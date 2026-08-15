Ces 6 maisons sont un cauchemar absolu pour un assureur

Une habitation rassure généralement une compagnie par tout ce qu’elle ne fait pas. Elle ne change pas de dimensions pendant la nuit. Elle ne déménage pas toute seule. Elle n’organise pas la succession de ses propriétaires. Elle évite également, dans la mesure du possible, de développer une personnalité.

Le secteur dispose de formulaires pour l’incendie, le dégât des eaux, le vol, la tempête. En revanche, la documentation devient beaucoup plus sommaire dès qu’un couloir apparaît là où se trouvait encore un mur la veille. La littérature, manifestement, n’a jamais consulté les conditions générales.

Six biens ont donc été soumis à expertise. Du patrimoine belge à l’univers Marvel, en passant par l’hôtel de montagne et le château ambulant, aucun ne satisfait aux exigences les plus élémentaires d’une multirisque habitation. Certains ne satisfont déjà plus aux exigences de la géométrie.

Malpertuis : succession avec l’Olympe dans les charges

Dans Malpertuis, Jean Ray commence presque raisonnablement. L’oncle Cassave va mourir et convoque sa famille dans son immense maison de maître. Ses dernières volontés sont simples : tous devront s’y installer et sa fortune reviendra aux deux derniers survivants.

Voilà une clause testamentaire qui aurait mérité un second rendez-vous chez le notaire.

Les lumières s’éteignent, l’angoisse gagne les pièces et l’endroit révèle progressivement sa véritable fonction. Quitte à éventer une partie du mystère, Cassave a fait de Malpertuis la geôle des derniers dieux de l’Olympe, asservis et maintenus dans une existence qui n’a plus grand-chose de divin. Les études consacrées au roman parlent explicitement de Cassave en « geôlier » et des anciens dieux « assignés à demeure ».

C’est précisément ce qui rend Malpertuis si redoutable : l’édifice n’accueille pas simplement le fantastique, il l’enferme. Le testament oblige les humains à y rester ; Cassave y retient les dieux. Propriétaires, héritiers, divinités : personne ne semble avoir lu la clause permettant de donner congé.

Pour l’expert, le calcul s’arrête là. On peut évaluer du mobilier, une toiture ou des dépendances. La responsabilité civile de l’Olympe manque encore cruellement de recul statistique.

Décision : refus pour occupation mythologique non déclarée et succession présentant une sinistralité anormalement élevée.

Shining : les anciens clients refusent de rendre leur chambre

Avec Shining, de Stephen King (trad. Jean Esch), Le Livre de Poche, le dossier paraît d’abord plus conventionnel. L’Overlook est un hôtel des Rocheuses. L’hiver, il ferme ses portes et Jack Torrance accepte d’en devenir le gardien, accompagné de Wendy et de leur fils Danny. Une famille dans un établissement désert : l’assurance pourrait presque apprécier la baisse du risque locatif.

C’était sans compter sur les 110 chambres.

Danny possède le shining, ce don qui lui permet de percevoir ce qui subsiste derrière les apparences. Or l’Overlook a beaucoup conservé. Des présences, des violences anciennes, des silhouettes qui n’ont visiblement pas compris que leur séjour était terminé. Le propre descriptif du Livre de Poche évoque cette « vie si étrange » qui anime l’hôtel.

Stephen King fait surtout glisser l’endroit du décor vers l’adversaire. L’isolement créé par la neige lui fournit les conditions idéales ; les fragilités de Jack lui donnent une prise ; le pouvoir de Danny transforme l’enfant en récepteur particulièrement sensible. L’Overlook n’est plus simplement hanté : tout le roman suggère qu’il sait parfaitement exploiter ce qui entre chez lui.

Ce qui pose une question assez simple au service des sinistres : à partir de combien de morts un hôtel doit-il cesser de parler d’« antécédents » pour mentionner une politique d’établissement ?

Décision : refus pour historique incomplet, manifestations persistantes et incapacité chronique à libérer les chambres après le départ des occupants.

Le Château de Hurle : merci de préciser l’adresse du risque

Dans Le Château de Hurle, de Diana Wynne Jones (trad. Alex Nikolavitch), Ynnis Éditions, Sophie mène une existence sans grand relief dans sa chapellerie lorsqu’elle offense la sorcière des Steppes. Celle-ci lui vole 60 années de sa vie et la laisse transformée en vieille femme. Pour rompre le sort, Sophie finit par pactiser avec Calcifer, un démon du feu, et s’installe chez le magicien Hurle.

« Chez » pose toutefois problème.

Hurle habite un château ambulant.

L’agence réclame une adresse principale. Le bien répond en changeant d’endroit. Rien n’interdit formellement à une résidence de se déplacer, parce que personne n’avait jusqu’ici jugé nécessaire de le préciser.

Crédits illustration : Riêu CC 0

Cette mobilité n’est pourtant pas qu’une coquetterie fantasy. Le château devient le cœur du roman : refuge de Sophie, atelier de Hurle, territoire de Calcifer et foyer improbable où des êtres qui n’avaient aucune raison de former une famille finissent par en inventer une. L’endroit est bringuebalant, magique, peu conforme et probablement invendable selon la méthode par comparaison. Il se révèle néanmoins plus habitable humainement que quantité de pavillons parfaitement immobiles.

Il reste un problème : pour envoyer un expert, encore faut-il que le bien soit toujours là à son arrivée.

Décision : refus pour mobilité structurelle, adresse non pérenne et présence d’un démon du feu dans les équipements essentiels.

