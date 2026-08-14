Il n’y a aucun journaliste à Gaza” : une archive répond par les voix des survivants

Depuis le 12 août, une nouvelle archive numérique rassemble les témoignages de journalistes palestiniens sur leurs confrères morts à Gaza. Le projet a été lancé par Writers Against the War on Gaza (WAWOG), une coalition militante de journalistes, écrivains, universitaires et travailleurs de la culture engagée en faveur de la « libération du peuple palestinien » et du boycott académique et culturel d’Israël.

Sa déclaration de solidarité publiée en octobre 2023 a notamment été signée par Ocean Vuong, George R. R. Martin, Viet Thanh Nguyen, China Miéville, Valeria Luiselli, Jonathan Lethem, Catherine Lacey, Kaveh Akbar ou encore Nana Kwame Adjei-Brenyah.

En France, le débat sur le statut et la légitimité des journalistes palestiniens avait pris une tournure particulièrement vive à l’été 2025, lorsque l’essayiste Raphaël Enthoven avait affirmé sur X : « Il n’y a aucun journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d’otages avec une carte de presse. » La déclaration avait provoqué une importante polémique et suscité la réaction de plusieurs organisations professionnelles de journalistes.

Raphaël Enthoven reconnaîtra par la suite qu’il « n’aurait jamais dû » écrire qu’il n’y avait « aucun journaliste à Gaza », tout en maintenant ses critiques sur les conditions d’exercice de la presse dans l’enclave.

Une archive contre l'effacement

Selon le communiqué de lancement, repris par Literary Hub, une cinquantaine de journalistes et travailleurs des médias vivant dans la bande de Gaza ont enregistré plus de cinquante éloges funèbres consacrés à des collègues tués. Parmi les personnes évoquées figurent Mariam Abu Dagga, Hamzah Al Dahdouh, Hassan Esleih, Ismail al-Ghoul, Hussam al-Masri ou encore Hossam Shabat.

L’archive ne se limite pas à leurs circonstances de mort. Chaque page entend restituer leurs projets, leurs aspirations, leur travail et leur personnalité à travers les souvenirs de ceux qui les ont connus. Les témoignages sont disponibles en arabe, accompagnés de transcriptions synchronisées en arabe et en anglais. WAWOG emploie le terme de « martyrs ». The Living Record se présente ainsi à la fois comme un mémorial et comme une archive journalistique constituée par les survivants eux-mêmes.

La journaliste et réalisatrice gazaouie Bisan Owda, collaboratrice d’AJ+ et lauréate d’un Emmy en 2024 pour It’s Bisan From Gaza – and I’m Still Alive, résume l’ambition du projet en présentant les journalistes de Gaza comme ceux qui continuent de « frapper aux parois du tank » pour tenter de faire entendre ce qui se passe sur place.

À l’heure où nous publions, ActuaLitté n’a toutefois pas pu retrouver de lien public direct permettant d’accéder aux enregistrements de The Living Record.

Combien de journalistes ont été tués ?

À ce jour, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) recense 268 journalistes et travailleurs des médias tués depuis le début de la guerre dans l’ensemble de la zone concernée, dont 241 journalistes et travailleurs des médias palestiniens à Gaza. La FIJ établit cette liste avec son organisation affiliée, le Syndicat des journalistes palestiniens. (IFJ)

Le Committee to Protect Journalists (CPJ), organisation américaine indépendante de défense de la liberté de la presse, utilise une méthodologie plus restrictive. Au 25 juin 2026, il comptabilisait 209 journalistes ou travailleurs des médias tués par Israël à Gaza ou dans des centres de détention israéliens depuis le 7 octobre 2023. L’organisation avait alors retiré vingt personnes de sa base après réexamen, dont huit pour lesquelles des éléments avaient établi une participation aux combats. Le CPJ précise qu’il ne compte pas comme journaliste une personne prenant directement part aux hostilités, même lorsqu’elle exerce parallèlement une activité médiatique.

