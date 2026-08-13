Piktos ouvre Lune noire : entrer dans le roman quand le marché ralentit

Le marché français se contracte, la production se resserre et les libraires n’ont pas gagné quelques mètres de rayonnage pendant la nuit. C’est pourtant le moment choisi par Piktos pour installer Lune noire éditions, sa marque de fiction adulte. Cinq romans paraîtront en septembre et octobre 2026, entre romance ésotérique, feel good et thriller. Un pari de catalogue : transformer les territoires historiques du groupe en fiction, avec une identité pensée pour le rayon.
Le 13/08/2026 à 16:14 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
13/08/2026 à 16:14
0
Commentaires
0
Partages
Le secteur publie moins, vend moins — et Piktos ouvre une marque. Selon les chiffres 2025 du Syndicat national de l’édition, le chiffre d’affaires des éditeurs français a reculé de 0,6 % en 2025, à 2,88 milliards €, et les volumes de 1,5 %, à 420 millions d’exemplaires. La production a suivi : 36.119 nouveautés, soit 19,2 % de moins qu’au pic de 2019. Les premiers mois de 2026 prolongent encore le mouvement.
Lune noire devient une véritable marque éditoriale, quand le groupe Piktos revendique plus de 2000 titres et compte désormais quinze marques. Après Piktos Poche puis Piktos Jeunesse en 2025, voici donc le roman.
Le principe tient en une phrase : « Transformer nos savoirs et nos connaissances en histoires. » Quatre départements structurent l’ensemble : Blanche pour le contemporain francophone et sociétal, Romance pour le sentimental contemporain et ésotérique, Feel good pour les récits de reconstruction, Thriller pour des textes psychologiques, médicaux, scientifiques ou teintés d’invisible. Format annoncé : 15 × 22 cm, avec des prix sous les 20 €.
Les dernières données détaillées de NielsenIQ portent sur 2024 : plus de 12 millions d’exemplaires vendus en France, pour plus de 165 millions € de chiffre d’affaires. En trois ans, les volumes ont doublé, les recettes triplé et le nombre d’éditeurs présents a doublé depuis 2021. Le gâteau a grossi ; la tablée également.
Lune noire avance donc une différence : la « romance ésotérique ». L’expression ne correspond pas à une catégorie autonome de la segmentation NielsenIQ, qui distingue notamment romance contemporaine, dark romance, romantasy et romance paranormale. Piktos en fait un positionnement maison, entre sentiment, spiritualité et mystère. Le groupe estime la concurrence directe faible ; aucune donnée indépendante ne permet de quantifier cette microcatégorie.
Deux romans l’incarneront. Dans Une étincelle entre nos âmes, Sabrina Paugam suit Selena après une relation destructrice : elle part au Sri Lanka avec ses proches, dont Nathan, qu’elle aime en secret. Le noir me va si bien, de Sabrina Depraz, suit Stella, qui perd sa meilleure amie et la vue dans un accident, avant qu’une rencontre ne brouille la frontière entre visible et invisible.
En 2025, la littérature a progressé de 4,7 % en valeur, à 694,6 millions €, mais le roman contemporain a reculé de 5 %. L’ensemble policier, espionnage, roman noir et thriller a, lui, bondi de 37 %. À prendre avec les pincettes réglementaires : comme ActuaLitté l’a détaillé, le SNE rattache explicitement cette envolée au phénomène Freida McFadden. Une locomotive n’emmène pas nécessairement tous les wagons.
Lune noire lance deux thrillers le 9 septembre. Chambre 28, de Jean-Didier, place Jack et Mike, patient hospitalisé en psychiatrie, face à des phénomènes qui font vaciller le réel. L’Âme d’Heather, de Xavier Jozelon, relie la naissance de Caroline au décès de Heather O’Rourke, interprète de Poltergeist, et aux visions d’un garçon qui perçoit l’invisible.
Le 14 octobre, Le dernier Himalayen, d’Élodie Ridolfi, complétera la salve côté feel good : Giulia, marquée par la disparition de Benoît lors du séisme népalais de 2015, voit des signes et des rencontres rouvrir ce qu’elle croyait clos.
