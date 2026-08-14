Piratage : la France 8e mondiale, le manga écrase tout

Le piratage en ligne recule nettement à l’échelle mondiale, mais l’édition fait figure d’exception. Selon le rapport 2025 de MUSO, les sites pirates liés aux contenus éditoriaux ont encore enregistré près de 66 milliards de visites l’an dernier. La France se classe au 10e rang mondial pour ce seul secteur. Et derrière ce chiffre, un format domine très largement : le manga.
Le 14/08/2026 à 17:49 par Hocine Bouhadjera
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14/08/2026 à 17:49
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Le piratage sur le web a nettement reculé en 2025. Les sites suivis par MUSO ont enregistré 185,6 milliards de visites, contre 216,3 milliards en 2024, soit une baisse de 14,2 % en un an. Le nombre moyen de visites par internaute est lui aussi passé de 64,25 à 55,12. Mais cette diminution masque de fortes disparités entre les secteurs : cinéma, musique et logiciels décrochent rapidement, quand la télévision et surtout l’édition résistent.
Une précision importante : MUSO ne mesure ni le nombre de personnes qui piratent, ni le nombre d’œuvres effectivement téléchargées ou visionnées. L’entreprise comptabilise des visites sur des sites identifiés comme pirates. Un même internaute peut donc générer plusieurs visites, et une seule visite peut donner accès à un ou plusieurs contenus. MUSO considère qu’une visite correspond à une session sur un site ; après plus de 30 minutes d’inactivité, une nouvelle connexion est comptée comme une nouvelle visite.
Tous secteurs confondus, la France représente 5,06 milliards de visites sur des sites pirates en 2025, soit 2,73 % du trafic mondial mesuré par MUSO. Elle apparaît ainsi au 8e rang mondial, derrière les États-Unis, l’Inde, la Russie, l’Indonésie, le Vietnam, la Turquie et le Japon, mais devant l’Allemagne et l’Ukraine.
La position française est presque identique lorsqu’on se concentre sur l’édition : 1,97 milliard de visites associées au piratage de contenus éditoriaux, soit 2,99 % du total mondial, placent la France au 10e rang. L’Indonésie domine désormais ce classement avec 6,33 milliards de visites, devant les États-Unis avec 5,97 milliards et le Japon avec 4,58 milliards.
En comparaison, selon le baromètre 2025 Sofia/SNE/SGDL, réalisé par Médiamétrie, 6 % des Français auraient eu recours à une offre illégale de livres au cours de l’année, soit environ 3 millions de personnes. La proportion grimpe à 17 % parmi les lecteurs de livres numériques. Des données d’une nature différente de celles de MUSO - elles reposent sur une enquête auprès des lecteurs et non sur le trafic des sites.
C’est l’un des principaux enseignements du rapport. Alors que le trafic pirate mondial recule de 14,2 %, l’édition ne diminue que de 0,9 %, passant de 66,38 milliards de visites en 2024 à 65,79 milliards en 2025. Elle devient ainsi, pour la deuxième année consécutive, le secteur le plus résistant parmi ceux étudiés par MUSO. L’entreprise relève même que cette stabilisation intervient après cinq années de progression continue. À titre de comparaison, la télévision perd 13,8 %, les logiciels 24,5 %, le cinéma 30,9 % et la musique 40,3 %.
Cette singularité s’accompagne d’un mode de consommation très différent de celui de la vidéo : 99,5 % du piratage éditorial mesuré par MUSO passe par le téléchargement, contre seulement 0,5 % par des usages assimilés au streaming. À l’inverse, 97,3 % du piratage télévisuel repose sur le streaming.
Le véritable mastodonte n’est pourtant pas le livre au sens traditionnel. En 2025, 73,09 % du trafic pirate lié à l’édition concerne le manga, contre 70,12 % l’année précédente. L’édition dite généraliste, catégorie non détaillée par MUSO qui regroupe des contenus éditoriaux ne relevant pas des sous-catégories identifiées séparément, représente 12,20 % du trafic. La fiction publiée sur le web pèse 9,10 %, tandis que les livres au sens strict ne représentent plus que 3,53 %, contre 5,11 % en 2024.
