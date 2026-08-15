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Ces 6 maisons sont un cauchemar absolu pour un assureur

Surface habitable supérieure au cadastre, anciens occupants toujours actifs après leur décès, divinités captives, marées intérieures, château sans adresse fixe, siège social doué de vie propre : avant de renouveler six contrats, un expert a fait ce que tout professionnel raisonnable aurait fait. Il a étudié les dossiers. Puis cherché la sortie.

Le 15/08/2026 à 09:00 par Nicolas Gary

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Publié le :

15/08/2026 à 09:00

Nicolas Gary

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Une habitation rassure généralement une compagnie par tout ce qu’elle ne fait pas. Elle ne change pas de dimensions pendant la nuit. Elle ne déménage pas toute seule. Elle n’organise pas la succession de ses propriétaires. Elle évite également, dans la mesure du possible, de développer une personnalité.

Le secteur dispose de formulaires pour l’incendie, le dégât des eaux, le vol, la tempête. En revanche, la documentation devient beaucoup plus sommaire dès qu’un couloir apparaît là où se trouvait encore un mur la veille. La littérature, manifestement, n’a jamais consulté les conditions générales.

Six biens ont donc été soumis à expertise. Du patrimoine belge à l’univers Marvel, en passant par l’hôtel de montagne et le château ambulant, aucun ne satisfait aux exigences les plus élémentaires d’une multirisque habitation. Certains ne satisfont déjà plus aux exigences de la géométrie.

Malpertuis : succession avec l’Olympe dans les charges

Dans Malpertuis, Jean Ray commence presque raisonnablement. L’oncle Cassave va mourir et convoque sa famille dans son immense maison de maître. Ses dernières volontés sont simples : tous devront s’y installer et sa fortune reviendra aux deux derniers survivants.

Voilà une clause testamentaire qui aurait mérité un second rendez-vous chez le notaire.

Les lumières s’éteignent, l’angoisse gagne les pièces et l’endroit révèle progressivement sa véritable fonction. Quitte à éventer une partie du mystère, Cassave a fait de Malpertuis la geôle des derniers dieux de l’Olympe, asservis et maintenus dans une existence qui n’a plus grand-chose de divin. Les études consacrées au roman parlent explicitement de Cassave en « geôlier » et des anciens dieux « assignés à demeure ».

C’est précisément ce qui rend Malpertuis si redoutable : l’édifice n’accueille pas simplement le fantastique, il l’enferme. Le testament oblige les humains à y rester ; Cassave y retient les dieux. Propriétaires, héritiers, divinités : personne ne semble avoir lu la clause permettant de donner congé.

Pour l’expert, le calcul s’arrête là. On peut évaluer du mobilier, une toiture ou des dépendances. La responsabilité civile de l’Olympe manque encore cruellement de recul statistique.

Décision : refus pour occupation mythologique non déclarée et succession présentant une sinistralité anormalement élevée.

Shining : les anciens clients refusent de rendre leur chambre

Avec Shining, de Stephen King (trad. Jean Esch), Le Livre de Poche, le dossier paraît d’abord plus conventionnel. L’Overlook est un hôtel des Rocheuses. L’hiver, il ferme ses portes et Jack Torrance accepte d’en devenir le gardien, accompagné de Wendy et de leur fils Danny. Une famille dans un établissement désert : l’assurance pourrait presque apprécier la baisse du risque locatif.

C’était sans compter sur les 110 chambres.

Danny possède le shining, ce don qui lui permet de percevoir ce qui subsiste derrière les apparences. Or l’Overlook a beaucoup conservé. Des présences, des violences anciennes, des silhouettes qui n’ont visiblement pas compris que leur séjour était terminé. Le propre descriptif du Livre de Poche évoque cette « vie si étrange » qui anime l’hôtel.

Stephen King fait surtout glisser l’endroit du décor vers l’adversaire. L’isolement créé par la neige lui fournit les conditions idéales ; les fragilités de Jack lui donnent une prise ; le pouvoir de Danny transforme l’enfant en récepteur particulièrement sensible. L’Overlook n’est plus simplement hanté : tout le roman suggère qu’il sait parfaitement exploiter ce qui entre chez lui.