Reste à être vu. Lune noire reprend un serpent enlacé dans un croissant de lune, puis décline quatre signes : plume pour Blanche, rose pour Romance, bougie pour Feel good, dague pour Thriller. Le document précise que ces emblèmes doivent assurer une « identification immédiate dans les rayonnages des librairies ».
Les couvertures suivent la même logique, avec image pleine page, nom de l’auteur mis en avant et emplacement stable des signes de gamme.
Sur les cinq premiers ouvrages, deux relèvent de la romance ésotérique, deux du thriller et un du feel good. Blanche n’apparaît pas dans cette première salve. Pour septembre et octobre, Piktos concentre donc son lancement sur trois segments qui prolongent directement les thèmes déjà travaillés dans ses autres catalogues.
Crédits illustration : Lune noire éditions
DOSSIER - Romance ésotérique, thrillers, spiritualité : Lune noire, d'autres romans
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Plus de vingt-cinq ans après avoir cofondé Mama Éditions avec Michka Seeliger-Chatelain, Tigrane Hadengue quitte la maison ainsi que le groupe Hachette Livre, auquel celle-ci appartient depuis 2023. Le cofondateur entend désormais poursuivre ses activités d’auteur et de conférencier, sous le nom de Tigran. Une sortie qui marque une nouvelle étape du passage de relais engagé il y a près de trois ans avec la vente de la maison.
12/08/2026, 17:33
Feltrinelli connaissait déjà le chemin de Barcelone, où le groupe italien contrôle Anagrama. En 2026, il change d’échelle : nouvelle maison pour le marché hispanophone, relance de Gribaudo, librairie à Montevideo et fondation culturelle. Une expansion répartie entre plusieurs enseignes, au moment où des éditeurs espagnols rappellent que multiplier les parutions ne garantit ni les ventes ni la rentabilité.
06/08/2026, 11:08
Le fondateur des Éditions Thierry Magnier cessera ses fonctions le 1er novembre 2026, à un an du trentième anniversaire de la maison. Thierry Magnier reconnaît avoir préparé sa succession, tout en disant avoir été surpris par son calendrier. Actes Sud présente de son côté cette décision comme l’aboutissement d’une transmission engagée depuis plusieurs années au profit de l’équipe éditoriale.
06/08/2026, 10:30
Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.
05/08/2026, 16:23
Évincé de Grasset au printemps, Olivier Nora pourrait rebondir chez Editis en y créant une maison à son image. Tandis que les discussions se poursuivraient avec le groupe dirigé par Denis Olivennes, l’éditeur a déjà constitué une société baptisée Bartleby. Une structure qui donne une première existence juridique à son nouveau projet, sans toutefois permettre d’en connaître encore le montage définitif.
03/08/2026, 16:16
Auteur jeunesse, ancien journaliste et fondateur d’Alzabane éditions, Jean-Sébastien Blanck est décédé, apprend ActuaLItté. Né en 1970, il avait consacré près de vingt ans à défendre une littérature illustrée qui ne réduisait ni les ambitions du texte ni les jeunes lecteurs auxquels elle s’adressait.
01/08/2026, 13:49
Avec « Astérix – Une Histoire Totale », Nicolas Rouvière nous invite à redécouvrir comme jamais l’un des plus grands monuments de la bande dessinée. Bien plus qu’un simple retour sur les aventures du petit Gaulois, cet ouvrage propose une exploration vivante, érudite et passionnante de l’univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo.
01/08/2026, 10:00
À 16 ans, Simone O. Elias, qui vit à Berkeley, a mis en ligne le 24 juillet 2026 son deuxième livre, Porcelain Rage : A Manifesto for the Gen Z Woman, sur Internet Archive. Elle dit avoir retenu cette diffusion gratuite pour ne pas attendre un contrat d’édition et atteindre directement le public auquel elle s’adresse. Déposé par l’autrice dans la collection « Community Texts » sous licence Creative Commons, le livre est aussi présenté sur le blog d’Internet Archive, qui accueillera une rencontre à San Francisco le 4 août.
30/07/2026, 12:52
Dans un marché du livre en recul et une région qui réduit ses soutiens culturels, La Mer Salée a choisi de transférer sa maison à une coopérative plutôt que de la vendre ou de l’arrêter. Plus de 640 sociétaires ont apporté plus de 160.000 € pour consolider quatre emplois et faire passer la production de trois à huit ou dix nouveautés annuelles.
