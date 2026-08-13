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Une librairie à la ferme, d’autres en danger : l'été mouvementé des libraires français

L’été 2026 de la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires qui cherchent un repreneur, ActuaLitté fait le tour de ces petites et grandes histoires où se croisent fragilité économique, transmission et envie persistante de réinventer le métier.

Le 13/08/2026 à 18:22 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

13/08/2026 à 18:22

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

Cheyne Éditeur vient d’ouvrir une librairie au sein même de son atelier de Devesset, en Ardèche, où la maison imprime et façonne ses ouvrages. Jusqu’ici, les visiteurs ne savaient pas toujours qu’ils pouvaient entrer et acheter des livres sur place : l’inscription « librairie » doit désormais rendre le lieu clairement accessible au public.

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi, l’espace rassemble les 360 titres encore disponibles au catalogue, des nouveautés aux différentes collections, ainsi que des carnets réalisés avec des chutes de papier, des cartes postales et quelques tirages de tête. La librairie complète les visites de l’atelier proposées chaque mercredi durant l’été, qui permettent de découvrir les différentes étapes de fabrication d’un livre et les presses typographiques de Cheyne, dirigée depuis 2017 par Elsa Pallot et Benoit Reiss.

Autre ouverture, cette fois en Isère : à La Tour-du-Pin, Manga’Wan a ouvert ses portes le 4 juillet dernier au 29, rue Aristide-Briand, juste en face du lycée Élie-Cartan. Entièrement consacrée à l’univers du manga et, plus largement, à la culture asiatique, la nouvelle librairie entend proposer un fonds suffisamment large pour satisfaire aussi bien les lecteurs habitués que les curieux.

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À l’ouverture, ses rayonnages devaient accueillir plus de 700 références et plus de 1000 livres. L’offre ne se limite toutefois pas aux ouvrages : la société Manga’Wan, créée au printemps 2026 et dirigée par Erwan Ghoris, prévoit également la vente de figurines, de produits textiles et de gadgets liés à cet univers. Avec cette nouvelle adresse spécialisée en plein centre de La Tour-du-Pin, l’enseigne entend ainsi réunir livres et produits de pop culture autour d’une même passion pour le manga.

Livres, jeux et cafés réunis

Dans le Val-d’Oise, c’est un concept encore plus hybride qui a vu le jour. Le Grimoire ludique a ouvert le 8 août 2026 au 14, rue du Mail, à Saint-Ouen-l’Aumône. Imaginée par Julie Délepine, 31 ans, la boutique réunit trois univers : artisanat, lecture et jeux de société, dans un décor de forêt enchantée inspiré de la fantasy. Le lieu fonctionne à la fois comme café, espace de jeux et librairie d’occasion, avec pâtisseries maison et boissons préparées à partir de produits locaux.

Près de 200 jeux de société doivent progressivement rejoindre les rayons, avec des titres d’ambiance, de stratégie, de coopération ou d’escape game. Une seconde salle, plus calme, accueille entre 800 et 1000 livres d’occasion, du polar au manga en passant par la romance, le fantastique et la jeunesse. Julie Délepine y vend aussi ses propres créations en bois découpées au laser et expose chaque mois le travail d’un artiste en dépôt-vente. À terme, elle prévoit des soirées à thème, des sessions de jeu de rôle, des brunchs et la possibilité de privatiser certains espaces.

Enfin, dans la Sarthe, la librairie prend place au cœur d’une ferme. À Malicorne-sur-Sarthe, La Ménagerie accueille cet été un café-librairie mêlant livres d’occasion et boissons artisanales. Le lieu est tenu pendant la saison par Marie-Camille Laze, étudiante en dernière année de master de lettres à Tours, originaire du Mans. Les visiteurs peuvent y feuilleter des ouvrages autour d’un comptoir proposant limonade maison, mojitos à la menthe fraîche et boissons à base de rhubarbe cultivée sur place.

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Le café sert également un produit « zapatiste », issu de coopératives solidaires liées aux communautés indigènes du Chiapas, au Mexique. Le projet a été imaginé par Élodie Bellard et Mathieu Goupil, propriétaires de la ferme, avec l’ambition de renforcer l’accès à la culture en milieu rural. Face aux premiers retours positifs, l’offre doit s’élargir dès la fin août à des livres neufs, avec une attention particulière portée à la bande dessinée. Des événements culturels sont également envisagés afin de transformer progressivement la librairie en véritable lieu de rencontres et d’échanges. Pour l’instant, le café-librairie est ouvert les vendredis et samedis après-midi durant l’été.

