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Meilleures ventes : l'odyssée de Freida McFadden n'a pas de fin

L’été sourit décidément à Freida McFadden, si tant est qu’il existe encore une mauvaise saison pour l’autrice de La Femme de ménage : Le dîner conserve largement la première place des ventes. Mieux encore, l’Américaine place six livres dans le top 10, dont deux en tête de classement. Derrière, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Guillaume Musso tentent de résister. Le poche, avec neuf titres sur dix, règne presque sans partage : moins cher, plus léger, facile à emporter sur la plage.

Le 14/08/2026 à 15:27 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

14/08/2026 à 15:27

Hocine Bouhadjera

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Avec 35.384 exemplaires vendus du 3 au 9 août, Le dîner (City, trad. Karine Xaragai) de Freida McFadden reste solidement installé en tête. Le thriller, présent dans le classement depuis six semaines, vend à lui seul davantage d’exemplaires que les deuxième et troisième réunis, pour situer. Et sa première poursuivante n’est autre que... McFadden Freida : La prof (J’ai lu, trad. Karine Forestier) reste deuxième avec 14.617 ventes. Les heures fragiles (Le Livre de poche) de Virginie Grimaldi conserve la troisième marche du podium, avec 12.013 exemplaires.

Derrière ce trio immobile, Tata (Le Livre de poche) de Valérie Perrin gagne une place et arrive quatrième avec 9948 ventes, tandis que Quelqu’un d’autre (Le Livre de poche) de Guillaume Musso recule au cinquième rang, avec 9580 exemplaires. La première nouveauté surgit juste derrière : Atelier créatif : Coloriages mystères – Winx Club (Hachette Heroes), d’Alicia Dombrofsky, entre directement en sixième position avec 9552 ventes.

La seconde moitié du top 10 ressemble presque à une bibliographie de l'Américaine qui n'est donc pas une IA, d'après des preuves récentes. La Femme de ménage occupe la 7e place avec 9149 ventes, devant La Psy, 8e avec 9041 exemplaires, La Femme de ménage voit tout, 9e avec 8720 ventes, et Les Secrets de la femme de ménage, 10e avec 8286 exemplaires. Tous publiés chez J'ai lu, dans une traduction de Karine Forestier.

À elle seule, l’autrice écoule ainsi plus de 85.000 exemplaires avec ses six titres du top 10, soit environ deux livres sur trois vendus parmi les dix premiers. Et le phénomène ne repose pas uniquement sur ses nouveautés : La Femme de ménage reste 7e après 149 semaines de présence et approche désormais les 2,93 millions d’exemplaires vendus en cumulé...

L’Odyssée s’envole

Plus bas, le mouvement le plus spectaculaire du classement est signé Christophe Ono-dit-Biot. L’Odyssée de l’Odyssée (Grasset) gagne 64 places, passant de la 152e à la 88e position avec 2355 exemplaires vendus. Et le regain ne concerne pas uniquement l’essai : L’Odyssée d’Homère, dans la traduction de Victor Bérard (Folio), gagne elle aussi 49 rangs, jusqu’à la 98e place, avec 2230 ventes. 

À LIRE - La bataille des Odyssées en librairie : que disent les chiffres

À l’autre bout du tableau, la plus forte chute raconte une autre histoire saisonnière. Passeport : maternelle, de la moyenne section à la grande section (Hachette Éducation) perd 81 places, passant du 81e au 162e rang avec 1.636 ventes. Et il n’est pas seul : plusieurs cahiers de vacances Nathan et Passeport reculent brutalement cette semaine.

Pendant que les cahiers de vacances commencent à s’effacer, les fournitures de rentrée remontent déjà : Le Robert Junior poche gagne 39 places et atteint le 28e rang, le Dictionnaire Larousse poche en gagne 47 jusqu’à la 38e place, tandis que le Bescherelle Conjugaison progresse de 40 rangs. Début août, le marché du livre a déjà un pied sur la plage et l’autre dans le cartable.

En librairie, le paysage est plus resserré. Le dîner de Freida McFadden (City, trad. Karine Xaragai) y reste largement en tête avec 4780 ventes, devant Tata de Valérie Perrin (Le Livre de poche, 2.805 ventes) et Tout le monde aime Clara de David Foenkinos (Folio, 2626 ventes), tous deux en progression. Fred Vargas recule au quatrième rang avec Une unique lueur (Flammarion, 2592 ventes), tandis que Pauline Peyrade entre dans le top 10 avec Les habitantes (Minuit, 2075 ventes), récompensé par le Prix du Livre Inter 2026.

