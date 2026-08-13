C’est un roman de dépossession complet

Au terme de sa lecture de Mon corps donné pour vous, Sarah ne retient d’abord ni un argument, ni une date, ni même le procès qui a fait de Carrie Buck un cas historique. Elle voit une table d’opération. Une jeune femme qui ne comprend pas pleinement ce qu’elle fait là, des médecins froids, et une décision devenue geste irréversible.

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« Elle met du temps à venir et quand elle vient, même si on a été plus ou moins préparés, on n’est pas prêts. On n’est pas prêts à la lire », confie la libraire. Ce passage, dit-elle, est celui qui lui est resté — et celui qu’elle a eu le plus de mal à traverser.

C’est par cette violence concrète que le roman de Marouane Essadek rejoint, pour elle, l’histoire collective. Carrie Buck, rappelle Sarah, est une jeune femme pauvre de Virginie, enceinte à 17 ans « dans des circonstances extrêmement dramatiques ». Elle sera la première femme légalement stérilisée dans cet État, en 1927, au nom de ce que l’époque appelle la « faiblesse d’esprit ».

Derrière un destin individuel, tout un système

Se déroule en effet une pensée eugéniste et raciste qui transforme des personnes pauvres, isolées ou marginalisées en objets d’expertise, puis en boucs émissaires. Devant l’opération, toute la théorie se resserre soudain sur un corps. Sarah rappelle que cette logique a, selon les chiffres évoqués dans l’entretien, touché « pratiquement 70 000 personnes » — une ampleur qu’elle juge absolument colossale. « C’est la froideur des médecins », résume-t-elle. Et la sidération demeure : « Waouh, ça a existé, en fait. »

Mais Mon corps donné pour vous ne se réduit pas, dans sa lecture, à la reconstitution d’une machine judiciaire et scientifique. La force du texte tient précisément à ce qu’il tente de rendre à Carrie ce dont elle a été privée : une continuité, une intériorité, une place. Les traces sont dispersées — dossiers, témoignages indirects, documents administratifs — et Sarah insiste sur le travail de recoupement qui permet au romancier de « mettre du liant ».

À ses yeux, Carrie a été dépossédée très tôt : séparée de sa mère Emma, placée dans un foyer où elle fait la domestique, puis enceinte après un viol attribué dans l’entretien à son demi-frère. Sa parole n’est pas entendue. Plus tard viennent les médecins, les tests de QI, l’« âge mental », et la qualification de « faible d’esprit ».

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À cette succession de classements, le roman oppose une autre possibilité : considérer Carrie comme une personne. Sarah relève notamment son attachement persistant à sa mère et à sa fille, dont elle est séparée. Là où une idéologie prétendait que les « faibles d’esprit » seraient incapables d’aimer, le récit reconstruit au contraire une vie affective. « Il lui redonne sa voix au chapitre », dit la libraire. Une voix nécessairement limitée par les archives et par ce que l’histoire a détruit, mais une voix tout de même — ou, au minimum, une présence.

Un titre cruel

Sarah le lit comme le résumé d’une dépossession : Carrie est envoyée dans un train « comme un colis » ; son corps est successivement soumis à la violence sexuelle, à l’examen scientifique et à la stérilisation. « C’est un roman de dépossession complet », affirme-t-elle. Le mot « donné » devient presque une antiphrase : « Ce n’est pas un don. C’est une possession, c’est un vol. » L’ironie, ajoute-t-elle, permet au texte de prendre de la distance tout en faisant apparaître la monstruosité du dispositif.

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Cette tension traverse aussi la forme. Sarah situe le livre « à la frontière du roman et du récit ». D’un côté, elle souligne l’ampleur du matériau documentaire : « Tout est vrai, tout est sourcé, tout est issu d’archives. » De l’autre, elle voit un travail romanesque dans la construction des personnages, leur épaisseur psychologique, la continuité rendue à une existence qui, dans les dossiers, apparaît par fragments. Le livre ne détourne donc pas du réel ; il y ramène avec insistance.

C’est d’ailleurs ainsi que Sarah le défendrait en librairie. Pas comme une lecture d’évasion — elle le dit sans détour — mais comme un texte pour les lecteurs de littérature du réel, d’œuvres nourries d’archives, de récits engagés et réflexifs. « C’est au contraire un texte qui va vous ramener très très fort à l’histoire et au réel. » À l’issue de l’échange, cette phrase semble contenir l’essentiel : faire revenir le lecteur vers une histoire que l’on pourrait croire lointaine, et rappeler qu’avant le dossier, le diagnostic ou la théorie, il y avait une femme.

Crédits photo : Sarah Bio

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Par Inès Lefoulon

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