La Maison des feuilles : quelques mètres carrés non déclarés

L’affaire Navidson commence avec une anomalie qui ferait sourire n’importe quel agent immobilier : dans La Maison des feuilles, de Mark Z. Danielewski (trad. Christophe Claro), Monsieur Toussaint Louverture, une habitation de Virginie se révèle légèrement plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur.

« Légèrement » ne dure pas.

Un couloir apparaît. Puis une pièce. Puis un espace noir dont les proportions n’ont plus aucun rapport avec celles du bâtiment. Will Navidson entreprend de l’explorer et découvre un labyrinthe capable de remettre en cause, dans cet ordre, son logement, sa famille, les lois de la physique et toute velléité de calculer un prix au mètre carré. L’éditeur français résume lui-même le point de départ d’une phrase difficilement compatible avec le cadastre : « Un homme découvre que sa maison est plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur. »

Mais Danielewski complique encore le dossier. L’histoire de Navidson nous parvient à travers un texte consacré à un documentaire, lui-même repris, annoté et parasité. À mesure que l’espace se dérègle, le livre suit : marges déplacées, mots dispersés, notes qui prolifèrent, pages presque vides ou saturées. Monsieur Toussaint Louverture souligne précisément cette contamination de la forme, jusqu’à faire du roman « lui-même un labyrinthe ».

Le sinistre a donc quitté le bâtiment. Il s’étend au livre chargé de le documenter. À ce niveau, inutile d’envoyer un géomètre. Il finirait probablement en note de bas de page.

Décision : refus pour dissimulation de surface, extensions spontanées et impossibilité de déterminer où s’arrête exactement le bien assuré.

Piranèse : le dégât des eaux couvre-t-il un océan ?

Piranèse, de Susanna Clarke (trad. Isabelle Delord-Philippe), Robert Laffont, apporte une difficulté différente. Piranèse vit dans la Maison. Pas une maison : la Maison.

Ses salles paraissent infinies, ses couloirs n’en finissent plus, des milliers de statues peuplent cet ensemble monumental et un océan occupe ses profondeurs. Piranèse étudie les marées, arpente les lieux et consigne méthodiquement ses observations. L’Autre, qu’il rencontre régulièrement, semble d’abord être le seul autre habitant. Puis apparaissent des indices qui perturbent ce bel ordonnancement.

Ici, contrairement à l’Overlook, le lieu n’a pas besoin d’être malveillant. Piranèse l’aime. Il y trouve de la beauté, des ressources, presque une forme de sollicitude. C’est ce qui rend son cas plus intéressant : la résidence est à la fois refuge, univers, labyrinthe et frontière mentale. Tant qu’on la croit seule au monde, chercher la sortie ne constitue même pas un projet raisonnable.

Pour l’assurance, en revanche, la nuance importe peu. Un dégât des eaux suppose généralement que l’eau ne fasse pas partie du plan initial. Quand les marées traversent régulièrement les niveaux inférieurs, on ne parle plus d’infiltration. On consulte les horaires.

Décision : refus pour risque hydrologique structurel, nombre de pièces non quantifiable et absence de limite cadastrale connue.

Moon Knight : le jour où l’immeuble devient lui-même client

Restait le cas que personne n’avait prévu dans le formulaire : que se passe-t-il lorsque le siège social est vivant ?

Dans Moon Knight T.1 — Les deux poings de la vengeance, de Jed MacKay, Alessandro Cappuccio et Federico Sabbatini (trad. Mathieu Auverdin), Panini Comics, Marc Spector reprend sa Mission de Minuit, refuge et base d’opérations destinée à ceux qui sollicitent la protection de Moon Knight. L’édition Marvel Deluxe française rassemble notamment les épisodes 1 à 12 de la série américaine lancée en 2021.

C’est dans l’épisode 9 que l’immobilier franchit une limite intéressante.

Après la destruction du précédent local par Zodiac, Moon Knight installe sa Mission dans la Maison des Ombres. Marvel décrit celle-ci comme une structure mystique venue occuper le même espace locatif et la présente ailleurs sans détour comme le quartier général vivant de Moon Knight et de ses alliés.

Une maison hantée contient quelque chose de vivant — ou qui l’a été. La Maison des Ombres simplifie le dossier : c’est elle qui vit. Dès lors, la question n’est plus de savoir qui est propriétaire des murs, mais si les murs souhaitent signer. Peut-on assurer un immeuble contre lui-même ? Faut-il son consentement avant expertise ? Et, en cas de sinistre, indemnise-t-on l’occupant, le local ou les deux ?

Le droit des assurances dispose certainement d’une réponse. Marvel n’a simplement pas encore donné le numéro de Terre sur lequel la demander.

Décision : refus pour personnalité immobilière non prévue au contrat et conflit potentiel entre l’assuré, le bien et la notion même de bien.

Six dossiers, aucune prime

Malpertuis emprisonne des dieux. L’Overlook conserve trop bien ses occupants. Le château de Hurle refuse la sédentarité. La propriété des Navidson produit ses propres mètres carrés. Piranèse vit avec les marées. La Maison des Ombres supprime enfin toute distinction confortable entre le logement et celui qui l’habite.

L’expertise devait fixer six primes.

Elle aura surtout démontré que la littérature entretient avec l’immobilier une relation assez saine : dès qu’un mur devient ennuyeux, elle lui accorde des pouvoirs.

Reste une règle prudente pour toute prochaine visite. Si l’agent immobilier précise que le couloir du fond n’était pas là hier, inutile de négocier les frais de dossier.

Il faut partir. Et, surtout, ne pas demander à la maison de fermer derrière vous.

Crédits illustration : darksouls1 CC 0

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary

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