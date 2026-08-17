Ce manuscrit médiéval était trop demandé : la bibliothèque lui offre un sosie

Le problème est plutôt enviable pour une bibliothèque. Un peu moins pour un parchemin vieux de plus de cinq siècles. Le Vosper Book of Hours, cote Pryce MS C1, est l’ouvrage le plus demandé de la Kenneth Spencer Research Library, bibliothèque de collections spéciales de l’Université du Kansas, à Lawrence. En 2025, il a quitté sa réserve 34 fois pour des cours, des visites et des événements. Plus de 600 personnes l’ont vu ; celles qui l’ont directement manipulé étaient moins nombreuses.

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Or un manuscrit médiéval, si solide soit-il, n’a rien à gagner à multiplier les sorties. Pour continuer à utiliser le Vosper Hours sans lui faire porter seul toute la charge pédagogique, la conservatrice Eve Wolynes a donc cherché un compagnon. Elle a consulté des libraires spécialisés américains et étrangers, puis des enseignants de l’université, afin d’identifier une pièce offrant suffisamment de possibilités pour les cours et la recherche — sans devenir à son tour la nouvelle vedette surexposée.

Un livre d’heures pour en soulager un autre

Le choix s’est arrêté sur Pryce MS D1, auquel l’établissement a donné le titre Prima dies mensis et septima truncat vt ensis, d’après son incipit, et qu’il désigne plus commodément comme Book of Hours, Use of Sarum. L’« usage de Sarum » renvoie à Salisbury : les Heures de la Vierge et l’Office des morts suivent ici cette tradition liturgique. Le volume a toutefois été fabriqué à Bruges pour le marché anglais, comme le confirme notamment la présence de nombreuses fêtes anglaises dans son calendrier.

Le livre d’heures, destiné à la dévotion des laïcs et particulièrement répandu au XVe siècle, se prête d’ordinaire à un format maniable. Celui-ci fait plutôt dans le spectaculaire : 217 sur 150 mm, 112 feuillets, 16 miniatures en pleine page et 14 grandes initiales enluminées. La Spencer Research Library souligne elle aussi ses dimensions inhabituelles pour ce type d’ouvrage.

Les miniatures sont attribuées aux « Maîtres d’Otto van Moerdrecht », atelier nommé d’après les peintures d’un exemplaire de la Postilla in Prophetas de Nicolas de Lyre, aujourd’hui conservé à la bibliothèque universitaire d’Utrecht (cote Hs. 252). La Spencer Library indique que seuls 26 manuscrits conservés comportent des œuvres rattachées à ce groupe.

Surtout, les images ont signé leur lieu de naissance. Chacune porte un discret « b » rouge, conforme aux règlements adoptés à Bruges en 1426-1427 autour du commerce des enluminures. Christie’s précise que ces dispositions visaient notamment à contrôler l’importation de miniatures venues d’Utrecht et d’ailleurs. La maison de ventes date le volume d’environ 1430 ; la bibliothèque du Kansas situe elle aussi sa fabrication dans cette décennie.

Marie-Madeleine devient sainte Anne

L’ouvrage n’a ensuite cessé d’être repris par ceux qui l’ont possédé. L’un de ses épisodes les plus singuliers tient à une miniature de Marie-Madeleine, transformée en sainte Anne : le pot d’onguent a été effacé et un phylactère portant Sancta Anna ajouté. Christie’s y voit notamment l’indice d’un volume peut-être assemblé à partir de miniatures préexistantes ; la Spencer Library avance, plus prudemment, l’hypothèse d’un commanditaire souhaitant adapter le livre à une destinataire prénommée Anne.

Quelqu’un a ensuite inscrit dans le calendrier la naissance de Thomas Bentham, le 24 octobre 1477. Quelques décennies plus tard, la Réforme anglaise a laissé une trace moins familiale : les mentions du pape et de Thomas Becket ont été barrées, tandis que vacat a été inscrit auprès de la fête supprimée de la translation de Becket et de son mémorial. Ici, la théologie passe littéralement par la rature.

La provenance documentée poursuit le voyage. Une note indique qu’au XVIe siècle Richard Belasyse offrit le volume à son neveu John Pullan, issu d’une famille catholique anglaise. Bien plus tard, il appartint à William Alfred Westropp Foyle, dont l’ex-libris de cuir rouge demeure sur le contreplat ; sa collection fut dispersée chez Christie’s en juillet 2000.

Le livre porte enfin des blessures beaucoup plus concrètes. Certaines déchirures du vélin ont été recousues au fil ; d’autres coupures semblent avoir reçu, plus tard, un adhésif. Une reliure moderne en velours rouge a remplacé les couvertures antérieures. À son arrivée au Kansas, l’équipe lui a ajouté sa propre intervention : une boîte réalisée sur mesure selon les standards de conservation de la bibliothèque.

Pryce MS D1 est désormais accessible aux étudiants, chercheurs et visiteurs, pendant les cours et présentations comme dans la salle de lecture de la Spencer Research Library. C’est précisément la fonction pour laquelle il a été acquis : absorber une partie des usages qui faisaient du Vosper Hours le livre le plus sollicité du bâtiment.

Crédits photos : Kenneth Spencer Research Library

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com