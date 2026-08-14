Des “fermes vampires” aux fjords : l’Islande qui dérange

Satu Rämö livre ici le troisième épisode de sa série : nous avons découvert sa fliquette Hildur (paru en 2025), puis l'enfance difficile de ses deux sœurs Rósa & Björk, et voici la suite où nous allons en apprendre un peu plus sur Jakob, le flic stagiaire venu de Finlande.

Pour une fois, il est préférable de lire ces épisodes dans l'ordre pour mieux profiter de la découverte progressive des personnages, même si les intrigues policières sont indépendantes.

L'enquêtrice Hildur, adepte du surf, est basée dans les fjords du nord-ouest de l'Islande. Son collègue, Jakob, est venu de Finlande pour un stage de coopération entre polices et c'est lui qui est fan de tricot : on devine bien sûr que c'est un peu l'avatar de l'auteure.

Tous deux vont enquêter sur une série d'agressions qui semblent viser des personnes engagées pour la protection des animaux. Le méchant s'inspire d'une comptine islandaise qui raconte qu'avant Noël, une douzaine de lutins descendent des montagnes pour faire des farces aux humains. Ici, les farces sont bien sinistres puisque le premier cadavre va être retrouvé dans une cage d'une ferme de saumons (à vous dégoûter du saumon d'élevage si ce n'est pas déjà fait).

En parallèle, Jakob reste empêtré dans ses démêlés avec son ex, la norvégienne Lena, qui garde jalousement leur fils loin de son père.

Satu Rämö est d'origine finlandaise (comme son personnage Jakob) et, grâce à son regard d'étrangère, on en apprend plus avec elle sur la vie quotidienne des Islandais qu'avec tous les Indridason et autres qu'on a pu lire jusqu'ici. Jusqu'aux horaires d'ouverture des piscines municipales ! C'est l'un des points forts de ses bouquins que de nous immerger dans le quotidien de la campagne islandaise.

Chaque enquête policière est également le prétexte pour explorer un pan de la vie islandaise et, cette fois, il sera question d'élevage (saumons, chevaux…) où l'on découvrira que certaines grosses entreprises norvégiennes viennent installer leur business en Islande pour échapper aux réglementations contraignantes de leur pays d'origine…

Les passages sur les fermes vampires sont particulièrement affreux.

Le récit est entrecoupé de longues digressions où Jakob revient sur son passé chaotique avec son ex et leur fils. Le lecteur pourrait se dire que, certes, l'auteure en profite pour tirer quelques fils avec la Finlande et la Norvège, mais que cela n'apporte pas grand-chose à l'enquête policière. Mais l'intrigue complexe que Satu Rämö a tissée entre l'Islande et les autres pays nordiques réserve encore bien des surprises.

Voilà qui plaira aux amateurs de séries télé où chaque épisode est l'occasion de découvrir le passé et la personnalité de tel ou tel personnage. Cette fois, c'est donc au tour d'un Jakob bien compliqué… et d'une Rósa bien mystérieuse

Par Hocine Bouhadjera

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