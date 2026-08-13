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Sur les traces de Pierre Loti dans l’Istanbul qu’il aimait

Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.

Le 13/08/2026 à 15:45 par Auteur invité

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Publié le :

13/08/2026 à 15:45

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Louis-Marie-Julien Viaud naît le 14 janvier 1850 à Rochefort, dans une famille de petite bourgeoisie protestante désargentée. Benjamin, arrivé après sa sœur Marie et son frère Gustave, il grandit dans une maison où la mort a déjà frappé : son père disparaît alors qu'il est encore enfant.

Ce vide précoce creuse en lui un « exigeant désir d'ailleurs » qui ne le quittera plus. La mer devient sa seule échappée et l'horizon son seul confident. Reçu à l'École navale en 1867, à 17 ans, il embarque sur le Borda puis, deux ans plus tard, sur le vaisseau Jean-Bart. Ses examens passés, il prend la mer pour fuir la torpeur de sa ville natale et courir à travers le monde en quête de pittoresques aventures.

Pendant plus de 40 ans, il arpente les mers du globe. Officier de marine, il sera aussi écrivain, photographe, dessinateur, académicien. Mais de tous les rivages qu'il aborde un seul retient son âme tout entière. Une seule ville, une seule passion et une seule blessure : Constantinople.

L'éblouissement : la révélation de Stamboul

En 1876, le jeune officier mouille au pied de la cité des sultans. Ce qu'il voit, il le porte en lui comme un coup de foudre : « Stamboul ! Dans ce seul mot, quel sortilège évocateur ! » écrira-t-il plus tard. La ville se profile « haute sur le ciel, avec le cercle bleu de la Marmara fermant l'horizon ». Il la nomme l'incomparable encore dans sa décrépitude sans retour ; une formule qui contient déjà toute la mélancolie lotienne : aimer ce qui va disparaître, préférer le crépuscule à l'aurore.

Mais cette première vision n'est qu'un décor. L'essentiel se joue dans les ruelles secrètes du vieux Stamboul, là où il rencontre Hatice, une jeune Circassienne retenue dans un harem. Il l'immortalise sous le nom d'Aziyadé. Leur idylle, vécue dans la clandestinité et la peur du gendarme, devient la matrice de son premier roman, publié en 1879.

Dans ce récit d'amour impossible entre un officier anglais et une prisonnière dont les codes lui échappent, Loti invente un genre nouveau : le roman-journal, l'autobiographie travestie, le voyage intime déguisé en aventure exotique.

Huit séjours, une fidélité d'amant

Entre 1876 et 1913, Pierre Loti effectue 8 voyages sur les terres de l'Empire ottoman, dont 7 à Istanbul. Il y revient en 1880, 1900, 1903, 1905, 1910 et 1913. Chaque séjour est une plongée plus profonde dans l'âme de la ville. Il ne se contente pas de visiter les monuments que les touristes occidentaux admirent de loin ; il s'installe dans le faubourg d'Eyüp, apprend le turc, se fait passer pour un Ottoman. Il s'immerge dans la vie du peuple, dans ses « mille petits métiers », ses odeurs de café.

À LIRE - Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

En 1903, il photographie la ville avec une ferveur quasi ethnographique : plus de 500 clichés montrent la vie quotidienne des citadins, leurs gestes, leurs visages. Il dessine, croque, peint à l'aquarelle. Il ne veut pas seulement voir Istanbul ; il veut la retenir, la fixer contre l'oubli, comme un amant qui sait que sa bien-aimée est mortelle. La photographie, pour lui, n'est pas un art ; c'est un acte de survie.

La trilogie stambouliote : trois romans, trois âges de l'amour

Aziyadé (1879) ou l'ivresse de la découverte

Premier roman, premier cri d'amour. Aziyadé est le récit d'une passion vécue dans l'ombre d'un Orient encore intact. Entre volupté et mélancolie, Loti y célèbre l'amour interdit, la beauté furtive, la femme voilée comme métaphore de la cité elle-même. Le succès est immédiat. L'écrivain est né.

