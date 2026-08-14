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Il n’y a aucun journaliste à Gaza” : une réponse par les voix des survivants

Plus de cinquante journalistes et professionnels des médias de Gaza ont enregistré des hommages à leurs confrères tués depuis le début de la guerre. Réunis dans The Living Record, ces témoignages veulent conserver autre chose qu’une liste de noms : des voix, des parcours, des amitiés et le souvenir d’une profession décimée. Le projet est aussi ouvertement politique et met en cause la couverture du conflit par les médias occidentaux.

Le 14/08/2026 à 17:25 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

14/08/2026 à 17:25

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

Depuis le 12 août, une nouvelle archive numérique rassemble les témoignages de journalistes palestiniens sur leurs confrères morts à Gaza. Le projet a été lancé par Writers Against the War on Gaza (WAWOG), une coalition militante de journalistes, écrivains, universitaires et travailleurs de la culture engagée en faveur de la « libération du peuple palestinien » et du boycott académique et culturel d’Israël. 

Sa déclaration de solidarité publiée en octobre 2023 a notamment été signée par Ocean Vuong, George R. R. Martin, Viet Thanh Nguyen, China Miéville, Valeria Luiselli, Jonathan Lethem, Catherine Lacey, Kaveh Akbar ou encore Nana Kwame Adjei-Brenyah.

En France, le débat sur le statut et la légitimité des journalistes palestiniens avait pris une tournure particulièrement vive à l’été 2025, lorsque l’essayiste Raphaël Enthoven avait affirmé sur X : « Il n’y a aucun journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d’otages avec une carte de presse. » La déclaration avait provoqué une importante polémique et suscité la réaction de plusieurs organisations professionnelles de journalistes.

Raphaël Enthoven reconnaîtra par la suite qu’il « n’aurait jamais dû » écrire qu’il n’y avait « aucun journaliste à Gaza », tout en maintenant ses critiques sur les conditions d’exercice de la presse dans l’enclave.

Une archive contre l'effacement

Selon le communiqué de lancement, repris par Literary Hub, une cinquantaine de journalistes et travailleurs des médias vivant dans la bande de Gaza ont enregistré plus de cinquante éloges funèbres consacrés à des collègues tués. Parmi les personnes évoquées figurent Mariam Abu Dagga, Hamzah Al Dahdouh, Hassan Esleih, Ismail al-Ghoul, Hussam al-Masri ou encore Hossam Shabat.

L’archive ne se limite pas à leurs circonstances de mort. Chaque page entend restituer leurs projets, leurs aspirations, leur travail et leur personnalité à travers les souvenirs de ceux qui les ont connus. Les témoignages sont disponibles en arabe, accompagnés de transcriptions synchronisées en arabe et en anglais. WAWOG emploie le terme de « martyrs ». The Living Record se présente ainsi à la fois comme un mémorial et comme une archive journalistique constituée par les survivants eux-mêmes.

La journaliste et réalisatrice gazaouie Bisan Owda, collaboratrice d’AJ+ et lauréate d’un Emmy en 2024 pour It’s Bisan From Gaza – and I’m Still Alive, résume l’ambition du projet en présentant les journalistes de Gaza comme ceux qui continuent de « frapper aux parois du tank » pour tenter de faire entendre ce qui se passe sur place.

À l’heure où nous publions, ActuaLitté n’a toutefois pas pu retrouver de lien public direct permettant d’accéder aux enregistrements de The Living Record. 

Combien de journalistes ont été tués ?

À ce jour, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) recense 268 journalistes et travailleurs des médias tués depuis le début de la guerre dans l’ensemble de la zone concernée, dont 241 journalistes et travailleurs des médias palestiniens à Gaza. La FIJ établit cette liste avec son organisation affiliée, le Syndicat des journalistes palestiniens. (IFJ)

Le Committee to Protect Journalists (CPJ), organisation américaine indépendante de défense de la liberté de la presse, utilise une méthodologie plus restrictive. Au 25 juin 2026, il comptabilisait 209 journalistes ou travailleurs des médias tués par Israël à Gaza ou dans des centres de détention israéliens depuis le 7 octobre 2023. L’organisation avait alors retiré vingt personnes de sa base après réexamen, dont huit pour lesquelles des éléments avaient établi une participation aux combats. Le CPJ précise qu’il ne compte pas comme journaliste une personne prenant directement part aux hostilités, même lorsqu’elle exerce parallèlement une activité médiatique. 