Plus bas, les mouvements sont plus spectaculaires encore : L’Odyssée de l’Odyssée de Christophe Ono-dit-Biot (Grasset) bondit de 62 places jusqu’au 19e rang, tandis que La Maison vide de Laurent Mauvignier (Minuit) gagne 14 positions. Le plus fort bond est signé Chimamanda Ngozi Adichie avec L’Inventaire des rêves (Folio, trad. Blandine Longre), en hausse de 72 places. À l’inverse, Le jour zéro d’Hadrien Klent (Le Tripode) chute de 85 rangs.

Un léger mieux en août

Le marché reprend légèrement des couleurs en cette semaine 32, sans effacer son retard sur l’an dernier. Au total, 5,403 millions d’exemplaires ont été vendus, contre 5,365 millions la semaine précédente, pour 63,318 millions € de chiffre d’affaires, en hausse de 1 %.

Les librairies progressent de 2 % à 1,724 million de volumes, tandis que les grandes surfaces alimentaires gagnent 1 %, à 1,141 million. Les grandes surfaces spécialisées reculent en revanche de 1 %, mais restent de très loin le premier circuit avec 2,538 millions d’exemplaires écoulés. Sur un an, le marché reste toutefois orienté à la baisse : -4 % aussi bien en ventes qu’en chiffre d’affaires.

Dans le détail, les grandes surfaces spécialisées concentrent encore 47 % des exemplaires vendus et 49 % du chiffre d’affaires. Les librairies pèsent respectivement 32 % des ventes et 35 % du CA, devant les grandes surfaces alimentaires, à 21 % et 17 %.

Autre indicateur de la semaine : les titres du Top représentent 11 % des volumes et 10 % du chiffre d’affaires du marché. Une semaine donc légèrement meilleure que la précédente, portée notamment par les librairies, mais qui laisse le secteur sous son niveau de l’été 2025.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

Crédit image : Ulysse et les sirènes, John William Waterhouse, 1891 (domaine public)

 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 18/06/2026

128 pages

Pocket

7,90 €

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Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

Paru le 11/03/2026

432 pages

Flammarion

22,00 €

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L'heure des prédateurs

Empoli giuliano Da, Giuliano Da Empoli

Paru le 04/06/2026

160 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Tant que fleuriront les citronniers

Zoulfa Katouh trad. Anne Guitton

Paru le 16/04/2026

456 pages

10/18

9,20 €

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

8,90 €

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Le Calamity Club

Kathryn Stockett trad. Laura Satz

Paru le 28/05/2026

682 pages

Robert Laffont

24,90 €

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L'Invitée surprise

Alison Espach trad. Marie Chivot-Buhler

Paru le 12/06/2026

480 pages

Points

9,90 €

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Nathan Vacances CE1 vers le CE2 7/8 ans

Christelle Chambon, Bénédicte Colin, Christine Beigel, Sandrine Guilloré-Chotard

Paru le 02/04/2026

64 pages

Nathan

5,99 €

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Villa Gloria

Serena Giuliano

Paru le 18/03/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Les habitantes

Pauline Peyrade

Paru le 02/01/2026

179 pages

Les Editions de Minuit

18,00 €

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Passeport Toutes les matières de la 6e à la 5e

Isabelle Lisle, Philippe Rousseau, Carole Bonnet, Pierre Reynaud, Catherine Reynaud, Isabelle de Lisle, Carole Bonnet

Paru le 06/05/2026

112 pages

Hachette

9,50 €

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La guerre n'est pas finie

Benoît Ers, Dugomier

Paru le 12/06/2026

56 pages

Le Lombard

13,45 €

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Ion

Collectif, Platon trad. Monique Canto, Georges Leroux

Paru le 03/06/2026

288 pages

Flammarion

10,50 €

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Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 08/10/2025

392 pages

City Editions

22,00 €

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Un lieu à soi

Virginia Woolf trad. Marie Darrieussecq

Paru le 27/02/2020

240 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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Nathan Vacances GS vers le CP 5/6 ans

Christelle Chambon, Bénédicte Colin, Sandrine Guilloré-Chotard

Paru le 02/04/2026

40 pages

Nathan

5,99 €

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Le Robert Junior illustré

Le Robert

Paru le 16/05/2024

1532 pages

Le Robert

18,95 €

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Répondre à la nuit

Agnès Ledig

Paru le 15/04/2026

376 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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La Porteuse de lettres

