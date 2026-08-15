J’ai vraiment eu l’impression de lire une partition de vie”

D’abord, il y a le bruit. Celui d’un corps qui lutte, d’un néon qui cliquette, d’une jeune femme que le manque ramène sans cesse au bord d’elle-même. Dans Roxanne, premier roman de Romain Aguila annoncé pour le 20 août aux éditions Buchet-Chastel et sélectionné pour le prix envoyé par La Poste 2026, la reconstruction ne commence pas par une révélation.

Elle commence au contraire dans la violence d’un sevrage, à l’hôpital, puis dans l’incertitude de l’après. Roxane a 26 ans, une cicatrice qui lui barre la bouche, des années de drogue derrière elle et peu de mots disponibles pour raconter ce qui lui arrive.

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C’est là que la musique prend toute la place. Depuis l’enfance, la guitare lui sert de langue de substitution. Priscilla, libraire, insiste sur ce point : « la musique, justement, est son seul langage, finalement ». Un langage qui peut, lui aussi, se dérober. Roxane cherche un riff — pas seulement une suite de notes, mais une forme d’aboutissement, presque la preuve qu’elle peut encore tenir debout. Dans l’échange, cette recherche devient « une forme de quête absolue ». Au premier concert, elle croit toucher quelque chose ; puis tout s’échappe au dernier moment. Le mouvement résume le livre : monter, espérer, retomber, recommencer.

Ce qui reste de la lecture, pour Priscilla, tient d’abord à « une forme de mélancolie ». Pas d’accablement uniforme pourtant. Le roman, dit-elle, conserve « quelque chose de très beau », parce qu’il travaille la reconstruction et laisse entrevoir un final plus lumineux. Roxane demeure toutefois difficile à saisir. Touchante, secrète, parfois distante, elle avance avec ses rechutes, ses découragements et ses tentatives avortées. À force de la suivre, elle devient presque une proche — mais une proche qui se retire dès qu’on croit l’atteindre. Cette opacité n’affaiblit pas le personnage : elle donne au contraire sa gravité au récit.

La force du roman se joue aussi dans sa forme. Dès le premier chapitre, Priscilla relève une écriture « très ciselée », faite de phrases courtes, capable d’être percutante sans perdre sa sensibilité. Plus loin, une formule condense l’impression laissée par le texte : « j’ai vraiment eu l’impression que ce roman est une partition ». Silences, répétitions, montées en crescendo, retours à quelque chose de plus « piano » : le vocabulaire musical ne sert pas seulement à parler de Roxane, il décrit le mouvement même du texte. « J’ai vraiment eu l’impression de lire une partition de vie », entend-on encore, avec cette idée d’une forme qui épouse intimement son sujet.

La drogue, dans ce dispositif, n’est jamais reléguée à l’arrière-plan. L’entretien la décrit comme une relation à part entière, presque un personnage omniprésent : elle apporte des sensations que Roxane ne parvient pas à vivre autrement, puis rend chaque chute plus désespérée. « La drogue n’est pas un prétexte », insiste l’échange. Le roman n’en fait pourtant pas le récit continu d’une déchéance. Il montre plutôt une existence réaliste, traversée d’échecs, de retours en arrière et de gestes minuscules vers autre chose. La première scène à l’hôpital est signalée comme particulièrement dure, avec ses néons, ses bruits et sa tension physique ; la suite, elle, ouvre progressivement d’autres horizons.

Ces horizons passent par les autres. William, Émilie, puis Paul gravitent autour d’une héroïne qui ne sait pas vraiment s’ouvrir. Les personnages sont, selon Priscilla, essentiels et pourtant secondaires : Roxane reste le centre de gravité du livre, souvent présente sans parvenir à être pleinement là. La relation avec Paul, adolescent renfermé auquel elle donne des cours, occupe une place singulière. Elle y retrouve quelque chose d’elle-même, mais surtout une possibilité neuve : transmettre. Après avoir cherché le riff dans la musique, dans les relations et jusque dans ses rechutes, elle découvre que le soin peut aussi passer par ce que l’on donne.

C’est peut-être là que Roxanne déplace discrètement son centre. « On ne conquiert pas une autre vie d’un seul coup, d’un seul geste », rappelle l’entretien. Elle se construit note après note. Pour la libraire, le roman pourra toucher les lecteurs attirés par les tranches de vie, les personnages cabossés et les histoires de reconstruction, sans relever pour autant du « feel good ». Court, rythmé, accessible malgré quelques passages remuants, il ne promet ni oubli ni guérison miraculeuse. Il suit plutôt une femme qui apprend à habiter ses silences, à poser ses limites et, enfin, à transmettre le langage qui l’a maintenue en vie.

Crédits photo : Priscilla Pratique

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Par Nicolas Gary

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