Les deux décomptes diffèrent donc, mais convergent sur l’ampleur exceptionnelle des pertes. Le CPJ considère cette guerre comme la période la plus meurtrière pour la presse depuis le début de ses relevés et affirme avoir établi qu’au moins 75 journalistes et travailleurs des médias avaient été directement visés et tués par les forces israéliennes en représailles à leur travail, tout en continuant d’enquêter sur d’autres cas. 

La vérification est d’autant plus difficile que les journalistes étrangers n’ont pas bénéficié d’un accès indépendant à Gaza pendant la guerre. Le CPJ explique que cette interdiction israélienne l’empêche notamment d’envoyer ses propres chercheurs sur le terrain. Les journalistes palestiniens sont ainsi devenus, dans une très large mesure, les témoins professionnels directs du conflit pour les médias internationaux. 

Anas al-Sharif, un an après

Le lancement de The Living Record intervient autour du premier anniversaire de la mort d’Anas al-Sharif, l’un des reporters les plus connus d’Al Jazeera à Gaza. Le 10 août 2025, le journaliste de 29 ans a été tué avec cinq confrères par une frappe israélienne visant une tente utilisée par la presse près de l’hôpital Al-Shifa, à Gaza-ville. Les correspondants Mohammed Qreiqeh, Anas al-Sharif, les cadreurs Ibrahim Zaher et Mohammed Noufal ainsi que les pigistes Moamen Aliwa et Mohammad al-Khaldi sont morts dans l’attaque. 

L’armée israélienne avait affirmé qu’al-Sharif était le chef d’une cellule du Hamas et qu’il avait participé à la préparation d’attaques à la roquette. Le CPJ, qui avait déjà alerté sur les menaces dont le reporter faisait l’objet, a estimé que les documents publiés par l’armée pour étayer ces accusations n’étaient pas crédibles. Le journaliste avait lui-même nié appartenir au Hamas. 

Plusieurs autres figures présentes dans l’archive ont connu des circonstances comparables. Hossam Shabat, 23 ans, correspondant d’Al Jazeera Mubasher et collaborateur du média américain Drop Site News, a été tué le 24 mars 2025 dans une frappe israélienne contre sa voiture. L’armée israélienne l’accusait d’être un sniper du Hamas, il avait rejeté ces accusations. 

La photojournaliste Mariam Abu Dagga, qui travaillait notamment pour Associated Press et Independent Arabia, a pour sa part été tuée le 25 août 2025 lors des frappes israéliennes contre l’hôpital Nasser de Khan Younès. Cinq journalistes ont péri ce jour-là, parmi lesquels Hussam al-Masri, collaborateur de Reuters, et Mohammed Salama, cadreur d’Al Jazeera. 

Aussi une critique des médias

WAWOG accuse par ailleurs une partie de la presse occidentale de reprendre sans recul la « hasbara » israélienne et de recourir à des formulations passives - par exemple « retrouvé mort » plutôt que « tué » - qui contribueraient, selon le collectif, à effacer les responsabilités.

Le terme hébreu hasbara signifie littéralement « explication ». Il désigne historiquement la manière dont Israël présente et défend ses politiques auprès de l’opinion internationale. Ses détracteurs l’utilisent en revanche comme synonyme de propagande. Le ministère israélien des Affaires étrangères a lui-même progressivement abandonné le terme institutionnel de hasbara au profit de celui de « public diplomacy ». 

WAWOG reprend notamment une réflexion laissée par Hossam Shabat : « Le langage compte. Le langage rend le génocide justifiable. » Pour le collectif, la bataille autour des mots - « tué », « mort », « militant », « journaliste », « terroriste » - fait pleinement partie de la guerre de l’information.