Fantôme d'Orient (1892) ou la mélancolie du retour

Plus de dix ans après les événements d'Aziyadé, Loti revient à Constantinople sur les traces de son amour disparu. Il cherche Aziyadé ; il ne la trouve pas. Bien sûr qu'il ne la trouve pas. Elle est devenue la poussière des ruelles, le reflet tremblant sur l'eau de la Corne d'Or. Ce retour est une exploration de la perte, une archéologie du cœur. Le récit oscille entre journal intime, enquête et élégie.

Les Désenchantées (1906) ou la voix des silencieuses

Avec ce roman, Loti franchit un seuil. Il donne la parole aux femmes des harems, à l'aube de la chute de l'Empire ottoman. Ces héroïnes prisonnières d'un destin tracé confient leurs rêves, leurs révoltes, leurs désespoirs. Loti, par ce geste, ne se contente pas de décrire l'Orient : il tente d'en faire entendre les voix les plus étouffées. Une audace qui lui vaudra des admirations, mais aussi des critiques.

Le défenseur d'une patrie de cœur : les combats de la plume

À partir des guerres balkaniques, l'amour de Loti pour la Turquie ne se confine plus à la littérature. Il s'engage, se déchaîne et se sacrifie. Dans des essais comme Turquie Agonisante (1913), La Mort de notre chère France en Orient (1920) et Suprêmes visions d'Orient (1921), il prend la défense des Turcs contre l'Europe entière.

Il dénonce l'hypocrisie des puissances occidentales, ces nations qui se partagent sans scrupule les dépouilles de l'Empire ottoman. Il exalte la résistance des « admirables défenseurs du sol héréditaire, Turcs ou Arabes, qui, surpris par la brusquerie de l'attaque et n'ayant qu'un armement d'une infériorité pitoyable, se font mitrailler quand même et massacrer comme des héros d'épopée ».

Dans son testament littéraire Suprêmes visions d'Orient, publié peu avant sa mort, il élève un chant du cygne pour un Orient agonisant : « Si j'avais encore mon activité de jadis, avec quel élan je serais allé me faire tuer dans les rangs des défenseurs de l'islam ! Mais si je n'en ai plus la force comme autrefois, au moins je suis fier de me dire que j'ai consacré les dernières lueurs de mon intelligence à soutenir le parti de la vérité ! »

Le café Pierre Loti, sur les hauteurs d’Eyüp à Istanbul, offre l’une des plus belles vues sur la Corne d’Or et les rives du Bosphore, dans un lieu qui entretient encore aujourd’hui la mémoire de l’écrivain français.
Le café Pierre Loti, sur les hauteurs d’Eyüp à Istanbul, offre l’une des plus belles vues sur la Corne d’Or et les rives du Bosphore, dans un lieu qui entretient encore aujourd’hui la mémoire de l’écrivain français. ActuaLitté.

Regard critique : l’Orient rêvé, l’Orient vécu

Il serait pourtant naïf de lire Loti sans un œil critique. L'avènement de la critique postcoloniale, et en particulier la redéfinition de l'orientalisme par Edward Saïd, a mis en lumière les limites de son regard. On l'a accusé d'être complice d'un processus néocolonialiste, d'avoir figé l'Orient dans une immobilité qui le privait de toute perspective de progrès et de modernité. Sa vision est sélective : il fréquente surtout la bonne société turque, ce qui explique sa surprise quand des femmes le contactent pour lui décrire leur condition réelle.

Pourtant, ce qui distingue Loti de tant d'autres voyageurs orientalistes, c'est la sincérité de son engagement et la profondeur de son immersion. Il ne se contente pas de regarder l'Orient : il y vit, il y souffre et il y aime. Et surtout, il le défend contre ses propres compatriotes. Comme le suggère une étude récente, le déguisement et l'impression d'intériorité culturelle qu'il génère peuvent subvertir les discours orientalistes fondés sur des polarités Moi-Autre.

Cette ambivalence - à la fois produit de son temps et voix singulière, héritier du regard colonial et pourfendeur de l'arrogance européenne - fait de lui une figure fascinante, irréductible aux catégories trop simples.

Le fantôme du Bosphore

Pierre Loti meurt le 10 juin 1923 à Hendaye, quelques mois avant la proclamation de la République turque. Il ne verra pas la métamorphose de l'Empire qu'il avait aimé en la nation moderne.

Mais sa fidélité à la Turquie, comme sa fascination pour Istanbul, n'avaient que faire des régimes politiques : elles relevaient d'un attachement plus profond, presque métaphysique, à une certaine idée de l'Orient : mélange de beauté, de mélancolie et de dignité.

