Après Comixology, les comics numériques cherchent leur nouveau marché

Amazon a définitivement éteint l’application Comixology le 4 décembre 2023, après avoir progressivement absorbé le service dans Kindle. Près de trois ans plus tard, le marché américain des comics numériques n’a toujours pas retrouvé de guichet unique. Mais il recommence à bouger : Neon Ichiban transforme le fichier en objet de collection, Sweet Shop parie sur la simplicité, tandis que les grands éditeurs décrivent surtout le numérique comme un outil de recrutement et d’internationalisation.
Le 14/08/2026 à 07:32 par Clément Solym
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14/08/2026 à 07:32
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Comixology qu'Amazon avait racheté en 2014 n’est plus, mais ses héritiers sont nombreux. Selon l’enquête publiée le 12 août par Publishers Weekly, elle a représenté pendant une décennie la grande majorité des ventes numériques des principaux éditeurs américains. En novembre 2023, le groupe annonçait la disparition de l’application autonome ; à compter du 4 décembre, les bibliothèques des lecteurs basculaient dans Kindle.
Nous avions déjà raconté, en 2023, la fermeture de l’application Marvel Comics, elle-même gérée par Comixology. Ce qui revient aujourd’hui n’est pourtant pas un Comixology bis. Les nouveaux entrants essaient plutôt plusieurs définitions de la librairie de comics sur écran.
Neon Ichiban pousse la question assez loin. Fondée en 2025 par David Steinberger et Chip Mosher — respectivement cofondateur et ancien responsable des contenus de Comixology au moment de sa vente à Amazon —, la plateforme transpose au numérique une partie de la mécanique du comic shop : éditions limitées et numérotées, variantes, signatures ou dessins personnalisés. Le fichier se prend pour un objet de collection.
Sa FAQ précise le modèle. Les titres éligibles peuvent être revendus sur une place de marché ; une commission de 30 % est alors partagée entre Neon Ichiban et l’éditeur ou le créateur. Certains ouvrages peuvent aussi être téléchargés en PDF lorsque l’ayant droit l’autorise. Mais ce téléchargement retire ensuite l’exemplaire du marché de revente. Même dématérialisée, la propriété conserve quelques petites lignes.
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Le catalogue réunit déjà Marvel, DC, Kodansha, Dark Horse, IDW, Oni Press ou DSTLRY. Les nouveautés sont proposées le même jour que leur sortie imprimée, selon les accords conclus avec les éditeurs.
Sweet Shop prend presque le problème à l’envers. Lancée en bêta fin 2025, la boutique de Kenny Meyers propose achats intégrés, lecture hors connexion, listes de souhaits, avis et parutions simultanées avec le papier. Le site de Sweet la présente toujours comme étant en bêta. Meyers défend auprès de Publishers Weekly une expérience aussi simple que possible. Après des années de fragmentation, trouver un titre et l’acheter sans parcours d’obstacles devient presque une proposition commerciale.
L’enquête de Publishers Weekly apporte surtout des chiffres rarement rendus publics. Chez Dark Horse, Mark Bernardi, vice-président des ventes éditoriales, estime que le numérique s’est stabilisé depuis plusieurs années autour de 5 % des ventes. IDW situe sa propre part à 10 %. Eric Stephenson, directeur éditorial et créatif d’Image Comics, indique que les ventes dématérialisées n’ont jamais retrouvé leur niveau antérieur au recul amorcé après le rachat de Comixology par Amazon.
Ces données restent des estimations communiquées directement par les éditeurs, non des comptes audités. Elles montrent surtout que le dématérialisé n’a pas remplacé le fascicule imprimé. À lire les entreprises interrogées, sa fonction économique se déplace plutôt vers l’acquisition de nouveaux publics.
DC l’illustre autrement. Sa directrice générale, Anne DePies, affirme que l’éditeur voit désormais arriver « presque autant » de nouveaux lecteurs par les supports numériques que par le papier. Une partie d’entre eux achèterait ensuite ailleurs dans l’écosystème de la marque. Dark Horse, DC et IDW citent également Hoopla, service de prêt dématérialisé proposé par des bibliothèques, comme un canal significatif de découverte.
GlobalComix travaille précisément sur cette largeur de marché. ActuaLitté repérait déjà la plateforme en 2017, alors encore en bêta et largement tournée vers les outils destinés aux créateurs. Son application pour iOS et Android a été lancée en octobre 2023 et son activité repose aujourd’hui largement sur l’abonnement. Son directeur général Henrik Rydberg explique à Publishers Weekly voir un important gisement de croissance dans les catalogues étrangers encore non traduits, manga en tête.
Selon lui, plus de cinq millions de pages de mangas ont déjà été traduites sur la plateforme et 25 % des utilisateurs de l’application se trouvent hors des États-Unis. Il estime aussi la répartition du public à environ 60 % d’hommes et 40 % de femmes.
L’enquête ne ventile pas les 25 % d’usagers internationaux par pays : impossible, à ce stade, d’en isoler la part française ou européenne. Pour attirer ces lecteurs, GlobalComix teste parfois, à la place des couvertures traditionnelles, des cases ou des pages capables d’accrocher immédiatement l’attention dans les flux sociaux.
Publishers Weekly souligne enfin que les formats nativement numériques de Webtoon touchent un lectorat sensiblement plus jeune et plus féminin que celui des comic shops. Pour donner l’échelle, WEBTOON Entertainment indiquait le 10 août environ 155 millions d’utilisateurs actifs mensuels au trimestre clos le 30 juin 2026, dans plus de 150 pays. Un périmètre qui concerne l’ensemble de écosystème, à savoir WEBTOON, Wattpad, LINE Manga et eBookJapan, non le seul service WEBTOON.
