Ukraine : 8 millions de livres brûlés dans un seul entrepôt

Le 30 juillet, ActuaLitté faisait état de plus de 1,5 million d’ouvrages détruits en Ukraine depuis le début du mois. Le chiffre semblait déjà difficile à dépasser. Il aura tenu quarante-huit heures.

Le 1er août, une frappe de drones russes a touché à Kharkiv le centre logistique automatisé de la corporation éditoriale RNK-Ranok. Selon les données communiquées par l’entreprise, puis actualisées par l’Institut ukrainien du livre, l’incendie s’est étendu sur environ 10.000 m² et a détruit près de huit millions d’exemplaires, correspondant à 28.800 titres. Parmi eux figuraient quelque 600.000 manuels scolaires qui devaient parvenir aux établissements avant le 1er septembre. Les dommages sont provisoirement évalués à près d’un milliard de hryvnias.

Le site ne servait pas au seul catalogue Ranok : il accueillait aussi les productions de Fabula, Readberry, Korali Books et d’autres maisons, ainsi que des volumes destinés au réseau de librairies KnyhoLand. Un entrepôt brûle ; plusieurs catalogues cessent simultanément d’être disponibles. Ranok a depuis rouvert sa boutique en ligne, avec un assortiment réduit alimenté par un dépôt de secours, et lancé des précommandes pour soutenir les réimpressions.

Huit millions, mais pas huit millions isolés

Auprès de Reuters, Viktor Kruhlov, directeur général de Ranok, raconte avoir vu une première explosion, puis une seconde au même endroit. Il estime que l’entrepôt a été délibérément visé. Le ministère russe de la Défense n’a pas répondu à l’agence sur cette accusation. Ranok imprime environ un tiers des manuels utilisés dans les écoles ukrainiennes, précise Reuters.

Et surtout, ce sinistre ne vient pas seul. Le 2 juillet, le dépôt de Denka Logistics, partenaire de BookChef, avait déjà perdu environ 800.000 livres. Le 18 juillet, l’entrepôt de Knyholav était détruit avec près de 250.000 exemplaires. Le lendemain, un missile frappait l’imprimerie Konvi : 250.000 manuels scolaires imprimés ont été anéantis, avec des matériaux destinés à 350.000 autres ouvrages, selon le bilan de l’International Publishers Association.

BookChef n’a guère eu le temps de reconstituer quoi que ce soit. Dans la nuit du 5 août, son entrepôt de secours, exploité lui aussi par Denka Logistics, a été frappé. Plus de 100.000 volumes, dont des nouveautés tout juste sorties d’imprimerie, ont brûlé. Reuters retient désormais plus de dix millions de livres détruits dans des attaques contre les stocks de l’édition ukrainienne au cours des derniers mois.

En tenant compte de l’incendie de Ranok, l’Institut ukrainien du livre estime que les pertes subies par le secteur atteignent un niveau équivalent à environ 30 % d’une année de production nationale. Chytomo rappelle que, sur les quatre dernières années, l’Ukraine a imprimé en moyenne quelque 25 millions d’exemplaires par an. Une seule nuit à Kharkiv en a donc effacé presque le tiers.

Réimprimer, oui. Encore faut-il pouvoir

Un livre disparaît en quelques minutes ; son remplacement obéit à un calendrier beaucoup moins obligeant. Reuters estime que sa fabrication peut demander de six à dix-huit mois. Les coûts d’impression ont, eux, progressé d’environ 40 % en deux ans, selon les professionnels interrogés par l’agence.

Yevhen Shyrynos, rédacteur en chef de BookChef, voit désormais « des signes de crise » sur le marché. L’éditeur cherche à disperser davantage ses stocks et à élargir son réseau d’imprimeurs : la concentration logistique, efficace en temps normal, devient un risque en temps de guerre. Après deux entrepôts touchés en cinq semaines, BookChef doit aussi revoir certaines précommandes et relancer des fabrications.

AOÛT 2025 - Un patrimoine de 60 000 livres détruits après un bombardement en Ukraine

Le problème dépasse les maisons. Dans son bilan arrêté à la fin juillet, le ministère ukrainien de la Culture recensait 906 bibliothèques endommagées depuis février 2022, dont 228 entièrement détruites. La chaîne du livre se retrouve ainsi frappée aux deux extrémités : là où les ouvrages sont produits et stockés, comme là où ils sont mis à disposition des lecteurs.

De Factor Druk à Ranok, la même fragilité

Le précédent le plus meurtrier pour l’industrie remonte au 23 mai 2024. À Kharkiv déjà, une frappe contre l’imprimerie Factor Druk avait tué sept personnes, blessé 21 autres et brûlé plus de 50.000 livres.

Deux ans plus tard, l’International Publishers Association recense depuis juillet des attaques ayant touché entrepôts, maisons et imprimeries à Kyiv, Kharkiv, Zaporijjia, Sumy et Kherson. Le ministre ukrainien de l’Éducation et des Sciences, Andrii Butenko, décrit auprès de Reuters ces destructions comme une tentative d’atteindre la langue, l’histoire et la mémoire du pays, « tout ce à partir de quoi se construit l’identité de nos enfants ».

L’Institut ukrainien du livre demande aux partenaires étrangers de soutenir les structures sinistrées et de cesser leurs relations avec les éditeurs et agences littéraires russes. Les entreprises du secteur peuvent, elles, prétendre à des aides publiques de reconstruction allant jusqu’à 16 millions de hryvnias, dans la limite des dégâts établis. Ranok a repris les commandes depuis son entrepôt de réserve. Le catalogue, lui, doit encore être réimprimé.

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Par Nicolas Gary

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