Des vies nouvelles en librairie

À côté de ces nouvelles adresses, l’été est aussi marqué par plusieurs passages de relais. À Vitré, en Ille-et-Vilaine, l’ouverture prend la forme d’une reprise. Début juillet, Renard & Chardon a pris la suite de la Librairie vitréenne, adresse bien connue de la place du Général-de-Gaulle, exploitée pendant plus de vingt ans par ses précédents propriétaires. Son repreneur, Guillaume Guédou-Mahouet, 33 ans, a modernisé le lieu sans bouleverser son identité de librairie généraliste indépendante. Il souhaite notamment renforcer les rayons jeunesse, littérature étrangère - avec une attention particulière portée aux auteurs britanniques -, romans historiques et polars, tout en conservant une offre de beaux livres.

La librairie développe aussi la papeterie, la carterie, les jeux de société et les créations locales, avec notamment des affiches d’artistes bretons. Elle se déploie sur deux niveaux, dans un espace pensé pour favoriser la découverte et la flânerie. Guillaume Guédou-Mahouet entend surtout en faire un lieu de rencontres et d’échanges, avec des invitations d’auteurs, de dessinateurs et d’autres animations autour du livre. Le magasin est ouvert du mardi au samedi.

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Plus au sud, à Tulle, en Corrèze, c’est une autre librairie qui change de mains. Sarah Fischman a repris, le 1er juillet dernier, la gérance du Radeau de la Mérule, librairie spécialisée dans les livres d’occasion. Arrivée un an plus tôt de Tahiti après avoir également vécu en Thaïlande et au Népal, elle cherchait avec sa famille à s’installer durablement dans la région.

Faute de moyens pour ouvrir immédiatement sa propre librairie, elle envisageait d’abord de vendre des livres sur les marchés à partir de sa bibliothèque personnelle. Sa rencontre avec Philippe Van Assche et Cyril Perrin, fondateurs du Radeau de la Mérule et des éditions du même nom, a changé ses plans : ceux-ci envisageaient justement de fermer la boutique. Elle a donc pris les commandes de cette adresse de la rue Jean-Jaurès. Sarah Fischman a déjà réorganisé certains espaces, élargi les horaires d’ouverture et prévoit de développer des animations.

Deux reprises, deux nouveaux départs

Dans la Sarthe aussi, une fermeture annoncée se transforme finalement en nouveau départ. À Sablé-sur-Sarthe, l’unique librairie indépendante de la ville va rouvrir après la fermeture, mi-juin, de L’Ancre des mots. Le commerce de la rue Carnot a été repris par Alice Strady et François Vincent, deux trentenaires qui réalisent actuellement d’importants travaux avant une ouverture prévue en octobre 2026. La nouvelle enseigne s’appellera George ou la vie sauvage, en référence bien sûr à la bande dessinée d’Antoine de Caunes et Xavier Coste.

Alice Strady connaît déjà bien le territoire : avec son camion-librairie ambulant Le Mange livre, elle venait tous les quinze jours à Sablé. Les repreneurs veulent préserver une offre indépendante dans cette ville de 12.000 habitants, où la disparition de la librairie aurait obligé les lecteurs à parcourir une trentaine de kilomètres pour trouver une autre adresse similaire. Le fonds sera légèrement rééquilibré, avec moins de littérature étrangère et davantage de bande dessinée, jeunesse et essais. Quelques jeux de société et produits de carterie doivent également rejoindre les rayons. Pour accompagner le lancement et les travaux, les deux associés ont par ailleurs ouvert une cagnotte en ligne.

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Autre reprise, cette fois en Seine-et-Marne. À Brie-Comte-Robert, Aziz Zemouri et Stéphanie Marteau ont repris la Librairie du Château, rouverte le 18 juin 2026 en plein centre-ville. Tous deux journalistes, ils connaissent bien le monde de l’édition : ils ont notamment cosigné L’Élysée off en 2016. Aziz Zemouri, longtemps journaliste au Point et spécialiste des questions de police, a aussi connu plusieurs contentieux judiciaires liés à son travail. En mai 2025, il a notamment été condamné en première instance pour diffamation, avec le directeur de publication du Point, après un article erroné visant Raquel Garrido et Alexis Corbière. Son avocat avait annoncé faire appel.

Le couple a choisi de conserver l’identité du lieu : même nom, mêmes meubles, même code couleur et même ancienne caisse, afin de préserver l’atmosphère familière de la librairie. Elle est ouverte du lundi midi au dimanche midi, avec des horaires allant jusqu’à 19h30.

Une réouverture sous tension

À Bar-le-Duc, le changement n’est pas celui des propriétaires, mais celui des murs. La librairie La Fabrique a rouvert fin juillet au 64, boulevard de la Rochelle, après avoir quitté son ancien local situé une cinquantaine de mètres plus loin. Ouverte depuis 2014 et dirigée par Aurore et Rémi Grandidier, l’enseigne conserve une surface de vente d’environ 140 m², mais gagne en accessibilité avec un espace de plain-pied et une entrée adaptée aux personnes à mobilité réduite. Le déménagement répond aussi à une logique économique, avec un loyer inférieur de plusieurs centaines d’euros par mois.

