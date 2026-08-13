Une librairie à la ferme, d’autres en danger : l'été mouvementé des libraires français

Cheyne Éditeur vient d’ouvrir une librairie au sein même de son atelier de Devesset, en Ardèche, où la maison imprime et façonne ses ouvrages. Jusqu’ici, les visiteurs ne savaient pas toujours qu’ils pouvaient entrer et acheter des livres sur place : l’inscription « librairie » doit désormais rendre le lieu clairement accessible au public.

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi, l’espace rassemble les 360 titres encore disponibles au catalogue, des nouveautés aux différentes collections, ainsi que des carnets réalisés avec des chutes de papier, des cartes postales et quelques tirages de tête. La librairie complète les visites de l’atelier proposées chaque mercredi durant l’été, qui permettent de découvrir les différentes étapes de fabrication d’un livre et les presses typographiques de Cheyne, dirigée depuis 2017 par Elsa Pallot et Benoit Reiss.

Autre ouverture, cette fois en Isère : à La Tour-du-Pin, Manga’Wan a ouvert ses portes le 4 juillet dernier au 29, rue Aristide-Briand, juste en face du lycée Élie-Cartan. Entièrement consacrée à l’univers du manga et, plus largement, à la culture asiatique, la nouvelle librairie entend proposer un fonds suffisamment large pour satisfaire aussi bien les lecteurs habitués que les curieux.

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À l’ouverture, ses rayonnages devaient accueillir plus de 700 références et plus de 1000 livres. L’offre ne se limite toutefois pas aux ouvrages : la société Manga’Wan, créée au printemps 2026 et dirigée par Erwan Ghoris, prévoit également la vente de figurines, de produits textiles et de gadgets liés à cet univers. Avec cette nouvelle adresse spécialisée en plein centre de La Tour-du-Pin, l’enseigne entend ainsi réunir livres et produits de pop culture autour d’une même passion pour le manga.

Livres, jeux et cafés réunis

Dans le Val-d’Oise, c’est un concept encore plus hybride qui a vu le jour. Le Grimoire ludique a ouvert le 8 août 2026 au 14, rue du Mail, à Saint-Ouen-l’Aumône. Imaginée par Julie Délepine, 31 ans, la boutique réunit trois univers : artisanat, lecture et jeux de société, dans un décor de forêt enchantée inspiré de la fantasy. Le lieu fonctionne à la fois comme café, espace de jeux et librairie d’occasion, avec pâtisseries maison et boissons préparées à partir de produits locaux.

Près de 200 jeux de société doivent progressivement rejoindre les rayons, avec des titres d’ambiance, de stratégie, de coopération ou d’escape game. Une seconde salle, plus calme, accueille entre 800 et 1000 livres d’occasion, du polar au manga en passant par la romance, le fantastique et la jeunesse. Julie Délepine y vend aussi ses propres créations en bois découpées au laser et expose chaque mois le travail d’un artiste en dépôt-vente. À terme, elle prévoit des soirées à thème, des sessions de jeu de rôle, des brunchs et la possibilité de privatiser certains espaces.

Enfin, dans la Sarthe, la librairie prend place au cœur d’une ferme. À Malicorne-sur-Sarthe, La Ménagerie accueille cet été un café-librairie mêlant livres d’occasion et boissons artisanales. Le lieu est tenu pendant la saison par Marie-Camille Laze, étudiante en dernière année de master de lettres à Tours, originaire du Mans. Les visiteurs peuvent y feuilleter des ouvrages autour d’un comptoir proposant limonade maison, mojitos à la menthe fraîche et boissons à base de rhubarbe cultivée sur place.

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Le café sert également un produit « zapatiste », issu de coopératives solidaires liées aux communautés indigènes du Chiapas, au Mexique. Le projet a été imaginé par Élodie Bellard et Mathieu Goupil, propriétaires de la ferme, avec l’ambition de renforcer l’accès à la culture en milieu rural. Face aux premiers retours positifs, l’offre doit s’élargir dès la fin août à des livres neufs, avec une attention particulière portée à la bande dessinée. Des événements culturels sont également envisagés afin de transformer progressivement la librairie en véritable lieu de rencontres et d’échanges. Pour l’instant, le café-librairie est ouvert les vendredis et samedis après-midi durant l’été.