Les deux décomptes diffèrent donc, mais convergent sur l’ampleur exceptionnelle des pertes. Le CPJ considère cette guerre comme la période la plus meurtrière pour la presse depuis le début de ses relevés et affirme avoir établi qu’au moins 75 journalistes et travailleurs des médias avaient été directement visés et tués par les forces israéliennes en représailles à leur travail, tout en continuant d’enquêter sur d’autres cas.

La vérification est d’autant plus difficile que les journalistes étrangers n’ont pas bénéficié d’un accès indépendant à Gaza pendant la guerre. Le CPJ explique que cette interdiction israélienne l’empêche notamment d’envoyer ses propres chercheurs sur le terrain. Les journalistes palestiniens sont ainsi devenus, dans une très large mesure, les témoins professionnels directs du conflit pour les médias internationaux.

Anas al-Sharif, un an après

Le lancement de The Living Record intervient autour du premier anniversaire de la mort d’Anas al-Sharif, l’un des reporters les plus connus d’Al Jazeera à Gaza. Le 10 août 2025, le journaliste de 29 ans a été tué avec cinq confrères par une frappe israélienne visant une tente utilisée par la presse près de l’hôpital Al-Shifa, à Gaza-ville. Les correspondants Mohammed Qreiqeh, Anas al-Sharif, les cadreurs Ibrahim Zaher et Mohammed Noufal ainsi que les pigistes Moamen Aliwa et Mohammad al-Khaldi sont morts dans l’attaque.

L’armée israélienne avait affirmé qu’al-Sharif était le chef d’une cellule du Hamas et qu’il avait participé à la préparation d’attaques à la roquette. Le CPJ, qui avait déjà alerté sur les menaces dont le reporter faisait l’objet, a estimé que les documents publiés par l’armée pour étayer ces accusations n’étaient pas crédibles. Le journaliste avait lui-même nié appartenir au Hamas.

Plusieurs autres figures présentes dans l’archive ont connu des circonstances comparables. Hossam Shabat, 23 ans, correspondant d’Al Jazeera Mubasher et collaborateur du média américain Drop Site News, a été tué le 24 mars 2025 dans une frappe israélienne contre sa voiture. L’armée israélienne l’accusait d’être un sniper du Hamas, il avait rejeté ces accusations.

La photojournaliste Mariam Abu Dagga, qui travaillait notamment pour Associated Press et Independent Arabia, a pour sa part été tuée le 25 août 2025 lors des frappes israéliennes contre l’hôpital Nasser de Khan Younès. Cinq journalistes ont péri ce jour-là, parmi lesquels Hussam al-Masri, collaborateur de Reuters, et Mohammed Salama, cadreur d’Al Jazeera.

Aussi une critique des médias

WAWOG accuse par ailleurs une partie de la presse occidentale de reprendre sans recul la « hasbara » israélienne et de recourir à des formulations passives - par exemple « retrouvé mort » plutôt que « tué » - qui contribueraient, selon le collectif, à effacer les responsabilités.

Le terme hébreu hasbara signifie littéralement « explication ». Il désigne historiquement la manière dont Israël présente et défend ses politiques auprès de l’opinion internationale. Ses détracteurs l’utilisent en revanche comme synonyme de propagande. Le ministère israélien des Affaires étrangères a lui-même progressivement abandonné le terme institutionnel de hasbara au profit de celui de « public diplomacy ».

WAWOG reprend notamment une réflexion laissée par Hossam Shabat : « Le langage compte. Le langage rend le génocide justifiable. » Pour le collectif, la bataille autour des mots - « tué », « mort », « militant », « journaliste », « terroriste » - fait pleinement partie de la guerre de l’information.