Les quelque 20.000 références ont été transférées en deux semaines, avec une réorganisation des rayons et un nouvel éclairage. La littérature et les jeux de société sont désormais réunis sur un même niveau, tandis que la librairie souhaite relancer les sciences humaines et la bande dessinée. À l’étage, une véranda accueille la New Romance, tandis qu’un espace est dédié aux mangas, avec une nouveauté : la reprise de mangas d’occasion à 2 € pièce sous forme de bons d’achat. Une salle de rencontres et de dédicaces a également été aménagée pour mieux recevoir auteurs et public. Au total, les travaux ont représenté 90.000 € d’investissement, dont 25.000 € financés par une subvention du Centre national du livre et un prêt à taux zéro.

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À Agen, il ne s’agit ni d’une reprise ni d’un déménagement, mais d’une réouverture après quelques jours d’incertitude. Dans Ma Librairie a rouvert ses portes début août après plusieurs fermetures de précaution provoquées par l’incendie puis les effondrements successifs d’un immeuble voisin de la rue Garonne, rapporte La Dépêche. Le commerce, situé à seulement quelques mètres du bâtiment sinistré, n’a subi aucun dégât, mais a dû fermer une première fois les jeudi et vendredi suivant l’incendie déclaré le 29 juillet. Après une réouverture le samedi, l’équipe a de nouveau baissé le rideau le lundi suivant, lorsqu’un nouvel épisode lié au sinistre a conduit à sécuriser le secteur.

La librairie a finalement pu reprendre son activité le mardi matin, au soulagement des salariés après plusieurs jours d’incertitude. Installée au 32, rue Garonne, l’enseigne existe depuis 1997 et se présente comme une librairie indépendante spécialisée dans la bande dessinée, le manga et la littérature jeunesse. Elle rassemble plus de 17.000 références, des albums pour la petite enfance aux romans adolescents, en passant par les comics et les mangas. La librairie appartient notamment au réseau Canal BD et aux Librairies Sorcières, et organise régulièrement lectures, rencontres, dédicaces et ateliers.

Entre reconversion et survie économique

Ailleurs, l’actualité est faite de départs, de difficultés financières, de recherches de repreneurs et, parfois, de fermetures définitives. À Quimper, Antoine Blanc quitte la librairie Ravy pour devenir directeur commercial des Béliers de Kemper, le club de basket quimpérois, à compter du 1er août 2026. Il tourne ainsi la page après treize années chez Ravy, où il était entré en apprentissage en 2013 avant d’en devenir responsable.

Fils de Jean-Michel Blanc, figure historique de l’établissement, il avait accompagné les dernières années de la librairie familiale puis son intégration, en 2021, au groupe brestois Dialogues. La maison, installée rue de la Providence, propose littérature, jeunesse, bande dessinée, sciences humaines, papeterie, musique, jeux et jouets.

Ailleurs en Bretagne, la situation est autrement préoccupante. À Guingamp, dans les Côtes-d’Armor, la librairie indépendante Mots & Images traverse une situation financière critique, au point que sa gérante, Céline Vignon, a lancé un appel au soutien de ses clients.

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Depuis janvier, elle constate une forte baisse de fréquentation, après deux années de recul progressif du chiffre d’affaires, et dit ne plus parvenir à régler normalement ses fournisseurs. Si elle continue de faire du salaire de ses employés une priorité, la libraire ne se verse plus elle-même de rémunération depuis plusieurs mois. Elle pointe aussi la multiplication des points de vente sur sa zone de chalandise, qui accentue la concurrence sur un marché déjà fragilisé.

Pour tenter de passer ce cap, elle a ouvert une cagnotte Leetchi. La carte de fidélité évolue également : à partir d’août, elle ne permettra plus de cumuler de l’argent, mais des passages en caisse donnant droit à un cadeau au onzième achat. Céline Vignon espère retrouver un peu d’oxygène en 2027, lorsque la librairie n’aura plus d’emprunt à rembourser. Malgré les difficultés, elle maintient ses projets et annonce une programmation d’automne, avec l’ambition de faire revenir les lecteurs dans cette adresse du 10, rue Saint-Yves.

Redressement ici, transmission à Paris

Les difficultés économiques touchent également une autre maison bien installée. À Pontarlier, dans le Doubs, la librairie Rousseau a été placée en redressement judiciaire le 22 juillet 2026, à la demande de son gérant Bertrand Drezet. Quelques jours auparavant, le 18 juillet, les salariés avaient fermé spontanément le magasin pendant plusieurs heures, affichant sur la vitrine : « Grève du personnel, librairie fermée ». Ils exprimaient notamment leurs inquiétudes face aux difficultés d’approvisionnement et à des rayons qui peinaient à se remplir.

Bertrand Drezet, qui avait repris l’entreprise en 2021, se veut néanmoins optimiste quant à l’avenir de l’enseigne. La librairie, installée 20, rue de la République, est implantée à Pontarlier depuis 1985. Ses comptes clos en mars 2025 faisaient apparaître 1,27 million d’euros de chiffre d’affaires, pour une perte nette d’un peu plus de 61.000 €.

