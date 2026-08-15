À première vue, tout dans Joseph dans la nuit semble conduire vers un récit d’enfermement : l’arrestation à Shiraz le 12 octobre 2022, l’accusation d’espionnage, la cellule, puis 887 jours de détention. Pourtant, dans la lecture qu’en fait Raphaële Gueit, libraire à 47° Nord, à Mulhouse, l’ouvrage d’Olivier Grondeau, publié par L’Iconoclaste, refuse de se laisser réduire à cette obscurité.

Cette nouvelle émission est à découvrir ci-dessous :

Le texte, consacré aux 72 premiers jours de captivité et annoncé pour le 20 août, figure dans la sélection 2026 du prix envoyé par la Poste. « C’est un récit, ce n’est pas un roman », insiste-t-elle : un récit singulier, kafkaïen, carcéral, mais aussi traversé par le courage et la résistance.

Le paradoxe est là. Plus l’espace se referme, plus le livre cherche des issues. Gueit décrit une lecture qui place presque physiquement le lecteur dans la cellule. On accompagne l’arrestation, l’incompréhension, la perte des repères, puis cette déformation du temps que provoque l’enfermement. Grondeau, dit-elle, finit par proposer « presque un manuel de survie » : manger, faire de l’exercice, s’imposer une discipline, parler avec les autres détenus. Des gestes minuscules qui deviennent des moyens de tenir. Et au centre, une évidence : « Dans cette grande solitude, il y a la force du collectif. »

Les codétenus ne sont donc pas des silhouettes de passage. Ils deviennent des personnages à part entière, un groupe fragile mais décisif. La langue persane, les références partagées, l’humour et la poésie ouvrent des brèches dans l’isolement. Hafez occupe ici une place particulière. Pour la libraire, cette familiarité avec sa poésie permet à Grondeau de rejoindre ses compagnons d’infortune autrement que par leur seule condition de prisonniers. La culture fait circuler quelque chose quand tout le reste est bloqué. « Quand la nuit est là, il y a l’écriture, la poésie », résume-t-elle.

Cette présence de la poésie se retrouve dans la forme. Gueit évoque « une grande force » et « une grande maturité dans l’écriture », un art de la concision et de la métaphore, des sensations, des couleurs, des chapitres courts. Le compte des jours devient lui aussi une structure narrative : on avance avec l’auteur, on s’accroche à des échéances, puis elles cèdent. Malgré la gravité du sujet, la lecture reste accessible. « Il y a tout de suite une beauté de la langue et une voix singulière qui s’impose », dit-elle.

C’est peut-être là que Joseph dans la nuit déplace le plus nettement les attentes. Gueit ne le lit pas comme un réquisitoire frontal. La violence politique demeure, mais contenue dans une écriture tenue, factuelle. « C’est un texte de l’apaisement, c’est un texte qui rend hommage à l’Iran », estime-t-elle. Aux côtés de la peur, il reste un peuple, une culture, des liens, des souvenirs — et même de l’humour. Le livre ne nie jamais ce qui détruit ; il cherche surtout ce qui empêche d’être détruit tout à fait.

En librairie, cette pluralité change aussi la façon de le défendre. À 47° Nord, Gueit l’imagine d’abord sur la table de rentrée, parmi les coups de cœur, puis aux côtés de la poésie, de livres consacrés à l’Iran ou aux libertés individuelles. Elle le voit déjà comme « un titre de fond », appelé à passer de la table aux étagères. Elle aime « les livres qui vous amènent vers d’autres livres, vers d’autres écritures ». Celui-ci conduit vers la poésie, mais aussi vers des références inattendues, du Seigneur des Anneaux à Britney Spears. Dans le dénuement, ces fragments deviennent des points d’appui.

La formule la plus forte de l’entretien tient en quelques mots : « il oppose à cette violence la culture ». Gueit y voit un geste politique. Quand toutes les libertés ont disparu, ce que l’on croyait secondaire — une chanson, un poème, une image, un souvenir — prend le premier plan. C’est pourquoi la libraire refuse d’enfermer le livre dans sa seule dureté. Pour le conseiller, elle estime qu’« il ne faut jamais trop en dire », ni « faire peur aux gens » : trop dramatiser reviendrait à desservir un texte qu’elle qualifie, malgré tout, de lumineux.

Reste le titre. Joseph, placé au fond du puits, ne sait pas s’il reverra la lumière ; mais, dans la lecture proposée au fil de l’échange, le puits n’est pas fermé. « Il est au fond du puits, mais il est en vie. » C’est peut-être la clef : raconter la dépossession sans lui abandonner le dernier mot. Ou, comme le résume la conversation, raconter moins la détention elle-même que « ce qui permet de ne pas disparaître » : les autres, les mots, l’humour, la poésie, la mémoire.

Crédits photo : Raphaële Gueit

DOSSIER - Prix Envoyé par La Poste 2026 : sept manières de dire le réel

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com