Francesca Giannone trad. Françoise Bouillot

Paru le 15/04/2026

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Mon T'choupi vacances

Thierry Courtin, Catherine Serres

Paru le 03/04/2025

27 pages

Nathan

5,99 €

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La fugue

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Mon T'choupi vacances

Stéphanie Grison, Thierry Courtin

Paru le 03/04/2025

43 pages

Nathan

5,99 €

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Nathan Vacances De la 6e vers la 5e

Armelle Vautrot, Jacques Dessources, Eric Zdobych, Eric Solé, Marie-Claire Sole

Paru le 02/04/2026

128 pages

Nathan

9,99 €

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Blast

Karine Giebel

Paru le 04/06/2026

360 pages

Pocket

10,30 €

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La soeur de la tempête

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

763 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

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The deal

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 03/07/2024

490 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Disco inferno

Jean-Christophe Grangé

Paru le 06/05/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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A partir de maintenant

Gege Akutami trad. Fédoua Lamodière

Paru le 02/07/2026

Editions Ki-oon

6,95 €

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Je suis drôle

David Foenkinos

Paru le 02/04/2026

192 pages

Editions Gallimard

20,00 €

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La révolte de la reine

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

572 pages

Hugo et Compagnie

19,90 €

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Bescherelle poche Conjugaison

Hatier

Paru le 18/06/2025

256 pages

Hatier

4,50 €

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L'odyssée de L'Odyssée

Christophe Ono-dit-Biot

Paru le 15/04/2026

365 pages

Grasset & Fasquelle

23,00 €

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La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

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Les Monsieur Madame visitent Fort Boyard

Sanrio

Paru le 01/07/2026

40 pages

Hachette

2,90 €

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Prime time

Maxime Chattam

Paru le 05/02/2026

665 pages

Pocket

10,30 €

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L'orpheline d'Auschwitz

Anna Stuart trad. Marc Sigala

Paru le 04/02/2026

509 pages

J'ai lu

8,90 €

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Star Wars

Jérémy Mariez

Paru le 05/08/2026

128 pages

Hachette

15,95 €

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L'étrange défaite

Marc Bloch

Paru le 13/06/2007

326 pages

Editions Gallimard

13,30 €

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Si tu ne dors pas

Claire McGowan trad. Juliette Rolland, Dem adèle Rolland-le, Adèle Rolland-Le Dem

Paru le 03/06/2026

408 pages

Hauteville

8,95 €

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Les Saules

Mathilde Beaussault

Paru le 06/03/2026

256 pages

Points

8,40 €

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Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Mon T'choupi Vacances

Thierry Courtin, Stéphanie Grison

Paru le 03/04/2025

27 pages

Nathan

5,99 €

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L'Odyssée

Homère trad. Médéric Dufour, Jeanne Raison

Paru le 12/05/1999

512 pages

Editions Gallimard

6,60 €

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La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

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Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

8,40 €

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Passeport Toutes les matières de la 5e à la 4e

Isabelle Lisle, Philippe Rousseau, Marie-Françoise Dréano, Sylvie Le Bour, Pierre Reynaud, Isabelle de Lisle, Philippe Rousseau

Paru le 02/05/2024

112 pages

Hachette

9,50 €

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Des choux et des reines

Katherine Pancol

Paru le 29/04/2026

200 pages

Albin Michel

19,90 €

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Que la mort nous frôle

Michel Bussi

Paru le 16/04/2026

432 pages

Presses de la Cité

22,90 €

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Madelaine avant l'aube

Sandrine Collette

Paru le 02/01/2026

233 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

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La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Le Roi des ombres

Jean-Christophe Grangé

Paru le 06/05/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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La Cuisinière des Kennedy

Valérie Paturaud

Paru le 03/04/2025

408 pages

Pocket

9,30 €

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Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Le Robert Junior poche +

Le Robert

Paru le 23/05/2024

1104 pages

Le Robert

13,95 €

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J'emporterai le feu

Leïla Slimani

Paru le 05/03/2026

473 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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L'arbre de fer

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 10/06/2026

384 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

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Berserk Tome 43

Kentaro Miura, Gaga Studio, Studio Gaga trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 01/07/2026

192 pages

Glénat

7,20 €

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Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

