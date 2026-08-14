Bientôt une nouvelle direction pour la Drac Hauts-de-France

Hilaire Multon, directeur de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France depuis la fin d'année 2020, est sur le départ. Le ministère de la Culture diffuse en effet un avis de vacance pour son poste, à compter du 1er décembre prochain.
Le 14/08/2026 à 10:36 par Antoine Oury
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
14/08/2026 à 10:36
0
Commentaires
0
Partages
Hilaire Multon a successivement exercé les fonctions de conseiller patrimoines, musées, archives, histoire de l’art, mémoire auprès du ministre de la Culture et de la Communication de 2010 à 2012, de directeur adjoint du Centre culturel français de Turin de 2007 à 2010, de consultant permanent auprès du Centre d’analyse et de prévision au ministère des Affaires étrangères de 2005 à 2007 et de conseiller technique chargé des discours, études et prospective du secrétaire d’État à l’assurance maladie puis ministre de la Santé et des Solidarités de 2004 à 2005.
Agrégé d’Histoire en 1994, il a été élève de l’École normale supérieure (Ulm) de 1992 à 1997 avant de soutenir une thèse de doctorat de 3e cycle en Histoire à l’Université Paris XII — Val de Marne en 2002. Il a également été membre de l’École française de Rome, section histoire moderne et contemporaine de 2000 à 2003.
Il est nommé directeur de la Drac Hauts-de-France le 1er décembre 2020, alors qu'il assurait la direction du Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Il avait été reconduit à ce poste pour un second mandat, d'une durée de deux ans, fin 2024, par Rachida Dati, alors ministre de la Culture.
Service déconcentré du ministère de la Culture, placée sous l'autorité du Préfet de région, la Drac Hauts-de-France est présente sur deux sites, à Lille et Amiens, et dans cinq Unités Départementales de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP). Elle est dotée de 179 emplois.
À LIRE - Culture : des coupes budgétaires qui obligent à un “arbitrage entre les actions”
Elle est chargée de la mise en œuvre, adaptée au contexte régional, des priorités définies par le ministère de la Culture qui a pour mission de faciliter l'accès du plus grand nombre à la culture, de conserver et mettre en valeur le patrimoine, de stimuler la création, d'aider à la diffusion des œuvres.
L'avis de vacance et les informations pour candidater se trouvent à cette adresse.
Photographie : L'hôtel Scrive, à Lille, site principal de la Drac Hauts-de-France (Velvet, CC BY-SA 3.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Un décret du président de la République, publié au Journal officiel de ce 5 août 2026, approuve deux élections à l'Académie des beaux-arts. L'animateur, auteur et acteur Stéphane Bern y siègera au fauteuil III, tandis qu'Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco entre 2017 et 2025 et ancienne ministre de la Culture, prendra place au fauteuil IV.
05/08/2026, 10:14
La direction générale des Finances publiques a ouvert une consultation publique en vue de nouvelles précisions sur la définition fiscale du livre et les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables. Un chantier entamé après une décision du Conseil d'État, rendue le 16 juillet dernier, qui a annulé une doctrine des finances publiques concernant le livre audio.
03/08/2026, 17:00
Alors que se profilent déjà les débats budgétaires pour l'année 2027, la situation économique des agences culturelles s'avère préoccupante. Cofinancées par l'État et les régions, elles subissent de plein fouet l'austérité volontaire des uns et les déficits des autres, ce qui menace sérieusement la continuité de leurs actions. En Nouvelle-Aquitaine, l'engagement de l'agence envers la lecture publique en a fait les frais.
03/08/2026, 14:44
Nommée au sein du gouvernement Lecornu II après un remaniement, fin février 2026, Catherine Pégard investissait le ministère de la Culture pour un laps de temps nécessairement réduit, pour cause d'élection présidentielle. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié les déclarations d'intérêts et de patrimoine de la dernière locataire de la rue de Valois du second quinquennat de Macron — a priori.
03/08/2026, 11:13
Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.