Le mot « génocide », employé systématiquement par WAWOG, doit lui aussi être replacé dans son contexte juridique. En septembre 2025, la Commission internationale indépendante d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a conclu qu’Israël avait commis un génocide contre les Palestiniens de Gaza. Israël a catégoriquement rejeté ce rapport et cette qualification, accusant la commission de partialité.

La Cour internationale de Justice (CIJ), saisie par l’Afrique du Sud au titre de la Convention sur le génocide, n’a en revanche toujours pas rendu de jugement définitif sur le fond de l’affaire. Elle a jusqu’ici prononcé des mesures conservatoires et poursuivi la procédure. Autrement dit, la qualification a été retenue par une commission d’enquête de l’ONU, mais elle n’a pas encore fait l’objet d’un jugement final de la CIJ. 

Faire survivre ceux qui continuent à témoigner

Le projet doit se prolonger ce 14 août à New York par Keeping the Record Alive, une soirée d’hommage à Anas al-Sharif annoncée à la Riverside Church. Elle est organisée par WAWOG avec le Palestinian Youth Movement (PYM), mouvement international et indépendant de jeunes Palestiniens et Arabes engagé pour la libération palestinienne, et le Palestinian Feminist Collective (PFC), collectif principalement nord-américain de féministes palestiniennes et arabes. 

Les organisateurs annoncent que les recettes seront versées au Gaza Journalist Fund, une collecte mise en place par Drop Site News avec Unmute Humanity pour aider des journalistes de Gaza et leurs familles à financer déplacements, hébergement et besoins élémentaires face aux évacuations successives.

Un cessez-le-feu est formellement en vigueur depuis octobre 2025, mais les opérations israéliennes se poursuivent ponctuellement dans l’enclave. Le 12 août 2026, l’armée israélienne a ainsi revendiqué une frappe de drone à Beit Lahia, dans le nord de Gaza, affirmant avoir visé un commandant du Hamas. Quatre personnes ont été blessées selon les hôpitaux locaux. Le ministère de la Santé de Gaza faisait alors état de 45 morts depuis le début du mois d’août.

Les négociations sur la suite du cessez-le-feu restent parallèlement dans l’impasse. Un projet soutenu par Washington prévoit notamment le désarmement progressif du Hamas et le retrait des forces israéliennes. Le Hamas a accepté le principe du plan, tandis que Benjamin Netanyahou exige un désarmement complet avant tout nouveau retrait. 

À LIRE - “Les conjugaisons en français m’ont aidée à survivre aux bombes

Sur le terrain, l’urgence humanitaire demeure. Dans son dernier état détaillé publié fin juillet, l’ONU décrivait encore des déplacements répétés, une insécurité persistante, une dégradation des services de santé et des difficultés d’accès à l’aide, tandis que les besoins continuaient de dépasser les moyens disponibles.  

À Gaza, la situation humanitaire reste par ailleurs critique. Selon Médecins sans Frontières (MSF), la pénurie d’huile de moteur et de pièces détachées menace directement le fonctionnement des hôpitaux, qui dépendent de générateurs faute d’électricité. Philippe Ribeiro, chef de mission de l’ONG en Palestine, évoque une situation « presque en rupture » : certains services doivent couper la climatisation, y compris pour des grands brûlés soignés dans des pièces où la température atteint 35 à 38 °C.

Les installations de dessalement sont elles aussi fragilisées, alors que la population ne disposerait plus que d’environ six litres d’eau potable par jour et par personne. MSF dénonce une politique d’« usure » délibérée menée par Israël et estime que les restrictions imposées à l’entrée de matériel essentiel aggravent encore les conditions de vie des quelque deux millions d’habitants de l’enclave, désormais concentrés sur environ 110 km².

Malgré les discussions diplomatiques engagées autour d’un retrait israélien et du désarmement du Hamas, l’ONG constate qu’aucune amélioration concrète n’est encore visible sur le terrain.