Des vies nouvelles en librairie

À côté de ces nouvelles adresses, l’été est aussi marqué par plusieurs passages de relais. À Vitré, en Ille-et-Vilaine, l’ouverture prend la forme d’une reprise. Début juillet, Renard & Chardon a pris la suite de la Librairie vitréenne, adresse bien connue de la place du Général-de-Gaulle, exploitée pendant plus de vingt ans par ses précédents propriétaires. Son repreneur, Guillaume Guédou-Mahouet, 33 ans, a modernisé le lieu sans bouleverser son identité de librairie généraliste indépendante. Il souhaite notamment renforcer les rayons jeunesse, littérature étrangère - avec une attention particulière portée aux auteurs britanniques -, romans historiques et polars, tout en conservant une offre de beaux livres.

La librairie développe aussi la papeterie, la carterie, les jeux de société et les créations locales, avec notamment des affiches d’artistes bretons. Elle se déploie sur deux niveaux, dans un espace pensé pour favoriser la découverte et la flânerie. Guillaume Guédou-Mahouet entend surtout en faire un lieu de rencontres et d’échanges, avec des invitations d’auteurs, de dessinateurs et d’autres animations autour du livre. Le magasin est ouvert du mardi au samedi.

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Plus au sud, à Tulle, en Corrèze, c’est une autre librairie qui change de mains. Sarah Fischman a repris, le 1er juillet dernier, la gérance du Radeau de la Mérule, librairie spécialisée dans les livres d’occasion. Arrivée un an plus tôt de Tahiti après avoir également vécu en Thaïlande et au Népal, elle cherchait avec sa famille à s’installer durablement dans la région.

Faute de moyens pour ouvrir immédiatement sa propre librairie, elle envisageait d’abord de vendre des livres sur les marchés à partir de sa bibliothèque personnelle. Sa rencontre avec Philippe Van Assche et Cyril Perrin, fondateurs du Radeau de la Mérule et des éditions du même nom, a changé ses plans : ceux-ci envisageaient justement de fermer la boutique. Elle a donc pris les commandes de cette adresse de la rue Jean-Jaurès. Sarah Fischman a déjà réorganisé certains espaces, élargi les horaires d’ouverture et prévoit de développer des animations.

Deux reprises, deux nouveaux départs

Dans la Sarthe aussi, une fermeture annoncée se transforme finalement en nouveau départ. À Sablé-sur-Sarthe, l’unique librairie indépendante de la ville va rouvrir après la fermeture, mi-juin, de L’Ancre des mots. Le commerce de la rue Carnot a été repris par Alice Strady et François Vincent, deux trentenaires qui réalisent actuellement d’importants travaux avant une ouverture prévue en octobre 2026. La nouvelle enseigne s’appellera George ou la vie sauvage, en référence bien sûr à la bande dessinée d’Antoine de Caunes et Xavier Coste.

Alice Strady connaît déjà bien le territoire : avec son camion-librairie ambulant Le Mange livre, elle venait tous les quinze jours à Sablé. Les repreneurs veulent préserver une offre indépendante dans cette ville de 12.000 habitants, où la disparition de la librairie aurait obligé les lecteurs à parcourir une trentaine de kilomètres pour trouver une autre adresse similaire. Le fonds sera légèrement rééquilibré, avec moins de littérature étrangère et davantage de bande dessinée, jeunesse et essais. Quelques jeux de société et produits de carterie doivent également rejoindre les rayons. Pour accompagner le lancement et les travaux, les deux associés ont par ailleurs ouvert une cagnotte en ligne.

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Autre reprise, cette fois en Seine-et-Marne. À Brie-Comte-Robert, Aziz Zemouri et Stéphanie Marteau ont repris la Librairie du Château, rouverte le 18 juin 2026 en plein centre-ville. Tous deux journalistes, ils connaissent bien le monde de l’édition : ils ont notamment cosigné L’Élysée off en 2016. Aziz Zemouri, longtemps journaliste au Point et spécialiste des questions de police, a aussi connu plusieurs contentieux judiciaires liés à son travail. En mai 2025, il a notamment été condamné en première instance pour diffamation, avec le directeur de publication du Point, après un article erroné visant Raquel Garrido et Alexis Corbière. Son avocat avait annoncé faire appel.

Le couple a choisi de conserver l’identité du lieu : même nom, mêmes meubles, même code couleur et même ancienne caisse, afin de préserver l’atmosphère familière de la librairie. Elle est ouverte du lundi midi au dimanche midi, avec des horaires allant jusqu’à 19h30.