Les livres audio pèsent 1,46 %, les contenus éducatifs 0,55 %, la presse et les magazines 0,06 %, et les partitions musicales 0,05 %.
Autrement dit, lorsqu’on parle ici de « piratage de l’édition », il serait trompeur d’imaginer d’abord des millions de lecteurs récupérant gratuitement les derniers romans de la rentrée littéraire. Près de trois visites sur quatre sont liées au manga.
MUSO indique également que neuf des dix principaux sites pirates de l’édition sont spécialisés dans le manga. La seule exception mentionnée dans le corps du rapport est Novelbin, plateforme consacrée à la fiction en ligne.
Pour MUSO, cette domination ne relève pas simplement d’une préférence particulière des pirates pour la bande dessinée japonaise.
L’entreprise met en avant plusieurs facteurs structurels : une demande mondiale qui progresserait plus rapidement que la disponibilité des traductions et des éditions officielles, des traductions réalisées par les fans qui circulent parfois avant les versions sous licence, et surtout la sérialisation des œuvres, qui pousse les lecteurs à revenir très régulièrement chercher les nouveaux chapitres.
Le secteur cherche justement à réduire ce décalage. En France, Glénat Manga Max propose notamment One Piece, Sakamoto Days ou Ruridragon en simultané avec leur publication japonaise, tandis que Mangas.io développe également une offre de chapitres en simultrad. La tendance s’accélère : en 2026, Shueisha a encore étendu la diffusion simultanée et multilingue de ses mangas sur MANGA Plus.
Le phénomène est également mondial : l’Indonésie devance désormais les États-Unis dans le piratage éditorial, tandis que le Japon lui-même occupe la troisième place. MUSO estime que ce dernier cas peut notamment s’expliquer par la profondeur des catalogues disponibles et la facilité d’accès aux plateformes non autorisées.
La situation est particulièrement spectaculaire au Japon : plus de 80 % de l’ensemble de son trafic pirate concerne l’édition. Le pays est d’ailleurs entré pour la première fois dans le top 10 mondial du piratage tous secteurs confondus en 2025.
Cette prépondérance des productions japonaises déborde largement le livre. La télévision reste le premier secteur du piratage mondial, avec 83,42 milliards de visites, soit 45 % de l’ensemble du trafic étudié. Or l’anime représente 25,7 % du piratage télévisuel, derrière les films et séries traditionnels (61 %), mais largement devant le sport en direct (11,63 %). Cinq des dix principaux sites pirates de télévision sont consacrés aux anime. Même constat du côté du cinéma : 12,84 % des visites consacrées au piratage de films vont vers des sites spécialisés dans l’anime.
La France se distingue aussi hors de l’édition : avec 2,41 milliards de visites, elle occupe le 7e rang mondial pour le piratage télévisuel. MUSO relie notamment cette résistance au morcellement de l’offre légale, entre multiplication des abonnements, restrictions géographiques et calendriers de diffusion différents selon les pays.
Ailleurs, le recul est beaucoup plus marqué. Le piratage cinématographique chute de 30,9 %, à 16,77 milliards de visites, tandis que la musique baisse de 40,3 %, à 8,35 milliards, et les logiciels de 24,5 %, à 11,23 milliards. MUSO y voit notamment les effets d’offres légales devenues plus accessibles, du streaming musical, du cloud et des abonnements. Enfin, 57 % du trafic vers les sites pirates est direct, contre 32,7 % via les moteurs de recherche : une majorité d’utilisateurs connaissent donc déjà leurs plateformes.
Crédits photo : Steve Parkinson (CC BY-NC-ND 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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15/07/2026, 14:18
BookBeat annonce une hausse de 13 % de son chiffre d’affaires à taux de change constants au premier semestre 2026, tandis que sa base d’abonnés payants a dépassé 1,2 million. L’Allemagne fournit désormais la plus forte dynamique au groupe suédois, devant une Pologne toujours première pour le recrutement. Dans l’application, l’intelligence artificielle gagne aussi du terrain, cette fois pour condenser les avis et orienter les découvertes.
