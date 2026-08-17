Ce que nos traces disent de nous au Livre sur les quais

Un souvenir transmis, un téléphone chargé de traces, des archives intimes devenues matière politique : trois temps forts suivent ce fil. Vendredi 4 septembre à 10h30, sur la Scène du Lac, des élèves des gymnases de Morges et de Champittet liront les récits de vie recueillis auprès de résidents de la Fondation La Rozavère. Une heure consacrée à la transmission entre générations et à la mémoire confiée aux mots.

Le même jour, à 17h30 au Casino de Morges, Delphine de Vigan reviendra sur Je suis Romane Monnier (Gallimard). Une femme disparaît en ne laissant derrière elle que le contenu de son téléphone. À travers ces fragments numériques, l’autrice explore mémoire, identité et traces laissées par nos vies connectées. Le Grand entretien, animé par Jacques Poget, durera 60 minutes et sera retransmis au Grenier Bernois.

Enfin, dimanche 6 septembre à 13h30, Adèle Haenel et Chowra Makaremi se retrouveront au Casino pour une rencontre du Prix Européen de l’Essai 2026. Autour de Viser juste et Résistances affectives, elles aborderont la façon dont l’intime, l’archive et l’écriture rejoignent la résistance politique. Du souvenir personnel à la mémoire collective, Le Livre sur les quais rappelle ainsi que les traces du passé continuent d’agir sur le présent.

Rendez-vous majeur de la rentrée littéraire en Suisse romande, Le Livre sur les quais réunit cette année à Morges 170 autrices et auteurs suisses et internationaux autour de près de 150 événements : rencontres, lectures, débats, ateliers et dédicaces. Installée au bord du Léman, la manifestation cultive depuis ses débuts une relation directe entre écrivains et lecteurs, tout en multipliant les formats et les lieux de découverte.

Crédits photo : Le livre sur les quais 2025 ©

Par Inès Lefoulon

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