À LIRE - La librairie d'Efy

Aujourd'hui, Istanbul garde la mémoire de cet officier français qui l'aima comme un amant, la défendit comme un frère et la chanta comme un poète. Dans les ruelles d'Eyüp, sur les rives du Bosphore, dans le brouhaha des quais, le fantôme de Pierre Loti veille. Il nous rappelle que la vraie découverte d'une ville n'est jamais affaire de regard, mais de cœur.

Crédits photo : à gauche, Pierre Loti en costume oriental, dans un portrait de la fin du XIXe siècle (domaine public), à droite, un café d’Istanbul portant son nom, témoignage de la mémoire toujours très présente de l’écrivain dans la ville (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

 
 
 

Par Auteur invité
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Aziyadé

Pierre Loti

Paru le 01/10/1989

284 pages

Flammarion

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Fantôme D'orient

Pierre Loti

Paru le 26/10/2023

64 pages

Les prairies numériques

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Les désenchantées

Pierre Loti

Paru le 01/03/2003

344 pages

Aubéron

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Turquie agonisante. Nouvelle édition

Pierre Loti

Paru le 26/02/2023

296 pages

Hachette/BnF

22,50 €

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Suprêmes visions d'Orient

Pierre Loti

Paru le 10/11/2010

260 pages

Bleu autour

14,00 €

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Lorsque Vivlio s’impose : l’exception culturelle tech à la française

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur Inoubliable. Cette semaine, au tour de David Dupré, le président exécutif, de se prêter au jeu.

25/11/2025, 09:42

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Les retours en enfance de Colette et Maurice Ravel

Maurice, on est là ! Crie notre guide dans la toute petite maison à Monfort-l’Amaury. Nous montons les quelques marches du perron, elle ouvre avec les clefs la porte de la maison de Maurice Ravel, qui avec sa forme géométriquement curieuse, comme l’a dit Manuel Rosenthal, fait penser à une tranche de Camembert mal taillée. 

25/11/2025, 07:40

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Armelle et Mirko enchantent : plongée magique dans cet univers

La rencontre entre Armelle, tortue paisible au museau curieux, et Mirko, luciole intrépide, s’est déclinée au fil de quatre albums poétiques. Chacun explore un pan différent de cette amitié singulière, avec un dessin lumineux qui joue des transparences et des éclats pastel. L’exposition qu'offre le festival BD Boum ne se contente pas d’accrocher des originaux : elle recompose un univers.

22/11/2025, 09:59

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Quand Carl Jung descendait dans ses propres ténèbres

Manuscrit médiéval au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Un Carl Jung en crise y confia visions, dialogues intérieurs, peintures et mythes, prélude à ses concepts les plus importants. Allons à la découverte de cet objet fascinant, où un homme tente de donner une forme à ce qui, sans elle, risquait de le posséder.

12/08/2026, 18:08

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Un devoir rendu suffit-il encore à prouver qu’on l’a écrit ?

Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?

 

10/08/2026, 07:30

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Et si la nouvelle censure culturelle était celle qu’on ne voit plus ?

Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.

08/08/2026, 13:36

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Des groupes anti-liberté d’expression identifiés et suivis par le renseignement

Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.

08/08/2026, 13:25

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Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France

Entre mars 2025 et mars 2026, le ministère de la Culture a recensé 76 incidents affectant les libertés de création, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Douze situations sont explicitement rattachées au livre : six pour « livre et lecture publique », six pour les librairies. Acquisitions sous pression, ouvrages détruits, rencontres déprogrammées, vitrines attaquées ou mesures de saisie : le premier bilan annuel montre surtout ce qui demeure difficile à compter. 

08/08/2026, 12:19

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Chère Élise : entre charge mentale et déclaration d'amour, l'art de réparer un seau

Depuis quelque temps, ma fille de 17 mois enrichit son répertoire. Après Il était un petit navire, Frère Jacques et Meunier, tu dors puis récemment Le Bon Roi Dagobert, voici Chère Élise. À cet âge, on écoute, on répète, on mime. Puis les adultes prêtent attention aux paroles. C’est généralement là que les ennuis commencent.