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À Paris, l’enjeu est cette fois celui de la transmission. Le Comptoir des Lettres, librairie généraliste du Ve arrondissement fondée en 2015 par Renny Aupetit, cherche aujourd’hui un repreneur. Située au 52, boulevard Saint-Marcel, l’enseigne dispose de 90 m² de surface commerciale, auxquels s’ajoute un bureau de 15 m², et emploie deux personnes.

L’ancien cofondateur et président de Librest dirige depuis avril 2025 le restaurant L’Azinat, à Seix, en Ariège. Membre fondateur du réseau Librest, la librairie affiche un chiffre d’affaires de 500.000 € en 2025. Son bail commercial a été renouvelé en 2024. Le fonds de commerce, avec le stock, ou les titres de la société sont proposés à 230.000 €.

Dernier rideau et dernier hommage

À Pontoise, en revanche, aucun repreneur n’a été trouvé. Lettre et Merveilles, dernière librairie généraliste indépendante de la ville, fermera définitivement le 29 août. Sa propriétaire, Laurence Hurard, part à la retraite sans avoir réussi à trouver de repreneur, malgré la mise en vente de l’établissement.

La librairie proposait un fonds généraliste, mais aussi des rencontres d’auteurs et des partenariats réguliers avec les médiathèques et les manifestations pontoisiennes. Cette fermeture met surtout un terme à une adresse dont la librairie rappelait elle-même que des livres étaient vendus entre ses murs depuis plus de 140 ans.

Enfin, le monde de la librairie a également perdu l’une de ses figures locales. Benoît Coquant, bien connu sur la rive droite bordelaise, est mort à 61 ans des suites d’un cancer. Ancien contrôleur de gestion, il s’était reconverti en 2005 en ouvrant une maison de la presse à Artigues-près-Bordeaux, où il avait développé une forte activité autour de la littérature. Il avait ensuite créé avec son épouse Karine la librairie-jeux 20.000 jeux sous les livres à Pompignac, avant de s’installer à Fargues-Saint-Hilaire en 2022.

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Passionné de littérature, de musique et de jeux de société, il était surtout reconnu pour son rôle de passeur et pour ses recommandations enthousiastes aux lecteurs. Il avait aussi animé un club de lecture et un prix littéraire réunissant plusieurs dizaines de participants. Une cérémonie d’hommage est prévue le 18 août à 10 heures, à l’église d’Artigues-près-Bordeaux.

Dix chats et mille histoires

Mais toutes les histoires de librairies ne se résument pas aux fermetures, reprises ou difficultés financières. Certaines se racontent aussi par les petites trouvailles qui donnent au lieu une identité bien à lui.

À Remiremont, dix chats ont déjà été adoptés grâce à la librairie-café Pattes et Pages, ouverte depuis décembre 2025, où livres d’occasion, salon de thé et félins en attente d’une famille cohabitent. À Étables-sur-Mer, Le Tagarin attire aussi pour son jardin, où l’on peut déjeuner avant ou après avoir parcouru les rayons.

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À Bazas, la reprise de la librairie par Elvire Curtet s’est traduite par un déménagement express de 7000 livres en quelques heures. Et certaines préfèrent marquer le temps : Bouquine, à Pleubian, a célébré ses dix ans avec Erik Orsenna, quand Au temps retrouvé, à Villard-de-Lans, fêtait ses 80 ans avec une lecture-marathon de Proust durant toute une nuit...

Derrière les bilans comptables et les changements d’enseigne, ce sont aussi ces détails-là qui racontent ce qu’une librairie peut représenter dans une ville.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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22/07/2026, 17:35

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À Bergerac, trois libraires de moins de 26 ans reprennent La Colline aux livres pour 240 000 €

Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire ont pris la suite de Baptiste Gros et Caroline Dieny à la tête de La Colline aux livres. Déjà familières de la librairie ou formées aux métiers du livre, les trois cogérantes, toutes âgées de 23 à 25 ans, entendent préserver l’identité de cette adresse indépendante de Bergerac tout en renforçant ses rayons jeunesse et sciences humaines.

20/07/2026, 16:42

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De la vente à l’incendie, huit tranches de vie de librairies

À Auch et Orléans, la relève s’organise ; à Caussade et Verson, il faut convaincre les lecteurs de revenir. À Augan, une librairie incendiée tente de repartir, tandis qu’à Bruxelles et Lecce, d’autres formats poussent les murs. Au milieu, la crise de Makassar rappelle une évidence moins photogénique : pour parvenir jusqu’aux tables, un livre dépend aussi d’une chaîne économique qui peut rompre sans prévenir. Huit récits, et autant de façons de ne pas laisser le rideau tomber.