Ce qui pose une question assez simple au service des sinistres : à partir de combien de morts un hôtel doit-il cesser de parler d’« antécédents » pour mentionner une politique d’établissement ?

Décision : refus pour historique incomplet, manifestations persistantes et incapacité chronique à libérer les chambres après le départ des occupants.

Le Château de Hurle : merci de préciser l’adresse du risque

Dans Le Château de Hurle, de Diana Wynne Jones (trad. Alex Nikolavitch), Ynnis Éditions, Sophie mène une existence sans grand relief dans sa chapellerie lorsqu’elle offense la sorcière des Steppes. Celle-ci lui vole 60 années de sa vie et la laisse transformée en vieille femme. Pour rompre le sort, Sophie finit par pactiser avec Calcifer, un démon du feu, et s’installe chez le magicien Hurle.

« Chez » pose toutefois problème.

Hurle habite un château ambulant.

L’agence réclame une adresse principale. Le bien répond en changeant d’endroit. Rien n’interdit formellement à une résidence de se déplacer, parce que personne n’avait jusqu’ici jugé nécessaire de le préciser.

Crédits illustration : Riêu CC 0
Crédits illustration : Riêu CC 0

Cette mobilité n’est pourtant pas qu’une coquetterie fantasy. Le château devient le cœur du roman : refuge de Sophie, atelier de Hurle, territoire de Calcifer et foyer improbable où des êtres qui n’avaient aucune raison de former une famille finissent par en inventer une. L’endroit est bringuebalant, magique, peu conforme et probablement invendable selon la méthode par comparaison. Il se révèle néanmoins plus habitable humainement que quantité de pavillons parfaitement immobiles.

Il reste un problème : pour envoyer un expert, encore faut-il que le bien soit toujours là à son arrivée.

Décision : refus pour mobilité structurelle, adresse non pérenne et présence d’un démon du feu dans les équipements essentiels.

La Maison des feuilles : quelques mètres carrés non déclarés

L’affaire Navidson commence avec une anomalie qui ferait sourire n’importe quel agent immobilier : dans La Maison des feuilles, de Mark Z. Danielewski (trad. Christophe Claro), Monsieur Toussaint Louverture, une habitation de Virginie se révèle légèrement plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur.

« Légèrement » ne dure pas.

Un couloir apparaît. Puis une pièce. Puis un espace noir dont les proportions n’ont plus aucun rapport avec celles du bâtiment. Will Navidson entreprend de l’explorer et découvre un labyrinthe capable de remettre en cause, dans cet ordre, son logement, sa famille, les lois de la physique et toute velléité de calculer un prix au mètre carré. L’éditeur français résume lui-même le point de départ d’une phrase difficilement compatible avec le cadastre : « Un homme découvre que sa maison est plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur. »

Mais Danielewski complique encore le dossier. L’histoire de Navidson nous parvient à travers un texte consacré à un documentaire, lui-même repris, annoté et parasité. À mesure que l’espace se dérègle, le livre suit : marges déplacées, mots dispersés, notes qui prolifèrent, pages presque vides ou saturées. Monsieur Toussaint Louverture souligne précisément cette contamination de la forme, jusqu’à faire du roman « lui-même un labyrinthe ».

Le sinistre a donc quitté le bâtiment. Il s’étend au livre chargé de le documenter. À ce niveau, inutile d’envoyer un géomètre. Il finirait probablement en note de bas de page.

Décision : refus pour dissimulation de surface, extensions spontanées et impossibilité de déterminer où s’arrête exactement le bien assuré.

Piranèse : le dégât des eaux couvre-t-il un océan?

Piranèse, de Susanna Clarke (trad. Isabelle Delord-Philippe), Robert Laffont, apporte une difficulté différente. Piranèse vit dans la Maison. Pas une maison : la Maison.

Ses salles paraissent infinies, ses couloirs n’en finissent plus, des milliers de statues peuplent cet ensemble monumental et un océan occupe ses profondeurs. Piranèse étudie les marées, arpente les lieux et consigne méthodiquement ses observations. L’Autre, qu’il rencontre régulièrement, semble d’abord être le seul autre habitant. Puis apparaissent des indices qui perturbent ce bel ordonnancement.

