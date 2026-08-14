The Walking Dead: Streets of Survival, des bits et quelques morceaux de zombies

The Walking Dead: Streets of Survival, annoncé pour le 18 septembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 1 et 2, propose une nouvelle immersion vidéoludique dans l'univers cruel de la franchise. Mais l'esthétique est cette fois inspirée des jeux rétro...
Le 14/08/2026 à 10:42 par Antoine Oury
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14/08/2026 à 10:42
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Développé par le studio argentin Odaclick Game Studio et édité par Trailmark Games, The Walking Dead: Streets of Survival met en scène trois personnages iconiques de la franchise. Rick Grimes, bien sûr, mais aussi Daryl Dixon et Michonne seront ainsi jouables.
Face à eux, des hordes de zombies affamés, que les joueurs affronteront dans un type de jeu beat 'em up tout désigné pour ce genre de défi... Des ennemis humains seront aussi présents, sous la coupe du redoutable Negan...
#[pub-1]
Le jeu se base sur les visages connus et les décors de la série AMC, elle-même tirée des BD de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard (publiées par Delcourt dans des traductions d'Edmond Tourriol).
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 06/06/2007
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15,50 €
Paru le 06/06/2007
133 pages
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