Une réouverture sous tension

À Bar-le-Duc, le changement n’est pas celui des propriétaires, mais celui des murs. La librairie La Fabrique a rouvert fin juillet au 64, boulevard de la Rochelle, après avoir quitté son ancien local situé une cinquantaine de mètres plus loin. Ouverte depuis 2014 et dirigée par Aurore et Rémi Grandidier, l’enseigne conserve une surface de vente d’environ 140 m², mais gagne en accessibilité avec un espace de plain-pied et une entrée adaptée aux personnes à mobilité réduite. Le déménagement répond aussi à une logique économique, avec un loyer inférieur de plusieurs centaines d’euros par mois.

Les quelque 20.000 références ont été transférées en deux semaines, avec une réorganisation des rayons et un nouvel éclairage. La littérature et les jeux de société sont désormais réunis sur un même niveau, tandis que la librairie souhaite relancer les sciences humaines et la bande dessinée. À l’étage, une véranda accueille la New Romance, tandis qu’un espace est dédié aux mangas, avec une nouveauté : la reprise de mangas d’occasion à 2 € pièce sous forme de bons d’achat. Une salle de rencontres et de dédicaces a également été aménagée pour mieux recevoir auteurs et public. Au total, les travaux ont représenté 90.000 € d’investissement, dont 25.000 € financés par une subvention du Centre national du livre et un prêt à taux zéro.

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À Agen, il ne s’agit ni d’une reprise ni d’un déménagement, mais d’une réouverture après quelques jours d’incertitude. Dans Ma Librairie a rouvert ses portes début août après plusieurs fermetures de précaution provoquées par l’incendie puis les effondrements successifs d’un immeuble voisin de la rue Garonne, rapporte La Dépêche. Le commerce, situé à seulement quelques mètres du bâtiment sinistré, n’a subi aucun dégât, mais a dû fermer une première fois les jeudi et vendredi suivant l’incendie déclaré le 29 juillet. Après une réouverture le samedi, l’équipe a de nouveau baissé le rideau le lundi suivant, lorsqu’un nouvel épisode lié au sinistre a conduit à sécuriser le secteur.

La librairie a finalement pu reprendre son activité le mardi matin, au soulagement des salariés après plusieurs jours d’incertitude. Installée au 32, rue Garonne, l’enseigne existe depuis 1997 et se présente comme une librairie indépendante spécialisée dans la bande dessinée, le manga et la littérature jeunesse. Elle rassemble plus de 17.000 références, des albums pour la petite enfance aux romans adolescents, en passant par les comics et les mangas. La librairie appartient notamment au réseau Canal BD et aux Librairies Sorcières, et organise régulièrement lectures, rencontres, dédicaces et ateliers.

Entre reconversion et survie économique

Ailleurs, l’actualité est faite de départs, de difficultés financières, de recherches de repreneurs et, parfois, de fermetures définitives. À Quimper, Antoine Blanc quitte la librairie Ravy pour devenir directeur commercial des Béliers de Kemper, le club de basket quimpérois, à compter du 1er août 2026. Il tourne ainsi la page après treize années chez Ravy, où il était entré en apprentissage en 2013 avant d’en devenir responsable.

Fils de Jean-Michel Blanc, figure historique de l’établissement, il avait accompagné les dernières années de la librairie familiale puis son intégration, en 2021, au groupe brestois Dialogues. La maison, installée rue de la Providence, propose littérature, jeunesse, bande dessinée, sciences humaines, papeterie, musique, jeux et jouets.

Ailleurs en Bretagne, la situation est autrement préoccupante. À Guingamp, dans les Côtes-d’Armor, la librairie indépendante Mots & Images traverse une situation financière critique, au point que sa gérante, Céline Vignon, a lancé un appel au soutien de ses clients.

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Depuis janvier, elle constate une forte baisse de fréquentation, après deux années de recul progressif du chiffre d’affaires, et dit ne plus parvenir à régler normalement ses fournisseurs. Si elle continue de faire du salaire de ses employés une priorité, la libraire ne se verse plus elle-même de rémunération depuis plusieurs mois. Elle pointe aussi la multiplication des points de vente sur sa zone de chalandise, qui accentue la concurrence sur un marché déjà fragilisé.

Pour tenter de passer ce cap, elle a ouvert une cagnotte Leetchi. La carte de fidélité évolue également : à partir d’août, elle ne permettra plus de cumuler de l’argent, mais des passages en caisse donnant droit à un cadeau au onzième achat. Céline Vignon espère retrouver un peu d’oxygène en 2027, lorsque la librairie n’aura plus d’emprunt à rembourser. Malgré les difficultés, elle maintient ses projets et annonce une programmation d’automne, avec l’ambition de faire revenir les lecteurs dans cette adresse du 10, rue Saint-Yves.