Ici, contrairement à l’Overlook, le lieu n’a pas besoin d’être malveillant. Piranèse l’aime. Il y trouve de la beauté, des ressources, presque une forme de sollicitude. C’est ce qui rend son cas plus intéressant : la résidence est à la fois refuge, univers, labyrinthe et frontière mentale. Tant qu’on la croit seule au monde, chercher la sortie ne constitue même pas un projet raisonnable.

Pour l’assurance, en revanche, la nuance importe peu. Un dégât des eaux suppose généralement que l’eau ne fasse pas partie du plan initial. Quand les marées traversent régulièrement les niveaux inférieurs, on ne parle plus d’infiltration. On consulte les horaires.

Décision : refus pour risque hydrologique structurel, nombre de pièces non quantifiable et absence de limite cadastrale connue.

Moon Knight : le jour où l’immeuble devient lui-même client

Restait le cas que personne n’avait prévu dans le formulaire : que se passe-t-il lorsque le siège social est vivant ?

Dans Moon Knight T.1 — Les deux poings de la vengeance, de Jed MacKay, Alessandro Cappuccio et Federico Sabbatini (trad. Mathieu Auverdin), Panini Comics, Marc Spector reprend sa Mission de Minuit, refuge et base d’opérations destinée à ceux qui sollicitent la protection de Moon Knight. L’édition Marvel Deluxe française rassemble notamment les épisodes 1 à 12 de la série américaine lancée en 2021.

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C’est dans l’épisode 9 que l’immobilier franchit une limite intéressante.

Après la destruction du précédent local par Zodiac, Moon Knight installe sa Mission dans la Maison des Ombres. Marvel décrit celle-ci comme une structure mystique venue occuper le même espace locatif et la présente ailleurs sans détour comme le quartier général vivant de Moon Knight et de ses alliés.

Une maison hantée contient quelque chose de vivant — ou qui l’a été. La Maison des Ombres simplifie le dossier : c’est elle qui vit. Dès lors, la question n’est plus de savoir qui est propriétaire des murs, mais si les murs souhaitent signer. Peut-on assurer un immeuble contre lui-même ? Faut-il son consentement avant expertise ? Et, en cas de sinistre, indemnise-t-on l’occupant, le local ou les deux ?

Le droit des assurances dispose certainement d’une réponse. Marvel n’a simplement pas encore donné le numéro de Terre sur lequel la demander.

Décision : refus pour personnalité immobilière non prévue au contrat et conflit potentiel entre l’assuré, le bien et la notion même de bien.

Six dossiers, aucune prime

Malpertuis emprisonne des dieux. L’Overlook conserve trop bien ses occupants. Le château de Hurle refuse la sédentarité. La propriété des Navidson produit ses propres mètres carrés. Piranèse vit avec les marées. La Maison des Ombres supprime enfin toute distinction confortable entre le logement et celui qui l’habite.

L’expertise devait fixer six primes.

Elle aura surtout démontré que la littérature entretient avec l’immobilier une relation assez saine : dès qu’un mur devient ennuyeux, elle lui accorde des pouvoirs.

Reste une règle prudente pour toute prochaine visite. Si l’agent immobilier précise que le couloir du fond n’était pas là hier, inutile de négocier les frais de dossier.

Il faut partir. Et, surtout, ne pas demander à la maison de fermer derrière vous.