Le mot « génocide », employé systématiquement par WAWOG, doit lui aussi être replacé dans son contexte juridique. En septembre 2025, la Commission internationale indépendante d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a conclu qu’Israël avait commis un génocide contre les Palestiniens de Gaza. Israël a catégoriquement rejeté ce rapport et cette qualification, accusant la commission de partialité.

La Cour internationale de Justice (CIJ), saisie par l’Afrique du Sud au titre de la Convention sur le génocide, n’a en revanche toujours pas rendu de jugement définitif sur le fond de l’affaire. Elle a jusqu’ici prononcé des mesures conservatoires et poursuivi la procédure. Autrement dit, la qualification a été retenue par une commission d’enquête de l’ONU, mais elle n’a pas encore fait l’objet d’un jugement final de la CIJ.

Faire survivre ceux qui continuent à témoigner

Le projet doit se prolonger ce 14 août à New York par Keeping the Record Alive, une soirée d’hommage à Anas al-Sharif annoncée à la Riverside Church. Elle est organisée par WAWOG avec le Palestinian Youth Movement (PYM), mouvement international et indépendant de jeunes Palestiniens et Arabes engagé pour la libération palestinienne, et le Palestinian Feminist Collective (PFC), collectif principalement nord-américain de féministes palestiniennes et arabes.

Les organisateurs annoncent que les recettes seront versées au Gaza Journalist Fund, une collecte mise en place par Drop Site News avec Unmute Humanity pour aider des journalistes de Gaza et leurs familles à financer déplacements, hébergement et besoins élémentaires face aux évacuations successives.

Un cessez-le-feu est formellement en vigueur depuis octobre 2025, mais les opérations israéliennes se poursuivent ponctuellement dans l’enclave. Le 12 août 2026, l’armée israélienne a ainsi revendiqué une frappe de drone à Beit Lahia, dans le nord de Gaza, affirmant avoir visé un commandant du Hamas. Quatre personnes ont été blessées selon les hôpitaux locaux. Le ministère de la Santé de Gaza faisait alors état de 45 morts depuis le début du mois d’août.

Les négociations sur la suite du cessez-le-feu restent parallèlement dans l’impasse. Un projet soutenu par Washington prévoit notamment le désarmement progressif du Hamas et le retrait des forces israéliennes. Le Hamas a accepté le principe du plan, tandis que Benjamin Netanyahou exige un désarmement complet avant tout nouveau retrait.

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Sur le terrain, l’urgence humanitaire demeure. Dans son dernier état détaillé publié fin juillet, l’ONU décrivait encore des déplacements répétés, une insécurité persistante, une dégradation des services de santé et des difficultés d’accès à l’aide, tandis que les besoins continuaient de dépasser les moyens disponibles.

À Gaza, la situation humanitaire reste par ailleurs critique. Selon Médecins sans Frontières (MSF), la pénurie d’huile de moteur et de pièces détachées menace directement le fonctionnement des hôpitaux, qui dépendent de générateurs faute d’électricité. Philippe Ribeiro, chef de mission de l’ONG en Palestine, évoque une situation « presque en rupture » : certains services doivent couper la climatisation, y compris pour des grands brûlés soignés dans des pièces où la température atteint 35 à 38 °C.

Les installations de dessalement sont elles aussi fragilisées, alors que la population ne disposerait plus que d’environ six litres d’eau potable par jour et par personne. MSF dénonce une politique d’« usure » délibérée menée par Israël et estime que les restrictions imposées à l’entrée de matériel essentiel aggravent encore les conditions de vie des quelque deux millions d’habitants de l’enclave, désormais concentrés sur environ 110 km².

Malgré les discussions diplomatiques engagées autour d’un retrait israélien et du désarmement du Hamas, l’ONG constate qu’aucune amélioration concrète n’est encore visible sur le terrain.

Crédits photo : portrait de la photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna, tuée le 16 avril 2025 avec dix membres de sa famille lors d’une frappe israélienne sur son domicile dans la bande de Gaza. Elle était au cœur du documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk (Andrea Ebert / CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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