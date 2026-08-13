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Des livres ou des ballons ? Au Québec, le budget scolaire fait polémique

Le Québec ne supprime pas 38 millions $ pour les écoles, mais retire la garantie qu’ils serviront aux livres. Désormais fondue dans une enveloppe globale, cette somme pourra financer d’autres priorités. À l’approche des élections provinciales, libraires, éditeurs et anciens ministres réclament le retour d’un financement sanctuarisé.

Le 13/08/2026 à 14:22 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

13/08/2026 à 14:22

Hocine Bouhadjera

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Les nouvelles règles transmises aux centres de services scolaires (CSS), qui administrent les établissements publics d’un territoire, pour l’année 2026-2027, intègrent les sommes jusque-là réservées aux livres dans une enveloppe globale d’environ 288 millions $ canadiens (179,5 millions € environ).

Celle-ci pourra financer aussi bien les collections des bibliothèques scolaires que des activités sportives, des projets pédagogiques, des activités parascolaires, des sorties éducatives ou encore des projets culturels, scientifiques et artistiques. Le ministère québécois de l’Éducation le confirme : pour l’année scolaire 2026-2027, les sommes jusque-là réservées à certains usages pourront être dépensées plus librement par les établissements. Seule l’aide alimentaire conserve un budget protégé.

Pour le milieu du livre, la différence est grande : rien ne garantit désormais que les 38 millions $ seront effectivement dépensés en livres. La réforme est portée par Sonia LeBel, ministre de l’Éducation du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ),  formation autonomiste de centre droit au pouvoir, conduite depuis avril par Christine Fréchette.

Des livres pour les bibliothèques et les classes

La mesure concernée, connue jusqu’ici sous le numéro 15103, servait au développement des bibliothèques scolaires et des coins lecture. L’allocation reposait notamment sur les effectifs scolaires et comprenait aussi un montant calculé par enseignant titulaire au préscolaire et au primaire. 

Cette architecture comportait notamment un soutien d’environ 300 $ par enseignant pour acheter des livres destinés à la classe. Pour les collections des bibliothèques, le financement fonctionnait par ailleurs avec une participation des CSS : le ministère assumait les deux tiers du coût tandis que le réseau scolaire devait fournir le dernier tiers.

La disparition de cette mécanique dédiée nourrit une autre inquiétude : lorsqu’un CSS n’est plus tenu de consacrer sa part au livre, rien ne l’empêche de privilégier une dépense ne nécessitant pas cette contribution supplémentaire. 

Cette modification ne fait en revanche pas disparaître la législation québécoise qui encadre les achats institutionnels. Les écoles, centres de services scolaires et autres organismes concernés restent soumis aux règles d’acquisition auprès des librairies agréées, avec notamment l’obligation de répartir leurs achats entre au moins trois librairies agréées de leur région. Autrement dit, la loi continue de protéger le circuit d’achat du livre, elle ne garantit pas le volume de livres qui sera acheté.

L’Association des libraires du Québec (ALQ) avait précisément demandé, dès les consultations prébudgétaires de février, le maintien intégral de la mesure 15103, son indexation et la garantie que les sommes destinées aux enseignants demeurent consacrées aux livres. 

Un avertissement lancé avant même la décision

En avril, plusieurs organisations du livre et de l’éducation alertaient déjà sur la perspective d’une fusion des enveloppes. Libraires, éditeurs, écrivains, distributeurs, coopératives scolaires et spécialistes des bibliothèques demandaient alors au gouvernement de maintenir des budgets « protégés et traçables » pour les acquisitions. Une pétition déposée à l’Assemblée nationale a ensuite recueilli plus de 17.000 signatures.

La contestation avait déjà gagné le terrain politique au printemps. En mai, Gabriel Nadeau-Dubois, député de Québec solidaire, formation de gauche souverainiste, avait dénoncé le risque de voir les écoles réduire leurs achats de livres. Le Parti libéral du Québec (PLQ), formation fédéraliste de centre et principale force d’opposition, avait lui aussi demandé à Sonia LeBel de préserver une enveloppe protégée.