Crédits illustration : darksouls1 CC 0

 
 
 
 
 

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Malpertuis

Jean Ray

Paru le 19/03/2020

300 pages

Espace nord

10,00 €

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Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 21/08/2024

758 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Le Château de Hurle

Diana Wynne Jones trad. Alex Nikolavitch

Paru le 24/06/2020

427 pages

Ynnis Editions

15,95 €

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La maison des feuilles

Mark Z. Danielewski, Zampano trad. Claro

Paru le 25/08/2022

694 pages

Monsieur Toussaint Louverture

29,50 €

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Piranèse

Susanna Clarke trad. Isabelle-D Philippe

Paru le 07/10/2021

299 pages

Robert Laffont

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Les deux poings de la vengeance

Jed MacKay, Alessandro Cappuccio, Federico Sabbatini trad. Mathieu Auverdin

Paru le 14/01/2026

316 pages

Panini comics

32,00 €

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Moins de 200 pages : 10 livres à dévorer pour lecteurs qui n’ont pas le temps

Un meurtre pour préparer l’arrivée d’un bébé, une greffe d’utérus dans le métavers, des rêves fabriqués en forêt ou un trésor enfoui dans l’histoire coloniale de La Réunion : nul besoin de 500 pages pour ouvrir de vastes horizons. Du noir à l’imaginaire, de la romance à la poésie, voici dix ouvrages (francophones) à découvrir avant la fin des vacances. À raison d’un titre tous les quatre ou cinq jours, la rentrée peut bien attendre.

18/07/2026, 09:08

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Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry : une postulation vers le diable

Au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry (éditions Gallimard, 1959, traduit de l’anglais par Stephen Spriel avec la collaboration de Clarisse Francillon et de l’auteur) est un roman hors-norme, sulfureux.

17/07/2026, 12:32

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Jim Queen : queer et sentiments

C’est le succès cinématographique du moment : un film d’animation – pour adultes – déjanté, trash et follement irrésistible : Jim Queen, de Marco Nguyen et Nicolas Athané.

16/07/2026, 15:44

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Une étreinte pour un long voyage : une saison en Perse et en prose

Lire de la poésie, c’est accepter de partir dans un voyage sans frontières durant lequel on trouverait dans chaque rencontre une partie de soi-même. La poésie perse a un goût particulier, une saveur qui n’a pas d’âge, comme hors du temps, dans laquelle l’homme confie sa destinée à l’univers. 

16/07/2026, 14:22

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Après un accident, elle perd la vue et change de vie

Le 30 novembre 2023, la vie de Stella bascule. Le jour de ses 33 ans, elle perd sa meilleure amie, survit à un accident de voiture et apprend que sa cécité sera irréversible. Hypersensible et profondément indépendante, elle doit désormais reconstruire son existence dans un monde privé de repères familiers. Le noir me va si bien de Sabrina Depraz imagine une romance spirituelle autour du deuil, du handicap et de la reconstruction. Le roman paraîtra le 14 octobre, chez Lune noire. 

15/08/2026, 06:30

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Chercher la bête en eux, en elles, en nous…

Et si le monde tel qu’on le connaît aujourd’hui basculait, du jour au lendemain ? Pas une catastrophe de grande ampleur, de déferlante, de comète qui s’écrase sur la surface de la planète… Mais un virus, insidieux, qui s’insinue, se glisse dans nos veines et ne nous lâche pas. Les humains deviennent des bêtes – pire, même. Violence poussée à l’extrême, insatiable, incontrôlable, qui détruit tout sur son passage. Et si on n’arrivait plus à raisonner qui que ce soit ? Et si c’est comme ça qu’on finissait par s’éteindre en tant que civilisation ? Et si tout commençait… dans un abattoir ? 

14/08/2026, 20:04

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Imperium : le polar suisse qui fait dérailler les certitudes

Un quai. Une pluie lourde. Un train qui approche. Et un homme qui marche sans savoir qu’il ne finira pas le trajet. Imperium, de Nicolas Feuz et Marc Voltenauer, ne perd pas de temps à installer la menace : elle est déjà là, fondue dans la foule. Sortie le 27 août.

14/08/2026, 17:30

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Des “fermes vampires” aux fjords : l’Islande qui dérange

La Finlandaise qui s'est installée en Islande pour tricoter des polars, nous livre le troisième épisode de sa série où l'on découvrira enfin les secrets de Jakob, mais aussi la face cachée des « fermes vampires » où l'on élève des chevaux…

14/08/2026, 15:55

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Cocaïne sur les plages landaises : Yan Lespoux régale avec Les Amateurs

Un roman qu'on hésite à qualifier de noir tellement il est joyeux, lumineux et tellement on s'y amuse. Le Médoquin Yan Lespoux nous invite sur ses terres à prendre un pastis ou un café dans un bar qui serait comme une version landaise de Bagdad Café, en compagnie d'une ribambelle de loustics qu'on n'oubliera pas de sitôt.