Redressement ici, transmission à Paris

Les difficultés économiques touchent également une autre maison bien installée. À Pontarlier, dans le Doubs, la librairie Rousseau a été placée en redressement judiciaire le 22 juillet 2026, à la demande de son gérant Bertrand Drezet. Quelques jours auparavant, le 18 juillet, les salariés avaient fermé spontanément le magasin pendant plusieurs heures, affichant sur la vitrine : « Grève du personnel, librairie fermée ». Ils exprimaient notamment leurs inquiétudes face aux difficultés d’approvisionnement et à des rayons qui peinaient à se remplir.

Bertrand Drezet, qui avait repris l’entreprise en 2021, se veut néanmoins optimiste quant à l’avenir de l’enseigne. La librairie, installée 20, rue de la République, est implantée à Pontarlier depuis 1985. Ses comptes clos en mars 2025 faisaient apparaître 1,27 million d’euros de chiffre d’affaires, pour une perte nette d’un peu plus de 61.000 €.

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À Paris, l’enjeu est cette fois celui de la transmission. Le Comptoir des Lettres, librairie généraliste du Ve arrondissement fondée en 2015 par Renny Aupetit, cherche aujourd’hui un repreneur. Située au 52, boulevard Saint-Marcel, l’enseigne dispose de 90 m² de surface commerciale, auxquels s’ajoute un bureau de 15 m², et emploie deux personnes.

L’ancien cofondateur et président de Librest dirige depuis avril 2025 le restaurant L’Azinat, à Seix, en Ariège. Membre fondateur du réseau Librest, la librairie affiche un chiffre d’affaires de 500.000 € en 2025. Son bail commercial a été renouvelé en 2024. Le fonds de commerce, avec le stock, ou les titres de la société sont proposés à 230.000 €.

Dernier rideau et dernier hommage

À Pontoise, en revanche, aucun repreneur n’a été trouvé. Lettre et Merveilles, dernière librairie généraliste indépendante de la ville, fermera définitivement le 29 août. Sa propriétaire, Laurence Hurard, part à la retraite sans avoir réussi à trouver de repreneur, malgré la mise en vente de l’établissement.

La librairie proposait un fonds généraliste, mais aussi des rencontres d’auteurs et des partenariats réguliers avec les médiathèques et les manifestations pontoisiennes. Cette fermeture met surtout un terme à une adresse dont la librairie rappelait elle-même que des livres étaient vendus entre ses murs depuis plus de 140 ans.

Enfin, le monde de la librairie a également perdu l’une de ses figures locales. Benoît Coquant, bien connu sur la rive droite bordelaise, est mort à 61 ans des suites d’un cancer. Ancien contrôleur de gestion, il s’était reconverti en 2005 en ouvrant une maison de la presse à Artigues-près-Bordeaux, où il avait développé une forte activité autour de la littérature. Il avait ensuite créé avec son épouse Karine la librairie-jeux 20.000 jeux sous les livres à Pompignac, avant de s’installer à Fargues-Saint-Hilaire en 2022.

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Passionné de littérature, de musique et de jeux de société, il était surtout reconnu pour son rôle de passeur et pour ses recommandations enthousiastes aux lecteurs. Il avait aussi animé un club de lecture et un prix littéraire réunissant plusieurs dizaines de participants. Une cérémonie d’hommage est prévue le 18 août à 10 heures, à l’église d’Artigues-près-Bordeaux.

Dix chats et mille histoires

Mais toutes les histoires de librairies ne se résument pas aux fermetures, reprises ou difficultés financières. Certaines se racontent aussi par les petites trouvailles qui donnent au lieu une identité bien à lui.

À Remiremont, dix chats ont déjà été adoptés grâce à la librairie-café Pattes et Pages, ouverte depuis décembre 2025, où livres d’occasion, salon de thé et félins en attente d’une famille cohabitent. À Étables-sur-Mer, Le Tagarin attire aussi pour son jardin, où l’on peut déjeuner avant ou après avoir parcouru les rayons.

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À Bazas, la reprise de la librairie par Elvire Curtet s’est traduite par un déménagement express de 7000 livres en quelques heures. Et certaines préfèrent marquer le temps : Bouquine, à Pleubian, a célébré ses dix ans avec Erik Orsenna, quand Au temps retrouvé, à Villard-de-Lans, fêtait ses 80 ans avec une lecture-marathon de Proust durant toute une nuit...

Derrière les bilans comptables et les changements d’enseigne, ce sont aussi ces détails-là qui racontent ce qu’une librairie peut représenter dans une ville.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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