29/07/2026, 16:25
Mehrzweckeier aurait dû intégrer les dix candidats au titre de « mot des jeunes de l’année » 2026. Langenscheidt l’a écarté après avoir établi que son succès provenait d’une mobilisation organisée sur Reddit et que cette création apparemment inoffensive dissimulait une injure visant Friedrich Merz. L’épisode révèle les fragilités d’une consultation en ligne censée observer des usages qu’elle contribue aussi à fabriquer.
29/07/2026, 14:00
Parti de Saumos le 22 juillet à la mi-journée, le feu a gagné Le Porge, Lège-Cap-Ferret, puis les abords de la métropole bordelaise. Au 25 juillet à 10 h, le dernier bilan publié dépassait 22 000 hectares parcourus ; une évaluation locale avançait déjà plus de 30.000 hectares. Trois livres girondins permettent de lire la catastrophe en distinguant son origine, sa propagation et les choix qui façonnent la forêt.
26/07/2026, 14:42
Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.
24/07/2026, 14:04
À l’image des événements gratuits déployés à Paris par les géants du streaming pour célébrer les passerelles entre littérature et écran, la structuration professionnelle du secteur se poursuit en coulisses. La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) franchit une étape supplémentaire en s’associant cet automne au Festival de la Fiction de La Rochelle pour bâtir un nouveau pôle d’échanges dédié aux cessions de droits.
23/07/2026, 17:00
Moins de trois semaines après les informations sur une possible arrivée d’Olivier Nora, un autre nom circule chez Editis. Selon La Lettre, Denis Olivennes envisagerait de confier une maison du groupe à Dov Alfon, ancien directeur de la rédaction de Libération. Les deux hommes démentent toutefois l’existence d'une éventuelle collaboration.
22/07/2026, 12:08
L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.
21/07/2026, 09:30
À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.
20/07/2026, 12:42
Quatre entrepreneuses françaises lancent Badabouille, un imagier bilingue personnalisable destiné aux enfants de 2 à 7 ans. En permettant aux familles de choisir deux langues parmi dix disponibles (à ce jour), ce livre favorise l’éveil linguistique tout en valorisant les histoires, les origines et la diversité de chaque enfant. Un projet né de l’envie de rendre les langues accessibles dès le plus jeune âge et de créer un support de transmission pour toutes les familles.
20/07/2026, 09:00
Redécouvrez l’âge d’or de SEGA dans cet ouvrage richement illustré qui vous replonge au cœur des années 80 et 90, décennies bouillonnantes où la marque au hérisson bleu a façonné l’histoire du jeu vidéo. « Sega dans le rétro » retrace l’épopée d’un constructeur devenu légende : des salles d’arcade aux salons, des premières consoles domestiques aux machines les plus audacieuses, SEGA a imposé un style, une énergie et une créativité qui ont marqué des générations.
19/07/2026, 09:30
Avec Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, actuellement en campagne sur Ulule, Lotte Sardane entraîne ses lecteurs sur Vorak, une planète où se perpétue la « Chasse Sauvage », une tradition aussi fascinante que cruelle. Venue escorter un groupe de jeunes femmes candidates au mariage avec les anciens ennemis de l’humanité, Kristie voit sa mission basculer lorsque leur navette s’écrase en pleine jungle. Devenue elle-même une proie, elle est contrainte de s’allier à Varhun, un chasseur alien solitaire aussi redoutable que séduisant.
18/07/2026, 09:30
Les éditions du Caïman, spécialisées dans les littératures noires et policières depuis plus de quinze ans, ont lancé depuis une quinzaine de jours l’une de leur deux campagnes annuelles de précommande, avec cinq titres, prévus entre septembre et décembre 2026.
17/07/2026, 09:30
La Sedrap, structure éditoriale fondée en 1985 par des enseignants et des conseillers pédagogiques, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban, a appris ActuaLitté. En 2019, l'éditeur scolaire, fortement endetté, avait été repris par le groupe Adonis Education, spécialisé dans la formation des adultes.
16/07/2026, 16:43
Après la publication de 28 semaines : Au-delà de la prématurité, un témoignage retraçant le parcours de son fils né grand prématuré, Sarah Paule signe son premier album jeunesse avec Petit Nuage et ses Pluies Magiques. Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre les aide à reconnaître leurs émotions, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et à favoriser le dialogue avec les adultes qui les accompagnent.