Crédits photo : portrait de la photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna, tuée le 16 avril 2025 avec dix membres de sa famille lors d’une frappe israélienne sur son domicile dans la bande de Gaza. Elle était au cœur du documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk (Andrea Ebert / CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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13/08/2026, 10:01

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Ce que nous laisserons : écrire sa vie pour affronter la disparition

Inscrit dans la série « La France en vrai », le documentaire Ce que nous laisserons, de Marion Dupuis et Jérémie Lopez, s'intéresse au geste de femmes et d'hommes qui ont appris qu'il ne leur restait que quelques semaines ou mois à vivre. Dans le cadre d'un parcours de soin proposé par les hôpitaux de Chartres et des Sables-d’Olonne, ils rédigent leur autobiographie, afin de la laisser à leurs proches.

13/08/2026, 09:30

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Le phénomène littéraire québécois Rue Duplessis aura son film

Après le livre et le théâtre, Rue Duplessis – ma petite noirceur arrivera au cinéma. Publié chez Lux Éditeur, le récit autobiographique du sociologue et homme de radio Jean-Philippe Pleau s’est imposé au Québec comme l’un des textes remarqués sur l’expérience du transfuge de classe. Maison4tiers produira le film, dont le scénario a été confié au romancier, dramaturge et scénariste Jean-Philippe Baril Guérard.

12/08/2026, 14:39

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À Saint-Sauveur-en-Puisaye, la maison de Colette s'ouvre aux caméras

L'émission Une maison, une artiste, produite par A Prime Group et diffusée sur France 5, ouvre les portes de la maison d'enfance de Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Le temps d'un épisode, immersion dans un lieu, avec ses modes de vie et ses habitudes, qui a façonné l'œuvre de la grande romancière, libre et indépendante.

12/08/2026, 10:26

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La mini-série Le Rouge et le Noir, dès le 31 août sur France 2

Victor Belmondo, Virginie Ledoyen, Camille Razat ou encore Patrick Timsit sont à l'affiche d'une nouvelle mini-série qui adapte le classique de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Disponible en intégralité dès le 21 août prochain sur france.tv, la production sera diffusée sur France 2 à partir du lundi 31 août, à 21h10.

12/08/2026, 10:19

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Netflix ressuscite Princesse Saphir, classique fondateur d’Osamu Tezuka

Depuis le 8 août, Netflix propose L’Héroïne au ruban, nouveau film d’animation librement inspiré de Princesse Saphir, l’un des mangas fondateurs du « dieu du manga », Osamu Tezuka. Yuki Igarashi en propose moins une transposition qu’une réinvention, autour d’une Saphir survivante d’un royaume détruit. En France, l’œuvre originale vient justement de retrouver les librairies dans une édition prestige chez Delcourt/Tonkam, traduite par Sylvain Chollet.

11/08/2026, 17:34

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Un classique mexicain bientôt sur Netflix : Mal de amores

Le roman Mal de amores de l’écrivaine mexicaine Ángeles Mastretta arrivera sur Netflix sous la forme d’une série historique portée par l'actrice Renata Vaca. Attendue le 2 septembre 2026, l’adaptation est pilotée par Catalina Aguilar Mastretta, fille de la romancière. En France, le livre a été publié dès 1998 par Belfond sous le titre Mal d’amour, dans une traduction d’Annie Morvan.

11/08/2026, 11:16

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Ariane Ascaride raconte « L’Odyssée de Marcel Pagnol » sur France Inter

France Inter propose « L’Odyssée de Marcel Pagnol », une série de quinze épisodes racontée par Ariane Ascaride et consacrée à l’auteur marseillais, à ses œuvres, ses correspondances et plusieurs figures de son entourage. Les huit premiers épisodes sont disponibles sur le site et l’application de Radio France. La suite est diffusée du lundi au vendredi à 13h20 sur France Inter, jusqu’au 21 août.

