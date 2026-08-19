La justice ordonne la sortie de Moben, auteur incarcéré, d'une “prison pour narcotrafiquants

Ministre de l'Intérieur (entre 2020 et 2024) avant d'être ministre de la Justice (depuis décembre 2024), Gérald Darmanin a porté le concept de quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) comme une réponse au narcotrafic.

Suivant la logique répressive de son mentor politique Nicolas Sarkozy, il brandissait ce nouveau dispositif pénal, en arguant qu'il était nécessaire de réunir les « 100 plus gros narcotrafiquants » dans une prison haute sécurité. « Nous allons prendre une prison française, on va la vider des personnes qui y sont et on y mettra, puisqu’on l’aura totalement isolée, totalement sécurisée, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés, anonymisés[, les] cent plus gros narcotrafiquants », affirmait-il en janvier 2025, rapportait alors l'AFP.

Ce projet s'est concrétisé avec les ouvertures de QLCO au sein des centres pénitentiaires de Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe, respectivement en juillet et octobre 2025. Fin juillet 2026, le ministre de la Justice se félicitait des résultats, mettant en avant l'absence de téléphone portable, de survol de drone, d'agression du personnel et la « forte réduction des extractions judiciaires et médicales ».

Il répondait, par la même occasion, à un rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), bien moins enthousiaste. Après une visite réalisée entre le 4 et le 7 mai 2026 au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, la Contrôleure générale et six contrôles ont constaté ou recueillis des témoignages de « violences commises sur des détenus par des membres du personnel pénitentiaire (fouilles humiliantes ou brutales, usage disproportionné de la force, brimades, propos enfreignant la loi et la déontologie) ».

Elle établissait un certain nombre de recommandations, sommant l'État de faire « cesser immédiatement » les actes constatés.

Une expression artistique sanctionnée ?

Ces QLCO, il fallait bien les remplir : le 10 novembre 2025, Moben, détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, reçoit une convocation de sa direction lui annonçant son transfert dans la prison de haute sécurité d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, pour une durée totale d'un an. Le document rappelait l'inscription de Moben au répertoire des « détenus particulièrement signalés » (DPS) depuis 2017, ainsi que sa détention de plusieurs objets interdits : un téléphone et des chargeurs.

Et, finalement, l'écriture du livre de recettes Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement (avec Gaëlle Hoarau, éditions du bout de la ville), paru le mois précédent. « Hormis les recettes, vous décrivez votre vie en détention en particulier à l'isolement et en réalisant une critique de la prison. On y retrouve également une copie de bons de cantine du QMC [Quartier Maison Centrale, NdR] de Moulins de mars 2025 et des dessins représentant une cellule du QMC », détaillait convocation de la direction du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.

À LIRE - La surpopulation carcérale compromet “gravement” l'accès aux activités socioculturelles

La commercialisation de l'ouvrage aurait mis en évidence « votre volonté et votre capacité à communiquer, pendant plusieurs semaines, avec des personnes à l'extérieur en contournant les règles de contrôle de l'administration pénitentiaire », affirmait la direction du centre. Une analyse que l'éditeur du livre, Pierre E. Guérinet, avait contestée dans nos colonnes, assurant que le protocole avait été respecté et l'administration pénitentiaire informée du travail de Moben avec Gaëlle Hoarau et de la parution du livre.

« On ne peut pas tolérer que l’administration pénitentiaire sous-entende que le livre a été fait à son insu », insistait encore l'éditeur, qui dénonçait alors « une manière d’invalider l’ouvrage et de clore la promotion, puisque celle-ci pourrait s'avérer dangereuse pour les conditions de détention de son auteur. C'est un livre qui n'a fait l'objet d'aucune procédure pénale, qui ne nous a pas valu de plainte en diffamation, qui n'est pas interdit de circulation. » Pierre E. Guérinet mettait aussi en avant la démarche artistique de Moben, qui a également réalisé des dessins au café, et l'importance de celle-ci dans son parcours de réinsertion.

Interrogé à l'époque, le ministère de la Justice n'a jamais répondu à nos questions sur le cas de Moben.

Un « doute sérieux » sur la légalité du transfert

Un recours avait été engagé auprès du juge des référés du tribunal administratif de Paris, afin d'obtenir la suspension de la décision, prise par le ministre de la Justice, de transfert dans le QLCO d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Moben contestait la condition d'urgence, pointait ses effets « dommageables et dégradants » dus à la privation de sommeil, de lumière naturelle, aux fouilles intégrales systématiques, à l'absence de vie privée et familiale ou d'accès aux activités de formation et de travail.

Moben évoquait ainsi « des traitements inhumains ou dégradants en raison de comportements contraires à la déontologie commis par certains agents de l'établissement pénitentiaire », ceux-là mêmes que le rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté signalait au ministère de la Justice.

Par ailleurs, son placement en QLCO portait, selon lui, « une atteinte grave à sa vie privée et familiale » en lui interdisant « d'avoir accès aux unités de vie familiale » et en l'éloignant du domicile de sa compagne. De plus, il limitait son accès à des activités, dont une formation professionnalisante à temps plein qu'il suivait à Moulins-Yzeure, ainsi qu'à « la presse et aux ouvrages de la bibliothèque ». Enfin, « les sollicitations extérieures, émanant notamment d'Emmaüs France et de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui auraient pu lui permettre de développer son activité artistique » se seraient heurtées « au silence de l'administration pénitentiaire ».

Il soulevait ainsi, avec ce recours, « un doute sérieux quant à la légalité de la décision » du Garde des Sceaux, qu'il estimait « entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et de plusieurs vices de procédure ».

Concernant les « traitements inhumains ou dégradants » pointés par Moben et la Contrôleure générale, le tribunal administratif de Paris constate que le ministère « n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité ou la persistance des violations relevées par cette autorité indépendante [la CGLPL, NdR] », et s'est contenté de diligenter « une mission d'inspection au sein du centre pénitentiaire » devant déboucher sur un rapport.

La justice estime par ailleurs que le requérant a justifié les « atteintes graves et immédiates » portées par son placement en QLCO, alors même la fin de sa peine était fixée au 31 mars 2029. « [L]a préparation de sa sortie de détention requiert le développement de ses capacités d'insertion, grâce notamment au maintien de ses liens familiaux et au développement de ses aptitudes professionnelles », rappelle à ce titre le tribunal.

Le ministère de la Justice opposait à ces arguments le parcours pénitentiaire et les condamnations de Moben, et le tribunal administratif a évoqué le cas de Mange ta peine. Il établit, à ce titre, que le livre ne constitue pas « un risque pour la sécurité des établissements pénitentiaires, des personnels, des personnes détenues et des tiers » et n'atteste pas plus « de la capacité de l'intéressé à entretenir et organiser des communications non autorisées avec l'extérieur ».

À LIRE - Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match

Aux yeux du tribunal, aucun des éléments évoqués par le ministère de la Justice ne permet « d'établir de manière suffisamment certaine le maintien de liens entre [Moben] et la criminalité organisée depuis sa dernière condamnation pénale pour des faits commis plus de dix ans avant la décision attaquée ». Ce qui fait « naître un doute sérieux sur la légalité » de celle-ci et a poussé le juge des référés à suspendre son exécution.

Dans l'attente du jugement au fond, le ministère de la Justice doit réaffecter à titre provisoire Moben au quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.

Photographie : Couverture de Mange ta peine, de Moben et Gaëlle Hoarau, éditions du bout de la ville

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com