Paru le 07/05/2025

542 pages

Collection Proche

9,70 €

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Le roman Dézinzintégré !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 25/06/2026

96 pages

Mr Tan & Co

10,90 €

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Clamser à Tataouine

Raphaël Quenard

Paru le 06/05/2026

220 pages

J'ai lu

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La fille qui venait la nuit

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 04/03/2026

416 pages

J'ai lu

8,50 €

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Nathan Vacances Toutes les matières de la 5e vers la 4e

Maïtena Maltaverne, Jean-Paul Louis, Stéphanie Hivert, Eric Zdobych, Laurent Lafond

Paru le 05/04/2018

128 pages

Nathan

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Cadavres en famille

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 21/05/2026

336 pages

Pocket

9,00 €

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Le dictionnaire Larousse junior poche CE/CM

Collectif, Larousse

Paru le 03/06/2026

1040 pages

Larousse

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Nathan Vacances De la MS vers la GS 4/5 ans

Stéphanie Grison, Sandrine Guilloré-Chotard

Paru le 05/04/2018

40 pages

Nathan

5,99 €

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Spy X Family Tome 16

Tatsuya Endo trad. Satoko Fujimoto, Nathalie Bougon-Bastide

Paru le 23/04/2026

210 pages

Kurokawa

7,30 €

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The score

Elle Kennedy

Paru le 03/07/2024

486 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Haley

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 08/04/2026

208 pages

Glénat

7,20 €

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

5,00 €

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

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Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants

Raphaëlle Giordano

Paru le 23/04/2026

368 pages

Pocket

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La soeur de l'ombre

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

768 pages

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10,90 €

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Nos étoiles filantes

Laure Manel

Paru le 08/04/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Trois

Valérie Perrin

Paru le 30/03/2022

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Jacaranda

Gaël Faye

Paru le 01/10/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Tout le bleu du ciel

Mélissa Da Costa

Paru le 12/02/2020

840 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

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Où vont les larmes quand elles sèchent

Baptiste Beaulieu

Paru le 03/10/2024

227 pages

Collection Proche

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Les oubliés du dimanche

Valérie Perrin

Paru le 04/10/2017

409 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Le couple d'à côté

Shari Lapena trad. Valérie Le Plouhinec

Paru le 13/09/2018

360 pages

Pocket

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L'Oeuvre

Xxx, Emile Zola

Paru le 27/05/2026

592 pages

Flammarion

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Le syndrome du spaghetti

Marie Vareille

Paru le 01/02/2024

311 pages

Pocket

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Les Bouchères

Sophie Demange

Paru le 07/05/2026

258 pages

Collection Proche

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Ruptures

Bernard Minier

Paru le 26/03/2026

540 pages

XO Editions

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Nathan Vacances De la PS vers la MS

Catherine Serres

Paru le 05/04/2018

40 pages

Nathan

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Code civil annoté

Xavier Henry, Alice Tisserand-Martin, Guy Venandet, Pascal Ancel, Estelle Naudin

Paru le 25/06/2026

3498 pages

Editions Dalloz

22,00 €

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La Soeur à la perle

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 01/07/2020

762 pages

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Nathan Vacances Toutes les matières de la 4e vers la 3e

Dominik Manns, Olivier Revil, Florence Jaffrès, Jacqueline Musiedlak, Joëlle Cognie

Paru le 05/04/2018

128 pages

Nathan

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Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

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Valentina Tome 1

Azra Reed

Paru le 01/04/2026

430 pages

Hugo et Compagnie

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Vengeance Express

Riley Sager trad. Dominique Haas

Paru le 03/07/2026

384 pages

Points

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L'entre-deux-mondes

Tim Probert trad. Fanny Soubiran

Paru le 10/06/2026

248 pages

Editions Gallimard

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Une pension en Italie

Philippe Besson

Paru le 08/01/2026

240 pages

Julliard

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Marie-Hélène Drivaud

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Requiem pour la Dame blanche

Eric Fouassier

Paru le 06/05/2026

480 pages

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Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

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Et plumes si affinités...

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Une belle vie

Virginie Grimaldi

Paru le 02/05/2024

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La soeur du Soleil

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 28/04/2021

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De la Moyenne Section à la Grande Section

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La soeur de la Lune

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 01/07/2020

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Stephen King trad. Jean Esch

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Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

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Twisted Love

Ana Huang trad. Charline McGregor

Paru le 02/01/2025

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Meilleures ventes : un top 10 sous le signe de McFadden, le retour du Jedi

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.

