Chute devant la BnF : au tribunal, tout glisse pour l'établissement

La Bibliothèque nationale de France a échappé à une demande d'indemnisation, formulée par une personne ayant participé à un événement organisé entre ses murs. Le 7 février 2019, sur le parvis de l'établissement, alors rendu glissant par la pluie, elle chute et se fracture le poignet gauche. La victime estimait que l'incident avait été causé par un « défaut d’entretien normal d’un ouvrage public » et réclamait une indemnité, requête finalement rejetée par le tribunal administratif de Paris.
Le 14/08/2026 à 12:21 par Antoine Oury
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14/08/2026 à 12:21
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Le site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France lui cause bien des soucis. Outre une rénovation des équipements dont la facture est estimée à 527,6 millions € par un rapport sénatorial, son parvis a une fâcheuse tendance à provoquer des chutes en série.
Cette problématique de l'œuvre architecturale de Dominique Perrault, inaugurée en 1995, est identifiée depuis de nombreuses années. En 2000, un rapport sénatorial particulièrement radical, qui s'ouvrait sur la question « Faut-il détruire les quatre tours de Tolbiac ? », l'évoquait déjà. Les auteurs citaient ainsi les « risques de glissade que représentent l'esplanade recouverte de bois d'ipé » parmi les facteurs donnant aux environs un caractère « inhospitalier » !
Le 7 février 2019, alors que l'établissement accueillait une séance du cycle littéraire Les Jeudis de l'Oulipo et une Journée sur l'exception handicap, ce parvis retors avait fait une nouvelle victime. Une femme chute et se fracture le poignet, une blessure qui nécessitera une opération chirurgicale de pose d'une plaque.
Elle attribue l'accident à « la nature du sol du parvis de la BnF anormalement glissant en temps de pluie » et fait parvenir à la direction de la BnF, le 18 février 2019, une demande indemnitaire préalable, restée sans réponse. En septembre 2023, elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la Bibliothèque nationale de France ainsi que son assureur à lui verser une provision de 6000 € en réparation du préjudice subi.
Pour faire valoir l'obligation indemnitaire en raison d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, la requérante devait démontrer l’existence d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le même préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l'ouvrage, de son côté, peut être exonéré de l'obligation en prouvant « l’entretien normal de l’ouvrage » ou le fait que « le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ».
La BnF a suivi la première voie — sans s'étaler — en avançant que le parvis mis en cause « a fait l’objet d’un contrat de maîtrise d’œuvre en date du mois de mai 2007 et de trois marchés publics conclus au cours des années 2009 et 2016 ayant pour objet, notamment, de “garantir des circulations sûres pour tous les publics quelles que soi[ent] les conditions climatiques” par la “réalisation […] d’un nouveau cheminement sécurisé « antiglissant » [et] le traitement « antiglissance » des dalles par incursion de motifs géométriques en résines coulées à épiderme antidérapant” ».
Un mois avant l'accident, la société Valbois était même intervenue, souligne la défense de l'établissement patrimonial, pour remettre en état ce même cheminement « sécurisé ». Enfin, « une signalétique appropriée incitant les usagers du parvis à emprunter les chemins antidérapants afin d’assurer leur sécurité » était en place le jour fatidique.
À LIRE - Les archives de Michou entrent à la Bibliothèque nationale de France
Autant d'éléments qui, pour le juge des référés, prouvent que la BnF assurait « l'entretien normal » de son parvis casse-gueule : la requête en indemnisation est donc rejetée — gare à la chute.
L'ordonnance complète est disponible ci-dessous.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Promise à la cession dans le cadre du plan de redressement de Gibert, la librairie d'Évreux peut désormais compter sur le soutien de la municipalité. Le maire, Guy Lefrand, s'engage au maintien d'une librairie en centre-ville et annonce la mobilisation des services de la ville pour trouver une solution de reprise. 10 salariés sont concernés par cette recherche de reprise, tandis que l'établissement reste la seule librairie généraliste du centre-ville.
