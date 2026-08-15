Une librairie queer et féministe ouvre à Hambourg, sans Harry Potter

Une librairie généraliste peut promettre d’avoir de tout. Perspektiven commence, elle, par dire ce qu’elle veut mieux montrer. Au 46 Mundsburger Damm, à l’est de l’Alster, la sélection privilégie les autrices et auteurs FLINTA* — femmes, lesbiennes, personnes intersexes, non binaires, trans et agenres —, les écrivains queer, les personnes racisées et d’autres voix encore peu représentées. Romans, essais féministes, ouvrages intersectionnels, jeunesse et titres de maisons indépendantes composent l’essentiel de l’offre.

Le projet est celui d’Amelie Stertenbrink, 26 ans. Janne Ulrich, 22 ans, l’accompagne depuis les débuts comme première salariée : elle a d’ailleurs pris soin de préciser àSzene Hamburg qu’elle n’était pas cofondatrice.

Toutes deux se sont rencontrées pendant leurs études de germanistique à l’université de Hambourg et ont préparé leur entrée dans le métier par une formation et un stage en librairie. Stertenbrink situe la naissance de l’idée environ un an avant l’ouverture, avec l’envie de réunir activité professionnelle et engagement.

Le livre, et la place autour

Chez Perspektiven, le passage en caisse ne constitue manifestement pas l’horizon indépassable. Lataz décrit fauteuils et coussins, avec la possibilité de venir s’installer même avec un ouvrage apporté de chez soi. Un club de lecture trans* doit se réunir régulièrement sur place ; ateliers d’écriture et rencontres littéraires figurent également au programme. Autrement dit, vendre, conseiller, puis laisser les lecteurs rester un peu.

Même logique du côté de l’accessibilité. Une rampe facilite l’entrée en fauteuil roulant ; l’équipe dit chercher à réduire autant que possible les sollicitations sensorielles et prête des objets de manipulation pendant la visite. Le lieu se définit comme un « espace plus sûr » destiné notamment aux personnes FLINTA*, LGBTQIA+ et à d’autres groupes marginalisés, sans pour autant réserver son seuil à ces seuls publics.

La ligne éditoriale se lit jusque dans les absences. La taz relève ainsi que Stertenbrink et Ulrich assument de choisir les titres qu’elles ne souhaitent pas proposer : la série Harry Potter, de J. K. Rowling, ne figure pas dans leur assortiment. Sans grand discours économique, la fondatrice résume la gymnastique, dans une formule que l’on traduira ainsi : « Nous ferons autant d’activisme que possible et autant de capitalisme que nécessaire. »

2352 euros, et beaucoup plus à financer

Avant de tourner la pancarte sur « ouvert », Perspektiven est passée par le financement participatif. La campagne organisée sur 99 Funken, du 1er février au 15 mars, a recueilli 2352 euros auprès de 39 soutiens.

Le chiffre mérite cependant mieux qu’un rapide cocorico comptable : la collecte a atteint 235 % du seuil minimal fixé à 1000 euros, mais seulement 11 % de l’objectif de 20.000 euros. De quoi contribuer au lancement, certainement pas de quoi payer seule l’addition.

L’équipe évaluait très grossièrement l’aménagement entre 5000 et 10.000 euros, l’équipement informatique autour de 2000 euros et le premier achat de livres à quelque 15.000 euros, avant travaux éventuels, loyer, salaires ou assurances. Stertenbrink a par ailleurs expliqué disposer du capital nécessaire et pouvoir, si besoin, compter sur un soutien familial. Le financement participatif retrouve ainsi sa juste proportion : un coup de pouce à la création, non son unique carburant.

Des fonds fragilisés, mais pas tous disparus

Pour expliquer la naissance de Perspektiven, ses initiatrices invoquaient également la fragilisation de plusieurs structures hambourgeoises consacrées aux études féministes, queer ou liées au handicap. Sur ce terrain, quelques nuances évitent de transformer une inquiétude réelle en cimetière imaginaire.

Le projet commun baptisé hamburger frauen*bibliothek, conduit pendant quinze ans par DENKtRÄUME avec le Landesfrauenrat Hamburg, a bien pris fin en 2019. Cela ne signifie toutefois pas que toute bibliothèque féministe ait disparu de la ville : DENKtRÄUME conserve aujourd’hui encore une bibliothèque, des archives et une programmation régulière.

La Bibliothèque centrale de recherche sur les femmes, le genre et les études queer du Zentrum Gender & Diversity se trouve pour sa part dans une situation plus incertaine. Dans un courrier publié en avril 2025, l’AStA de l’université de Hambourg alertait sur une possible dissolution de la structure et sur le risque de dispersion ou de mise en réserve de ses collections.

Quant au Zentrum für Disability Studies und Teilhabeforschung, parler de fermeture serait aller trop vite. Son rattachement à l’Evangelische Hochschule et son financement général ont cessé le 31 décembre 2025. En janvier, le ZeDiS indiquait être désormais sans organisme porteur, tout en affirmant poursuivre son travail en faveur des Disability Studies.

Perspektiven s’installe donc dans ce paysage avec son propre modèle : un commerce indépendant, une sélection revendiquée et un calendrier déjà rempli.

Un club de lecture trans* est annoncé chaque dernier jeudi du mois ; Brian Frank doit venir le 11 septembre pour Please Come And Get Me, puis Else Buschheuer le 16 octobre autour d’Ex@Frau. Après les intentions, voici donc les rayonnages, les fauteuils et les premières dates au calendrier.

Crédits photo : Perspektiven

Par Clément Solym

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