08/08/2026, 08:01

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Comment la souffrance a forgé le jeune Antonin Artaud

De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.

07/08/2026, 16:20

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Lunettes connectées : comment encore rester hors champ ?

En Australie, la commissaire à la vie privée Carly Kind s’interroge sur la nécessité de nouvelles règles face aux lunettes connectées. En France, la CNIL redoute déjà une surveillance mobile et presque invisible. Mais ces mêmes appareils peuvent accroître l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. De Robbe-Grillet à Samanta Schweblin, les livres posent alors la vraie question : peut-on encore choisir de rester hors champ ?

07/08/2026, 15:51

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Du papier au numérique, la révolution qui bouleverse le manga japonais

Le Weekly Shonen Jump, berceau de Dragon Ball, One Piece ou Naruto, est tombé à un plus bas historique depuis 1971 : son tirage moyen n’était plus que de 985.000 exemplaires entre avril et juin 2026. C’est la première fois en 55 ans que la revue repasse sous le seuil symbolique du million d’exemplaires. Plus qu’un simple mauvais chiffre, ce recul illustre l’effacement progressif d’un modèle longtemps central au Japon : celui du grand magazine imprimé de prépublication.

07/08/2026, 15:45

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L’AFDAS suspend les formations pour artistes-auteurs centrées sur l’IA

L’AFDAS a instauré un moratoire sur le financement des formations principalement consacrées à l’intelligence artificielle générative. Limitée au fonds de formation des artistes-auteurs, la mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026. Les enseignements professionnels dans lesquels ces outils n’interviennent qu’à titre secondaire restent éligibles.

06/08/2026, 10:06

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À Ceuta, 72 000 migrants et des vies laissées hors compte

À Ceuta, Madrid estime que 72 000 personnes ont franchi la frontière et que 70 000 sont reparties ou ont été reconduites. Le bilan humain reste disputé, tandis qu’environ un millier de mineurs non accompagnés demeurent dans l’enclave et que des familles cherchent leurs proches. Sept récits, romans, albums et essais rouvrent ce que les mots « flux », « retour » et « sécurisation » voudraient déjà refermer.

05/08/2026, 17:34

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“Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus“

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

04/08/2026, 15:33

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Lipœdème : “Aucun régime ni aucun sport ne le fera disparaître“

Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.

04/08/2026, 14:59

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“Un réseau de librairies plus fort et plus moderne” : l’ambition de l’ALIM au Maroc

Hassan El Kamoun est partout. Il porte la voix des libraires du Maroc et celle de l’ALIM. On le voit sur le terrain, dans son pays, mais aussi en France, en Belgique ou aux Émirats arabes unis, inlassablement mobiliser, convaincre et attirer l’attention sur les enjeux de la librairie. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/08/2026, 16:07

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Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ? 

03/08/2026, 12:11

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Splendeur et misère de Donald Trump, raconté en huit livres

À 80 ans, Donald Trump a transformé la pelouse de la Maison-Blanche en arène. Pour retracer l’héritier, le promoteur, la vedette, le candidat, le président défait, le condamné puis le revenant, nous avons retenu huit œuvres qui composent une biographie oblique. Romans, manga, théâtre, tragédie et philosophie mettent au jour les mécanismes d’une ascension que les chutes n’ont jamais interrompue.

03/08/2026, 11:13

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Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes”

Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».

03/08/2026, 09:29

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Comptine Le Bon Roi Dagobert : une histoire d'organisation et de management toxique

Alors que ma progéniture jubile d'avoir en boucle l'histoire d'une culotte mise à l'envers, j'endure le supplice du pal, version musicale. Elle rit d'une distraction, quand son père est effrayé par ce monarque prompt à dépouiller qui vole à son secours. Au fil de 24 couplets, « le bon saint Éloi » perdra ses vêtements, son argent, ses cheveux, sa dignité – et sa vie ne tient qu'à un fil. Que les enfants s'égosillent, fort bien : l'inspection du travail a du pain sur la planche

01/08/2026, 08:41

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Quand les États tournent le dos à la justice mondiale : la crise du CPI

Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Venezuela et le Tchad ont annoncé ou engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, tandis que son procureur Karim Khan vient d’être destitué. Les procédures ouvertes ne s’éteignent pas, mais leur exécution dépend des États. De Philippe Claudel à Svetlana Alexievitch, huit livres rappellent ce que cette fragilisation menace : des preuves, des voix et des noms.