18/07/2026, 15:23

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À La Mure, la librairie La Gribouille ferme définitivement

La commune de La Mure, dans le département de l'Isère, a perdu sa librairie, La Gribouille, installée depuis quatre ans au 34, rue du Breuil. Marylène Garcia et Coralie Veticoz Rouchouze avaient alerté sur la situation du commerce il y a quelques semaines, mais l'enseigne n'a pas réussi à « se maintenir dans la tempête ».

17/07/2026, 12:13

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Cette librairie américaine ne vendra que de l'horreur et des “histoires étranges”

À Alexandria, près de Washington, Long Dark House ouvrira officiellement le 1er septembre 2026 avec une spécialité peu propice aux nuits tranquilles : l’horreur, la science-fiction et les récits qui préfèrent se tenir à la lisière des genres. Imaginé par Chanthal Harris, ce commerce indépendant réunira livres, clubs de lecture, rencontres, parfums, chocolats et curiosités. Une maison obscure, certes, mais résolument accueillante.

17/07/2026, 10:53

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À Vouvray, fin de partie pour la librairie Le Tumulte

Après presque 5 années d'activité, la librairie Le Tumulte, installée au 1, rue du commerce à Vouvray (Indre-et-Loire), a définitivement baissé son rideau, le 30 juin dernier. Le même jour, le tribunal de commerce de Tours l'avait placé en liquidation judiciaire.

16/07/2026, 11:46

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Cette librairie accueille les prêts de la bibliothèque — et affirme vendre davantage

À Machida, dans l’agglomération de Tokyo, la librairie Kumidō sert depuis 2023 de point de retrait et de retour pour les documents du réseau municipal. Remise en lumière par TV Asahi, l’expérience attire dans le magasin des habitants venus chercher un emprunt. L’enseigne assure que ses rayons jeunesse et parascolaire en ont bénéficié, avec des ventes en progression de 10 à 20 % — une estimation interne, qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation indépendante.

15/07/2026, 11:59

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Dinan : la longue histoire de la librairie Les Rouairies s'achève

À Dinan, la librairie Les Rouairies a été liquidée par le tribunal de commerce de Saint-Malo, par un jugement rendu le 7 juillet dernier. Le point de vente de livres était en difficulté depuis plusieurs années, selon les gérants, qui souhaitaient mettre fin à son activité.

15/07/2026, 10:48

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Savoie : dans une ancien atelier de skis s'installe Le Parvis, la librairie-café-etc.

À Saint-Jean-de-Maurienne, Le Parvis a ouvert le 12 juin dans l’ancien atelier des skis Chaix-Vanoni. Cécile Masson et Guillaume Chaix ont consacré deux années à transformer ce morceau de mémoire artisanale en librairie-café, avec l’ambition d’y accueillir rencontres, musique et spectacle vivant. L’adresse arrive sur un territoire de 15.000 habitants où une autre librairie indépendante vient, presque simultanément, de doubler sa surface.

14/07/2026, 15:47

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Furet du Nord et Decitre : à Reims et Grenoble, une offre de reprise formulée

La Société des Grands Magasins (SGM), connue pour pour le rachat de la marque BHV en 2023, serait intéressée par les reprises de deux « corners » du groupe Nosoli, soit les librairies Le Furet du Nord à Reims et Decitre à Grenoble. Ces deux points de vente sont installés dans des enseignes BHV.

13/07/2026, 16:23

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Face à la baisse des ventes, les librairies réinventent la proximité

Pour la première fois depuis la création de son suivi, le Centre national du livre a recensé en 2025 davantage de fermetures que d’ouvertures de librairies. Derrière ce solde négatif de deux établissements, France Inter et la presse locale décrivent un réseau qui cherche des appuis très concrets : conseil, café, papeterie, itinérance, accessibilité ou programmation culturelle. De Héricourt à Marseille, revue de presse d’un métier qui élargit ses usages sans quitter le livre.

13/07/2026, 16:09

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La Librairie Albin Michel a affronté son ex-bailleur au tribunal

Fin 2023, le groupe Albin Michel déménageait son « vaisseau amiral », la librairie située au 229, boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement de Paris, pour l'installer au 137, boulevard Raspail, dans le 6e. Derrière ce déplacement, un bras de fer avec le bailleur du local, la SAS Bellechasse, qui s'est mené jusque devant le tribunal judiciaire de Paris...

13/07/2026, 15:47

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Douai : la librairie Passion Bande Dessinée a fermé ses portes

Placée en redressement judiciaire en juillet 2025, la librairie Passion Bande Dessinée a fermé ses portes le 8 juillet dernier, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Douai. L'activité de la librairie Passion Manga, elle, se poursuit.

13/07/2026, 09:32

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Cette librairie new-yorkaise ne vend que des livres de cuisine

Ouverte au printemps dans l’East Village, Wild Sorrel Cookbooks consacre l’essentiel de ses rayonnages aux recettes, aux techniques culinaires et aux traditions gastronomiques du monde entier. À l’origine de cette adresse indépendante, Troy Chatterton, ancien responsable de Three Lives & Company, entend créer un lieu pour les cuisiniers amateurs autant que pour les lecteurs.