Le gouvernement défend au contraire une logique d’autonomie locale. Interrogé par La Presse Canadienne, le cabinet de Sonia LeBel estime que les centres de services scolaires doivent pouvoir utiliser les crédits en fonction des besoins propres à leur territoire, plutôt que de voir certaines sommes automatiquement réservées à un usage précis. Québec dit ainsi vouloir fixer des objectifs au réseau scolaire tout en lui laissant davantage de latitude sur les moyens. 

Le contraste n’en est pas moins notable avec le discours tenu quelques semaines auparavant. Début juin, Québec annonçait 24,1 millions $ sur trois ans, présentée comme devant permettre le renouvellement des bibliothèques des écoles secondaires, avec l’objectif affiché de rendre disponibles plus d’un million de nouveaux livres. Sonia LeBel déclarait alors que « la lecture est à la base de la réussite éducative ». 

En somme, le gouvernement affirme vouloir accroître l’accès aux livres tout en supprimant, dans son fonctionnement budgétaire général, la garantie que certaines sommes leur resteront exclusivement destinées.

Les librairies redoutent un effet immédiat

Les achats institutionnels constituent une part importante de l’économie du livre québécoise. Selon l’ALQ, les ventes aux écoles représentent en moyenne 36 % du chiffre d’affaires des librairies, tandis que près d’une librairie sur quatre se considère déjà dans une situation financière fragile. D’après le Bilan Gaspard 2025 de la Banque de titres de langue française, les ventes en nombre d’exemplaires aux collectivités - écoles et bibliothèques - ont reculé de 9,6 % en 2025. L’édition jeunesse a, elle, baissé de 10 %. 

Un précédent historique inquiète également la profession. L’Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française rappelle que le financement destiné au développement des collections existe depuis 2005 et a généralement bénéficié d’une protection budgétaire. Chaque fois que celle-ci a été levée, affirme l’organisation, les acquisitions ont nettement diminué. 

ActuaLitté avait déjà documenté une séquence comparable en 2014, lorsque les commissions scolaires n’avaient plus été tenues de consacrer 7 $ par élève à l’achat de livres. L’UNEQ redoutait alors de voir fondre une enveloppe annuelle d’environ 15 millions $. L’année suivante, le risque de voir ces crédits réaffectés à d’autres dépenses restait au centre des préoccupations. 

La bataille intervient surtout dans un contexte où les indicateurs de lecture sont loin d’être rassurants. Selon les données du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes, reprises par la Fondation pour l’alphabétisation, 47 % des Québécois de 16 à 24 ans se situent sous le niveau 3 de littératie, considéré comme le niveau souhaité. Pour l’ensemble des 16-65 ans, la proportion atteint 52 %. 

Le 12 août devenu une tribune

Le dossier s’est naturellement invité dans la journée « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! », créée en 2014 par les auteurs Amélie Dubé et Patrice Cazeault. Devenue un rendez-vous majeur des librairies de la province, l’initiative vise chaque été à concentrer l’attention du public sur la production éditoriale québécoise. 

Cette année, l’ALQ a profité de la journée pour replacer le financement des livres scolaires au centre du débat. Des centaines de librairies indépendantes ont distribué des signets rappelant que le livre à l’école ne devait pas devenir une dépense discrétionnaire. L’association demande désormais au parti qui formera le prochain gouvernement de rétablir une enveloppe réservée.

La contestation a également reçu le soutien de huit anciens ministres québécois de la Culture, des Communications ou de l’Éducation : Luc Fortin, Louise Beaudoin, Agnès Maltais, Line Beauchamp, Michelle Courchesne, Christine St-Pierre, Maka Kotto et Hélène David. Dans une lettre rendue publique le 12 août et relayée par La Presse Canadienne, ils mettent en garde contre les conséquences éducatives mais aussi civiques d’un recul de la lecture, présentée comme un espace de réflexion et de construction d’un langage commun.

À LIRE - Budget du Québec 2026-2027 : le livre, l’école et les bibliothèques sortent gagnants

Le dossier prend dès lors une dimension électorale. Les prochaines élections générales provinciales sont prévues le 5 octobre 2026, avec un déclenchement attendu le 29 août. Le PLQ avait déjà annoncé vouloir faire de la lecture une « priorité nationale » et proposer la remise annuelle d’un livre jeunesse québécois en français à chaque élève du primaire. 

