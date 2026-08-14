Après Comixology, les comics numériques cherchent leur nouveau marché

Comixology qu'Amazon avait racheté en 2014 n’est plus, mais ses héritiers sont nombreux. Selon l’enquête publiée le 12 août par Publishers Weekly, elle a représenté pendant une décennie la grande majorité des ventes numériques des principaux éditeurs américains. En novembre 2023, le groupe annonçait la disparition de l’application autonome ; à compter du 4 décembre, les bibliothèques des lecteurs basculaient dans Kindle.

Nous avions déjà raconté, en 2023, la fermeture de l’application Marvel Comics, elle-même gérée par Comixology. Ce qui revient aujourd’hui n’est pourtant pas un Comixology bis. Les nouveaux entrants essaient plutôt plusieurs définitions de la librairie de comics sur écran.

Un fichier peut-il devenir collector ?

Neon Ichiban pousse la question assez loin. Fondée en 2025 par David Steinberger et Chip Mosher — respectivement cofondateur et ancien responsable des contenus de Comixology au moment de sa vente à Amazon —, la plateforme transpose au numérique une partie de la mécanique du comic shop : éditions limitées et numérotées, variantes, signatures ou dessins personnalisés. Le fichier se prend pour un objet de collection.

Sa FAQ précise le modèle. Les titres éligibles peuvent être revendus sur une place de marché ; une commission de 30 % est alors partagée entre Neon Ichiban et l’éditeur ou le créateur. Certains ouvrages peuvent aussi être téléchargés en PDF lorsque l’ayant droit l’autorise. Mais ce téléchargement retire ensuite l’exemplaire du marché de revente. Même dématérialisée, la propriété conserve quelques petites lignes.

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Le catalogue réunit déjà Marvel, DC, Kodansha, Dark Horse, IDW, Oni Press ou DSTLRY. Les nouveautés sont proposées le même jour que leur sortie imprimée, selon les accords conclus avec les éditeurs.

Sweet Shop prend presque le problème à l’envers. Lancée en bêta fin 2025, la boutique de Kenny Meyers propose achats intégrés, lecture hors connexion, listes de souhaits, avis et parutions simultanées avec le papier. Le site de Sweet la présente toujours comme étant en bêta. Meyers défend auprès de Publishers Weekly une expérience aussi simple que possible. Après des années de fragmentation, trouver un titre et l’acheter sans parcours d’obstacles devient presque une proposition commerciale.

5 %, 10 % : le papier n’a pas été mangé

L’enquête de Publishers Weekly apporte surtout des chiffres rarement rendus publics. Chez Dark Horse, Mark Bernardi, vice-président des ventes éditoriales, estime que le numérique s’est stabilisé depuis plusieurs années autour de 5 % des ventes. IDW situe sa propre part à 10 %. Eric Stephenson, directeur éditorial et créatif d’Image Comics, indique que les ventes dématérialisées n’ont jamais retrouvé leur niveau antérieur au recul amorcé après le rachat de Comixology par Amazon.

Ces données restent des estimations communiquées directement par les éditeurs, non des comptes audités. Elles montrent surtout que le dématérialisé n’a pas remplacé le fascicule imprimé. À lire les entreprises interrogées, sa fonction économique se déplace plutôt vers l’acquisition de nouveaux publics.

DC l’illustre autrement. Sa directrice générale, Anne DePies, affirme que l’éditeur voit désormais arriver « presque autant » de nouveaux lecteurs par les supports numériques que par le papier. Une partie d’entre eux achèterait ensuite ailleurs dans l’écosystème de la marque. Dark Horse, DC et IDW citent également Hoopla, service de prêt dématérialisé proposé par des bibliothèques, comme un canal significatif de découverte.

Le prochain rayon est peut-être à l’étranger

GlobalComix travaille précisément sur cette largeur de marché. ActuaLitté repérait déjà la plateforme en 2017, alors encore en bêta et largement tournée vers les outils destinés aux créateurs. Son application pour iOS et Android a été lancée en octobre 2023 et son activité repose aujourd’hui largement sur l’abonnement. Son directeur général Henrik Rydberg explique à Publishers Weekly voir un important gisement de croissance dans les catalogues étrangers encore non traduits, manga en tête.

Selon lui, plus de cinq millions de pages de mangas ont déjà été traduites sur la plateforme et 25 % des utilisateurs de l’application se trouvent hors des États-Unis. Il estime aussi la répartition du public à environ 60 % d’hommes et 40 % de femmes.

L’enquête ne ventile pas les 25 % d’usagers internationaux par pays : impossible, à ce stade, d’en isoler la part française ou européenne. Pour attirer ces lecteurs, GlobalComix teste parfois, à la place des couvertures traditionnelles, des cases ou des pages capables d’accrocher immédiatement l’attention dans les flux sociaux.

Publishers Weekly souligne enfin que les formats nativement numériques de Webtoon touchent un lectorat sensiblement plus jeune et plus féminin que celui des comic shops. Pour donner l’échelle, WEBTOON Entertainment indiquait le 10 août environ 155 millions d’utilisateurs actifs mensuels au trimestre clos le 30 juin 2026, dans plus de 150 pays. Un périmètre qui concerne l’ensemble de écosystème, à savoir WEBTOON, Wattpad, LINE Manga et eBookJapan, non le seul service WEBTOON.

Crédits illustration : Comixology

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Par Clément Solym

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