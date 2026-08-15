Quand l’IA fait les devoirs, le bus va plus vite, mais l'élève court derrière

Le problème est simple : le bus va plus vite, mais l’élève, pas forcément. Autrice jeunesse et fellow à l’université d’Oxford, Katherine Rundell part de ce qu’elle observe chez les enfants et étudiants qu’elle rencontre. Dans son essai pour The Guardian, elle résume le changement d’époque avec une efficacité assez cruelle : il a toujours été possible de rédiger un devoir sur Paradise Lost sans avoir lu Milton ; il devient désormais possible d’en produire un sans même avoir lu le texte que l’on prétend avoir écrit.

Son argument tient moins à la copie rendue qu’au détour qu’elle imposait. Rundell imagine un étudiant chargé de courir trois kilomètres entre Clapham et Balham. Le bus arrivera avant lui, évidemment. Sauf que gagner quelques minutes n’était pas le but : il s’agissait de courir. Même logique avec un essai sur Macbeth. Sa valeur réside dans ce que lecture, argumentation et rédaction ont fait travailler, davantage que dans le document final.

À ses yeux, le cognitive offloading, ce « déchargement cognitif » qui consiste à confier une partie de l’effort mental à un outil, risque ainsi de virer à la « reddition cognitive ». La charge est assumée. Reste à savoir jusqu’où les données permettent de la suivre.

Dix minutes avec une IA, puis sans elle

Le premier travail qu’elle convoque dépasse la simple impression de salle de classe. La version la plus récente de l’étude AI Assistance Reduces Persistence and Hurts Independent Performance, mise en ligne sur arXiv le 5 août, rassemble trois expériences randomisées menées auprès de 1222 participants. Sur des exercices de fractions puis de compréhension écrite, l’assistance d’une IA améliore les résultats pendant son utilisation. Une fois l’outil retiré, les participants concernés réussissent moins bien et, dans plusieurs conditions, abandonnent davantage que les groupes témoins.

Les auteurs bornent eux-mêmes leurs conclusions : les séquences ne durent que dix à quinze minutes et portent sur des tâches précises. Impossible d’en tirer une démonstration générale d’un affaiblissement des capacités humaines.

Autre nuance : le recul se concentre surtout, dans une analyse de sous-groupes, chez ceux qui demandaient directement les réponses. Ceux qui sollicitaient plutôt indices ou clarifications s’en sortaient mieux ; cette comparaison, fondée sur des usages autodéclarés, n’établit cependant pas à elle seule une causalité.

Rundell s’appuie aussi sur Your Brain on ChatGPT, préprint du MIT Media Lab. Cinquante-quatre personnes ont participé aux trois premières séances d’écriture, dix-huit à la quatrième. Les mesures EEG montrent des profils de connectivité différents selon que l’on écrit sans outil, avec un moteur de recherche ou avec ChatGPT : le groupe sans assistance présente les réseaux les plus étendus, celui utilisant le LLM le couplage global le plus faible.

Pas question pour autant d’en déduire que ChatGPT « abîme le cerveau ». Les chercheurs demandent explicitement d’éviter ce raccourci : leur étude n’est pas encore évaluée par les pairs, porte sur un petit échantillon et sur une tâche spécifique. L’EEG nourrit ici une hypothèse ; il ne prononce pas la sentence.

Au Royaume-Uni, le terrain est déjà bien préparé

L’inquiétude ne tombe pas dans une salle de classe vide. En 2025, le National Literacy Trust constatait que 66,5 % des 13-18 ans interrogés déclaraient utiliser l’IA générative. Parmi ceux qui y recouraient au moins une fois par mois, 60,9 % s’en servaient pour leurs devoirs ; un quart des jeunes utilisateurs reconnaissait « simplement copier » des réponses générées dans ce cadre.

Le paradoxe britannique se lit aussi avec les livres. Selon le bilan 2026 du même organisme, 36,1 % des 8-18 ans disent aimer lire pendant leur temps libre, contre 32,7 % en 2025. Première hausse depuis 2021, après quatre années de recul. La lecture quotidienne remonte elle aussi, de 18,7 % à 20,3 %, tout en restant très en dessous des niveaux d’il y a dix ans.

Dans cette National Year of Reading 2026, Rundell occupe une place pour le moins visible : à Noël, chaque enfant de Year 6 en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, de P6 en Écosse — ou d’âge équivalent hors école — doit recevoir une édition spéciale d’Impossible Creatures dans le cadre du programmeThe Queen’s Christmas Present. Plus de 800.000 exemplaires sont annoncés.

En France, Impossibles Créatures est paru chez Gallimard Jeunesse le 23 janvier 2025, dans la traduction d’Alice Marchand. Christopher y découvre l’accès à Glimouria, archipel caché où vivent des créatures mythiques, puis s’allie à Mal pour tenter de préserver un monde dont la magie s’épuise. ActuaLitté avait déjà suivi l’acquisition des droits par Disney et, côté enseignement supérieur, relevé en février que 61 % des étudiants interrogés dans une enquête européenne utilisaient régulièrement l’IA générative.

Rundell déplace donc la bataille : après ce que les modèles absorbent et ce qu’ils produisent, voici ce que l’élève cesse éventuellement de faire lorsqu’une machine lit, synthétise et rédige pour lui. Elle termine sur une formule, « lire pour le pouvoir » : non celui de dominer, mais de conserver assez de connaissances, d’imagination et d’esprit critique pour penser sans délégataire automatique.

Crédits photo : dimitrisvetsikas1969 CC 0

Par Nicolas Gary

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