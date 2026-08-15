Ukraine : 8 millions de livres brûlés dans un seul entrepôt

En juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà disparu dans les frappes russes contre l’édition ukrainienne. Puis vint le 1er août : le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv, a brûlé avec près de huit millions d’exemplaires. Une perte sans précédent qui ne vide pas seulement des rayonnages : elle désorganise impression, stockage, distribution et rentrée scolaire.
Le 15/08/2026 à 16:50 par Nicolas Gary
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15/08/2026 à 16:50
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Le 30 juillet, ActuaLitté faisait état de plus de 1,5 million d’ouvrages détruits en Ukraine depuis le début du mois. Le chiffre semblait déjà difficile à dépasser. Il aura tenu quarante-huit heures.
Le 1er août, une frappe de drones russes a touché à Kharkiv le centre logistique automatisé de la corporation éditoriale RNK-Ranok. Selon les données communiquées par l’entreprise, puis actualisées par l’Institut ukrainien du livre, l’incendie s’est étendu sur environ 10.000 m² et a détruit près de huit millions d’exemplaires, correspondant à 28.800 titres. Parmi eux figuraient quelque 600.000 manuels scolaires qui devaient parvenir aux établissements avant le 1er septembre. Les dommages sont provisoirement évalués à près d’un milliard de hryvnias.
Le site ne servait pas au seul catalogue Ranok : il accueillait aussi les productions de Fabula, Readberry, Korali Books et d’autres maisons, ainsi que des volumes destinés au réseau de librairies KnyhoLand. Un entrepôt brûle ; plusieurs catalogues cessent simultanément d’être disponibles. Ranok a depuis rouvert sa boutique en ligne, avec un assortiment réduit alimenté par un dépôt de secours, et lancé des précommandes pour soutenir les réimpressions.
Auprès de Reuters, Viktor Kruhlov, directeur général de Ranok, raconte avoir vu une première explosion, puis une seconde au même endroit. Il estime que l’entrepôt a été délibérément visé. Le ministère russe de la Défense n’a pas répondu à l’agence sur cette accusation. Ranok imprime environ un tiers des manuels utilisés dans les écoles ukrainiennes, précise Reuters.
Et surtout, ce sinistre ne vient pas seul. Le 2 juillet, le dépôt de Denka Logistics, partenaire de BookChef, avait déjà perdu environ 800.000 livres. Le 18 juillet, l’entrepôt de Knyholav était détruit avec près de 250.000 exemplaires. Le lendemain, un missile frappait l’imprimerie Konvi : 250.000 manuels scolaires imprimés ont été anéantis, avec des matériaux destinés à 350.000 autres ouvrages, selon le bilan de l’International Publishers Association.
BookChef n’a guère eu le temps de reconstituer quoi que ce soit. Dans la nuit du 5 août, son entrepôt de secours, exploité lui aussi par Denka Logistics, a été frappé. Plus de 100.000 volumes, dont des nouveautés tout juste sorties d’imprimerie, ont brûlé. Reuters retient désormais plus de dix millions de livres détruits dans des attaques contre les stocks de l’édition ukrainienne au cours des derniers mois.
En tenant compte de l’incendie de Ranok, l’Institut ukrainien du livre estime que les pertes subies par le secteur atteignent un niveau équivalent à environ 30 % d’une année de production nationale. Chytomo rappelle que, sur les quatre dernières années, l’Ukraine a imprimé en moyenne quelque 25 millions d’exemplaires par an. Une seule nuit à Kharkiv en a donc effacé presque le tiers.
Un livre disparaît en quelques minutes ; son remplacement obéit à un calendrier beaucoup moins obligeant. Reuters estime que sa fabrication peut demander de six à dix-huit mois. Les coûts d’impression ont, eux, progressé d’environ 40 % en deux ans, selon les professionnels interrogés par l’agence.
Yevhen Shyrynos, rédacteur en chef de BookChef, voit désormais « des signes de crise » sur le marché. L’éditeur cherche à disperser davantage ses stocks et à élargir son réseau d’imprimeurs : la concentration logistique, efficace en temps normal, devient un risque en temps de guerre. Après deux entrepôts touchés en cinq semaines, BookChef doit aussi revoir certaines précommandes et relancer des fabrications.
AOÛT 2025 - Un patrimoine de 60 000 livres détruits après un bombardement en Ukraine
Le problème dépasse les maisons. Dans son bilan arrêté à la fin juillet, le ministère ukrainien de la Culture recensait 906 bibliothèques endommagées depuis février 2022, dont 228 entièrement détruites. La chaîne du livre se retrouve ainsi frappée aux deux extrémités : là où les ouvrages sont produits et stockés, comme là où ils sont mis à disposition des lecteurs.
Le précédent le plus meurtrier pour l’industrie remonte au 23 mai 2024. À Kharkiv déjà, une frappe contre l’imprimerie Factor Druk avait tué sept personnes, blessé 21 autres et brûlé plus de 50.000 livres.
Deux ans plus tard, l’International Publishers Association recense depuis juillet des attaques ayant touché entrepôts, maisons et imprimeries à Kyiv, Kharkiv, Zaporijjia, Sumy et Kherson. Le ministre ukrainien de l’Éducation et des Sciences, Andrii Butenko, décrit auprès de Reuters ces destructions comme une tentative d’atteindre la langue, l’histoire et la mémoire du pays, « tout ce à partir de quoi se construit l’identité de nos enfants ».
