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Des livres ou des ballons ? Au Québec, le budget scolaire fait polémique

Le Québec ne supprime pas 38 millions $ pour les écoles, mais retire la garantie qu’ils serviront aux livres. Désormais fondue dans une enveloppe globale, cette somme pourra financer d’autres priorités. À l’approche des élections provinciales, libraires, éditeurs et anciens ministres réclament le retour d’un financement sanctuarisé.

Le 13/08/2026 à 14:22 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

13/08/2026 à 14:22

Hocine Bouhadjera

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Les nouvelles règles transmises aux centres de services scolaires (CSS), qui administrent les établissements publics d’un territoire, pour l’année 2026-2027, intègrent les sommes jusque-là réservées aux livres dans une enveloppe globale d’environ 288 millions $ canadiens (179,5 millions € environ).

Celle-ci pourra financer aussi bien les collections des bibliothèques scolaires que des activités sportives, des projets pédagogiques, des activités parascolaires, des sorties éducatives ou encore des projets culturels, scientifiques et artistiques. Le ministère québécois de l’Éducation le confirme : pour l’année scolaire 2026-2027, les sommes jusque-là réservées à certains usages pourront être dépensées plus librement par les établissements. Seule l’aide alimentaire conserve un budget protégé.

Pour le milieu du livre, la différence est grande : rien ne garantit désormais que les 38 millions $ seront effectivement dépensés en livres. La réforme est portée par Sonia LeBel, ministre de l’Éducation du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ),  formation autonomiste de centre droit au pouvoir, conduite depuis avril par Christine Fréchette.

Des livres pour les bibliothèques et les classes

La mesure concernée, connue jusqu’ici sous le numéro 15103, servait au développement des bibliothèques scolaires et des coins lecture. L’allocation reposait notamment sur les effectifs scolaires et comprenait aussi un montant calculé par enseignant titulaire au préscolaire et au primaire. 

Cette architecture comportait notamment un soutien d’environ 300 $ par enseignant pour acheter des livres destinés à la classe. Pour les collections des bibliothèques, le financement fonctionnait par ailleurs avec une participation des CSS : le ministère assumait les deux tiers du coût tandis que le réseau scolaire devait fournir le dernier tiers.

La disparition de cette mécanique dédiée nourrit une autre inquiétude : lorsqu’un CSS n’est plus tenu de consacrer sa part au livre, rien ne l’empêche de privilégier une dépense ne nécessitant pas cette contribution supplémentaire. 

Cette modification ne fait en revanche pas disparaître la législation québécoise qui encadre les achats institutionnels. Les écoles, centres de services scolaires et autres organismes concernés restent soumis aux règles d’acquisition auprès des librairies agréées, avec notamment l’obligation de répartir leurs achats entre au moins trois librairies agréées de leur région. Autrement dit, la loi continue de protéger le circuit d’achat du livre, elle ne garantit pas le volume de livres qui sera acheté.

L’Association des libraires du Québec (ALQ) avait précisément demandé, dès les consultations prébudgétaires de février, le maintien intégral de la mesure 15103, son indexation et la garantie que les sommes destinées aux enseignants demeurent consacrées aux livres. 

Un avertissement lancé avant même la décision

En avril, plusieurs organisations du livre et de l’éducation alertaient déjà sur la perspective d’une fusion des enveloppes. Libraires, éditeurs, écrivains, distributeurs, coopératives scolaires et spécialistes des bibliothèques demandaient alors au gouvernement de maintenir des budgets « protégés et traçables » pour les acquisitions. Une pétition déposée à l’Assemblée nationale a ensuite recueilli plus de 17.000 signatures.

La contestation avait déjà gagné le terrain politique au printemps. En mai, Gabriel Nadeau-Dubois, député de Québec solidaire, formation de gauche souverainiste, avait dénoncé le risque de voir les écoles réduire leurs achats de livres. Le Parti libéral du Québec (PLQ), formation fédéraliste de centre et principale force d’opposition, avait lui aussi demandé à Sonia LeBel de préserver une enveloppe protégée.

