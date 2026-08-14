Piratage : la France 8e mondiale, le manga écrase tout

Le piratage sur le web a nettement reculé en 2025. Les sites suivis par MUSO ont enregistré 185,6 milliards de visites, contre 216,3 milliards en 2024, soit une baisse de 14,2 % en un an. Le nombre moyen de visites par internaute est lui aussi passé de 64,25 à 55,12. Mais cette diminution masque de fortes disparités entre les secteurs : cinéma, musique et logiciels décrochent rapidement, quand la télévision et surtout l’édition résistent.

Une précision importante : MUSO ne mesure ni le nombre de personnes qui piratent, ni le nombre d’œuvres effectivement téléchargées ou visionnées. L’entreprise comptabilise des visites sur des sites identifiés comme pirates. Un même internaute peut donc générer plusieurs visites, et une seule visite peut donner accès à un ou plusieurs contenus. MUSO considère qu’une visite correspond à une session sur un site ; après plus de 30 minutes d’inactivité, une nouvelle connexion est comptée comme une nouvelle visite.

La France parmi les premiers pays

Tous secteurs confondus, la France représente 5,06 milliards de visites sur des sites pirates en 2025, soit 2,73 % du trafic mondial mesuré par MUSO. Elle apparaît ainsi au 8e rang mondial, derrière les États-Unis, l’Inde, la Russie, l’Indonésie, le Vietnam, la Turquie et le Japon, mais devant l’Allemagne et l’Ukraine.

La position française est presque identique lorsqu’on se concentre sur l’édition : 1,97 milliard de visites associées au piratage de contenus éditoriaux, soit 2,99 % du total mondial, placent la France au 10e rang. L’Indonésie domine désormais ce classement avec 6,33 milliards de visites, devant les États-Unis avec 5,97 milliards et le Japon avec 4,58 milliards.

En comparaison, selon le baromètre 2025 Sofia/SNE/SGDL, réalisé par Médiamétrie, 6 % des Français auraient eu recours à une offre illégale de livres au cours de l’année, soit environ 3 millions de personnes. La proportion grimpe à 17 % parmi les lecteurs de livres numériques. Des données d’une nature différente de celles de MUSO - elles reposent sur une enquête auprès des lecteurs et non sur le trafic des sites.

C’est l’un des principaux enseignements du rapport. Alors que le trafic pirate mondial recule de 14,2 %, l’édition ne diminue que de 0,9 %, passant de 66,38 milliards de visites en 2024 à 65,79 milliards en 2025. Elle devient ainsi, pour la deuxième année consécutive, le secteur le plus résistant parmi ceux étudiés par MUSO. L’entreprise relève même que cette stabilisation intervient après cinq années de progression continue. À titre de comparaison, la télévision perd 13,8 %, les logiciels 24,5 %, le cinéma 30,9 % et la musique 40,3 %.

Cette singularité s’accompagne d’un mode de consommation très différent de celui de la vidéo : 99,5 % du piratage éditorial mesuré par MUSO passe par le téléchargement, contre seulement 0,5 % par des usages assimilés au streaming. À l’inverse, 97,3 % du piratage télévisuel repose sur le streaming.

Le manga représente désormais 73 % du piratage éditorial

Le véritable mastodonte n’est pourtant pas le livre au sens traditionnel. En 2025, 73,09 % du trafic pirate lié à l’édition concerne le manga, contre 70,12 % l’année précédente. L’édition dite généraliste, catégorie non détaillée par MUSO qui regroupe des contenus éditoriaux ne relevant pas des sous-catégories identifiées séparément, représente 12,20 % du trafic. La fiction publiée sur le web pèse 9,10 %, tandis que les livres au sens strict ne représentent plus que 3,53 %, contre 5,11 % en 2024.

Les livres audio pèsent 1,46 %, les contenus éducatifs 0,55 %, la presse et les magazines 0,06 %, et les partitions musicales 0,05 %.

Autrement dit, lorsqu’on parle ici de « piratage de l’édition », il serait trompeur d’imaginer d’abord des millions de lecteurs récupérant gratuitement les derniers romans de la rentrée littéraire. Près de trois visites sur quatre sont liées au manga.

MUSO indique également que neuf des dix principaux sites pirates de l’édition sont spécialisés dans le manga. La seule exception mentionnée dans le corps du rapport est Novelbin, plateforme consacrée à la fiction en ligne.

Traductions trop lentes, catalogues incomplets

Pour MUSO, cette domination ne relève pas simplement d’une préférence particulière des pirates pour la bande dessinée japonaise.

L’entreprise met en avant plusieurs facteurs structurels : une demande mondiale qui progresserait plus rapidement que la disponibilité des traductions et des éditions officielles, des traductions réalisées par les fans qui circulent parfois avant les versions sous licence, et surtout la sérialisation des œuvres, qui pousse les lecteurs à revenir très régulièrement chercher les nouveaux chapitres.

Le secteur cherche justement à réduire ce décalage. En France, Glénat Manga Max propose notamment One Piece, Sakamoto Days ou Ruridragon en simultané avec leur publication japonaise, tandis que Mangas.io développe également une offre de chapitres en simultrad. La tendance s’accélère : en 2026, Shueisha a encore étendu la diffusion simultanée et multilingue de ses mangas sur MANGA Plus.

Le phénomène est également mondial : l’Indonésie devance désormais les États-Unis dans le piratage éditorial, tandis que le Japon lui-même occupe la troisième place. MUSO estime que ce dernier cas peut notamment s’expliquer par la profondeur des catalogues disponibles et la facilité d’accès aux plateformes non autorisées.

La situation est particulièrement spectaculaire au Japon : plus de 80 % de l’ensemble de son trafic pirate concerne l’édition. Le pays est d’ailleurs entré pour la première fois dans le top 10 mondial du piratage tous secteurs confondus en 2025.

Du manga à l’anime

Cette prépondérance des productions japonaises déborde largement le livre. La télévision reste le premier secteur du piratage mondial, avec 83,42 milliards de visites, soit 45 % de l’ensemble du trafic étudié. Or l’anime représente 25,7 % du piratage télévisuel, derrière les films et séries traditionnels (61 %), mais largement devant le sport en direct (11,63 %). Cinq des dix principaux sites pirates de télévision sont consacrés aux anime. Même constat du côté du cinéma : 12,84 % des visites consacrées au piratage de films vont vers des sites spécialisés dans l’anime.

La France se distingue aussi hors de l’édition : avec 2,41 milliards de visites, elle occupe le 7e rang mondial pour le piratage télévisuel. MUSO relie notamment cette résistance au morcellement de l’offre légale, entre multiplication des abonnements, restrictions géographiques et calendriers de diffusion différents selon les pays.

Ailleurs, le recul est beaucoup plus marqué. Le piratage cinématographique chute de 30,9 %, à 16,77 milliards de visites, tandis que la musique baisse de 40,3 %, à 8,35 milliards, et les logiciels de 24,5 %, à 11,23 milliards. MUSO y voit notamment les effets d’offres légales devenues plus accessibles, du streaming musical, du cloud et des abonnements. Enfin, 57 % du trafic vers les sites pirates est direct, contre 32,7 % via les moteurs de recherche : une majorité d’utilisateurs connaissent donc déjà leurs plateformes.

Crédits photo : Steve Parkinson (CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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