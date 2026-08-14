Dérèglement climatique : Jean-Baptiste Fressoz étudie l'objet du déni

Le réalisateur Jean-Robert Viallet et l'historien des sciences, des techniques et de l'environnement Jean-Baptiste Fressoz s'allient le temps d'une série documentaire, Fuck la planète, le choix du réchauffement. Celle-ci remonte le fil des alertes quant au dérèglement climatique et, surtout, le déni ou la disqualification qui leur a été opposé.
Le 14/08/2026 à 10:43 par Dépêche
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14/08/2026 à 10:43
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Comment, du XIXe siècle à nos jours, les alertes scientifiques sur le dérèglement climatique ont été ignorées, sous la pression des milieux politiques et économiques. Éclairant notre présent en péril, un exposé historique implacable, nourri de passionnants témoignages d'experts.
Dès le XIXe siècle, des chercheurs identifient les effets potentiels de l'industrialisation sur l'atmosphère et prédisent une hausse des températures engendrée par les émissions de dioxyde de carbone.
Après la Seconde Guerre mondiale, des scientifiques liés au projet « Manhattan » — à l'origine de la bombe atomique —, qui y voient une opportunité d'imposer le nucléaire, alertent à leur tour sur l'impact des énergies fossiles. En pleine guerre froide, les stratèges du Pentagone envisagent, eux, d'utiliser les phénomènes climatiques comme des armes.
La météorologie, l'océanographie ou la géophysique progressent alors à grands pas, tandis que la modélisation du climat devient possible grâce à la puissance de calcul des ordinateurs. Alors que les avertissements se multiplient et que la jeunesse se mobilise pour l'environnement, l'Organisation des Nations unies (ONU) organise en 1972 le premier sommet de la Terre à Stockholm. Mais le choc pétrolier qui suit conduit les puissances occidentales à relancer la production de charbon…
Aujourd’hui les phénomènes climatiques extrêmes s’intensifient partout dans le monde. Là, canicules et sécheresses. Ailleurs, cyclones, tsunamis, pluies diluviennes comme à Jakarta, la plus grande mégapole du monde qui désormais prend l'eau, poussant l'Indonésie à ériger une nouvelle capitale dans la forêt de Bornéo.
Mais alors que l'urgence de l'adaptation s'impose, les milieux d'affaires prônent un nouveau capitalisme vert. « Le développement durable est en réalité une diversion. Ceux qui défendent la croissance verte s'intéressent davantage à la croissance qu'au vert », fustige Dennis Meadows, coauteur en 1972 d'un rapport du Massachusetts Institute of Technology (MIT) sur les limites de la croissance dans un monde fini.
Entrelaçant riches archives, séquences d'animation et interventions d'activistes, de journalistes et d'éminents chercheurs (le climatologue James Hansen, l'environnementaliste Rafe Pomerance, la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, qui coprésida un groupe de travail du Giec…), cette série documentaire de Jean-Robert Viallet (L'homme a mangé la Terre) retrace, sur deux siècles en trois épisodes, les mises en garde et coups de boutoir successifs qui ont entouré la question climatique.
Au croisement de l'histoire industrielle, des idéologies et des avancées scientifiques, cette dense chronologie, écrite avec le concours de l'historien des sciences et de l'énergie Jean-Baptiste Fressoz, rappelle avec force que le réchauffement planétaire n'était pas une fatalité.
Mais pour le moment, malgré les sommets internationaux, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) et les mobilisations citoyennes, les lois du marché et la perpétuation de nos modes de vie continuent de prévaloir sur la lutte contre le dérèglement climatique, dessinant un avenir dystopique dont les plus vulnérables subissent déjà les ravages.
À LIRE - Banquise, d'après le roman de Valentine Goby, bientôt au cinéma
Fuck la planète, le choix du réchauffement sera diffusé le mardi 8 septembre 2026 à 21h sur Arte, et dès le mardi 2 septembre sur la plateforme arte.tv. Les trois épisodes de 45 minutes sont coproduits par Arte France, Cinéphage Productions, Petra Pan Film et RTV Slovenia.
L'historien Jean-Baptiste Fressoz a récemment participé au livre collectif Le monde de l'énergie face à l'urgence écologique (Éditions La Plage), tandis que Sans transition. Une nouvelle histoire de l'énergie est paru en poche chez Points en janvier 2026.
Photographie : © cinephage
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 30/01/2026
392 pages
Points
12,90 €
Paru le 18/06/2025
63 pages
Editions La Plage
6,95 €
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À l’occasion du 250ᵉ anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, célébré ce samedi 4 juillet 2026, Frictions publie Que reste-t-il du rêve américain ?, une mini-série documentaire au format podcast produite à partir d’une enquête menée à Atlanta par Walid Hajar Rachedi, lauréat de la Villa Albertine 2025, pour confronter les idéaux américains de liberté, d’égalité des chances et d’ascension sociale à des témoignages de terrain.
06/07/2026, 11:57
Du 27 juin au 3 juillet 2026, les chroniques recensées par Bibliosurf font émerger une semaine dominée par les enquêtes, les tensions familiales et les récits d’emprise. Laura Alcoba arrive en tête des titres les plus commentés, suivie de Florence Jou, Moa Herngren, Piergiorgio Pulixi et Patrick Radden Keefe, dans une réception nourrie par la presse, les blogs, les podcasts et les vidéos.
03/07/2026, 16:48
France Culture consacre une semaine spéciale au Festival d’Avignon du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026, avec Les Midis de Culture, présentés par Chloë Cambreling en direct et en public, puis des fictions littéraires diffusées chaque soir de 20h à 21h. La programmation réunira artistes invités, critiques de spectacles et lectures radiophoniques autour des créations présentées à Avignon, de Carolina Bianchi à Julien Gosselin, de Rébecca Chaillon à Didier-Georges Gabily.
03/07/2026, 15:21
Studiocanal Allemagne développe un long métrage d’animation adapté d’Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans, le classique jeunesse de Marcus Pfister dont la couverture peut rappeler des souvenirs à plusieurs générations. Le film, produit avec Claussen + Putz Filmproduktion et Zodiac Pictures, doit sortir en Allemagne le 19 novembre 2026. Cette adaptation en marionnettes, tournée à Augsbourg, reprend l’histoire d’un poisson aux écailles scintillantes confronté à la solitude, au partage et à l’amitié.
01/07/2026, 16:06
L'entrée dans la période estivale ne signifie pas pour autant que France Culture déroge à ses habitudes. Dans la semaine du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet, la radio publique conserve un rythme littéraire soutenu. BD, romans, essais, poésie ou théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Et même toutes les températures, grâce à une fiction sonore tirée d'une œuvre de Jules Verne...
29/06/2026, 09:43
Le chercheur et journaliste Pierre Benetti rejoindra la Revue Esprit comme rédacteur en chef à la rentrée. Il évoque « l’honneur » de rejoindre cet « espace de liberté intellectuelle et d’indépendance depuis sa création en 1932 ».
26/06/2026, 16:02
Partenaire du Festival International du film d’animation d’Annecy, la chaine Arte se devait d'y présenter quelques projets d'adaptation. Parmi ceux-ci, Putain de chat !, d'après les BD de Lapuss’ et Tartuff (éditions Kennes), mais aussi deux autres séries animées, également tirées d'albums de bande dessinée. Ainsi qu'un long-métrage, Melvile...
26/06/2026, 15:39
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