11/07/2026, 16:23

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Piktos ouvre Lune noire : entrer dans le roman quand le marché ralentit

Le marché français se contracte, la production se resserre et les libraires n’ont pas gagné quelques mètres de rayonnage pendant la nuit. C’est pourtant le moment choisi par Piktos pour installer Lune noire éditions, sa marque de fiction adulte. Cinq romans paraîtront en septembre et octobre 2026, entre romance ésotérique, feel good et thriller. Un pari de catalogue : transformer les territoires historiques du groupe en fiction, avec une identité pensée pour le rayon.

13/08/2026, 16:14

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Des livres ou des ballons ? Au Québec, le budget scolaire fait polémique

Le Québec ne supprime pas 38 millions $ pour les écoles, mais retire la garantie qu’ils serviront aux livres. Désormais fondue dans une enveloppe globale, cette somme pourra financer d’autres priorités. À l’approche des élections provinciales, libraires, éditeurs et anciens ministres réclament le retour d’un financement sanctuarisé.

13/08/2026, 14:22

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Droit de réponse : le coauteur d'un livre polémique débouté face à L'Humanité

Paru en début d'année 2023, le livre Histoire d’une falsification, sous-titré Vichy et la Shoah dans l’Histoire officielle et le discours commémoratif (L'Artilleur) a suscité polémiques et procédures judiciaires, entre accusation de révisionnisme historique et plainte pour diffamation. Un des coauteurs de l'ouvrage, René Fiévet, avait assigné le journal L'Humanité après le refus d'un droit de réponse. Le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté, fin juillet.

13/08/2026, 10:59

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Tigrane Hadengue quitte Mama Éditions, plus de 25 ans après l’avoir fondée

Plus de vingt-cinq ans après avoir cofondé Mama Éditions avec Michka Seeliger-Chatelain, Tigrane Hadengue quitte la maison ainsi que le groupe Hachette Livre, auquel celle-ci appartient depuis 2023. Le cofondateur entend désormais poursuivre ses activités d’auteur et de conférencier, sous le nom de Tigran. Une sortie qui marque une nouvelle étape du passage de relais engagé il y a près de trois ans avec la vente de la maison.

12/08/2026, 17:33

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Gaza : 39 nouvelles transforment les tweets de guerre en mémoire littéraire

Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.

12/08/2026, 16:45

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Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée

Philosophe, autrice, ancienne psychologue et militante, Charlotte Puiseux est morte le 9 août 2026, à l’âge de 39 ans. Avec De chair et de fer, puis Plutôt vivre !, elle avait contribué à faire connaître en France les notions de validisme et de culture crip, en mêlant expérience personnelle, philosophie politique et combat collectif. Un nouvel essai, Le Handicap au prisme queer et crip, doit paraître à titre posthume le 27 août.

12/08/2026, 15:35

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La traduction inédite d'un texte médiéval par J.R.R. Tolkien finalement publiée

Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.

12/08/2026, 13:44

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Éclipse solaire : une bibliothèque espagnole offre des lunettes aux usagers

À la Bibliothèque de sciences de l’Université autonome de Madrid, il suffisait cet été d’emprunter un ouvrage pour repartir avec une paire de lunettes destinée à l’éclipse solaire du 12 août. Avec #UnLibroUnEclipse, l’établissement a transformé un geste très ordinaire — passer un livre à la borne — en billet d’entrée pour un phénomène astronomique exceptionnel. À condition, toutefois, de s’y être pris avant le jour J : le bâtiment est fermé du 8 au 23 août.

12/08/2026, 13:00

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Klaus G. Saur, l’éditeur des grandes bibliographies, est mort

L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.

12/08/2026, 12:24

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En Allemagne, le “déclin de la lecture” inquiète le secteur du livre

Le secteur allemand du livre signale, dans son bilan chiffré de l'année 2025, de premiers effets économiques du « déclin de la lecture » observé depuis quelques années. Le recul concerne même les plus jeunes tranches d'âge, que l'industrie considérait jusqu'à présent comme un relais de croissance prometteur.

11/08/2026, 11:39

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Dans l'Iowa, la lutte contre la censure de livres se poursuit au tribunal

Le groupe d'édition Penguin Random House, accompagné, entre autres, par Hachette, Harpercollins et l'Authors Guild, sollicite à nouveau la justice pour qu'elle mette un coup d'arrêt à la censure de livres dans l'Iowa. Une plainte amendée adopte une nouvelle stratégie de contestation : seulement quelques titres sont mis en avant, pour que le tribunal puisse examiner plus attentivement les textes et mesurer combien la censure est abusive. 

11/08/2026, 10:31

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États-Unis : l’édition pèse 33,4 milliards $ en 2025, le papier résiste

L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.