31/07/2026, 09:30

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“L'emprise est invisible. Elle ne fait pas de bruit.”

Comment comprendre les mécanismes invisibles de l'emprise. « Pourquoi est-ce que tu ne pars pas ? » C'est probablement la question que l'on pose le plus souvent aux personnes sous emprise. Et pourtant… c'est peut-être la plus mauvaise. Christel Bringia publie aux Editions Jacques Grancher L'Emprise, où elle tente d'expliquer cet enfer.

28/07/2026, 10:58

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Oser Joyce : deux années avec Ulysse

Pendant deux ans à plein temps, Michel et Michela Gribinski ont vécu au rythme de Leopold Bloom, traversé six fois Dublin et remis chaque phrase sur le métier. De cette immersion naît une nouvelle traduction d’Ulysse, guidée par un pari : retrouver, sous le monument à la réputation si intimidante, le roman, ses corps, ses voix, son burlesque et sa mélancolie.

27/07/2026, 18:22

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#balancetonediteur VS #balancetonauteur : le monde littéraire à contre-pied

Aujourd'hui, il est tendance de balancer par des #. L'un des derniers en date est #balancetonediteur. Par des auteurices souvent en mal de reconnaissance.  Certes, l'industrie du livre n’est pas parfaite, mais à quand le délectable #balancetonauteur ? Allons-y donc et pas vraiment, gaiement. Par Auguste Feydeau, éditeur.

25/07/2026, 20:08

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Frère Jacques, Meunier tu dors : quand dormir devient une faute professionnelle

Un jeune parent finit toujours par découvrir qu’une chanson peut être répétée sans limitation légale. Trois syllabes suffisent pour transformer le foyer en résidence artistique. Après Il était un petit navire, ma progéniture a logiquement partagé les déboires de Frère Jacques et Meunier, tu dors. Deux œuvres courtes, mais répétitives. Et répétées. Encore. Et encore. Jusqu'à se souhaiter des crises de narcolepsie...

25/07/2026, 08:30

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“Le collectif doit primer sur l’ego” : la SAIF invente un prix contre la logique des prix

Comment récompenser des artistes sans renforcer la compétition qui structure déjà leur secteur ? Avec le Prix La SAIF x Ce qui nous lie, Églantine de Boissieu assume ce paradoxe : distinguer un collectif, non pour couronner une œuvre ou une carrière, mais pour lui offrir trois jours durant lesquels il pourra cesser de produire. Une manière de traiter le temps, le repos et les relations de travail comme des ressources politiques.

24/07/2026, 16:16

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“Monsieur le ministre, nous demandons un moratoire sur la fusion Abes-Amue”

Parlant d'abord de « convergence », le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a confirmé la fusion à venir de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) et de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue). Un projet qui suscite questionnements et inquiétudes : l'intersyndicale Abes interpelle, dans une lettre ouverte reproduite ci-dessous, Philippe Baptiste, ministre de l'ESRE.

24/07/2026, 10:49

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“Quand un artiste affirme que son œuvre n’est pas politique, c’est déjà politique”

Marraine de la première édition du Prix La SAIF x Ce qui nous lie, l’autrice et illustratrice Cy défend une création indissociable des luttes collectives. Remise le 13 septembre, pendant le festival Les Muses, cette nouvelle récompense ne distingue pas une œuvre : elle offre à un collectif engagé trois jours pour se retrouver, réfléchir et reprendre son souffle.

22/07/2026, 15:51

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Défaillance de Makassar : la “vulnérabilité croissante” de l'édition indépendante

La situation économique du distributeur-diffuseur Makassar, partenaire d'un grand nombre de maisons d'édition indépendantes, met en danger un grand nombre de structures, qui ne recevront pas de paiement pour des ouvrages vendus. Dans une tribune, le Syndicat de l'édition alternative appelle les pouvoirs publics à agir rapidement pour préserver la bibliodiversité, par la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel.

22/07/2026, 09:29

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Celle qui sait : 12 000 livres imprimés, 3067 vendus… mais une rupture de stock ?