Crédits photo : CC0

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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24/04/2026, 18:24

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Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS

Une erreur dans un sujet du concours de l’École normale supérieure interroge : le nom de l’écrivain d’origine libanaise Wajdi Mouawad, mal retranscrit dans l’énoncé, met en cause les conditions de relecture et la rigueur attendue dans un cadre aussi exigeant, tout en soulevant la question des ressorts d’une telle négligence.

21/04/2026, 16:20

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À Bologne, le monde du livre alerte sur l’urgence de faire lire les jeunes

Au coeur de la foire du livre de Bologne, consacrée à la littérature jeunesse, se déroulait ce 13 avril une conférence professionnelle de haut vol. Au menu : présenter et encourager la diffusion des meilleures pratiques mondiales en matière de promotion de la lecture et interroger le rôle des politiques européennes et internationales. Au terme de cette rencontre, un appel commun a été diffusé, pour prolonger le plaisir. 

 

14/04/2026, 10:40

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Un nouvel outil d'analyse, pour mieux lutter contre l'illettrisme

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) met à disposition, sur son site internet, un nouvel outil d'analyse et de lutte contre l'illettrisme, à travers 100 fiches départementales. Ces dernières synthétisent plusieurs données et facteurs sur chaque territoire, avec une précision qui s'étend jusqu'aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

13/04/2026, 11:26

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Un éditeur américain mise sur l’IA pour changer ses livres en dessins animés

HarperCollins signe avec Toonstar un accord qui dépasse la simple adaptation audiovisuelle. En partant de Friendship List, l’éditeur américain teste une chaîne complète de valorisation : livres transformés en séries animées courtes, diffusion numérique directe, puis prolongement en roman graphique. L’intelligence artificielle n’y sert pas d’ornement : elle réduit les délais et change la cadence d’exploitation des catalogues.

08/04/2026, 16:16

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Orthographe : une règle… ou un pouvoir ?

Norme, outil de distinction sociale, terrain de crispations collectives : la langue concentre des enjeux qui dépassent largement son usage quotidien. Derrière les règles, se dessine aussi une manière de classer, de juger et de se situer - une mécanique discrète, mais sans cesse bousculée par celles et ceux qui la font vivre, lui donnent un présent et un avenir.

03/04/2026, 18:05

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En Allemagne, les livres pour enfants “anti-écrans” gagnent du terrain

À mesure que l’usage des écrans s’installe dès les premières années, l’édition jeunesse allemande formalise une réponse éditoriale structurée. Entre inquiétudes parentales, recommandations publiques et stratégies de catalogue, une offre de livres dédiée à la gestion du numérique émerge. Sans constituer encore un marché massif, elle révèle un déplacement significatif : le livre devient un outil de régulation des pratiques numériques familiales.

01/04/2026, 10:03

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Pourquoi l’Afrique est devenue le cœur de la francophonie

Avec près de 396 millions de locuteurs, le français devient la quatrième langue la plus parlée au monde, derrière l’anglais, le mandarin et l’espagnol, mais devant l’arabe standard. Ils étaient estimés à 220 millions en 2010. Le rapport confirme un basculement majeur : la francophonie est désormais largement portée par le continent africain.

19/03/2026, 16:27

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Livre audio : une nouvelle formation pour les futurs éditeurs

Face à la montée en puissance du livre audio, l’Asfored et la SAE Institute France ont mis en place une collaboration pédagogique destinée à former des professionnels capables de concevoir des contenus éditoriaux pensés pour l’écoute.

13/03/2026, 17:51

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En prison, une formation inédite aux métiers de libraire

L’École de la Librairie, référence nationale dans la formation aux métiers du livre, lance un dispositif inédit : une formation qualifiante en librairie destinée aux personnes détenues. Le projet est mené en collaboration avec l’Agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle (ATIGIP) du ministère de la Justice, avec le soutien de la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris et du ministère de la Culture.

25/02/2026, 18:22

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Lire avant de savoir lire : comment naît le rapport au livre dès la petite enfance ?

On imagine souvent que l'apprentissage de la lecture commence sur les bancs de l'école, avec l'alphabet et les premières syllabes. Pourtant, l'histoire d'amour entre un enfant et les livres débute bien plus tôt, souvent dès les premiers mois de vie.