11/08/2026, 10:20

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Jean-Louis Carette, pionnier des librairies BD à Bruxelles, est décédé

Le libraire et expert belge Jean-Louis Carette est mort. Cofondateur en 1980 de La Bande des Six Nez, adresse bruxelloise bien connue des amateurs et collectionneurs de bande dessinée, il avait également présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée et participé très tôt au développement du marché des planches originales.

10/08/2026, 17:55

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Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort

Ancien coureur au large devenu romancier, Fabien Clauw est mort à 54 ans, après un long combat contre une leucémie sévère. Installé à La Rochelle, où il avait fondé l’école de croisière Mer Belle Événements, il était surtout devenu l’une des voix françaises du roman maritime avec les huit volumes des Aventures de Gilles Belmonte, publiés chez Paulsen.

10/08/2026, 17:29

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Livres d’occasion : momox ouvre un sixième marché européen

Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.

10/08/2026, 17:17

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Rémunération “dérisoire” de l'auteur : la justice annule deux contrats d'édition

Le 8 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable, qui s'appuie sur la notion de « rémunération appropriée » de l'auteur inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Il a en effet estimé que la rémunération prévue par deux contrats des éditions L'Harmattan avait un caractère « dérisoire », les rendant de fait nuls et entraînant leur anéantissement rétroactif.

10/08/2026, 11:36

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Érythrée : les 12 écrivains disparus sont-ils encore en vie ?

Près de vingt-cinq ans après la fermeture de la presse indépendante en Érythrée, PEN International réclame une « preuve de vie » pour douze écrivains et journalistes arrêtés dans le sillage de la répression de septembre 2001. À l’approche du 18 septembre, l’organisation remet leurs noms en circulation — pendant que le Comité pour la protection des journalistes distingue seize professionnels érythréens réduits au silence. Deux périmètres, un même trou noir documentaire.

08/08/2026, 12:17

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Serbie : PEN alerte sur une répression qui gagne les écrivains et la culture

Coups contre un romancier, procédure pénale visant un auteur, pertes de financements culturels, accès aux espaces publics restreint : PEN International estime que la liberté d’expression continue de se dégrader en Serbie. Son alerte du 22 juillet replace l’agression de Vladimir Arsenijević, déjà documentée par ActuaLitté, dans un ensemble plus large de pressions sur les écrivains, les médias, les universitaires et les artistes.

08/08/2026, 11:32

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Royaume-Uni : des mini-bibliothèques en gare pour encourager les enfants à lire

Great Western Railway a installé des mini-bibliothèques dans 10 gares de son réseau britannique pendant les vacances d’été 2026. Les familles peuvent y prendre, échanger ou déposer des livres gratuitement. L’opération a été lancée avec l’auteur jeunesse Michael Rosen après une enquête commandée par la compagnie, dans laquelle un parent sur cinq dit avoir constaté à la rentrée des difficultés avec des mots que son enfant connaissait avant les vacances.

07/08/2026, 11:38

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Diversité linguistique : les livres “garantissent que les langues restent vivantes”

Tandis que les outils basés sur l'intelligence artificielle font craindre une uniformisation des modalités d'expression et une domination renforcée de la langue anglaise, un imposant catalogue d'ouvrages souhaite faire entendre la diversité linguistique. L'Union internationale pour les Livres de Jeunesse (IBBY) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sont à l'origine de cette initiative.

07/08/2026, 10:31

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USA : en 10 ans, les étudiants dépensent beaucoup moins pour les manuels

Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.

07/08/2026, 08:30

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La bataille des Odyssées en librairie : que disent les chiffres

L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.

06/08/2026, 18:18

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À Santander, le conflit israélo-palestinien emporte une présentation de poésie

L'auteur Marcos-Ricardo Barnatán et son fils Jimmy devaient présenter un recueil écrit à quatre mains à la Foire du livre de Santander. Des manifestants propalestiniens ont empêché le déroulement normal de la rencontre pour protester contre les positions publiques du poète en faveur d’Israël. Une plainte déposée est désormais examinée par l’unité spécialisée dans les crimes de haine du parquet de Cantabrie.

06/08/2026, 17:44

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“Je vous ai fait vivre un enfer” : les excuses du mangaka Yūki Tabata (Black Clover)

Yūki Tabata présente ses excuses aux éditeurs, assistants, graphistes et imprimeurs de Black Clover dans la postface du 38e et dernier tome, publié au Japon le 4 août 2026. Le manga s’est achevé le 30 avril, après plus de dix ans de publication. L’auteur reconnaît avoir épuisé certains collaborateurs, retardé le travail d’autres professionnels et provoqué des difficultés au fil de la production.

06/08/2026, 13:09

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En pleine expansion, Barnes & Noble perd une librairie historique

À Redwood City, en Californie, Barnes & Noble fermera le 16 septembre 2026 une librairie exploitée depuis trente-trois ans. L’enseigne affirme que le propriétaire des murs n’a proposé aucune solution pour prolonger son occupation. Une disparition imposée qui tranche avec la croissance retrouvée du premier libraire de détail américain, désormais fort de plus de 700 adresses.