À peine paru, déjà en rupture ? Le thriller Celle qui sait, de Riley Sager, aurait donc provoqué une razzia, à en croire son éditeur, Verso, un label du Seuil. Fort d’un premier tirage de 12.000 petits pains, le roman, traduit par Dominique Haas, comptabilisait 3067 ventes au 12 juillet, d’après les données GfK communiquées par la maison. Mais alors, où sont les quelque 9000 autres volumes ? Petit exercice de mathématiques à l’usage des nostalgiques du cahier de vacances.

21/07/2026, 16:53

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“La littérature est un sport-business : bienvenue dans le mercato le plus opaque du monde”

Et si l’édition fonctionnait comme un jeu de management sportif ? Charles Garatynski compare la sélection des manuscrits au « scouting » footballistique : des milliers de candidats, quelques signatures, des filtres de plus en plus rapides et, souvent, aucun retour.

20/07/2026, 18:11

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La comptine “Il était un petit navire” : autopsie d’un cannibalisme parfaitement évitable

Mon enfant adore Il était un petit navire. Moi aussi, à son âge, j’étais censé apprécier cette histoire maritime pleine d’entrain, dans laquelle un équipage mal préparé envisage de manger un mousse avant même d’avoir vérifié s’il restait une boîte de sardines. Devenu père, me voici contraint de rouvrir le dossier. Et les conclusions sont toujours aussi accablantes. Bande de buses de marins d'eau de baignoire...

18/07/2026, 15:04

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La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.

17/07/2026, 17:27

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Réduire la lecture à un plaisir ? C'est avant tout “un instrument de liberté”

À force de vouloir sauver la lecture, on finit parfois par l’enfermer dans deux cases : le divertissement agréable ou l’effort salutaire. Dans une tribune publiée par Libération, l’avocat et éditeur Jean-Claude Zylberstein déplace le débat. Les livres lui ont permis de franchir des frontières sociales, professionnelles et intellectuelles. Le plaisir ouvre l’ouvrage ; l’émancipation commence parfois à la page suivante.

16/07/2026, 15:07

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Renaud Lefebvre (SNE) : “Les opérateurs d'IA sont en infraction permanente”

L'année 2026 n'est pas de tout repos pour l'industrie de l'édition, confrontée à un repli des ventes et à un recul apparent des pratiques de lecture. Parallèlement, la situation budgétaire de l'État entraine une contraction des soutiens publics, tandis que de puissants acteurs technologiques prennent leurs aises, afin de développer des outils d'intelligence artificielle... Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l'édition (SNE), est revenu pour ActuaLitté sur quelques sujets de préoccupation.

16/07/2026, 11:19

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Antiquité : ce que les Anciens avaient compris bien avant Internet et l’IA

Pourquoi l’Antiquité continue-t-elle de nous fasciner ? La question mérite d’être posée car nous savons aujourd’hui que les sociétés antiques étaient loin d’être parfaites. Elles connaissaient les guerres, les inégalités, l’esclavage, les luttes de pouvoir et les violences politiques. Pourtant, plus de deux mille ans après leur disparition, elles continuent d’habiter notre imaginaire collectif. Léa Varachaud publie aux éditions Grancher un essai sur ces rites et ce qu'ils nous apporteraient aujourd'hui encore.

15/07/2026, 15:12

ActuaLitté

On a regardé Au fil des années : Prime Video remet l’amour d’été à flot

Prime Video replonge dans les amours d’été avec Au fil des années, adaptation de Tous nos étés, le phénomène de Carley Fortune. Entre deux temporalités, un lac canadien et 10 ans de non-dits, Percy et Sam rejouent la romance de la seconde chance. Fidèle au cœur du roman mais plus libre avec ses personnages secondaires, la série séduit malgré quelques longueurs et des dialogues parfois trop appuyés. Le charme, lui, demeure jusqu’au dernier épisode.

15/07/2026, 11:50

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Yon : la BD de Camille Broutin qui fait dialoguer manga et science-fiction

Noure, libraire au Renard doré, dans le 5e arrondissement de Paris, défend Yon, de Camille Broutin, publié chez Dargaud. Entre manga, science-fiction et récit de survie, elle voit dans ce premier tome une œuvre graphique très maîtrisée, portée par des adolescentes qui existent pour elles-mêmes et par une narration assez ouverte pour accueillir de nombreux lecteurs.

14/07/2026, 15:49

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Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin” Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort
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