10/08/2026, 16:26

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La saga littéraire La Guerre des clans adaptée en jeu vidéo

La Guerre des clans, ample saga littéraire ouverte en 2003 et toujours en cours, pourra bientôt se jouer, manette ou clavier en main, avec le titre Warrior Cats: Clans of the Forest, annoncé pour l'automne. Le titre, développé par Bamtang Games et publié par Trailmark Games, sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

07/08/2026, 10:40

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La Bande de Coccoloba, d'après le livre L’Isola, débarque sur France 4

À partir du 31 août prochain, une joyeuse troupe d'animaux investira la chaine France 4, après avoir fait les belles heures de la plateforme Okoo. La série pour les préscolaires La Bande de Coccoloba, réalisée par Pierre-Alain Chartier et Olivier Perrault, évoquera le soin et la médecine d'une manière accessible et ludique. La production s'inspire du livre italien L'Isola, de Sabina Colloredo et Valeria Petrone (Carthusia), inédit en français.

05/08/2026, 10:31

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Ferraredo (Aurélien Machureau) : Le chanteur interviewé par David Serero

À seulement 19 ans, le chanteur Ferraredo a été invité sur le podcast de David Serero, monument de la scène lyrique internationale.

 

03/08/2026, 17:23

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L'adaptation du Royaume d’Orïsha rejetée par sa propre autrice

Tomi Adeyemi s’est publiquement désolidarisée de l’adaptation cinématographique de De sang et de rage à la fin de juillet 2026, au moment même de la diffusion de sa première bande-annonce. Cosignataire du scénario et productrice exécutive du film, l’autrice affirme avoir quitté le tournage en état de détresse et subir depuis des tensions en coulisses. Elle refuse désormais de voir le long-métrage, attendu dans les salles françaises le 13 janvier 2027.

03/08/2026, 12:55

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Myron Bolitar passe des romans d’Harlan Coben à Netflix

Netflix a commencé à New York le tournage de Myron Bolitar, une série tirée des romans policiers d’Harlan Coben. Commandée en mai 2026, elle suit un ancien basketteur devenu agent sportif, interprété par Colin Woodell, et réunit également KJ Apa et Diane Guerrero. David E. Kelley et Kyle Long en sont les scénaristes et producteurs exécutifs. Aucune date de diffusion n’a été annoncée.

01/08/2026, 11:07

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Après BookTok, Lynn Painter conquiert Netflix et Sony

Netflix prépare l’adaptation de Better Than the Movies, romance young adult de Lynn Painter devenue un succès durable grâce à BookTok et publié en France chez Comet - label young adult des éditions Larousse -, dans une traduction de Charlotte Le Chapelain. Réalisé par Julia Hart, le film doit prolonger à l’écran les jeux du roman avec les codes de la comédie romantique. Les acteurs qui interprèteront Liz Buxbaum et Wes Bennett n'ont pas encore été dévoilés.

01/08/2026, 10:33

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Stephen King : Sam Raimi prépare le retour de Désolation au cinéma

Près de trente ans après sa parution, Désolation de Stephen King repart vers l’écran. Searchlight Pictures développe une adaptation du roman, produite par Sam Raimi, tandis que Zach Lipovsky et Adam B. Stein, réalisateurs de Final Destination: Bloodlines, négocient leur participation. Le livre, déjà adapté pour ABC en 2006, conduira cette fois ses voyageurs égarés jusqu’au cinéma.

01/08/2026, 09:58

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Booster Gold perd David Jenkins, mais la série n’est pas enterrée

David Jenkins a confirmé que sa version de Booster Gold, développée pour DC Studios et HBO Max, n’aboutirait pas. L’adaptation du héros créé par Dan Jurgens demeure toutefois en chantier : selon TheWrap, une nouvelle équipe créative doit reprendre le projet. Sans interprète ni calendrier annoncé, le voyageur temporel reste bloqué dans l’antichambre de la production.

01/08/2026, 09:45

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Le nouveau phénomène fantasy de Netflix arrive en France en octobre

Lauréat du prix Locus 2026 du meilleur roman de fantasy, The Everlasting d’Alix E. Harrow sera adapté par Netflix. Le livre paraîtra en France le 7 octobre 2026 au Rayon imaginaire, chez Hachette Heroes, sous le titre Les Mille Morts d’Una L’Éternelle, dans une traduction de Thibaud Eliroff, comme nous l’a confirmé l’éditeur.