14/07/2026, 15:27
Plus de 100.000 volumes de l’Université du Delaware quitteront temporairement leurs rayonnages à partir de l’été 2026 pour être numérisés par Google. L’établissement présente l’opération comme un moyen d’ouvrir largement des fonds rares, mais aussi de fournir aux systèmes d’intelligence artificielle des ressources académiques fiables. Une ambition revendiquée du côté universitaire, alors que Google ne précise ni les modèles concernés, ni le cadre juridique, ni les conditions d’un éventuel entraînement.
14/07/2026, 15:03
Un écrivain reclus sur une île, un café allemand à reconstruire, une comédienne embarquée avec une famille en vacances en Italie, une vedette disparue sous l’œil des médias, une étudiante prise dans les filets d’un gang du Michigan, des soeurs en quête de leurs origines et un campus où l’amour se joue hors scénario : la sélection estivale de Kobo ne manque ni de détours ni de zones d’ombre.
09/07/2026, 13:07
À l’approche des lectures d’été, Synacktiv remet un peu de sable dans la mécanique bien huilée du Kindle. Un chercheur français, Tanguy Dubroca, a démontré qu’une liseuse récente pouvait être compromise depuis son navigateur intégré, en passant par un site Internet malveillant. Présenté fin juin à leHACK 2026, ce travail rappelle qu’un appareil de lecture n’est pas seulement une bibliothèque de poche : c’est aussi un objet connecté, relié à un compte Amazon, à une boutique et au Wi-Fi domestique.
09/07/2026, 12:25
Dans le détroit d’Ormuz, environ 6000 marins se retrouvent aujourd’hui bloqués à bord de navires incapables de quitter le Golfe en toute sécurité, selon l’AFP. Derrière ce point de passage stratégique, la crise rappelle combien les travailleurs expatriés ou migrants peuvent se retrouver pris au piège d’une géopolitique qui les dépasse. Ce huis clos maritime rappelle Très brève théorie de l’enfer, de Jérôme Ferrari (Actes Sud Audio) : un récit d’expatriation, d’immigration et de vies contraintes.
08/07/2026, 17:28
Lefebvre Dalloz Compétences déploie, depuis avril et mai 2026, trois dispositifs liés à la formation professionnelle : l’assistant d’intelligence artificielle « GenIA-L », la plateforme Skilia et une offre de coaching conçue avec Yuzu. Ces outils concernent notamment les directeurs des ressources humaines, responsables formation, dirigeants, avocats et professionnels du droit et du chiffre.
08/07/2026, 12:57
Un fichier EPUB déposé dans une interface, quelques voix attribuées aux personnages et, au terme du calcul, un livre audio exportable : Alexandria promet de convertir un texte en fiction sonore à plusieurs interprètes synthétiques. L’outil open source ne vend aucun titre et ne propose pas de catalogue. Il installe, chez l’utilisateur, une petite chaîne de production dont l’intérêt pour l’édition tient autant à sa souplesse qu’aux vérifications qu’elle réclame.
07/07/2026, 11:15
L’acquisition de Zebralution par Bookwire et la migration annoncée de ses activités éditoriales vers une plateforme commune ravivent, en Allemagne, le débat sur la concentration de la distribution numérique du livre audio. Le groupe promet davantage d’investissements technologiques ; plusieurs professionnels, interrogés anonymement, redoutent une dépendance accrue. Les récents transferts de catalogues vers Kontor New Media donnent à cette recomposition une portée très concrète.
06/07/2026, 12:11
La plateforme Emaqi lance une offre premium de manga numérique par abonnement, à 6,99 dollars par mois. Présentée avant Anime Expo, elle débute avec environ 100 séries issues notamment de Kodansha USA, Shonengahosha et Akita, tandis que Viz Media doit rejoindre rapidement le service.