27/07/2026, 12:55
La place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement de Paris, a été rebaptisée place Lucie-Dreyfus le 12 juillet 2026. La Ville entend ainsi honorer une figure majeure du combat pour la révision du procès d’Alfred Dreyfus, en remplaçant le nom d’un écrivain nationaliste et antidreyfusard, auteur d’écrits antisémites.
27/07/2026, 12:52
Placée sous l'autorité directe de la ministre de la Culture, au sein de l'lnspection générale des affaires culturelles, la mission ministérielle d'audit interne évalue le contrôle sur l'ensemble des fonctions et métiers de la rue de Valois. Un arrêté, daté du 20 juillet dernier, étend ses missions afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.
27/07/2026, 12:35
Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.
27/07/2026, 11:55
Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.
27/07/2026, 10:43
La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.
23/07/2026, 17:22
Pas de pause estivale pour la Commission d'enrichissement de la langue française, qui publie une nouvelle liste de vocabulaire, consacrée aux transports terrestres. Vélos, voitures et transports en commun s'y croisent, sans sortie de route, grâce à des équivalents français donnés à plusieurs termes ou expressions anglais.
23/07/2026, 11:00
Un arrêté de la ministre de la Culture Catherine Pégard renouvelle, pour les cinq prochaines années, l'agrément du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), en vue de la gestion du droit de reproduction par reprographie.
23/07/2026, 09:47
Une Encyclopédie de l'Holocauste, ouvrage négationniste diffusé en France par les Éditions des Tuileries, structure liée à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été frappée d'une interdiction de distribution aux mineurs et de promotion, début juillet. Le ministère de l'Intérieur, à l'origine de ces mesures, a également signalé le titre à la procureure de la République de Paris, nous apprend la Place Beauvau.
22/07/2026, 16:09
Le ministère de la Culture, et plus précisément sa Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), s'est lancé dans une étude consacrée aux manifestations littéraires. Les objectifs : évaluer leur situation financière, mais aussi leur « impact culturel et social », notamment sur les jeunes et les personnes éloignées de la lecture.
22/07/2026, 12:55
Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite.
20/07/2026, 18:02
Ce lundi 13 juillet, le parti Les Écologistes a présenté son programme pour l'élection présidentielle de 2027, un document fourni de plus de 200 pages qui passe en revue un grand nombre de sujets, pour atteindre la « prospérité écologique ». Dont la culture, à la fois « un droit, une source essentielle de liens et un vecteur d’émancipation », et le livre, évoqué à cette occasion.
15/07/2026, 15:47
Dans les entreprises ou les institutions diverses, l'anglais a acquis une place de choix pour désigner fonctions ou instances, du CEO à l'advisory board, comme si la langue étrangère y apportait un peu de prestige. La Commission d'enrichissement de la langue française se penche sur le cas du scientific advisory board.
15/07/2026, 11:51
À l'occasion du 14 juillet, fête nationale, plusieurs décrets présidentiels nomment ou promeuvent des personnalités dans les ordres de la Légion d'honneur et du Mérite. Pour le premier, le président de la République a honoré un certain nombre d'éditeurs et d'éditrices, au sein de différentes maisons.
15/07/2026, 10:21
Près de trois Belges interrogés sur quatre déclarent lire au moins un ouvrage pendant leurs vacances, selon une enquête réalisée par iVOX pour Standaard Boekhandel Group. Le papier écrase les autres formats et la lecture sert volontiers à tenir le téléphone à distance, particulièrement chez les moins de 34 ans. Les résultats publics ne permettent toutefois pas d’établir que les francophones lisent davantage que les Flamands.
13/07/2026, 10:55
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté, lors du Conseil des ministres de ce jeudi 9 juillet, un projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Conçu en réponse à « une recrudescence sans précédent des actes de haine », notamment en ligne, le texte renforcerait la répression des écrits haineux et plus particulièrement les propos révisionnistes et négationnistes, qui échappent aujourd'hui aux sanctions jusqu’alors prévues par la loi du 29 juillet 1881.
10/07/2026, 13:07
Commissaire du gouvernement auprès de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), Yves Rousset deviendra le président du groupement d'intérêt public à compter du 1er septembre 2026. Il succédera à Christian Janin, en poste depuis 2020.