30/07/2026, 17:18

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Sony : de Kadokawa à Crunchyroll, ce que le géant japonais contrôle vraiment

Remis en circulation sur LinkedIn, un article de décembre 2024 présente l’accord entre Sony et Kadokawa comme une opération désormais « bouclée ». Sony a bien investi quelque 50 milliards de yens dans le géant japonais du livre, du manga et du light novel. Mais il ne l’a jamais racheté et n’en est même plus le premier actionnaire. Avec Aniplex, Crunchyroll et une participation minoritaire dans Bandai Namco, la multinationale tisse pourtant une toile impressionnante, de la page à l’écran. Reste à ne pas confondre proximité, influence et propriété.

30/07/2026, 15:51

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Migali, Louca et les Schtroumpfs dans TFOU à la rentrée

Quelques héros et héroïnes s'invitent à la rentrée sur TFOU, l'offre jeunesse du groupe TF1, et d'autres font leur retour. Parmi les nouveautés de la rentrée 2026-2027, une adaptation de la série de bandes dessinées d’Alexandre Arlène et Fabien Öckto Lambert publiée chez Auzou Éditions, Migali...

29/07/2026, 17:05

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Pénélope Bagieu reçoit Fabcaro dans Conciliabule

Après Catherine Meurisse, Zep et Marion Montaigne, Pénélope Bagieu reçoit l'auteur de Zaï Zaï Zaï Zaï, Fabcaro, dans Conciliabule. Ce nouvel épisode de l'émission consacrée au 9e art sera diffusé le vendredi 21 août, à 22h50, sur France 4 et disponible sur la plateforme france.tv.

29/07/2026, 09:08

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Le Rouge et le Noir, d'après Stendhal, en mini-série dès le 21 août

Très attendue, la mini-série Le Rouge et le Noir, d'après le classique de Stendhal, sera disponible en intégralité dès le vendredi 21 août sur la plateforme france.tv, avant une diffusion en septembre sur France 2. Victor Belmondo y incarne Julien Sorel, tandis que Virginie Ledoyen est Louise de Rênal.

29/07/2026, 09:07

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Pour Une saison en enfer, Jean-Pierre Améris filme la vie de Rimbaud

Siècle Productions, derrière la mini-série Le Rouge et le Noir diffusée en septembre prochain sur France Télévisions, reste dans le domaine de la littérature avec Une saison en enfer. Réalisée par Jean-Pierre Améris, cette nouvelle production, pour France 2, reconstituera notamment le Charleville-Mézières des années 1870 à l'occasion d'un tournage, à la rentrée.

28/07/2026, 10:32

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Les Garçons de l'été, de Rebecca Lighieri, devient une série Canal+

Après le long-métrage Classe moyenne (2025), le réalisateur Antony Cordier revient à la série avec Les Garçons de l'été, une adaptation en 6 épisodes du livre de Rebecca Lighieri paru en 2017 chez P.O.L. Le tournage se déroulera notamment dans les Landes, à la rentrée.

27/07/2026, 10:42

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Malfaisante : l'autre maman de Josh Malerman passe à l’écran

Adapté de Incidents Around the House, roman de Josh Malerman paru en 2024 chez Del Rey, Malfaisante sortira en France le 14 octobre 2026, tandis que le film arrivera aux États-Unis le 9 octobre sous le titre Other Mommy.

26/07/2026, 10:41

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Lucky : gagner 390 millions de dollars, et ne surtout pas les réclamer

Arnaqueuse depuis l’enfance, Lucky Armstrong voudrait enfin vivre honnêtement. Un billet de loterie à 390 millions de dollars devrait lui ouvrir toutes les portes — sauf qu’elle est recherchée et que toucher le jackpot reviendrait à se livrer. Avec cette idée aussi simple que redoutable, Marissa Stapley signe un roman de cavale vif, moralement retors et plus émouvant qu’il n’en a l’air. Apple TV s’en est inspiré pour une mini-série menée tambour battant par Anya Taylor-Joy.