14/08/2026, 15:49

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Meilleures ventes : l'odyssée de Freida McFadden n'a pas de fin

L’été sourit décidément à Freida McFadden, si tant est qu’il existe encore une mauvaise saison pour l’autrice de La Femme de ménage : Le dîner conserve largement la première place des ventes. Mieux encore, l’Américaine place six livres dans le top 10, dont deux en tête de classement. Derrière, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Guillaume Musso tentent de résister. Le poche, avec neuf titres sur dix, règne presque sans partage : moins cher, plus léger, facile à emporter sur la plage.

14/08/2026, 15:27

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Le dernier Himalayen : deux objets réapparaissent et bouleversent son existence

Toulouse, Biarritz et la vallée de Katmandou, Élodie Ridolfi mêle reconstruction intime, spiritualité et symbolisme dans un récit où les coïncidences finissent par dessiner un chemin. Avec Le dernier Himalayen,  elle signe un premier roman placé sous le signe du voyage intérieur. Le livre paraîtra le 14 octobre 2026 dans la collection Feel Good de Lune noire. 

14/08/2026, 06:30

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Tiffany Tavernier : quinze jours de vacances pour changer une vie

Emma ne sait pas partir. Elle sait travailler. Compter les pièces, tenir la cadence, coudre le soir, serrer les dents, recommencer. Alors, quand Luis l’arrache à Pantin pour quinze jours à Biarritz avec Julien, son fils de dix-sept ans, ce n’est pas seulement une ouvrière qui monte dans le train : c’est un corps façonné par l’usine qu’on force soudain à s’arrêter. Départ pour le sud-ouest, ce 27 août.

13/08/2026, 12:35

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Éden : Pierre Ducrozet embarque son héros au bout du monde

Éden a vingt-trois ans, Marseille sous les semelles, une colère impossible à ranger et la danse pour seule manière de remettre les choses à leur place. Il zone, trafique un peu, cogne parfois, se cogne surtout. À sa mère disparue, à ses origines trouées, à cette époque qui promet tout et ne sait plus très bien où poser les pieds. Puis le récit déboîte : une sale histoire, un cargo au départ de Fos-sur-Mer, l’océan, Java, le Pacifique. Départ le 19 août.

13/08/2026, 12:33

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Le Phare de l’impossible : un écrivain bouleverse la vie de deux gardiens isolés

Le Phare de l’impossible, roman de Michael Pedersen traduit de l’anglais (Écosse) par Claire-Marie Clévy, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Buchet-Chastel. Sur l’île isolée de Muckle Flugga, l’arrivée d’un écrivain vient bouleverser l’existence d’un gardien de phare et de son fils.

13/08/2026, 07:39

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La promesse des chiens : quand on un besoin d'un gros canin

Janvier 1925. Nome, Alaska. La mer de Béring se ferme. D’abord une croûte, puis les plaques se soudent, l’horizon disparaît. « De la glace à l’infini. » Claudie Gallay commence par immobiliser le monde. Ensuite elle écoute ce qui bouge encore dessous : la marée, les poissons, les peurs, les chiens, les hommes. Et Ada Blackjack. Une femme qui porte, travaille, nourrit, veille. Son fils Bennett respire mal. Bientôt d’autres enfants aussi. La diphtérie gagne la ville. Il faut du sérum. Il est loin. Entre les deux, il y a le froid. Glacial dès le 20 août.

12/08/2026, 11:46

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L’Audition : où se cache la vérité ?