16/07/2026, 09:00
Valombre Academy est une trilogie de romantasy qui mêle magie, enquêtes, secrets de famille et romance slow burn au cœur d’une académie aussi fascinante que dangereuse. Asa Durel pensait être une humaine ordinaire jusqu’au jour où un portail magique l’entraîne à Valombre, une académie cachée au cœur du monde réel.
15/07/2026, 11:00
Panem et circenses a pour sujet une Belgique dystopique. Il ne parle pas d’une révolution spectaculaire, mais d’un glissement lent. Un de ces moments où une société change… sans vraiment s’en rendre compte. On y suivra l’évolution dans plusieurs milieux : politiques, médias, forces de l’ordre. Mais aussi de gens ordinaires alors que le monde indubitablement, autour d’eux, change. Et de ce que la politique d’un homme, quand il est accepté et suivi, peut leur faire subir.
13/07/2026, 08:00
Après les recettes de goûters d’automne et d’hiver, la collection des Recettes du Terrier s’agrandit avec un premier tome de recettes salées ! Entièrement illustré à l’aquarelle, Tables d’Automne est un recueil de recettes familiales, généreuses, et réconfortantes.
12/07/2026, 09:00
Du statut médiéval des « oublieurs » aux préparations instantanées du XXe siècle, la pâtisserie française raconte bien davantage qu’une succession de recettes. Dans un livre abondamment illustré, la BnF explore ses propres collections pour retracer l’histoire sociale, artistique et commerciale de cet art devenu spectacle.
11/07/2026, 16:59
Je m’appelle Charlotte, je suis la maman d’Arthur 8 ans et Faustine 4 ans. Faustine est née avec une paralysie cérébrale liée à un AVC in utero qui a été diagnostiqué à ses 7 mois. Malgré la difficulté à encaisser cette nouvelle, j’ai tout de suite souhaité m’impliquer en faveur de la paralysie cérébrale. C’est pourquoi j’ai écrit un livre jeunesse afin de permettre aux enfants et enseignants de mieux comprendre la paralysie cérébrale et le fonctionnement de Faustine.
11/07/2026, 09:00
Imaginez perdre votre père à 7 ans et vous retrouver seul quelques années plus tard dans un environnement inconnu avec de grandes responsabilités. C’est ce qu’Ayster a vécu... le personnage principal de mon manga « Ayster To Shinda Tsuki » (Ayster et la lune morte en français).
10/07/2026, 09:00
On dit encore trop souvent aux petits garçons qu’ils doivent être forts. Qu’un homme, un « vrai », ça ne pleure pas ! « Kaël et le Dragon » prend le contre-pied tout en douceur : ce conte initiatique suit un petit prince persuadé qu’être fort, c’est ne jamais pleurer, jusqu’à sa rencontre avec le dragon. Posé dans un univers inspiré d’Haïti, l’album aborde l’intelligence émotionnelle et la masculinité positive dès 3 ans. Pour le financer, la maison bruxelloise AYO Éditions a lancé une campagne sur Ulule.
09/07/2026, 09:00
Les Éditions Flammarion lanceront le 16 septembre 2026 « Au grand jour », une collection de poche dirigée par Pauline Kipfer. Annoncée par Sophie de Closets, présidente de la maison, elle publiera des enquêtes, des témoignages et des récits du réel. Dix titres sont prévus pour la fin de l’année 2026, avant un rythme de vingt à trente ouvrages par an.
08/07/2026, 15:10
Nous, Lucas Hobé et Éric Médard, avons l’immense plaisir de vous présenter « Nocturnes », un livre de photographies consacré à la beauté des animaux nocturnes et aux mystères qui entourent leur vie dans l’obscurité. Fruit de quatre années de travail au cœur de la nature française, cet ouvrage vous dévoile l’intimité de ce monde sauvage méconnu et si discret. À travers ces pages, nous vous invitons à vivre l’expérience singulière de la nuit et d’une rencontre privilégiée avec une faune hors du commun.
08/07/2026, 09:00
La société coopérative et participative (Scop) Terre vivante, éditeur indépendant spécialisé dans l'écologie pratique, ouvrira une collection dédiée à la bande dessinée en 2027. Entre 4 et 6 nouveautés sont prévues chaque année, avec des romans graphiques et des carnets de reportage tournés vers le documentaire.