08/07/2026, 13:13
Les premiers résultats d’Erfi 2, publiés par l’Ined, confirment à la fois le recul des intentions d’avoir un enfant et la diversification des parcours familiaux. Dans l’édition, l’année 2025 dessine un contraste saisissant : la jeunesse a perdu 3 % de chiffre d’affaires, tandis que le scolaire progressait de 8,2 %. Deux mouvements qui ne se contredisent pas tant ils obéissent à des calendriers différents.
07/07/2026, 11:46
À l'occasion du Bicentenaire de la Photographie, qui se déroule sur une année, de septembre 2026 à septembre 2027, le ministère de la Culture a ouvert un fonds exceptionnel dédié, géré par le Centre national du livre. Après examen des candidatures, 32 projets ont été retenus et bénéficieront d'un soutien.
07/07/2026, 09:27
Le ministère de la Culture a nommé à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie Maylis Descazeaux-Roques, depuis le 1er juillet dernier. Elle était auparavant directrice de la Drac Nouvelle-Aquitaine.
06/07/2026, 09:28
Déclaration obligatoire de l’usage de l’IA, perte des droits d’auteur en cas de fraude, exclusion des aides publiques et de certains régimes fiscaux ou sociaux : le rapport parlementaire avance une doctrine volontariste face aux contenus entièrement générés. Mais il reconnaît dans le même mouvement qu’aucun outil technique ne permet aujourd’hui de les identifier sans risque d’erreur. Pour le livre, cette contradiction devient immédiatement concrète.
03/07/2026, 12:40
Le rapport sur l’intelligence artificielle et la culture recommande de poursuivre l’examen d’une proposition de loi destinée à faciliter la preuve de l’usage d’œuvres protégées par les fournisseurs d’IA. Mais Roger Chudeau, président de la mission, y expose une position opposée : selon lui, le droit ne suffira pas sans stratégie industrielle européenne. Pour le livre, ce désaccord touche au cœur de la valeur des catalogues, des licences et des corpus d’entraînement.
03/07/2026, 12:15
Trois ans après un avis sur le sujet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s'est à nouveau penché sur la surpopulation carcérale, une problématique qui reste toujours aussi vive, en l'absence de « mesure d'envergure nationale ». Outre les atteintes à la dignité des personnes détenues, la situation compromet « l'accès à l'enseignement, à la bibliothèque, au sport et aux activités socioculturelles », relève ce nouvel avis.
03/07/2026, 11:23
Le 30 juin, la reine Camilla a reçu J.K. Rowling au palais de Holyroodhouse, à Édimbourg, pour un échange consacré à la lecture des jeunes. Pensée comme une séquence de promotion du livre, la rencontre a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux : son annonce, publiée le dernier jour du Mois des fiertés, a ravivé les critiques visant les prises de position de la créatrice de Harry Potter sur les droits des personnes transgenres.
01/07/2026, 11:25
D'après la Cartographie des budgets Culture 2026 dessinée par le Syndicat des Musiques Actuelles (SMA), les budgets culturels des régions ont baissé de 6 % sur un an. Un recul global, qui concerne tous les territoires, à l'exception de deux collectivités, la Normandie et la Corse.
30/06/2026, 15:51
Sous-directeur des professions de la création, au sein de la Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture, mais par intérim, depuis le début du mois d'avril dernier, Fabrice Benkimoun est finalement confirmé à ce poste, à compter du 1er juillet prochain.
25/06/2026, 09:14
Dans le district de Bone, au sud de Sulawesi, le service local des bibliothèques et des archives organise une opération de sensibilisation et de numérisation des naskah kuno, les manuscrits anciens. L’appel vise les textes transmis dans les familles, avant que l’humidité, l’âge ou l’oubli n’effacent leur contenu.
23/06/2026, 11:41
Le Syndicat national de l’édition et le Centre national du livre lancent une deuxième campagne estivale de promotion du livre et de la lecture. Ils sont rejoints cette année par le Syndicat de la librairie française, associé à l’opération pour encourager le public à renouer avec le plaisir de lire durant l’été.
