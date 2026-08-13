Sur les traces de Pierre Loti dans l’Istanbul qu’il aimait

Louis-Marie-Julien Viaud naît le 14 janvier 1850 à Rochefort, dans une famille de petite bourgeoisie protestante désargentée. Benjamin, arrivé après sa sœur Marie et son frère Gustave, il grandit dans une maison où la mort a déjà frappé : son père disparaît alors qu'il est encore enfant.

Ce vide précoce creuse en lui un « exigeant désir d'ailleurs » qui ne le quittera plus. La mer devient sa seule échappée et l'horizon son seul confident. Reçu à l'École navale en 1867, à 17 ans, il embarque sur le Borda puis, deux ans plus tard, sur le vaisseau Jean-Bart. Ses examens passés, il prend la mer pour fuir la torpeur de sa ville natale et courir à travers le monde en quête de pittoresques aventures.

Pendant plus de 40 ans, il arpente les mers du globe. Officier de marine, il sera aussi écrivain, photographe, dessinateur, académicien. Mais de tous les rivages qu'il aborde un seul retient son âme tout entière. Une seule ville, une seule passion et une seule blessure : Constantinople.

L'éblouissement : la révélation de Stamboul

En 1876, le jeune officier mouille au pied de la cité des sultans. Ce qu'il voit, il le porte en lui comme un coup de foudre : « Stamboul ! Dans ce seul mot, quel sortilège évocateur ! » écrira-t-il plus tard. La ville se profile « haute sur le ciel, avec le cercle bleu de la Marmara fermant l'horizon ». Il la nomme l'incomparable encore dans sa décrépitude sans retour ; une formule qui contient déjà toute la mélancolie lotienne : aimer ce qui va disparaître, préférer le crépuscule à l'aurore.

Mais cette première vision n'est qu'un décor. L'essentiel se joue dans les ruelles secrètes du vieux Stamboul, là où il rencontre Hatice, une jeune Circassienne retenue dans un harem. Il l'immortalise sous le nom d'Aziyadé. Leur idylle, vécue dans la clandestinité et la peur du gendarme, devient la matrice de son premier roman, publié en 1879.

Dans ce récit d'amour impossible entre un officier anglais et une prisonnière dont les codes lui échappent, Loti invente un genre nouveau : le roman-journal, l'autobiographie travestie, le voyage intime déguisé en aventure exotique.

Huit séjours, une fidélité d'amant

Entre 1876 et 1913, Pierre Loti effectue 8 voyages sur les terres de l'Empire ottoman, dont 7 à Istanbul. Il y revient en 1880, 1900, 1903, 1905, 1910 et 1913. Chaque séjour est une plongée plus profonde dans l'âme de la ville. Il ne se contente pas de visiter les monuments que les touristes occidentaux admirent de loin ; il s'installe dans le faubourg d'Eyüp, apprend le turc, se fait passer pour un Ottoman. Il s'immerge dans la vie du peuple, dans ses « mille petits métiers », ses odeurs de café.

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En 1903, il photographie la ville avec une ferveur quasi ethnographique : plus de 500 clichés montrent la vie quotidienne des citadins, leurs gestes, leurs visages. Il dessine, croque, peint à l'aquarelle. Il ne veut pas seulement voir Istanbul ; il veut la retenir, la fixer contre l'oubli, comme un amant qui sait que sa bien-aimée est mortelle. La photographie, pour lui, n'est pas un art ; c'est un acte de survie.

La trilogie stambouliote : trois romans, trois âges de l'amour

Aziyadé (1879) ou l'ivresse de la découverte

Premier roman, premier cri d'amour. Aziyadé est le récit d'une passion vécue dans l'ombre d'un Orient encore intact. Entre volupté et mélancolie, Loti y célèbre l'amour interdit, la beauté furtive, la femme voilée comme métaphore de la cité elle-même. Le succès est immédiat. L'écrivain est né.

Fantôme d'Orient (1892) ou la mélancolie du retour

Plus de dix ans après les événements d'Aziyadé, Loti revient à Constantinople sur les traces de son amour disparu. Il cherche Aziyadé ; il ne la trouve pas. Bien sûr qu'il ne la trouve pas. Elle est devenue la poussière des ruelles, le reflet tremblant sur l'eau de la Corne d'Or. Ce retour est une exploration de la perte, une archéologie du cœur. Le récit oscille entre journal intime, enquête et élégie.

