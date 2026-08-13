Piktos ouvre Lune noire : entrer dans le roman quand le marché ralentit

Le secteur publie moins, vend moins — et Piktos ouvre une marque. Selon les chiffres 2025 du Syndicat national de l’édition, le chiffre d’affaires des éditeurs français a reculé de 0,6 % en 2025, à 2,88 milliards €, et les volumes de 1,5 %, à 420 millions d’exemplaires. La production a suivi : 36.119 nouveautés, soit 19,2 % de moins qu’au pic de 2019. Les premiers mois de 2026 prolongent encore le mouvement.

Du pratique au personnage

Lune noire devient une véritable marque éditoriale, quand le groupe Piktos revendique plus de 2000 titres et compte désormais quinze marques. Après Piktos Poche puis Piktos Jeunesse en 2025, voici donc le roman.

Le principe tient en une phrase : « Transformer nos savoirs et nos connaissances en histoires. » Quatre départements structurent l’ensemble : Blanche pour le contemporain francophone et sociétal, Romance pour le sentimental contemporain et ésotérique, Feel good pour les récits de reconstruction, Thriller pour des textes psychologiques, médicaux, scientifiques ou teintés d’invisible. Format annoncé : 15 × 22 cm, avec des prix sous les 20 €.

Romance : le gâteau et les convives

Les dernières données détaillées de NielsenIQ portent sur 2024 : plus de 12 millions d’exemplaires vendus en France, pour plus de 165 millions € de chiffre d’affaires. En trois ans, les volumes ont doublé, les recettes triplé et le nombre d’éditeurs présents a doublé depuis 2021. Le gâteau a grossi ; la tablée également.

Lune noire avance donc une différence : la « romance ésotérique ». L’expression ne correspond pas à une catégorie autonome de la segmentation NielsenIQ, qui distingue notamment romance contemporaine, dark romance, romantasy et romance paranormale. Piktos en fait un positionnement maison, entre sentiment, spiritualité et mystère. Le groupe estime la concurrence directe faible ; aucune donnée indépendante ne permet de quantifier cette microcatégorie.

Deux romans l’incarneront. Dans Une étincelle entre nos âmes, Sabrina Paugam suit Selena après une relation destructrice : elle part au Sri Lanka avec ses proches, dont Nathan, qu’elle aime en secret. Le noir me va si bien, de Sabrina Depraz, suit Stella, qui perd sa meilleure amie et la vue dans un accident, avant qu’une rencontre ne brouille la frontière entre visible et invisible.

Le thriller, +37 % avec astérisque

En 2025, la littérature a progressé de 4,7 % en valeur, à 694,6 millions €, mais le roman contemporain a reculé de 5 %. L’ensemble policier, espionnage, roman noir et thriller a, lui, bondi de 37 %. À prendre avec les pincettes réglementaires : comme ActuaLitté l’a détaillé, le SNE rattache explicitement cette envolée au phénomène Freida McFadden. Une locomotive n’emmène pas nécessairement tous les wagons.

Lune noire lance deux thrillers le 9 septembre. Chambre 28, de Jean-Didier, place Jack et Mike, patient hospitalisé en psychiatrie, face à des phénomènes qui font vaciller le réel. L’Âme d’Heather, de Xavier Jozelon, relie la naissance de Caroline au décès de Heather O’Rourke, interprète de Poltergeist, et aux visions d’un garçon qui perçoit l’invisible.

Le 14 octobre, Le dernier Himalayen, d’Élodie Ridolfi, complétera la salve côté feel good : Giulia, marquée par la disparition de Benoît lors du séisme népalais de 2015, voit des signes et des rencontres rouvrir ce qu’elle croyait clos.

La bataille du rayon

Reste à être vu. Lune noire reprend un serpent enlacé dans un croissant de lune, puis décline quatre signes : plume pour Blanche, rose pour Romance, bougie pour Feel good, dague pour Thriller. Le document précise que ces emblèmes doivent assurer une « identification immédiate dans les rayonnages des librairies ».

Les couvertures suivent la même logique, avec image pleine page, nom de l’auteur mis en avant et emplacement stable des signes de gamme.

Sur les cinq premiers ouvrages, deux relèvent de la romance ésotérique, deux du thriller et un du feel good. Blanche n’apparaît pas dans cette première salve. Pour septembre et octobre, Piktos concentre donc son lancement sur trois segments qui prolongent directement les thèmes déjà travaillés dans ses autres catalogues.

Crédits illustration : Lune noire éditions

DOSSIER - Romance ésotérique, thrillers, spiritualité : Lune noire, d'autres romans

Par Nicolas Gary

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