026, 11:32
Great Western Railway a installé des mini-bibliothèques dans 10 gares de son réseau britannique pendant les vacances d’été 2026. Les familles peuvent y prendre, échanger ou déposer des livres gratuitement. L’opération a été lancée avec l’auteur jeunesse Michael Rosen après une enquête commandée par la compagnie, dans laquelle un parent sur cinq dit avoir constaté à la rentrée des difficultés avec des mots que son enfant connaissait avant les vacances.
07/08/2026, 11:38
Tandis que les outils basés sur l'intelligence artificielle font craindre une uniformisation des modalités d'expression et une domination renforcée de la langue anglaise, un imposant catalogue d'ouvrages souhaite faire entendre la diversité linguistique. L'Union internationale pour les Livres de Jeunesse (IBBY) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sont à l'origine de cette initiative.
07/08/2026, 10:31
Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.
07/08/2026, 08:30
L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.
06/08/2026, 18:18
L'auteur Marcos-Ricardo Barnatán et son fils Jimmy devaient présenter un recueil écrit à quatre mains à la Foire du livre de Santander. Des manifestants propalestiniens ont empêché le déroulement normal de la rencontre pour protester contre les positions publiques du poète en faveur d’Israël. Une plainte déposée est désormais examinée par l’unité spécialisée dans les crimes de haine du parquet de Cantabrie.
06/08/2026, 17:44
Yūki Tabata présente ses excuses aux éditeurs, assistants, graphistes et imprimeurs de Black Clover dans la postface du 38e et dernier tome, publié au Japon le 4 août 2026. Le manga s’est achevé le 30 avril, après plus de dix ans de publication. L’auteur reconnaît avoir épuisé certains collaborateurs, retardé le travail d’autres professionnels et provoqué des difficultés au fil de la production.
06/08/2026, 13:09
À Redwood City, en Californie, Barnes & Noble fermera le 16 septembre 2026 une librairie exploitée depuis trente-trois ans. L’enseigne affirme que le propriétaire des murs n’a proposé aucune solution pour prolonger son occupation. Une disparition imposée qui tranche avec la croissance retrouvée du premier libraire de détail américain, désormais fort de plus de 700 adresses.
06/08/2026, 12:52
Plus de cinq mois après son dernier billet personnel, George R.R. Martin a repris la plume sur son site, le 3 août. L’auteur du cycle du Trône de fer y décrit une année éprouvante, marquée par la perte d’amis, la tristesse et la dépression. Aucune nouvelle éditoriale n’accompagne cette confidence : The Winds of Winter, attendu depuis quinze ans, n’est pas même cité.
06/08/2026, 11:51
Le 3 octobre 2026, l’opération See You at the Library entend réunir des familles dans « des centaines de bibliothèques » aux États-Unis. Portée par Brave for Good, organisation liée à l’éditeur chrétien BRAVE Books, la campagne repose sur une nuance décisive : les établissements ne programment pas ces rendez-vous. Des groupes locaux réservent leurs salles, puis y installent lectures, prières et valeurs patriotiques.
06/08/2026, 11:12
Feltrinelli connaissait déjà le chemin de Barcelone, où le groupe italien contrôle Anagrama. En 2026, il change d’échelle : nouvelle maison pour le marché hispanophone, relance de Gribaudo, librairie à Montevideo et fondation culturelle. Une expansion répartie entre plusieurs enseignes, au moment où des éditeurs espagnols rappellent que multiplier les parutions ne garantit ni les ventes ni la rentabilité.
06/08/2026, 11:08
Le fondateur des Éditions Thierry Magnier cessera ses fonctions le 1er novembre 2026, à un an du trentième anniversaire de la maison. Thierry Magnier reconnaît avoir préparé sa succession, tout en disant avoir été surpris par son calendrier. Actes Sud présente de son côté cette décision comme l’aboutissement d’une transmission engagée depuis plusieurs années au profit de l’équipe éditoriale.
06/08/2026, 10:30
La disparition de Didier Decoin, mort à 81 ans, a suscité de nombreux témoignages dans le monde de l’édition, des lettres, du cinéma et de la télévision. Son éditeur et ami Manuel Carcassonne salue un « capitaine et un styliste hors pair », tandis que ses proches évoquent unanimement sa culture, sa douceur et sa générosité.
05/08/2026, 18:24
Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.
05/08/2026, 16:23
Le gouvernement de Javier Milei a avancé un nouveau projet visant à abroger la loi argentine sur le prix unique du livre. Portée par le ministre de la Dérégulation Federico Sturzenegger, cette suppression laisserait chaque vendeur libre de déterminer ses tarifs de vente. La Chambre argentine du livre craint que les grandes plateformes utilisent leur capacité financière pour proposer des rabais inaccessibles aux commerces indépendants.
05/08/2026, 16:21
L’écrivain Didier Decoin est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé l’Académie Goncourt ce mercredi 5 août. Couronné en 1977 pour John l’Enfer, il avait présidé l’institution entre 2020 et 2024. Quelques mois avant sa disparition, les éditions Stock publiaient encore son roman Maypops, inspiré d’une des plus graves erreurs judiciaires de l’Amérique ségrégationniste.
05/08/2026, 14:25
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