Imperium : le polar suisse qui fait dérailler les certitudes

« Dans une gare, personne ne regarde personne. C’est tout ce qu’il lui fallait. » Le décor devient piège. Puis la phrase tombe, sèche, sans commentaire : « Choc du métal contre la chair. » Chez les deux auteurs suisses, le suspense tient d’abord à cette précision-là : des horaires, des distances, des gestes. Quelques secondes de trop, et tout déraille.

Après Ultimatum, Norbert Jemsen, procureur neuchâtelois, et Andreas Auer, inspecteur vaudois, se retrouvent face à deux faits en apparence isolés : un homme projeté sous un train à Neuchâtel, une altercation sanglante dans le tunnel du Gothard. Les rails conduisent pourtant à Imperium, organisation structurée comme un État, infiltrée au sein des CFF et engagée dans un trafic de crackmeth dont les ramifications gagnent les Ports-Francs de Genève et le marché de l’art.

L’idée aurait pu servir de simple décor spectaculaire. Feuz et Voltenauer en font la charpente du livre. « Le réseau se déployait comme une carte vivante. » Cette carte est ferroviaire, judiciaire, criminelle. Les personnages y avancent comme des convois : changement de voie, arrêt imprévu, signal rouge, collision. La Suisse réglée, propre, réputée prévisible devient un territoire traversé de conduites clandestines.

C’est là qu’Imperium convainc le plus. Les auteurs connaissent la valeur d’un détail juste. Centre d’exploitation, procédures d’urgence, prise en charge d’un mécanicien après un accident de personne, compétences cantonales et fédérales : la documentation donne du poids à l’intrigue sans la transformer constamment en démonstration.

Et lorsqu’elle rejoint l’humain, elle frappe juste : « Sur les écrans, ce n’était qu’un incident parmi d’autres. Mais derrière ce signal figé se cachait une victime, une histoire qui s’arrêtait d’un coup, sans préavis. » Tout le projet tient là : derrière les systèmes, remettre des corps.

Imperium, justement, aime les systèmes. Gouverneurs, Préfet, Faucon, Empereur : la nomenclature pourrait frôler le grand-guignol. Elle tient parce que Feuz et Voltenauer l’assument jusqu’au bout. « Quelqu’un ne cherchait pas seulement à vendre. Quelqu’un cherchait à régner. » Le trafic devient alors affaire de pouvoir, de territoire, de contrôle. L’organisation ne profite pas seulement des infrastructures : elle les détourne, les infiltre, les transforme en artères.

Jemsen et Auer empêchent heureusement cette architecture de se figer. Leur complicité, leurs piques et leur méfiance envers les lourdeurs institutionnelles apportent de l’air entre deux coups de frein. Une phrase suffit : « C’était une manière tout helvétique de gérer les crises : aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. » C’est drôle sans devenir cabotin, et surtout fidèle au ton général : tendu, concret, avec juste ce qu’il faut d’ironie pour desserrer l’étau.

Le livre n’échappe pourtant pas à ses propres excès. À force de vouloir rendre crédibles les CFF, la fedpol, les procédures pénales, les filières de drogue, les Ports-Francs ou les circuits du marché de l’art, certains passages expliquent davantage qu’ils ne racontent. Le lecteur reçoit parfois le dossier complet quand une pièce aurait suffi. Même réserve pour la distribution : noms, fonctions, services, intermédiaires et ramifications exigent une attention soutenue, tandis que quelques silhouettes restent vraiment utiles à la progression de l’enquête.

Mais le moteur repart vite. Chapitres courts, changements de point de vue, scènes d’action nettes, informations distillées au moment utile : Imperium connaît les règles du page-turner et ne cherche pas à les maquiller. Le Faucon, surtout, échappe progressivement au simple rôle d’exécutrice. « Imperium aussi érigeait son propre mur. Des frontières invisibles, que seuls les initiés pouvaient franchir. On n’en sortait pas. » La menace gagne alors une autre dimension : ceux qui servent l’organisation peuvent aussi en devenir les captifs.

Reste la fin. Elle ne ferme pas la porte, elle l’arrache. Le choix frustrera ceux qui attendent d’un polar qu’il rende toutes les clés au dernier chapitre. Il ravira les lecteurs qui acceptent la logique sérielle : la résolution devient lancement, le terminus aiguillage. Feuz et Voltenauer poussent leur intrigue jusqu’au bord du précipice et regardent déjà de l’autre côté.

Imperium est donc un thriller ample, documenté, très visuel, parfois trop soucieux d’expliquer ce qu’il maîtrise, mais rarement immobile. Son meilleur personnage n’est peut-être ni Jemsen, ni Auer, ni le Faucon. C’est le réseau lui-même : ferroviaire, criminel, souterrain, immense. Tout y circule — les trains, la drogue, les ordres, les mensonges. Jusqu’au moment où une aiguille change de position. Et où tout part dans la mauvaise direction.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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