02/02/2026, 17:22

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Langue arabe, librairie, transmission : la fin d’un lieu unique à Marseille

À Marseille, une aventure culturelle de long cours arrive à son terme. Portée pendant plusieurs décennies par Victoria Yaghmour-Roger, elle s’est construite autour de l’enseignement de la langue arabe, d’actions culturelles et d’une librairie spécialisée, fragilisée depuis plusieurs années par des difficultés matérielles et immobilières. Entre ancrage local et ouverture sur le monde arabe, ce travail patient touche aujourd’hui à sa fin, laissant en suspens la question de la transmission.

23/01/2026, 18:33

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Vivre entre les langues : Antoine Compagnon interroge notre rapport aux mots

Dans le cadre des conférences publiques organisées par l’Institut de France, Antoine Compagnon proposera, de février à juin 2026, un cycle intitulé Vivre entre les langues. Huit conférences, données à l’auditorium André et Liliane Bettencourt, réuniront plusieurs membres de l’Académie française autour d’une question centrale : notre rapport intime, culturel et intellectuel aux langues.

21/01/2026, 16:24

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Le Collège de France ouvre une chaire d’histoire de la pensée indienne

Le Collège de France annonce la leçon inaugurale d’Isabelle Ratié, philosophe spécialiste de la pensée indienne et titulaire de la chaire Histoire des systèmes de pensée de l’Inde. Cette leçon se tiendra le jeudi 29 janvier 2026 à 18 heures, au Collège de France. Elle portera sur l’histoire et les enjeux de la philosophie indienne, souvent méconnue ou réduite à une lecture religieuse dans les traditions intellectuelles européennes.

19/01/2026, 13:20

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Le 10 mars, la France lit : le Quart d’heure de lecture revient partout dans le pays

Le Centre national du livre invite une nouvelle fois le public à s’accorder un moment de pause. Le 10 mars 2026, partout en France, particuliers, écoles, structures culturelles, entreprises ou administrations sont conviés à participer au Quart d’heure de lecture national. Quinze minutes, pas plus (ou davantage pour ceux qui se laisseront emporter), pour redécouvrir le plaisir simple d’ouvrir un livre.

 

04/12/2025, 18:13

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Annulation d’un colloque sur la Palestine : 300 universitaires dénoncent une "ère de censure"

Dans une tribune publiée dans Le Monde, un collectif de plus de 300 universitaires dénonce une « atteinte sans précédent à la liberté académique ». 

12/11/2025, 16:33

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Formation FLE en entreprise : un levier pour la diversité de vos équipes

Face à des enjeux croissants de compétitivité, la formation professionnelle s’impose comme un levier essentiel pour les entreprises. C'est aussi le cas pour les salariés qui doivent chercher à multiplier leurs compétences, que ce soit en langue ou en informatique. L'agilité devient une obligation pour tous. 

 

12/11/2025, 09:23

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Mélissa Da Costa devient ambassadrice de l’UNICEF France

L’écrivaine Mélissa Da Costa a été nommée ambassadrice de l’UNICEF France. Cette désignation officialise plusieurs années de collaboration entre l’autrice et l’organisation, autour d’initiatives en faveur des droits de l’enfant, en France et à l’étranger.

06/11/2025, 11:32

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Ils aimaient lire et rêver : l’IBBY honore les enfants et les bibliothèques de Gaza

L’arrêt des combats dans la bande de Gaza est accueilli avec soulagement, mais il reste d’une fragilité extrême. Au moment où l’Union internationale pour les livres de jeunesse (IBBY) rappelle que « les frappes sporadiques d’Israël continuent ». À ce titre, une nouvelle série de bombardements a coûté la vie à plus de 100 civils, dont environ 35 enfants, selon la défense civile palestinienne, dans la nuit de ce 28 octobre. 

29/10/2025, 11:17

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Un programme de mentorat tourné vers la diversité

La Charte et Diveka sont heureuses d'annoncer le lancement d’un programme de mentorat pour les auteur·ices issu·es d’un groupe minorisé sous-représenté dans le monde de l’édition et portant le projet de publication d’un premier roman jeunesse. L’objectif est clair : faire émerger de nouvelles voix et contribuer à une littérature plus juste, plus riche et plus représentative.