23/06/2026, 10:45
À l'occasion du congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), le ministère de la Culture a confirmé la conditionnalité des aides du concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) au respect des obligations relatives à la déclaration d’accessibilité et au schéma pluriannuel d’accessibilité, à partir de 2027. Et annoncé une nouvelle date pour l'ouverture du Portail national de l'édition accessible et adaptée, repoussée à 2029.
22/06/2026, 09:55
Laurent Trupin, inspecteur général des finances, est nommé médiateur auprès de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins. Désigné par Yves Rolland, président de la Commission, il prend ses fonctions à compter du 16 juin 2026 pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
19/06/2026, 17:04
21 personnalités demandent au gouvernement français d’accorder un visa à Alaa Al-Qatrawi, poétesse gazaouie lauréate du programme PAUSE, porté par le Collège de France. La mobilisation, publiée dans La Tribune Dimanche, réunit des artistes, écrivains, intellectuels, universitaires et responsables culturels, parmi lesquels Natalie Portman, Élisabeth Badinter, Philippe Aghion, Leïla Slimani, Kamel Daoud, Marc Levy, Delphine Horvilleur, Michel Hazanavicius ou encore Valérie Zenatti.
18/06/2026, 16:07
Les associations régionales de librairies indépendantes lancent la deuxième édition de la campagne #TrouveTaLibrairie. Pensée comme un outil pratique pour les lecteurs en vacances ou en déplacement, l’opération permet de localiser rapidement une librairie indépendante proche de son lieu de séjour.
17/06/2026, 18:14
Autres articles de la rubrique Métiers
À Loudun, dans le département de la Vienne, la librairie-papeterie Quintard, située au 4 ter, place Porte de Chinon, a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a rendu sa décision fin juillet.
14/08/2026, 10:39
L’été 2026 de la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires qui cherchent un repreneur, ActuaLitté fait le tour de ces petites et grandes histoires où se croisent fragilité économique, transmission et envie persistante de réinventer le métier.
13/08/2026, 18:22
Le marché français se contracte, la production se resserre et les libraires n’ont pas gagné quelques mètres de rayonnage pendant la nuit. C’est pourtant le moment choisi par Piktos pour installer Lune noire éditions, sa marque de fiction adulte. Cinq romans paraîtront en septembre et octobre 2026, entre romance ésotérique, feel good et thriller. Un pari de catalogue : transformer les territoires historiques du groupe en fiction, avec une identité pensée pour le rayon.
13/08/2026, 16:14
Paru en début d'année 2023, le livre Histoire d’une falsification, sous-titré Vichy et la Shoah dans l’Histoire officielle et le discours commémoratif (L'Artilleur) a suscité polémiques et procédures judiciaires, entre accusation de révisionnisme historique et plainte pour diffamation. Un des coauteurs de l'ouvrage, René Fiévet, avait assigné le journal L'Humanité après le refus d'un droit de réponse. Le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté, fin juillet.
13/08/2026, 10:59
Plus de vingt-cinq ans après avoir cofondé Mama Éditions avec Michka Seeliger-Chatelain, Tigrane Hadengue quitte la maison ainsi que le groupe Hachette Livre, auquel celle-ci appartient depuis 2023. Le cofondateur entend désormais poursuivre ses activités d’auteur et de conférencier, sous le nom de Tigran. Une sortie qui marque une nouvelle étape du passage de relais engagé il y a près de trois ans avec la vente de la maison.
12/08/2026, 17:33
Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.
12/08/2026, 16:45
Philosophe, autrice, ancienne psychologue et militante, Charlotte Puiseux est morte le 9 août 2026, à l’âge de 39 ans. Avec De chair et de fer, puis Plutôt vivre !, elle avait contribué à faire connaître en France les notions de validisme et de culture crip, en mêlant expérience personnelle, philosophie politique et combat collectif. Un nouvel essai, Le Handicap au prisme queer et crip, doit paraître à titre posthume le 27 août.
12/08/2026, 15:35
Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.