 

31/07/2026, 19:25

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Le Dîner s’éternise au sommet des meilleures ventes

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.

24/07/2026, 13:43

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Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), reste en tête des meilleures ventes du 6 au 12 juillet 2026, avec 42.080 exemplaires écoulés. Derrière, La Prof remonte à la deuxième place. Pour le suspense, il faudra repasser : les huit autres titres du Top 10 sont encore des cahiers de vacances.

17/07/2026, 12:31

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Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

10/07/2026, 13:00

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Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...

03/07/2026, 12:37

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Des meilleures ventes téléphonées ? Freida McFadden repasse devant Sarah Rivens

La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).

26/06/2026, 11:27

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Sarah Rivens entre en tête des meilleures ventes avec Swan

Avec 18.714 exemplaires vendus du 8 au 14 juin, Swan, tome 1 de Sarah Rivens entre directement à la première place du classement. Le livre publié chez Hlab devance La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Derrière ce changement de tête, le top 10 réunit cinq titres classés en littérature, avec du poche, encore et encore.

19/06/2026, 11:42

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Meilleures ventes : La prof reste en tête devant Mortelle Adèle et Boualem Sansal

La prof, de Freida McFadden, traduit de l’anglais par Karine Forestier, conserve la première place des meilleures ventes en France, avec 19.866 exemplaires écoulés et 178.238 exemplaires cumulés en six semaines. Le titre publié chez J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra !, qui gagne quatre places, et La légende, de Boualem Sansal, entrée directe sur le podium. Le haut du tableau associe un leader stable, une bande dessinée en progression et une nouveauté de littérature hors poche.

12/06/2026, 15:56

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Sous le règne de Freida McFadden, le thriller français perce et la cuisine recule

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes pour cette nouvelle semaine (26/06 au 31/06) avec La prof, publié chez J’ai lu. Le roman s’écoule à 25.564 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 158.372 ventes en cinq semaines de présence. 

05/06/2026, 19:06

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La prof reste numéro un des ventes : Freida McFadden domine (encore) le classement

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes hebdomadaires avec La prof (trad. Karine Forestier, J’ai lu). Le thriller écoule 22.883 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 132.808 exemplaires après quatre semaines de présence.

29/05/2026, 13:09

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Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.

22/05/2026, 10:06

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Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Et quand y'en a plus… y'en a finalement encore. Le raz-de-marée Freida McFadden frappe une nouvelle fois. Deux nouveaux titres ont déjà conquis son public et c’est le retour de la domination américaine pour cette nouvelle semaine (du 04/05 au 10/05). Alors, Force ou Côté obscur ?

15/05/2026, 11:34

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Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

Avec 29.696 exemplaires vendus sur la semaine, La prof, de Freida McFadden, s’installe directement à la première place des meilleures ventes. Le poche publié par J’ai lu atteint 29.831 ventes cumulées. Derrière lui, L’autre moi, de Franck Thilliez, bondit au 2e rang avec 19.647 exemplaires, tandis qu’Une unique lueur, de Fred Vargas, complète le podium avec 15.271 ventes. Le haut du classement associe une entrée en tête, une forte progression et la résistance d’un titre déjà installé.

12/05/2026, 11:39

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Meilleures ventes : Fred Vargas reste en tête devant Valérie Perrin et Spy x Family

Avec 25.475 exemplaires vendus cette semaine, Une unique lueur de Fred Vargas conserve la première place du classement (semaine 17, du 20 au 26 avril). Le roman publié par Flammarion totalise désormais 101.508 ventes en trois semaines de présence. Derrière lui, Tata de Valérie Perrin remonte au 2e rang (15.087 exemplaires), tandis que le tome 16 de Spy x Family entre directement sur la troisième marche du podium avec 14.721 ventes.

 

05/05/2026, 10:15

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Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin

Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.

24/04/2026, 11:54

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Succès immédiat pour Fred Vargas : Adamsberg propulse les ventes

Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).

17/04/2026, 11:48

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Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot. 

10/04/2026, 15:43

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Guillaume Musso et Bernard Minier : un doublé, en duo

Mais que se passe-t-il ? Guillaume Musso mange le marché pour cette semaine 13 (23-29 mars), avec ses deux romans : Quelqu'un d'autre aligne 18.601 tomes (poche) et Le Crime du paradis ajoute 14.556 volumes de plus (grand format). En somme, le romancier palois prend la tête des meilleures ventes, sans trop de difficultés, puisqu'il occupe ces deux premières places depuis un mois maintenant.