25/07/2026, 10:12

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Après L’Odyssée de Nolan, Ulysse revient à la télévision

Tanweer Productions prépare avec Tectonic et USATV une série indépendante euro-américaine inspirée de L’Odyssée d’Homère. Karl Gajdusek en sera le directeur de série et Roel Reiné le réalisateur. L’équipe vise un tournage dans des décors naturels en Grèce et en Arménie au début de 2027, avec un récit centré sur les conflits politiques et humains de l’âge du bronze.

23/07/2026, 11:50

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Le château de Grignan, refuge de la marquise de Sévigné

L'émission Une maison, une artiste consacre un épisode à une nouvelle bâtisse d'autrice, et non des moindres : le château de Grignan, qui fut occupé par Marie de Rabutin-Chantal (1626-1696), mieux connue comme la marquise de Sévigné. L'actrice Agnès Jaoui prête sa voix pour lire des extraits de la correspondance de la fameuse épistolière...

23/07/2026, 10:59

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France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller

Quelques mois après avoir reçu un Laurier de l’audiovisuel, Ce monde me rend fou disparaît de France Inter. La station a décidé de ne pas reconduire à la rentrée la chronique littéraire et sociale que Christophe Bourseiller tenait depuis six ans dans la matinale du week-end.

22/07/2026, 18:22

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Un jeu de combat DC, DCKO, attendu sur mobile en 2027

Drop Fake a annoncé, ce 20 juillet, la future sortie de DCKO, un jeu de combat avec les personnages de DC Comics, développé en partenariat avec Warner Bros. Interactive Entertainment. Prévu sur iOS et Android en 2027, il comprendra des affrontements par équipes de deux, des parties en ligne contre d’autres joueurs et une campagne solo. 

22/07/2026, 11:21

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La Caravane Lumni accueille les 13-16 ans et leurs conseils de lecture

Partie sur les routes en fin d'année 2025, La Caravane Lumni poursuit son voyage en s'offrant une étape auprès des lecteurs et lectrices âgés de 13 à 16 ans. Au Centre national du livre, à Paris, et au Livrodrome de Savigny-sur-Orge, ouvert dans le cadre de Partir en Livre, le dispositif a interrogé une vingtaine d'adolescents sur leurs lectures favorites.

22/07/2026, 09:38

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Passez l’été avec Stendhal, en Rouge et noir

France Télévisions présente la bande-annonce de sa nouvelle adaptation du Rouge et le Noir de Stendhal. Réalisée par Gaël Morel, écrite par Gilles Taurand et Georges-Marc Benamou et produite par Siècle Productions, la mini-série de quatre épisodes de 52 minutes confie le rôle de Julien Sorel à Victor Belmondo, 70 ans après l’adaptation de Claude Autant-Lara avec Gérard Philipe.

20/07/2026, 13:42

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Le jeu Game of Thrones : War for Westeros reporté à 2027

PlaySide Studios a repoussé à début de 2027 la sortie sur PC de Game of Thrones : War for Westeros. Le jeu reprend les grandes maisons, les personnages et les conflits de Westeros dans un format de stratégie en temps réel.

20/07/2026, 11:51

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Paramount-Warner : les scénaristes brandissent le précédent Simon & Schuster

Le mariage devait faire naître un géant capable de rivaliser avec Netflix. La Writers Guild of America y voit surtout un acheteur de textes en moins. Le 14 juillet, le syndicat a demandé à la justice fédérale de bloquer la prise de contrôle de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, valorisée à 110 milliards $ en valeur d’entreprise. Son argument emprunte un détour familier au livre : le rachat avorté de Simon & Schuster par Penguin Random House.

18/07/2026, 14:34

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Netflix lance à Paris un festival gratuit autour des livres adaptés à l’écran

Netflix adapte cette saga, Netflix ressuscite tel personnage ou modernise tel autre : à l’instar de la concurrence, la plateforme de streaming puise dans les livres de quoi rassasier ses abonnés. Et si les livres fournissent une précieuse matière première, de Bridgerton à Lupin, l’opérateur se lance dans un événement littéraire, mi-octobre, avec le Centre national du livre. Et à Paris. 

17/07/2026, 16:22

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