03/07/2026, 16:35
Bien entendu, la question intéresse avant tout les catégories socio-professionnelles qui auront les moyens de partir. À ce titre, le sondage demandé par la société Tonies à OpinionWay reste l'apanage de privilégiés – et ses résultats avec. Mais, en tant que fabricant de produits audio pour enfants, souligner le succès des conteuses par la vox populi est toujours bon à prendre.
03/07/2026, 12:18
Des auteurs et illustrateurs jeunesse britanniques ont lancé “We Are Better Than This”, une campagne contre l’utilisation non autorisée des œuvres par l’intelligence artificielle générative. Portée notamment par Chris Haughton, Momoko Abe, Ged Adamson, Simona Ciraolo et Benji Davies, l’initiative défend la création humaine à un moment où le gouvernement britannique reste sous pression sur le copyright.
01/07/2026, 17:29
À Bruxelles, une rencontre discrète, révélée par The Guardian, entre l'Union européenne et les Talibans a provoqué la colère de femmes afghanes, privées d'école et d'espace public. Cette actualité rend plus nécessaire que jamais un livre comme Inventer sa chambre à soi de Chantal Thomas (Actes Sud Audio) : car pour créer, lire, ou simplement parler, encore faut-il avoir d’un lieu où exister.
01/07/2026, 16:39
Les établissements québécois ont fait transiter 503 088 ventes de livres numériques en 2025, soit 9,6 % de moins qu’un an plus tôt. La valeur du marché suivi par l’Institut de la statistique du Québec recule davantage encore, à 9,8 M$ (-10,7 %), tandis que le prix moyen cesse lui aussi de progresser.
29/06/2026, 16:30
Plusieurs éditeurs néerlandais ont lancé Bookpact.ai, une plateforme commerciale destinée à encadrer l’usage des livres par les entreprises d’intelligence artificielle. Le dispositif repose sur un principe d’opt-in : avec l’accord des auteurs, les éditeurs décident titre par titre quels usages peuvent être autorisés, de l’entraînement des modèles à la traduction ou au résumé automatisé.
29/06/2026, 10:44
La Bibliothèque nationale de la Diète développe NDLOCR-Lite, un outil gratuit conçu pour transformer en texte des images de livres, revues et documents japonais numérisés, sans processeur graphique dédié. Pour les chercheurs, bibliothèques et petites institutions, l’enjeu est concret : rendre exploitables des collections anciennes avec un ordinateur ordinaire.
27/06/2026, 10:01
Face aux canicules, aux écosystèmes fragilisés et aux espèces que l’on tente de réintroduire, la biodiversité interroge notre manière d’habiter le monde, de partager les territoires et de réparer ce que nous avons abîmé. De la même manière, dans Je pleure encore la beauté du monde, le roman de Charlotte McConaghy (trad. Marie Chabin, Actes Sud Audio), une biologiste arrive dans les Highlands pour réintroduire des loups, aussitôt accusés lorsqu’un éleveur est retrouvé mort.
24/06/2026, 17:32
En 2025, Rakuten Kobo a refusé 45 % des titres autoédités envoyés à Kobo Writing Life pour être mis en vente. Michael Tamblyn, directeur général de l’entreprise, attribue plus de huit refus sur dix à des ouvrages qu’il juge générés de manière manifeste par intelligence artificielle et de très faible qualité. Une donnée qui éclaire la pression des contenus produits à la chaîne sur l’autoédition numérique.
24/06/2026, 11:19
Une maison trop propre, une famille trop parfaite, une porte qu’il ne fallait peut-être pas ouvrir : avec La femme de ménage, Freida McFadden a trouvé la recette du thriller impossible à poser. Quatre tomes, traduits par Karine Forestier, suivent Millie de secrets domestiques en pièges bien verrouillés, à retrouver désormais chez Kobo Plus. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de sieste, bonne nouvelle pour les lecteurs.
24/06/2026, 09:00
Top ArticlesCharlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin” Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France
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