03/04/2026, 12:02

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Le choc des générations : Leïla Slimani vs Monsieur Madame dans les meilleures ventes

Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.

27/03/2026, 12:06

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L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...

 

20/03/2026, 12:29

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Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Un vent de fraîcheur souffle sur les meilleures ventes cette semaine (du 02/03 au 08/03). Et si vous m’aviez dit, il y a quelques mois, que le classement prendrait cette tournure, je vous aurais sans doute ri au nez...

13/03/2026, 13:11

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Pourquoi avons-nous l’impression de subir nos vies ?

Reçue par le Premier ministre espagnol et décorée de l’Ordre du Mérite civil, Gisèle Pélicot ne se contente pas de passionner les Français : pour sa deuxième semaine, elle confirme sa place de numéro 1 des ventes sur la période du 23/02 au 01/03, avec 37.840 exemplaires supplémentaires, portant son total à 97.938 ventes pour Et la joie de vivre (Flammarion).

06/03/2026, 12:55

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La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon. 

27/02/2026, 14:35

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Une nouvelle locataire dans le top des ventes de livres – mais une propriétaire inchangée

Sortie en France le 11 février 2026 aux éditions City, le nouveau roman de Freida McFadden s’installe déjà à la première place des ventes pour cette nouvelle semaine (09/02 au 15/02). Inutile de souligner que c'était prévisible...

 

20/02/2026, 15:50

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McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.

13/02/2026, 12:54

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Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente

On ne sait plus trop comment l’aborder, désormais : Freida Mcfadden reste en première place, avec 21.908 exemplaires écoulés sur cette semaine 5 (26 janvier - 1er février). Et le reste… devient presque lassant, parce qu’après La femme de ménage (trad. Karine Forestier), viennent évidemment les suites de ses aventures.

06/02/2026, 10:27

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Meilleures ventes : pour les livres, Lemaitre, étalon

Une semaine n'en suit vraiment pas une autre – ou alors une tendance globale : contrer la vague McFadden revient à vider la mer à la petite cuillère. La femme de menage reprend du poil du balai (ou le fil de l'aspirateur, au demeurant) et la tête des meilleures ventes de la semaine 4 (19-25 janvier) : 24.497 exemplaires écoulés pour le titre traduit par Karine Forestier.

30/01/2026, 10:23

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Meilleures ventes : Pierre Lemaitre marche sur l’Amérique

Un classement qui ne bouge pas, mais qui confirme une chose : l'un des romanciers préférés des Français tient ses promesses et ne faiblit pas face à l’Américaine Freida McFadden. Il est toujours premier pour cette nouvelle semaine, du 12 au 18 janvier.

 

23/01/2026, 12:16

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Pierre Lemaitre tient ses belles promesses et s’empare du top des ventes

Certains auteurs tiennent parole, dès le titre de l'œuvre : Pierre Lemaitre signe ainsi une entrée fracassante sur le marché. Il se place au sommet des meilleures ventes dès la première semaine, apportant un souffle nouveau à un classement qui ronronnait depuis plusieurs mois. Passage en revue du palmarès des derniers jours (du 05/01 au 11/01)...

 

16/01/2026, 11:36

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Meilleures ventes : qui a volé la potion magique d’Astérix ?

Pour démarrer 2026, La Femme de ménage ne se contente pas de dominer : elle écrase tout sur son passage. Ou plutôt, elle balaie le classement (du 29 décembre au 4 janvier). Les trois marches du podium sont occupées par une seule et même autrice, infatigable depuis plus d’un an : Freida McFadden.

 

09/01/2026, 12:25

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La saga la plus redoutable de l’année continue sa razzia

La femme de ménage n’a rien cédé cette année. Une fois encore, la saga s’impose en force avec cinq titres dans le top 10 (du 22/12 au 28/12), tous traduits par Karine Forestier. Et l’histoire est loin d’être terminée : à la 11e place, La femme de ménage, tome 3 frappe à la porte du haut du classement. Une performance hors norme, la confirmation d’une mécanique redoutablement efficace — et d’une série qui dépasse désormais le cadre du livre, jusqu’au grand écran.