Elle est une actrice accomplie. Le genre de femme d’âge mûr qui impose sa présence avec grâce et assurance. Elle prépare une nouvelle pièce de théâtre, son temps est majoritairement dédié aux répétitions et à ce travail personnel qui consiste à réellement s’approprier le personnage qu’elle joue. Face à elle, dans ce restaurant au cœur de Manhattan, Xavier. Il pourrait être son fils. Qui est-il pour elle, qui est-elle pour lui ? En voilà, un beau mystère…

12/08/2026, 10:45

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Olivier Grondeau raconte l’arrestation qui a interrompu son voyage vers l’Inde

Joseph dans la nuit, premier livre d’Olivier Grondeau, paraît le 20 août 2026 aux éditions L’Iconoclaste. L’auteur y raconte son arrestation en Iran, ses deux ans et demi de détention et les ressources trouvées dans la littérature et l’imaginaire pour résister à l’enfermement.

12/08/2026, 08:19

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L’Enfant grise de Grégoire Courtois, une rencontre au cœur de la forêt

L’Enfant grise, roman de Grégoire Courtois publié aux éditions Robert Laffont le 3 septembre 2026, suit un garçon capable de percevoir les messages de la nature, dont la vie bascule lorsqu’il rencontre une mystérieuse fillette qui partage le même lien avec le monde végétal.

12/08/2026, 06:56

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Oracles et tasses de thé

11/08/2026, 17:30

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Base Toundra : Olivier Truc fissure le mythe de la neutralité suédoise

Il y a des livres où le passé revient par les archives. Dans Base Toundra, il remonte par le froid. Il colle aux doigts, bloque les armes, crispe les corps, oblige à choisir. Olivier Truc installe son récit sur l’aérodrome F67, quelque part en Laponie suédoise, là où l’Europe de 1939 vient mourir contre la neige. Plus de 80 ans plus tard, des parachutistes français s’y entraînent avec les forces suédoises. Entre les deux époques : trois carnets, un pilote, des morts mal enterrés et une neutralité nationale qui supporte de moins en moins bien qu’on gratte dessous. Atterrissage le 4 septembre.

11/08/2026, 11:48

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Thomas Gunzig : “La mort manque de perspective”

Avec Spectres, Thomas Gunzig commence par poser un vieux sur un lit. Nu, pâle, sans yeux. À partir de là, autant le savoir : le réel va perdre quelques vis. Des années plus tard, Tom vit dans RockSolid1, immense base d’extraction installée dans un « Plan dimensionnel secondaire », univers noir, glacé, sans ciel, auquel l’humanité a réussi à accéder. Évidemment, elle n’y va pas seulement pour comprendre ce qu’il y a derrière la porte. Elle y va aussi pour creuser. Décès de bonheur ce 20 août.

11/08/2026, 11:33

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Du côté des fantômes

11/08/2026, 11:26

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Suzanne Valadon l'insoumise

11/08/2026, 11:26

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La fabrique des histoires

11/08/2026, 11:25

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Des femmes sans bouche

11/08/2026, 11:21

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Shanghai, cinq heures quarante

11/08/2026, 11:21

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Divorce, emprise, procès : trois récits de Marie Pavlenko où la peur change de camp

Et nue, je suis entrée dans l’eau, de Marie Pavlenko, paraîtra le 16 septembre aux éditions Rivages. À travers trois récits mêlant métamorphose, emprise et violences, l’autrice met en scène des femmes confrontées à leurs agresseurs et imagine différentes formes de riposte.

11/08/2026, 10:46

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Une plongeuse prête à tout pour sauver une créature inconnue

Min-Jee, jeune plongeuse, pensait connaître la mer par cœur. Jusqu’au jour où elle découvre un œuf mystérieux et voit naître une créature marine extraordinaire. Très vite se tisse un lien unique, magique, presque inquiétant.

11/08/2026, 07:00

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Grave : Laure Gouraige refuse de mettre les deuils en ordre

Un chat meurt. Une grand-mère aussi. Il serait tentant de distribuer les rôles, de décider laquelle des deux pertes mérite le grand mot de deuil et laquelle doit rester dans le rayon des chagrins domestiques. Laure Gouraige refuse précisément ce classement. Miaulements fantômes le 16 août.