Le gouvernement défend au contraire une logique d’autonomie locale. Interrogé par La Presse Canadienne, le cabinet de Sonia LeBel estime que les centres de services scolaires doivent pouvoir utiliser les crédits en fonction des besoins propres à leur territoire, plutôt que de voir certaines sommes automatiquement réservées à un usage précis. Québec dit ainsi vouloir fixer des objectifs au réseau scolaire tout en lui laissant davantage de latitude sur les moyens. 

Le contraste n’en est pas moins notable avec le discours tenu quelques semaines auparavant. Début juin, Québec annonçait 24,1 millions $ sur trois ans, présentée comme devant permettre le renouvellement des bibliothèques des écoles secondaires, avec l’objectif affiché de rendre disponibles plus d’un million de nouveaux livres. Sonia LeBel déclarait alors que « la lecture est à la base de la réussite éducative ». 

En somme, le gouvernement affirme vouloir accroître l’accès aux livres tout en supprimant, dans son fonctionnement budgétaire général, la garantie que certaines sommes leur resteront exclusivement destinées.

Les librairies redoutent un effet immédiat

Les achats institutionnels constituent une part importante de l’économie du livre québécoise. Selon l’ALQ, les ventes aux écoles représentent en moyenne 36 % du chiffre d’affaires des librairies, tandis que près d’une librairie sur quatre se considère déjà dans une situation financière fragile. D’après le Bilan Gaspard 2025 de la Banque de titres de langue française, les ventes en nombre d’exemplaires aux collectivités - écoles et bibliothèques - ont reculé de 9,6 % en 2025. L’édition jeunesse a, elle, baissé de 10 %. 

Un précédent historique inquiète également la profession. L’Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française rappelle que le financement destiné au développement des collections existe depuis 2005 et a généralement bénéficié d’une protection budgétaire. Chaque fois que celle-ci a été levée, affirme l’organisation, les acquisitions ont nettement diminué. 

ActuaLitté avait déjà documenté une séquence comparable en 2014, lorsque les commissions scolaires n’avaient plus été tenues de consacrer 7 $ par élève à l’achat de livres. L’UNEQ redoutait alors de voir fondre une enveloppe annuelle d’environ 15 millions $. L’année suivante, le risque de voir ces crédits réaffectés à d’autres dépenses restait au centre des préoccupations. 

La bataille intervient surtout dans un contexte où les indicateurs de lecture sont loin d’être rassurants. Selon les données du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes, reprises par la Fondation pour l’alphabétisation, 47 % des Québécois de 16 à 24 ans se situent sous le niveau 3 de littératie, considéré comme le niveau souhaité. Pour l’ensemble des 16-65 ans, la proportion atteint 52 %. 

Le 12 août devenu une tribune

Le dossier s’est naturellement invité dans la journée « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! », créée en 2014 par les auteurs Amélie Dubé et Patrice Cazeault. Devenue un rendez-vous majeur des librairies de la province, l’initiative vise chaque été à concentrer l’attention du public sur la production éditoriale québécoise. 

Cette année, l’ALQ a profité de la journée pour replacer le financement des livres scolaires au centre du débat. Des centaines de librairies indépendantes ont distribué des signets rappelant que le livre à l’école ne devait pas devenir une dépense discrétionnaire. L’association demande désormais au parti qui formera le prochain gouvernement de rétablir une enveloppe réservée.

La contestation a également reçu le soutien de huit anciens ministres québécois de la Culture, des Communications ou de l’Éducation : Luc Fortin, Louise Beaudoin, Agnès Maltais, Line Beauchamp, Michelle Courchesne, Christine St-Pierre, Maka Kotto et Hélène David. Dans une lettre rendue publique le 12 août et relayée par La Presse Canadienne, ils mettent en garde contre les conséquences éducatives mais aussi civiques d’un recul de la lecture, présentée comme un espace de réflexion et de construction d’un langage commun.

À LIRE - Budget du Québec 2026-2027 : le livre, l’école et les bibliothèques sortent gagnants

Le dossier prend dès lors une dimension électorale. Les prochaines élections générales provinciales sont prévues le 5 octobre 2026, avec un déclenchement attendu le 29 août. Le PLQ avait déjà annoncé vouloir faire de la lecture une « priorité nationale » et proposer la remise annuelle d’un livre jeunesse québécois en français à chaque élève du primaire. 

