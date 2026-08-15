Last Seen : le polar Emergency 911 devient une série Apple TV

Onze ans après la disparition de sa fille Maggie, Ian Ridley a quitté les enquêtes de police et travaille comme opérateur d’appels d’urgence. Lorsqu’une adolescente en détresse lui téléphone et qu’il croit reconnaître la voix de Maggie, il se lance dans une recherche désespérée.

Apple TV a publié le 11 août la première bande-annonce officielle de cette série australienne en six épisodes. Patrick Brammall incarne Ian Ridley, sous la direction de Christian Schwochow, tandis que Kris Mrksa signe l’adaptation.

Le communiqué officiel d’Apple confirme que Last Seen transpose The Dispatcher. Dans le roman, le héros se nomme Ian Hunt et retrouve la trace de sa fille sept ans après son enlèvement. Traduit par Simon Baril, Emergency 911 est paru chez Actes Sud en 2013.

La vidéo reste pour l’heure en anglais. Les deux premiers épisodes seront proposés sur Apple TV le 9 septembre, puis un volet chaque mercredi jusqu’au 7 octobre.

Par Clément Solym

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