12/08/2026, 13:44
À la Bibliothèque de sciences de l’Université autonome de Madrid, il suffisait cet été d’emprunter un ouvrage pour repartir avec une paire de lunettes destinée à l’éclipse solaire du 12 août. Avec #UnLibroUnEclipse, l’établissement a transformé un geste très ordinaire — passer un livre à la borne — en billet d’entrée pour un phénomène astronomique exceptionnel. À condition, toutefois, de s’y être pris avant le jour J : le bâtiment est fermé du 8 au 23 août.
12/08/2026, 13:00
L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.
12/08/2026, 12:24
Le secteur allemand du livre signale, dans son bilan chiffré de l'année 2025, de premiers effets économiques du « déclin de la lecture » observé depuis quelques années. Le recul concerne même les plus jeunes tranches d'âge, que l'industrie considérait jusqu'à présent comme un relais de croissance prometteur.
11/08/2026, 11:39
Le groupe d'édition Penguin Random House, accompagné, entre autres, par Hachette, Harpercollins et l'Authors Guild, sollicite à nouveau la justice pour qu'elle mette un coup d'arrêt à la censure de livres dans l'Iowa. Une plainte amendée adopte une nouvelle stratégie de contestation : seulement quelques titres sont mis en avant, pour que le tribunal puisse examiner plus attentivement les textes et mesurer combien la censure est abusive.
11/08/2026, 10:31
L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.
11/08/2026, 10:20
Le libraire et expert belge Jean-Louis Carette est mort. Cofondateur en 1980 de La Bande des Six Nez, adresse bruxelloise bien connue des amateurs et collectionneurs de bande dessinée, il avait également présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée et participé très tôt au développement du marché des planches originales.
10/08/2026, 17:55
Ancien coureur au large devenu romancier, Fabien Clauw est mort à 54 ans, après un long combat contre une leucémie sévère. Installé à La Rochelle, où il avait fondé l’école de croisière Mer Belle Événements, il était surtout devenu l’une des voix françaises du roman maritime avec les huit volumes des Aventures de Gilles Belmonte, publiés chez Paulsen.
10/08/2026, 17:29
Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.
10/08/2026, 17:17
Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.
10/08/2026, 16:55
Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.
10/08/2026, 16:25
Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.
10/08/2026, 14:52
Le 8 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable, qui s'appuie sur la notion de « rémunération appropriée » de l'auteur inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Il a en effet estimé que la rémunération prévue par deux contrats des éditions L'Harmattan avait un caractère « dérisoire », les rendant de fait nuls et entraînant leur anéantissement rétroactif.
10/08/2026, 11:36
La Chapelle de la Gare, située à Chavannes-près-Renens (canton de Vaud), en Suisse romande, abritera, à compter de ce 10 août, une librairie généraliste indépendante, La Maison des Feuilles. Codirigée par Pablo Thüler et Léa Bourquin, l'enseigne mettra à disposition de sa clientèle habituée ou de passage 10.000 références en langue française ainsi qu'un petit espace café...
10/08/2026, 10:31
Pour remettre Barnes & Noble sur pied, James Daunt a supprimé l’un des mécanismes qui entretenaient son uniformité : des remises accordées par les éditeurs en échange d’une présence et de mises en avant déterminées dans tout le réseau. Dans Fortune, le patron de l’enseigne détaille une transformation fondée sur l’autonomie locale, des commandes plus prudentes et un assortiment élargi. Sept ans après son arrivée, Barnes & Noble dépasse de nouveau 700 librairies.
09/08/2026, 08:38
Près de vingt-cinq ans après la fermeture de la presse indépendante en Érythrée, PEN International réclame une « preuve de vie » pour douze écrivains et journalistes arrêtés dans le sillage de la répression de septembre 2001. À l’approche du 18 septembre, l’organisation remet leurs noms en circulation — pendant que le Comité pour la protection des journalistes distingue seize professionnels érythréens réduits au silence. Deux périmètres, un même trou noir documentaire.
08/08/2026, 12:17
Coups contre un romancier, procédure pénale visant un auteur, pertes de financements culturels, accès aux espaces publics restreint : PEN International estime que la liberté d’expression continue de se dégrader en Serbie. Son alerte du 22 juillet replace l’agression de Vladimir Arsenijević, déjà documentée par ActuaLitté, dans un ensemble plus large de pressions sur les écrivains, les médias, les universitaires et les artistes.