07/07/2026, 11:29
Tombée dans la marmite du carnet de voyage en 2010, Marie Stricher l’affirme « jamais sans mon carnet, jamais sans portrait, ami intime et fidèle témoin de mes aventures. J’aime immortaliser l’instant présent, les scènes de vie, la courbe d’une coupole, le regard du passant qui s’offre quelques instants à mes crayons furtifs ».
07/07/2026, 08:00
Je suis sculptrice céramiste, et je crée à Pontpierre en Moselle, depuis juin 2018. Mon atelier s’appelle « Rêvons la Terre », parce que j’aime à penser qu’avec un peu d’imagination et un bout d’argile, on peut transformer son quotidien et celui des personnes qui côtoient nos œuvres.
06/07/2026, 13:00
Écrit entre Berlin et Font-Romeu par un Charles Trenet de seize puis dix-sept ans, Les Rois fainéants a longtemps relevé de la légende biographique. Le manuscrit a réapparu lors d’une vente Artcurial en 2021, avant d’être publié pour la première fois, en février 2026, chez Frémeaux & Associés. Au-delà d’une curiosité de collectionneur, cette remontée d’archives restitue l’un des premiers gestes littéraires du futur « Fou chantant ».
05/07/2026, 14:21
En Errance, un tunnel vers la Violette épineuse est le nom d’un projet singulier à la double ambition : faire naître une BD fantastique/horrifique et un EP de chanson française électro sombre portant ensemble des thèmes comme la souffrance psychique, le handicap, l’enfance et le chaos grandissant de nos sociétés.
05/07/2026, 08:00
Autres articles de la rubrique Métiers
Le Québec ne supprime pas 38 millions $ pour les écoles, mais retire la garantie qu’ils serviront aux livres. Désormais fondue dans une enveloppe globale, cette somme pourra financer d’autres priorités. À l’approche des élections provinciales, libraires, éditeurs et anciens ministres réclament le retour d’un financement sanctuarisé.
13/08/2026, 14:22
Paru en début d'année 2023, le livre Histoire d’une falsification, sous-titré Vichy et la Shoah dans l’Histoire officielle et le discours commémoratif (L'Artilleur) a suscité polémiques et procédures judiciaires, entre accusation de révisionnisme historique et plainte pour diffamation. Un des coauteurs de l'ouvrage, René Fiévet, avait assigné le journal L'Humanité après le refus d'un droit de réponse. Le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté, fin juillet.
13/08/2026, 10:59
Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.
12/08/2026, 16:45
Philosophe, autrice, ancienne psychologue et militante, Charlotte Puiseux est morte le 9 août 2026, à l’âge de 39 ans. Avec De chair et de fer, puis Plutôt vivre !, elle avait contribué à faire connaître en France les notions de validisme et de culture crip, en mêlant expérience personnelle, philosophie politique et combat collectif. Un nouvel essai, Le Handicap au prisme queer et crip, doit paraître à titre posthume le 27 août.
12/08/2026, 15:35
Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.
12/08/2026, 13:44
À la Bibliothèque de sciences de l’Université autonome de Madrid, il suffisait cet été d’emprunter un ouvrage pour repartir avec une paire de lunettes destinée à l’éclipse solaire du 12 août. Avec #UnLibroUnEclipse, l’établissement a transformé un geste très ordinaire — passer un livre à la borne — en billet d’entrée pour un phénomène astronomique exceptionnel. À condition, toutefois, de s’y être pris avant le jour J : le bâtiment est fermé du 8 au 23 août.
12/08/2026, 13:00
L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.
12/08/2026, 12:24
Le secteur allemand du livre signale, dans son bilan chiffré de l'année 2025, de premiers effets économiques du « déclin de la lecture » observé depuis quelques années. Le recul concerne même les plus jeunes tranches d'âge, que l'industrie considérait jusqu'à présent comme un relais de croissance prometteur.
11/08/2026, 11:39
Le groupe d'édition Penguin Random House, accompagné, entre autres, par Hachette, Harpercollins et l'Authors Guild, sollicite à nouveau la justice pour qu'elle mette un coup d'arrêt à la censure de livres dans l'Iowa. Une plainte amendée adopte une nouvelle stratégie de contestation : seulement quelques titres sont mis en avant, pour que le tribunal puisse examiner plus attentivement les textes et mesurer combien la censure est abusive.
