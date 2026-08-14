Meilleures ventes : l'odyssée de Freida McFadden n'a pas de fin

L’été sourit décidément à Freida McFadden, si tant est qu’il existe encore une mauvaise saison pour l’autrice de La Femme de ménage : Le dîner conserve largement la première place des ventes. Mieux encore, l’Américaine place six livres dans le top 10, dont deux en tête de classement. Derrière, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Guillaume Musso tentent de résister. Le poche, avec neuf titres sur dix, règne presque sans partage : moins cher, plus léger, facile à emporter sur la plage.
Le 14/08/2026 à 15:27 par Hocine Bouhadjera
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14/08/2026 à 15:27
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Avec 35.384 exemplaires vendus du 3 au 9 août, Le dîner (City, trad. Karine Xaragai) de Freida McFadden reste solidement installé en tête. Le thriller, présent dans le classement depuis six semaines, vend à lui seul davantage d’exemplaires que les deuxième et troisième réunis, pour situer. Et sa première poursuivante n’est autre que... McFadden Freida : La prof (J’ai lu, trad. Karine Forestier) reste deuxième avec 14.617 ventes. Les heures fragiles (Le Livre de poche) de Virginie Grimaldi conserve la troisième marche du podium, avec 12.013 exemplaires.
Derrière ce trio immobile, Tata (Le Livre de poche) de Valérie Perrin gagne une place et arrive quatrième avec 9948 ventes, tandis que Quelqu’un d’autre (Le Livre de poche) de Guillaume Musso recule au cinquième rang, avec 9580 exemplaires. La première nouveauté surgit juste derrière : Atelier créatif : Coloriages mystères – Winx Club (Hachette Heroes), d’Alicia Dombrofsky, entre directement en sixième position avec 9552 ventes.
La seconde moitié du top 10 ressemble presque à une bibliographie de l'Américaine qui n'est donc pas une IA, d'après des preuves récentes. La Femme de ménage occupe la 7e place avec 9149 ventes, devant La Psy, 8e avec 9041 exemplaires, La Femme de ménage voit tout, 9e avec 8720 ventes, et Les Secrets de la femme de ménage, 10e avec 8286 exemplaires. Tous publiés chez J'ai lu, dans une traduction de Karine Forestier.
À elle seule, l’autrice écoule ainsi plus de 85.000 exemplaires avec ses six titres du top 10, soit environ deux livres sur trois vendus parmi les dix premiers. Et le phénomène ne repose pas uniquement sur ses nouveautés : La Femme de ménage reste 7e après 149 semaines de présence et approche désormais les 2,93 millions d’exemplaires vendus en cumulé...
Plus bas, le mouvement le plus spectaculaire du classement est signé Christophe Ono-dit-Biot. L’Odyssée de l’Odyssée (Grasset) gagne 64 places, passant de la 152e à la 88e position avec 2355 exemplaires vendus. Et le regain ne concerne pas uniquement l’essai : L’Odyssée d’Homère, dans la traduction de Victor Bérard (Folio), gagne elle aussi 49 rangs, jusqu’à la 98e place, avec 2230 ventes.
À LIRE - La bataille des Odyssées en librairie : que disent les chiffres
À l’autre bout du tableau, la plus forte chute raconte une autre histoire saisonnière. Passeport : maternelle, de la moyenne section à la grande section (Hachette Éducation) perd 81 places, passant du 81e au 162e rang avec 1.636 ventes. Et il n’est pas seul : plusieurs cahiers de vacances Nathan et Passeport reculent brutalement cette semaine.
Pendant que les cahiers de vacances commencent à s’effacer, les fournitures de rentrée remontent déjà : Le Robert Junior poche gagne 39 places et atteint le 28e rang, le Dictionnaire Larousse poche en gagne 47 jusqu’à la 38e place, tandis que le Bescherelle Conjugaison progresse de 40 rangs. Début août, le marché du livre a déjà un pied sur la plage et l’autre dans le cartable.
En librairie, le paysage est plus resserré. Le dîner de Freida McFadden (City, trad. Karine Xaragai) y reste largement en tête avec 4780 ventes, devant Tata de Valérie Perrin (Le Livre de poche, 2.805 ventes) et Tout le monde aime Clara de David Foenkinos (Folio, 2626 ventes), tous deux en progression. Fred Vargas recule au quatrième rang avec Une unique lueur (Flammarion, 2592 ventes), tandis que Pauline Peyrade entre dans le top 10 avec Les habitantes (Minuit, 2075 ventes), récompensé par le Prix du Livre Inter 2026.
Plus bas, les mouvements sont plus spectaculaires encore : L’Odyssée de l’Odyssée de Christophe Ono-dit-Biot (Grasset) bondit de 62 places jusqu’au 19e rang, tandis que La Maison vide de Laurent Mauvignier (Minuit) gagne 14 positions. Le plus fort bond est signé Chimamanda Ngozi Adichie avec L’Inventaire des rêves (Folio, trad. Blandine Longre), en hausse de 72 places. À l’inverse, Le jour zéro d’Hadrien Klent (Le Tripode) chute de 85 rangs.
Le marché reprend légèrement des couleurs en cette semaine 32, sans effacer son retard sur l’an dernier. Au total, 5,403 millions d’exemplaires ont été vendus, contre 5,365 millions la semaine précédente, pour 63,318 millions € de chiffre d’affaires, en hausse de 1 %.
Les librairies progressent de 2 % à 1,724 million de volumes, tandis que les grandes surfaces alimentaires gagnent 1 %, à 1,141 million. Les grandes surfaces spécialisées reculent en revanche de 1 %, mais restent de très loin le premier circuit avec 2,538 millions d’exemplaires écoulés. Sur un an, le marché reste toutefois orienté à la baisse : -4 % aussi bien en ventes qu’en chiffre d’affaires.
Dans le détail, les grandes surfaces spécialisées concentrent encore 47 % des exemplaires vendus et 49 % du chiffre d’affaires. Les librairies pèsent respectivement 32 % des ventes et 35 % du CA, devant les grandes surfaces alimentaires, à 21 % et 17 %.
Autre indicateur de la semaine : les titres du Top représentent 11 % des volumes et 10 % du chiffre d’affaires du marché. Une semaine donc légèrement meilleure que la précédente, portée notamment par les librairies, mais qui laisse le secteur sous son niveau de l’été 2025.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit image : Ulysse et les sirènes, John William Waterhouse, 1891 (domaine public)
Par Hocine Bouhadjera
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