02/01/2026, 13:27

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Top 10 des ventes Livre de poche 2025 : McFadden remplit les rayons et ses fouilles

En 2025, le format poche a encore prouvé qu’il n’avait rien d’un second choix. Facile à glisser dans un sac, abordable et redoutablement efficace, il a porté certains titres à des niveaux de ventes impressionnants. Et s’il ne fallait retenir qu’un nom dans ce format, ce serait sans hésiter celui de Freida McFadden, qui continue sa prise d'otage.

02/01/2026, 13:23

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Top 10 des auteurs les plus vendus en 2025

Romans attendus, signatures bien installées et nouvelles voix venues de différents horizons de la langue française : certains livres ont largement trouvé leur public, parfois bien au-delà de leur premier cercle. Ce classement des auteurs les plus lus de l’année offre un panorama de ce qui s’est le plus partagé, recommandé et feuilleté cette année.

02/01/2026, 12:52

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Top 10 des meilleures ventes BD et mangas de 2025

En 2025, BD et mangas se sont encore vendus comme des petits pains… Sauf qu’ici, les petits pains valent parfois plusieurs millions d’euros. Des Gaulois increvables aux pirates infatigables, en passant par des enfants (très) mal élevés et des héros venus de YouTube ou de Minecraft, voici le top 10 des BD et mangas les plus vendus en France. 

02/01/2026, 12:42

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Astérix seul en haut du menhix : la bande dessinée à l’honneur pour cette fin d’année

Un top 10 des meilleures ventes pour clore l’année (du 15/12 au 21/12), qui reflète assez parfaitement les mois écoulés et un basculement qu’à vrai dire personne n’aurait parié : l’emprisonnement d’un ancien président de la République. Retenons surtout qu’une femme a écrasé, dominé, a laissé très peu de place aux autres cette année : Freida McFadden.

26/12/2025, 11:12

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À la fin du XVe siècle, l’or portugais bouleverse un village d’Afrique de l’Ouest

Les Maîtres du sol, roman de Ryad Assani-Razaki publié le 20 août 2026 aux éditions Liana Levi, suit une fillette rejetée et un homme amnésique à travers l’Afrique de l’Ouest du XVe siècle, alors que l’arrivée des Portugais et la progression de nouvelles religions bouleversent les sociétés locales.

 

10/08/2026, 07:00

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Défections et Cie

09/08/2026, 12:33

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Au coeur des ombres

09/08/2026, 12:32

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Une photo de 1963 déclenche une folle reconstruction à Lacanau

Été 1963. Sur les rives du lac de Lacanau, en Gironde, Roger Vadim tourne plusieurs scènes de son nouveau film : Château en Suède, d’après la pièce de Françoise Sagan. La météo étant pluvieuse, l’équipe tue le temps à La Joie de vivre, un bistrot de plage promis à l’abandon. En attendant, toute la jeunesse des environs s’y retrouve. On s’amuse, on joue, on drague, on danse.

09/08/2026, 07:03

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L'Enfant Grise exploire notre lien au vivant

Un enfant se souvient d’une odeur de terre, de feuilles pourries et de champignons. Devant un petit sapin argenté, « c’était comme si le sapin me parlait. » Tout part de cette sensation : le monde végétal signifie quelque chose, mais les adultes ont perdu l’usage de cette langue. Le narrateur grandit donc à côté d’eux, plus proche des orties, des racines et des insectes que de son père, de ses camarades ou même de Noémie, son unique amie.

08/08/2026, 09:00

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À 22 ans, Louis XIV prépare sa prise de pouvoir dans le plus grand secret

Le Bal des foudroyés, cinquième roman de Camille Pascal, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Robert Laffont. Dans la France de 1661, la mort de Mazarin révèle l’ampleur des détournements commis au détriment du trésor royal et précipite la prise de pouvoir personnelle du jeune Louis XIV.

08/08/2026, 08:30

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Ce qui dort sous le camélia de Claudie O. Wetterwald : la cité des femmes

La France a connu un black-out total durant lequel les femmes ont appris à se débrouiller en l’absence des hommes. À la sortie de ce que les historiens appelleront le Désastre, 253 femmes sont jugées dans un procès retransmis sur le seul réseau social internet autorisé. Parmi elles, Lisenn, accusée d’assassinat. Défendue par l’avocate Rym, Lisenn s’enferme dans le silence et reconnait être coupable. Mais ce qui se joue dans ce procès n’est pas un simple fait divers…

08/08/2026, 07:00

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