08/08/2026, 11:32
Promise à la cession dans le cadre du plan de redressement de Gibert, la librairie d'Évreux peut désormais compter sur le soutien de la municipalité. Le maire, Guy Lefrand, s'engage au maintien d'une librairie en centre-ville et annonce la mobilisation des services de la ville pour trouver une solution de reprise. 10 salariés sont concernés par cette recherche de reprise, tandis que l'établissement reste la seule librairie généraliste du centre-ville.
07/08/2026, 18:03
En Corée du Sud, les ventes de livres progressent en 2026 tandis que les jeunes lecteurs reviennent vers la fiction et, surtout, vers les librairies physiques. Un phénomène que l’éditeur et auteur Jérôme Oliveira résume par une formule : « La librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. » Et en creux, une question : plutôt que d’opposer lecture et écrans, faut-il réinventer les lieux dans lesquels le livre se rencontre ?
07/08/2026, 17:31
En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».
07/08/2026, 11:43
Great Western Railway a installé des mini-bibliothèques dans 10 gares de son réseau britannique pendant les vacances d’été 2026. Les familles peuvent y prendre, échanger ou déposer des livres gratuitement. L’opération a été lancée avec l’auteur jeunesse Michael Rosen après une enquête commandée par la compagnie, dans laquelle un parent sur cinq dit avoir constaté à la rentrée des difficultés avec des mots que son enfant connaissait avant les vacances.
07/08/2026, 11:38
Tandis que les outils basés sur l'intelligence artificielle font craindre une uniformisation des modalités d'expression et une domination renforcée de la langue anglaise, un imposant catalogue d'ouvrages souhaite faire entendre la diversité linguistique. L'Union internationale pour les Livres de Jeunesse (IBBY) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sont à l'origine de cette initiative.
07/08/2026, 10:31
Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.
07/08/2026, 08:30
L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.
06/08/2026, 18:18
L'auteur Marcos-Ricardo Barnatán et son fils Jimmy devaient présenter un recueil écrit à quatre mains à la Foire du livre de Santander. Des manifestants propalestiniens ont empêché le déroulement normal de la rencontre pour protester contre les positions publiques du poète en faveur d’Israël. Une plainte déposée est désormais examinée par l’unité spécialisée dans les crimes de haine du parquet de Cantabrie.
06/08/2026, 17:44
Yūki Tabata présente ses excuses aux éditeurs, assistants, graphistes et imprimeurs de Black Clover dans la postface du 38e et dernier tome, publié au Japon le 4 août 2026. Le manga s’est achevé le 30 avril, après plus de dix ans de publication. L’auteur reconnaît avoir épuisé certains collaborateurs, retardé le travail d’autres professionnels et provoqué des difficultés au fil de la production.
06/08/2026, 13:09
À Embrun, dans les Hautes-Alpes, Annaïck Le Menestrel finalise la reprise de la librairie Charabia, pour en faire Les Adventices. Sa librairie généraliste et indépendante correspondra à ces « plantes qui poussent là où on ne les attend pas », pour porter haut la « résistance discrète » et la « vie dans les marges ». Un lieu idéal pour les lecteurs et lectrices, a priori.
06/08/2026, 13:09
À Redwood City, en Californie, Barnes & Noble fermera le 16 septembre 2026 une librairie exploitée depuis trente-trois ans. L’enseigne affirme que le propriétaire des murs n’a proposé aucune solution pour prolonger son occupation. Une disparition imposée qui tranche avec la croissance retrouvée du premier libraire de détail américain, désormais fort de plus de 700 adresses.
06/08/2026, 12:52
Plus de cinq mois après son dernier billet personnel, George R.R. Martin a repris la plume sur son site, le 3 août. L’auteur du cycle du Trône de fer y décrit une année éprouvante, marquée par la perte d’amis, la tristesse et la dépression. Aucune nouvelle éditoriale n’accompagne cette confidence : The Winds of Winter, attendu depuis quinze ans, n’est pas même cité.
06/08/2026, 11:51
Commenter cet article