22/10/2025, 15:10

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Langues régionales en danger : le Sénat parle d’une disparition “imminente”

Quatre ans après l’adoption de la loi Molac, le Sénat tire la sonnette d’alarme. Dans un rapport dense, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport souligne que les langues régionales de France sont aujourd’hui au bord de l’extinction. Sans un sursaut politique et sociétal majeur, elles pourraient disparaître d’ici une ou deux générations...

15/10/2025, 18:24

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Un nouveau directeur à l’UNESCO : une victoire écrasante mais critiquée

Lundi 6 octobre 2025, lors du vote du Conseil exécutif de l’UNESCO, Khaled El-Enany a été élu directeur général de l’organisation par 55 voix contre 2 pour son adversaire congolais, Firmin Edouard Matoko. Il succédera à Audrey Azoulay, pour un mandat de quatre ans. Son élection sera soumise à l’approbation des 193 États membres lors de la Conférence générale de l’UNESCO en novembre à Samarcande.

08/10/2025, 18:12

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Colloque sur les juifs de France : cinq chercheurs boycottent l’événement

Pour la première fois depuis sa création en 1998, le musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (mahJ) est confronté à un boycott académique, assure l'institution. Cinq chercheurs français ont annulé leur participation au colloque « Les histoires juives de Paris », prévu les 15 et 16 septembre 2025, invoquant la guerre à Gaza et la collaboration avec des universitaires israéliens.

11/09/2025, 12:35

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Quand l’agenda devient un outil culturel pour les enseignants

Les Éditions Maison des Langues et la Maison des langues proposent une nouvelle édition de leurs Carnets de bord 2025-2026, véritables compagnons de route pour les enseignants. Conçus comme des agendas enrichis, ces volumes rassemblent non seulement les outils pratiques indispensables à l’organisation de l’année, mais aussi des contenus culturels adaptés à chaque discipline. 

26/08/2025, 14:34

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1016 jeunes interrogés sur la pratique d’écriture en 2025

Le Labo des histoires, association nationale d’intérêt général créée en 2011 et dédiée à la démocratisation de l’écriture chez les moins de vingt-cinq ans, a publié en 2025 sa première grande étude d’impact. Son objectif : mesurer les effets concrets de la pratique de l’écriture créative dans le cadre des ateliers proposés par la structure.

25/08/2025, 17:25

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Pourquoi les étudiants préfèrent encore le livre papier au numérique

On les croyait déjà vintage, mais ils tiennent bon. La lecture sur papier et l'écriture manuscrite restent des outils d’apprentissage privilégiés des étudiants, malgré la concurrence du numérique. Et ça, ce n'est pas une rédaction littéraire qui le confirme, mais bien une étude menée par les linguistes Naomi S. Baron et Anne Mangen, professeures universitaires.

20/08/2025, 17:11

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Les femmes lisent presque deux fois plus que les hommes au Québec

En 2024, plus de huit Québécois sur dix ont lu au moins un livre, imprimé ou numérique, pendant leur temps libre. L’enquête de l’Institut de la statistique du Québec dresse un portrait détaillé des habitudes de lecture et d’écoute de livres : les écarts restent marqués entre générations, femmes et hommes, diplômés et non-diplômés, tandis que l'essor de nouvelles pratiques chez les plus jeunes se poursuit.

12/08/2025, 14:32

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La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour

Imaginez une bibliothèque où chaque ouvrage est un allié précieux pour enseigner le français. Ce rêve de nombreux enseignants vient de prendre forme concrète. Baptisé La Bibliothèque idéale des professeurs de français, ce projet réunit « les ouvrages incontournables pour enseigner le français langue étrangère » en un seul guide pratique.

07/08/2025, 12:54

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Comment et où se former aux métiers du livre ?

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) publie, depuis plusieurs années, un répertoire des formations aux métiers du livre, régulièrement mis à jour. L'édition 2025 est disponible : elle expose, région par région, les offres de formation, classées par niveau de diplôme.

23/07/2025, 09:43

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Rédaction d’un mémoire : une pratique qui se métamorphose

Longtemps perçu comme le couronnement d’un cursus universitaire, le mémoire incarne encore aujourd’hui une étape symbolique dans le parcours de l’étudiant. Pourtant, les conditions de sa rédaction, les ressources mobilisées, la temporalité de son élaboration et même sa finalité, connaissent de profonds bouleversements. Le numérique, en particulier, redessine les contours de cet exercice académique exigeant.

07/07/2025, 16:24

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