Crédits illustration : Comixology
DOSSIER - Le prix unique des frais de port du livre, une saga législative
Par Clément Solym
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Un écrivain reclus sur une île, un café allemand à reconstruire, une comédienne embarquée avec une famille en vacances en Italie, une vedette disparue sous l’œil des médias, une étudiante prise dans les filets d’un gang du Michigan, des soeurs en quête de leurs origines et un campus où l’amour se joue hors scénario : la sélection estivale de Kobo ne manque ni de détours ni de zones d’ombre.
09/07/2026, 13:07
À l’approche des lectures d’été, Synacktiv remet un peu de sable dans la mécanique bien huilée du Kindle. Un chercheur français, Tanguy Dubroca, a démontré qu’une liseuse récente pouvait être compromise depuis son navigateur intégré, en passant par un site Internet malveillant. Présenté fin juin à leHACK 2026, ce travail rappelle qu’un appareil de lecture n’est pas seulement une bibliothèque de poche : c’est aussi un objet connecté, relié à un compte Amazon, à une boutique et au Wi-Fi domestique.
09/07/2026, 12:25
À Luxembourg, Apple a perdu une bataille importante contre le règlement européen sur les marchés numériques. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours de la firme contre sa désignation comme contrôleur d’accès pour l’App Store et iOS, tout en déclarant irrecevables ses griefs concernant iMessage. Pour l’édition numérique, les services de lecture, de livres audio ou d’abonnement, l’affaire se joue loin des rayons, mais au plus près du lecteur : que ce soient les règles d’accès à l’App Store, les modes de paiement et la possibilité, pour les développeurs, d’orienter les utilisateurs vers d’autres offres.
09/07/2026, 11:19
Dans le détroit d’Ormuz, environ 6000 marins se retrouvent aujourd’hui bloqués à bord de navires incapables de quitter le Golfe en toute sécurité, selon l’AFP. Derrière ce point de passage stratégique, la crise rappelle combien les travailleurs expatriés ou migrants peuvent se retrouver pris au piège d’une géopolitique qui les dépasse. Ce huis clos maritime rappelle Très brève théorie de l’enfer, de Jérôme Ferrari (Actes Sud Audio) : un récit d’expatriation, d’immigration et de vies contraintes.
08/07/2026, 17:28
Lefebvre Dalloz Compétences déploie, depuis avril et mai 2026, trois dispositifs liés à la formation professionnelle : l’assistant d’intelligence artificielle « GenIA-L », la plateforme Skilia et une offre de coaching conçue avec Yuzu. Ces outils concernent notamment les directeurs des ressources humaines, responsables formation, dirigeants, avocats et professionnels du droit et du chiffre.
08/07/2026, 12:57
Un fichier EPUB déposé dans une interface, quelques voix attribuées aux personnages et, au terme du calcul, un livre audio exportable : Alexandria promet de convertir un texte en fiction sonore à plusieurs interprètes synthétiques. L’outil open source ne vend aucun titre et ne propose pas de catalogue. Il installe, chez l’utilisateur, une petite chaîne de production dont l’intérêt pour l’édition tient autant à sa souplesse qu’aux vérifications qu’elle réclame.
07/07/2026, 11:15
En avril, nos colonnes s’interrogeaient sur le sort réservé à une résolution par laquelle des membres de la SACD demandaient à leur société d’attaquer en justice les fournisseurs d’intelligence artificielle. Le mécanisme statutaire, prévenions-nous, ressemblait à un « vote sur le droit de voter ». Le 25 juin, l’assemblée générale a tranché. La réponse tient en un chiffre : à peine deux cents votants ont eu à en connaître.
06/07/2026, 13:36
L’acquisition de Zebralution par Bookwire et la migration annoncée de ses activités éditoriales vers une plateforme commune ravivent, en Allemagne, le débat sur la concentration de la distribution numérique du livre audio. Le groupe promet davantage d’investissements technologiques ; plusieurs professionnels, interrogés anonymement, redoutent une dépendance accrue. Les récents transferts de catalogues vers Kontor New Media donnent à cette recomposition une portée très concrète.
06/07/2026, 12:11
Bien entendu, la question intéresse avant tout les catégories socio-professionnelles qui auront les moyens de partir. À ce titre, le sondage demandé par la société Tonies à OpinionWay reste l'apanage de privilégiés – et ses résultats avec. Mais, en tant que fabricant de produits audio pour enfants, souligner le succès des conteuses par la vox populi est toujours bon à prendre.
03/07/2026, 12:18
Des auteurs et illustrateurs jeunesse britanniques ont lancé “We Are Better Than This”, une campagne contre l’utilisation non autorisée des œuvres par l’intelligence artificielle générative. Portée notamment par Chris Haughton, Momoko Abe, Ged Adamson, Simona Ciraolo et Benji Davies, l’initiative défend la création humaine à un moment où le gouvernement britannique reste sous pression sur le copyright.
01/07/2026, 17:29
À Bruxelles, une rencontre discrète, révélée par The Guardian, entre l'Union européenne et les Talibans a provoqué la colère de femmes afghanes, privées d'école et d'espace public. Cette actualité rend plus nécessaire que jamais un livre comme Inventer sa chambre à soi de Chantal Thomas (Actes Sud Audio) : car pour créer, lire, ou simplement parler, encore faut-il avoir d’un lieu où exister.
01/07/2026, 16:39
Les établissements québécois ont fait transiter 503 088 ventes de livres numériques en 2025, soit 9,6 % de moins qu’un an plus tôt. La valeur du marché suivi par l’Institut de la statistique du Québec recule davantage encore, à 9,8 M$ (-10,7 %), tandis que le prix moyen cesse lui aussi de progresser.
29/06/2026, 16:30
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