Verity : Colleen Hoover passe du best-seller au thriller sur grand écran

Lowen Ashleigh peine à vivre de son métier d’écrivaine lorsqu’elle accepte de devenir le prête-plume de Verity Crawford, autrice à succès désormais incapable de travailler. Installée dans sa propriété pour consulter ses archives, elle découvre des notes personnelles qui ébranlent tout ce qu’elle croyait savoir de Verity et de son mari Jeremy.

Lanouvelle bande-annonce officielle, dévoilée le 11 août par Amazon MGM Studios, développe cette mécanique de thriller psychologique. Michael Showalter dirige Dakota Johnson dans le rôle de Lowen, face à Anne Hathaway en Verity Crawford et Josh Hartnett en Jeremy.

Sony Pictures Franceprésente explicitement le long métrage comme adapté du roman à succès de Colleen Hoover. Publié en français chez Hugo Roman en 2023 et Verity sortira en France le 30 septembre 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com