Les Désenchantées (1906) ou la voix des silencieuses

Avec ce roman, Loti franchit un seuil. Il donne la parole aux femmes des harems, à l'aube de la chute de l'Empire ottoman. Ces héroïnes prisonnières d'un destin tracé confient leurs rêves, leurs révoltes, leurs désespoirs. Loti, par ce geste, ne se contente pas de décrire l'Orient : il tente d'en faire entendre les voix les plus étouffées. Une audace qui lui vaudra des admirations, mais aussi des critiques.

Le défenseur d'une patrie de cœur : les combats de la plume

À partir des guerres balkaniques, l'amour de Loti pour la Turquie ne se confine plus à la littérature. Il s'engage, se déchaîne et se sacrifie. Dans des essais comme Turquie Agonisante (1913), La Mort de notre chère France en Orient (1920) et Suprêmes visions d'Orient (1921), il prend la défense des Turcs contre l'Europe entière.

Il dénonce l'hypocrisie des puissances occidentales, ces nations qui se partagent sans scrupule les dépouilles de l'Empire ottoman. Il exalte la résistance des « admirables défenseurs du sol héréditaire, Turcs ou Arabes, qui, surpris par la brusquerie de l'attaque et n'ayant qu'un armement d'une infériorité pitoyable, se font mitrailler quand même et massacrer comme des héros d'épopée ».

Dans son testament littéraire Suprêmes visions d'Orient, publié peu avant sa mort, il élève un chant du cygne pour un Orient agonisant : « Si j'avais encore mon activité de jadis, avec quel élan je serais allé me faire tuer dans les rangs des défenseurs de l'islam ! Mais si je n'en ai plus la force comme autrefois, au moins je suis fier de me dire que j'ai consacré les dernières lueurs de mon intelligence à soutenir le parti de la vérité ! »

Le café Pierre Loti, sur les hauteurs d’Eyüp à Istanbul, offre l’une des plus belles vues sur la Corne d’Or et les rives du Bosphore, dans un lieu qui entretient encore aujourd’hui la mémoire de l’écrivain français. ActuaLitté.

Regard critique : l’Orient rêvé, l’Orient vécu

Il serait pourtant naïf de lire Loti sans un œil critique. L'avènement de la critique postcoloniale, et en particulier la redéfinition de l'orientalisme par Edward Saïd, a mis en lumière les limites de son regard. On l'a accusé d'être complice d'un processus néocolonialiste, d'avoir figé l'Orient dans une immobilité qui le privait de toute perspective de progrès et de modernité. Sa vision est sélective : il fréquente surtout la bonne société turque, ce qui explique sa surprise quand des femmes le contactent pour lui décrire leur condition réelle.

Pourtant, ce qui distingue Loti de tant d'autres voyageurs orientalistes, c'est la sincérité de son engagement et la profondeur de son immersion. Il ne se contente pas de regarder l'Orient : il y vit, il y souffre et il y aime. Et surtout, il le défend contre ses propres compatriotes. Comme le suggère une étude récente, le déguisement et l'impression d'intériorité culturelle qu'il génère peuvent subvertir les discours orientalistes fondés sur des polarités Moi-Autre.

Cette ambivalence - à la fois produit de son temps et voix singulière, héritier du regard colonial et pourfendeur de l'arrogance européenne - fait de lui une figure fascinante, irréductible aux catégories trop simples.

Le fantôme du Bosphore

Pierre Loti meurt le 10 juin 1923 à Hendaye, quelques mois avant la proclamation de la République turque. Il ne verra pas la métamorphose de l'Empire qu'il avait aimé en la nation moderne.

Mais sa fidélité à la Turquie, comme sa fascination pour Istanbul, n'avaient que faire des régimes politiques : elles relevaient d'un attachement plus profond, presque métaphysique, à une certaine idée de l'Orient : mélange de beauté, de mélancolie et de dignité.

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Aujourd'hui, Istanbul garde la mémoire de cet officier français qui l'aima comme un amant, la défendit comme un frère et la chanta comme un poète. Dans les ruelles d'Eyüp, sur les rives du Bosphore, dans le brouhaha des quais, le fantôme de Pierre Loti veille. Il nous rappelle que la vraie découverte d'une ville n'est jamais affaire de regard, mais de cœur.

Crédits photo : à gauche, Pierre Loti en costume oriental, dans un portrait de la fin du XIXe siècle (domaine public), à droite, un café d’Istanbul portant son nom, témoignage de la mémoire toujours très présente de l’écrivain dans la ville (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Auteur invité

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