11/08/2026, 10:31
L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.
11/08/2026, 10:20
Le libraire et expert belge Jean-Louis Carette est mort. Cofondateur en 1980 de La Bande des Six Nez, adresse bruxelloise bien connue des amateurs et collectionneurs de bande dessinée, il avait également présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée et participé très tôt au développement du marché des planches originales.
10/08/2026, 17:55
Ancien coureur au large devenu romancier, Fabien Clauw est mort à 54 ans, après un long combat contre une leucémie sévère. Installé à La Rochelle, où il avait fondé l’école de croisière Mer Belle Événements, il était surtout devenu l’une des voix françaises du roman maritime avec les huit volumes des Aventures de Gilles Belmonte, publiés chez Paulsen.
10/08/2026, 17:29
Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.
10/08/2026, 17:17
Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.
10/08/2026, 16:55
Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.
10/08/2026, 16:25
Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.
10/08/2026, 14:52
Le 8 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable, qui s'appuie sur la notion de « rémunération appropriée » de l'auteur inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Il a en effet estimé que la rémunération prévue par deux contrats des éditions L'Harmattan avait un caractère « dérisoire », les rendant de fait nuls et entraînant leur anéantissement rétroactif.
10/08/2026, 11:36
La Chapelle de la Gare, située à Chavannes-près-Renens (canton de Vaud), en Suisse romande, abritera, à compter de ce 10 août, une librairie généraliste indépendante, La Maison des Feuilles. Codirigée par Pablo Thüler et Léa Bourquin, l'enseigne mettra à disposition de sa clientèle habituée ou de passage 10.000 références en langue française ainsi qu'un petit espace café...
10/08/2026, 10:31
Pour remettre Barnes & Noble sur pied, James Daunt a supprimé l’un des mécanismes qui entretenaient son uniformité : des remises accordées par les éditeurs en échange d’une présence et de mises en avant déterminées dans tout le réseau. Dans Fortune, le patron de l’enseigne détaille une transformation fondée sur l’autonomie locale, des commandes plus prudentes et un assortiment élargi. Sept ans après son arrivée, Barnes & Noble dépasse de nouveau 700 librairies.
09/08/2026, 08:38
Près de vingt-cinq ans après la fermeture de la presse indépendante en Érythrée, PEN International réclame une « preuve de vie » pour douze écrivains et journalistes arrêtés dans le sillage de la répression de septembre 2001. À l’approche du 18 septembre, l’organisation remet leurs noms en circulation — pendant que le Comité pour la protection des journalistes distingue seize professionnels érythréens réduits au silence. Deux périmètres, un même trou noir documentaire.
08/08/2026, 12:17
Coups contre un romancier, procédure pénale visant un auteur, pertes de financements culturels, accès aux espaces publics restreint : PEN International estime que la liberté d’expression continue de se dégrader en Serbie. Son alerte du 22 juillet replace l’agression de Vladimir Arsenijević, déjà documentée par ActuaLitté, dans un ensemble plus large de pressions sur les écrivains, les médias, les universitaires et les artistes.
08/08/2026, 11:32
Promise à la cession dans le cadre du plan de redressement de Gibert, la librairie d'Évreux peut désormais compter sur le soutien de la municipalité. Le maire, Guy Lefrand, s'engage au maintien d'une librairie en centre-ville et annonce la mobilisation des services de la ville pour trouver une solution de reprise. 10 salariés sont concernés par cette recherche de reprise, tandis que l'établissement reste la seule librairie généraliste du centre-ville.
07/08/2026, 18:03
En Corée du Sud, les ventes de livres progressent en 2026 tandis que les jeunes lecteurs reviennent vers la fiction et, surtout, vers les librairies physiques. Un phénomène que l’éditeur et auteur Jérôme Oliveira résume par une formule : « La librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. » Et en creux, une question : plutôt que d’opposer lecture et écrans, faut-il réinventer les lieux dans lesquels le livre se rencontre ?
07/08/2026, 17:31
En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».
