À Loudun, la librairie-papeterie Quintard entre en redressement

Le 29 juillet dernier, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé le placement en redressement judiciaire de la librairie-papeterie Quintard de Loudun, dans la Vienne. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier dernier, tandis qu'une période d'observation s'ouvre jusqu'au 29 janvier 2027.

Une nouvelle audience a été programmée au 18 septembre prochain, afin de déterminer si les capacités financières de l'entreprise permettent la poursuite de l'activité ou si la procédure doit être convertie en liquidation judiciaire.

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Fondée en 1987 par Richard Quintard, la SARL Quintard et Fils réunissait plusieurs représentants de la famille, jusqu'au rachat de l'enseigne familiale, en 2016, pour un montant de 175.000 €, à Dominique Moquereau. Ce dernier avait, à son tour, cédé le commerce fin 2021 à Stéphane Houel, l'actuel gérant, pour 240.000 €.

Nous avons tenté de joindre la librairie-papeterie Quintard, sans succès.

Photographie : La rue Porte de Chinon, à Loudun, en 2018 (illustration, AirScott, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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