07/08/2026, 18:03
En Corée du Sud, les ventes de livres progressent en 2026 tandis que les jeunes lecteurs reviennent vers la fiction et, surtout, vers les librairies physiques. Un phénomène que l’éditeur et auteur Jérôme Oliveira résume par une formule : « La librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. » Et en creux, une question : plutôt que d’opposer lecture et écrans, faut-il réinventer les lieux dans lesquels le livre se rencontre ?
07/08/2026, 17:31
En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».
07/08/2026, 11:43
Great Western Railway a installé des mini-bibliothèques dans 10 gares de son réseau britannique pendant les vacances d’été 2026. Les familles peuvent y prendre, échanger ou déposer des livres gratuitement. L’opération a été lancée avec l’auteur jeunesse Michael Rosen après une enquête commandée par la compagnie, dans laquelle un parent sur cinq dit avoir constaté à la rentrée des difficultés avec des mots que son enfant connaissait avant les vacances.
07/08/2026, 11:38
Tandis que les outils basés sur l'intelligence artificielle font craindre une uniformisation des modalités d'expression et une domination renforcée de la langue anglaise, un imposant catalogue d'ouvrages souhaite faire entendre la diversité linguistique. L'Union internationale pour les Livres de Jeunesse (IBBY) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sont à l'origine de cette initiative.
07/08/2026, 10:31
Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.
07/08/2026, 08:30
L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.
06/08/2026, 18:18
L'auteur Marcos-Ricardo Barnatán et son fils Jimmy devaient présenter un recueil écrit à quatre mains à la Foire du livre de Santander. Des manifestants propalestiniens ont empêché le déroulement normal de la rencontre pour protester contre les positions publiques du poète en faveur d’Israël. Une plainte déposée est désormais examinée par l’unité spécialisée dans les crimes de haine du parquet de Cantabrie.
06/08/2026, 17:44
Yūki Tabata présente ses excuses aux éditeurs, assistants, graphistes et imprimeurs de Black Clover dans la postface du 38e et dernier tome, publié au Japon le 4 août 2026. Le manga s’est achevé le 30 avril, après plus de dix ans de publication. L’auteur reconnaît avoir épuisé certains collaborateurs, retardé le travail d’autres professionnels et provoqué des difficultés au fil de la production.
06/08/2026, 13:09
À Embrun, dans les Hautes-Alpes, Annaïck Le Menestrel finalise la reprise de la librairie Charabia, pour en faire Les Adventices. Sa librairie généraliste et indépendante correspondra à ces « plantes qui poussent là où on ne les attend pas », pour porter haut la « résistance discrète » et la « vie dans les marges ». Un lieu idéal pour les lecteurs et lectrices, a priori.
06/08/2026, 13:09
À Redwood City, en Californie, Barnes & Noble fermera le 16 septembre 2026 une librairie exploitée depuis trente-trois ans. L’enseigne affirme que le propriétaire des murs n’a proposé aucune solution pour prolonger son occupation. Une disparition imposée qui tranche avec la croissance retrouvée du premier libraire de détail américain, désormais fort de plus de 700 adresses.
06/08/2026, 12:52
Plus de cinq mois après son dernier billet personnel, George R.R. Martin a repris la plume sur son site, le 3 août. L’auteur du cycle du Trône de fer y décrit une année éprouvante, marquée par la perte d’amis, la tristesse et la dépression. Aucune nouvelle éditoriale n’accompagne cette confidence : The Winds of Winter, attendu depuis quinze ans, n’est pas même cité.
06/08/2026, 11:51
Le 3 octobre 2026, l’opération See You at the Library entend réunir des familles dans « des centaines de bibliothèques » aux États-Unis. Portée par Brave for Good, organisation liée à l’éditeur chrétien BRAVE Books, la campagne repose sur une nuance décisive : les établissements ne programment pas ces rendez-vous. Des groupes locaux réservent leurs salles, puis y installent lectures, prières et valeurs patriotiques.
06/08/2026, 11:12
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