07/08/2026, 11:43
Great Western Railway a installé des mini-bibliothèques dans 10 gares de son réseau britannique pendant les vacances d’été 2026. Les familles peuvent y prendre, échanger ou déposer des livres gratuitement. L’opération a été lancée avec l’auteur jeunesse Michael Rosen après une enquête commandée par la compagnie, dans laquelle un parent sur cinq dit avoir constaté à la rentrée des difficultés avec des mots que son enfant connaissait avant les vacances.
07/08/2026, 11:38
Tandis que les outils basés sur l'intelligence artificielle font craindre une uniformisation des modalités d'expression et une domination renforcée de la langue anglaise, un imposant catalogue d'ouvrages souhaite faire entendre la diversité linguistique. L'Union internationale pour les Livres de Jeunesse (IBBY) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sont à l'origine de cette initiative.
07/08/2026, 10:31
Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.
07/08/2026, 08:30
L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.
06/08/2026, 18:18
L'auteur Marcos-Ricardo Barnatán et son fils Jimmy devaient présenter un recueil écrit à quatre mains à la Foire du livre de Santander. Des manifestants propalestiniens ont empêché le déroulement normal de la rencontre pour protester contre les positions publiques du poète en faveur d’Israël. Une plainte déposée est désormais examinée par l’unité spécialisée dans les crimes de haine du parquet de Cantabrie.
06/08/2026, 17:44
Yūki Tabata présente ses excuses aux éditeurs, assistants, graphistes et imprimeurs de Black Clover dans la postface du 38e et dernier tome, publié au Japon le 4 août 2026. Le manga s’est achevé le 30 avril, après plus de dix ans de publication. L’auteur reconnaît avoir épuisé certains collaborateurs, retardé le travail d’autres professionnels et provoqué des difficultés au fil de la production.
06/08/2026, 13:09
À Embrun, dans les Hautes-Alpes, Annaïck Le Menestrel finalise la reprise de la librairie Charabia, pour en faire Les Adventices. Sa librairie généraliste et indépendante correspondra à ces « plantes qui poussent là où on ne les attend pas », pour porter haut la « résistance discrète » et la « vie dans les marges ». Un lieu idéal pour les lecteurs et lectrices, a priori.
06/08/2026, 13:09
À Redwood City, en Californie, Barnes & Noble fermera le 16 septembre 2026 une librairie exploitée depuis trente-trois ans. L’enseigne affirme que le propriétaire des murs n’a proposé aucune solution pour prolonger son occupation. Une disparition imposée qui tranche avec la croissance retrouvée du premier libraire de détail américain, désormais fort de plus de 700 adresses.
06/08/2026, 12:52
Plus de cinq mois après son dernier billet personnel, George R.R. Martin a repris la plume sur son site, le 3 août. L’auteur du cycle du Trône de fer y décrit une année éprouvante, marquée par la perte d’amis, la tristesse et la dépression. Aucune nouvelle éditoriale n’accompagne cette confidence : The Winds of Winter, attendu depuis quinze ans, n’est pas même cité.
06/08/2026, 11:51
Le 3 octobre 2026, l’opération See You at the Library entend réunir des familles dans « des centaines de bibliothèques » aux États-Unis. Portée par Brave for Good, organisation liée à l’éditeur chrétien BRAVE Books, la campagne repose sur une nuance décisive : les établissements ne programment pas ces rendez-vous. Des groupes locaux réservent leurs salles, puis y installent lectures, prières et valeurs patriotiques.
06/08/2026, 11:12
La disparition de Didier Decoin, mort à 81 ans, a suscité de nombreux témoignages dans le monde de l’édition, des lettres, du cinéma et de la télévision. Son éditeur et ami Manuel Carcassonne salue un « capitaine et un styliste hors pair », tandis que ses proches évoquent unanimement sa culture, sa douceur et sa générosité.
05/08/2026, 18:24
L’éventuelle arrivée d’un magasin Fnac à Montmorot, dans la périphérie de Lons-le-Saunier, mobilise les quatre librairies indépendantes de la ville. Leur pétition, lancée le 29 juillet, a dépassé 2200 signatures. Au-delà d’une nouvelle concurrence sur le livre, elles redoutent un déplacement des achats vers la zone commerciale et un affaiblissement de la vie culturelle du centre.
05/08/2026, 16:31
Commenter cet article