L’Institut ukrainien du livre demande aux partenaires étrangers de soutenir les structures sinistrées et de cesser leurs relations avec les éditeurs et agences littéraires russes. Les entreprises du secteur peuvent, elles, prétendre à des aides publiques de reconstruction allant jusqu’à 16 millions de hryvnias, dans la limite des dégâts établis. Ranok a repris les commandes depuis son entrepôt de réserve. Le catalogue, lui, doit encore être réimprimé.
Crédits photo : Pixabay
Par Nicolas Gary
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Pour remettre Barnes & Noble sur pied, James Daunt a supprimé l’un des mécanismes qui entretenaient son uniformité : des remises accordées par les éditeurs en échange d’une présence et de mises en avant déterminées dans tout le réseau. Dans Fortune, le patron de l’enseigne détaille une transformation fondée sur l’autonomie locale, des commandes plus prudentes et un assortiment élargi. Sept ans après son arrivée, Barnes & Noble dépasse de nouveau 700 librairies.
09/08/2026, 08:38
Promise à la cession dans le cadre du plan de redressement de Gibert, la librairie d'Évreux peut désormais compter sur le soutien de la municipalité. Le maire, Guy Lefrand, s'engage au maintien d'une librairie en centre-ville et annonce la mobilisation des services de la ville pour trouver une solution de reprise. 10 salariés sont concernés par cette recherche de reprise, tandis que l'établissement reste la seule librairie généraliste du centre-ville.
07/08/2026, 18:03
En Corée du Sud, les ventes de livres progressent en 2026 tandis que les jeunes lecteurs reviennent vers la fiction et, surtout, vers les librairies physiques. Un phénomène que l’éditeur et auteur Jérôme Oliveira résume par une formule : « La librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. » Et en creux, une question : plutôt que d’opposer lecture et écrans, faut-il réinventer les lieux dans lesquels le livre se rencontre ?
07/08/2026, 17:31
En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».
07/08/2026, 11:43
Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.
07/08/2026, 08:30
L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.
06/08/2026, 18:18
Yūki Tabata présente ses excuses aux éditeurs, assistants, graphistes et imprimeurs de Black Clover dans la postface du 38e et dernier tome, publié au Japon le 4 août 2026. Le manga s’est achevé le 30 avril, après plus de dix ans de publication. L’auteur reconnaît avoir épuisé certains collaborateurs, retardé le travail d’autres professionnels et provoqué des difficultés au fil de la production.
06/08/2026, 13:09
À Embrun, dans les Hautes-Alpes, Annaïck Le Menestrel finalise la reprise de la librairie Charabia, pour en faire Les Adventices. Sa librairie généraliste et indépendante correspondra à ces « plantes qui poussent là où on ne les attend pas », pour porter haut la « résistance discrète » et la « vie dans les marges ». Un lieu idéal pour les lecteurs et lectrices, a priori.
06/08/2026, 13:09
Plus de cinq mois après son dernier billet personnel, George R.R. Martin a repris la plume sur son site, le 3 août. L’auteur du cycle du Trône de fer y décrit une année éprouvante, marquée par la perte d’amis, la tristesse et la dépression. Aucune nouvelle éditoriale n’accompagne cette confidence : The Winds of Winter, attendu depuis quinze ans, n’est pas même cité.
06/08/2026, 11:51
Feltrinelli connaissait déjà le chemin de Barcelone, où le groupe italien contrôle Anagrama. En 2026, il change d’échelle : nouvelle maison pour le marché hispanophone, relance de Gribaudo, librairie à Montevideo et fondation culturelle. Une expansion répartie entre plusieurs enseignes, au moment où des éditeurs espagnols rappellent que multiplier les parutions ne garantit ni les ventes ni la rentabilité.
06/08/2026, 11:08
Le fondateur des Éditions Thierry Magnier cessera ses fonctions le 1er novembre 2026, à un an du trentième anniversaire de la maison. Thierry Magnier reconnaît avoir préparé sa succession, tout en disant avoir été surpris par son calendrier. Actes Sud présente de son côté cette décision comme l’aboutissement d’une transmission engagée depuis plusieurs années au profit de l’équipe éditoriale.
06/08/2026, 10:30
La disparition de Didier Decoin, mort à 81 ans, a suscité de nombreux témoignages dans le monde de l’édition, des lettres, du cinéma et de la télévision. Son éditeur et ami Manuel Carcassonne salue un « capitaine et un styliste hors pair », tandis que ses proches évoquent unanimement sa culture, sa douceur et sa générosité.
05/08/2026, 18:24
L’éventuelle arrivée d’un magasin Fnac à Montmorot, dans la périphérie de Lons-le-Saunier, mobilise les quatre librairies indépendantes de la ville. Leur pétition, lancée le 29 juillet, a dépassé 2200 signatures. Au-delà d’une nouvelle concurrence sur le livre, elles redoutent un déplacement des achats vers la zone commerciale et un affaiblissement de la vie culturelle du centre.
05/08/2026, 16:31
Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.
05/08/2026, 16:23
L’écrivain Didier Decoin est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé l’Académie Goncourt ce mercredi 5 août. Couronné en 1977 pour John l’Enfer, il avait présidé l’institution entre 2020 et 2024. Quelques mois avant sa disparition, les éditions Stock publiaient encore son roman Maypops, inspiré d’une des plus graves erreurs judiciaires de l’Amérique ségrégationniste.
05/08/2026, 14:25
Le mathématicien, philosophe et romancier Olivier Rey a été élu au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, pour y siéger au fauteuil 8, précédemment occupé par Bertrand Saint-Sernin, décédé en juin 2024.
05/08/2026, 12:41
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