06/08/2026, 12:52

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La dépression de George RR Martin : “Vieillir n’a rien d’amusant” et le pire n'est jamais certain

Plus de cinq mois après son dernier billet personnel, George R.R. Martin a repris la plume sur son site, le 3 août. L’auteur du cycle du Trône de fer y décrit une année éprouvante, marquée par la perte d’amis, la tristesse et la dépression. Aucune nouvelle éditoriale n’accompagne cette confidence : The Winds of Winter, attendu depuis quinze ans, n’est pas même cité.

06/08/2026, 11:51

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Comment un éditeur chrétien conservateur prépare des centaines de lectures simultanées

Le 3 octobre 2026, l’opération See You at the Library entend réunir des familles dans « des centaines de bibliothèques » aux États-Unis. Portée par Brave for Good, organisation liée à l’éditeur chrétien BRAVE Books, la campagne repose sur une nuance décisive : les établissements ne programment pas ces rendez-vous. Des groupes locaux réservent leurs salles, puis y installent lectures, prières et valeurs patriotiques.

06/08/2026, 11:12

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L'Italien Feltrinelli grandit en espagnol : publier plus, oui, mais combien ?

Feltrinelli connaissait déjà le chemin de Barcelone, où le groupe italien contrôle Anagrama. En 2026, il change d’échelle : nouvelle maison pour le marché hispanophone, relance de Gribaudo, librairie à Montevideo et fondation culturelle. Une expansion répartie entre plusieurs enseignes, au moment où des éditeurs espagnols rappellent que multiplier les parutions ne garantit ni les ventes ni la rentabilité.

06/08/2026, 11:08

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“Il faut laisser la place aux jeunes” : l'après Thierry Magnier

Le fondateur des Éditions Thierry Magnier cessera ses fonctions le 1er novembre 2026, à un an du trentième anniversaire de la maison. Thierry Magnier reconnaît avoir préparé sa succession, tout en disant avoir été surpris par son calendrier. Actes Sud présente de son côté cette décision comme l’aboutissement d’une transmission engagée depuis plusieurs années au profit de l’équipe éditoriale.

06/08/2026, 10:30

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Christian Clavier, Catherine Pégard, Manuel Carcassonne : les hommages à Didier Decoin

La disparition de Didier Decoin, mort à 81 ans, a suscité de nombreux témoignages dans le monde de l’édition, des lettres, du cinéma et de la télévision. Son éditeur et ami Manuel Carcassonne salue un « capitaine et un styliste hors pair », tandis que ses proches évoquent unanimement sa culture, sa douceur et sa générosité.

05/08/2026, 18:24

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Charlotte, Laure et Margot : la quatrième génération Gallimard prend place

Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.

05/08/2026, 16:23

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En Argentine, le prix unique du livre de nouveau menacé

Le gouvernement de Javier Milei a avancé un nouveau projet visant à abroger la loi argentine sur le prix unique du livre. Portée par le ministre de la Dérégulation Federico Sturzenegger, cette suppression laisserait chaque vendeur libre de déterminer ses tarifs de vente. La Chambre argentine du livre craint que les grandes plateformes utilisent leur capacité financière pour proposer des rabais inaccessibles aux commerces indépendants.

05/08/2026, 16:21

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Didier Decoin, Prix Goncourt 1977 et ancien président de l’Académie, est mort

L’écrivain Didier Decoin est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé l’Académie Goncourt ce mercredi 5 août. Couronné en 1977 pour John l’Enfer, il avait présidé l’institution entre 2020 et 2024. Quelques mois avant sa disparition, les éditions Stock publiaient encore son roman Maypops, inspiré d’une des plus graves erreurs judiciaires de l’Amérique ségrégationniste.

05/08/2026, 14:25

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Olivier Rey entre à l'Académie des sciences morales et politiques, section philosophie

Le mathématicien, philosophe et romancier Olivier Rey a été élu au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, pour y siéger au fauteuil 8, précédemment occupé par Bertrand Saint-Sernin, décédé en juin 2024.

05/08/2026, 12:41

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Librairie : dans de nombreux pays, “les marges se réduisent”

Les difficultés économiques de la librairie ne sont pas propres à la France. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), dans son rapport économique 2024, met ainsi en avant des problématiques partagées par la profession dans plusieurs pays : les marges se contractent, tout comme la tolérance vis-à-vis de la liberté d'expression des commerces... 

05/08/2026, 11:34

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Amazon franchit les 3000 milliards $, probablement pas avec des livres

Amazon a franchi, le 3 août 2026, les 3000 milliards $ de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire. Née comme librairie en ligne, l’entreprise devient la cinquième société à atteindre ce seuil, portée par AWS, les puces et l’intelligence artificielle. Le livre reste dans la machine, sans que les comptes disent ce qu’il y pèse.

05/08/2026, 11:18

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