10/08/2026, 12:51

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Décolorer sa fille : les taches que l’amour ne lave pas

Paula a vingt-cinq ans, un appartement près de la mer, un compagnon jardinier, une chienne, du linge à étendre et assez de silence pour que les femmes de sa famille reviennent habiter chaque pièce. Une mère, une grand-mère, une tante, une sœur : elles sont loin, parfois mortes, jamais parties. Chez Lucie Bérard, déménager ne suffit pas. On change de ville, de murs, de linge de lit : les gestes, eux, connaissent l’adresse. Les couleurs s'installeront le 19 août.

10/08/2026, 12:27

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Aurélien Bellanger bâtit un vertigineux roman autour de Notre-Dame

Une cathédrale n’a pas d’auteur, ou plutôt elle en possède trop pour qu’un seul nom suffise. Aurélien Bellanger installe tout son livre dans cette contradiction. Dès l’ouverture, le Viollet-le-Duc qu’il met en scène prévient : « L’architecte de Notre-Dame n’existe pas. » Le principe vaut pour l’édifice comme pour le récit : plusieurs époques, plusieurs voix, des matériaux historiques mêlés à la fiction, des pensées qui se répondent à travers les siècles. Fondations posées le 19 août.

10/08/2026, 12:18

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Le cimetière où les morts refusent de se faire oublier

Ernestine Garnier choisit un lieu que Paris traverse souvent sans vraiment le regarder et lui rend du bruit, des querelles, bref, une vie. Au cimetière Montparnasse, Charles-Michel, gardien depuis près d’un demi-siècle, apprend qu’il va devoir prendre sa retraite au moment où d’étranges vols frappent les sépultures. Rien de spectaculaire au départ : des cailloux, une palme, quelques stylos, une bouée. Sauf que les défunts n’entendent pas se laisser dépouiller sans réagir. L'eau des fleurs sera à changer le 7 octobre.

10/08/2026, 12:13

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Comment passer du « j’aime » à une vraie analyse de film

« Qu’est-ce que l’analyse ? Quels savoirs nécessite-t-elle ? Comment mettre des mots sur les films vus et revus ? »

10/08/2026, 08:30

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L'Histoire, la vraie, de Raja le candide (et de sa mère)

10/08/2026, 08:00

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À la fin du XVe siècle, l’or portugais bouleverse un village d’Afrique de l’Ouest

Les Maîtres du sol, roman de Ryad Assani-Razaki publié le 20 août 2026 aux éditions Liana Levi, suit une fillette rejetée et un homme amnésique à travers l’Afrique de l’Ouest du XVe siècle, alors que l’arrivée des Portugais et la progression de nouvelles religions bouleversent les sociétés locales.

 

10/08/2026, 07:00

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Défections et Cie

09/08/2026, 12:33

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Au coeur des ombres

09/08/2026, 12:32

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Une photo de 1963 déclenche une folle reconstruction à Lacanau

Été 1963. Sur les rives du lac de Lacanau, en Gironde, Roger Vadim tourne plusieurs scènes de son nouveau film : Château en Suède, d’après la pièce de Françoise Sagan. La météo étant pluvieuse, l’équipe tue le temps à La Joie de vivre, un bistrot de plage promis à l’abandon. En attendant, toute la jeunesse des environs s’y retrouve. On s’amuse, on joue, on drague, on danse.

09/08/2026, 07:03

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L'Enfant Grise exploire notre lien au vivant

Un enfant se souvient d’une odeur de terre, de feuilles pourries et de champignons. Devant un petit sapin argenté, « c’était comme si le sapin me parlait. » Tout part de cette sensation : le monde végétal signifie quelque chose, mais les adultes ont perdu l’usage de cette langue. Le narrateur grandit donc à côté d’eux, plus proche des orties, des racines et des insectes que de son père, de ses camarades ou même de Noémie, son unique amie.

08/08/2026, 09:00

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À 22 ans, Louis XIV prépare sa prise de pouvoir dans le plus grand secret

Le Bal des foudroyés, cinquième roman de Camille Pascal, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Robert Laffont. Dans la France de 1661, la mort de Mazarin révèle l’ampleur des détournements commis au détriment du trésor royal et précipite la prise de pouvoir personnelle du jeune Louis XIV.

08/08/2026, 08:30

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