Crédits photo : CC0

 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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10/08/2026, 17:55

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Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort

Ancien coureur au large devenu romancier, Fabien Clauw est mort à 54 ans, après un long combat contre une leucémie sévère. Installé à La Rochelle, où il avait fondé l’école de croisière Mer Belle Événements, il était surtout devenu l’une des voix françaises du roman maritime avec les huit volumes des Aventures de Gilles Belmonte, publiés chez Paulsen.

10/08/2026, 17:29

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Livres d’occasion : momox ouvre un sixième marché européen

Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.

10/08/2026, 17:17

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La librairie Kléber demande aux Strasbourgeois de raconter son histoire

Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.

10/08/2026, 16:55

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Librairie Les Parleuses : “Tout change pour que rien ne change”

Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.

10/08/2026, 16:25

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Le magazine d'extrême droite La Furia retiré des boutiques Relay

Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.

10/08/2026, 14:52

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Rémunération “dérisoire” de l'auteur : la justice annule deux contrats d'édition

Le 8 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable, qui s'appuie sur la notion de « rémunération appropriée » de l'auteur inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Il a en effet estimé que la rémunération prévue par deux contrats des éditions L'Harmattan avait un caractère « dérisoire », les rendant de fait nuls et entraînant leur anéantissement rétroactif.

10/08/2026, 11:36

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À Chavannes-près-Renens, une chapelle accueille la librairie La Maison des Feuilles

La Chapelle de la Gare, située à Chavannes-près-Renens (canton de Vaud), en Suisse romande, abritera, à compter de ce 10 août, une librairie généraliste indépendante, La Maison des Feuilles. Codirigée par Pablo Thüler et Léa Bourquin, l'enseigne mettra à disposition de sa clientèle habituée ou de passage 10.000 références en langue française ainsi qu'un petit espace café...

10/08/2026, 10:31

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Barnes & Noble : fin de la centrale d'achat, 700 librairies reprennent la main sur les livres

Pour remettre Barnes & Noble sur pied, James Daunt a supprimé l’un des mécanismes qui entretenaient son uniformité : des remises accordées par les éditeurs en échange d’une présence et de mises en avant déterminées dans tout le réseau. Dans Fortune, le patron de l’enseigne détaille une transformation fondée sur l’autonomie locale, des commandes plus prudentes et un assortiment élargi. Sept ans après son arrivée, Barnes & Noble dépasse de nouveau 700 librairies.

09/08/2026, 08:38

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Gibert cherche un repreneur : le maire d’Évreux monte au créneau

Promise à la cession dans le cadre du plan de redressement de Gibert, la librairie d'Évreux peut désormais compter sur le soutien de la municipalité. Le maire, Guy Lefrand, s'engage au maintien d'une librairie en centre-ville et annonce la mobilisation des services de la ville pour trouver une solution de reprise. 10 salariés sont concernés par cette recherche de reprise, tandis que l'établissement reste la seule librairie généraliste du centre-ville.

07/08/2026, 18:03

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Et si, pour faire lire les jeunes, il fallait réinventer la librairie ?

En Corée du Sud, les ventes de livres progressent en 2026 tandis que les jeunes lecteurs reviennent vers la fiction et, surtout, vers les librairies physiques. Un phénomène que l’éditeur et auteur Jérôme Oliveira résume par une formule : « La librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. » Et en creux, une question : plutôt que d’opposer lecture et écrans, faut-il réinventer les lieux dans lesquels le livre se rencontre ?

07/08/2026, 17:31

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Trêve des nouveautés : la décroissance “semble ne plus être un sujet tabou”

En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».

07/08/2026, 11:43

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USA : en 10 ans, les étudiants dépensent beaucoup moins pour les manuels

Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.

07/08/2026, 08:30

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La bataille des Odyssées en librairie : que disent les chiffres

L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.

06/08/2026, 18:18

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“Je vous ai fait vivre un enfer” : les excuses du mangaka Yūki Tabata (Black Clover)

Yūki Tabata présente ses excuses aux éditeurs, assistants, graphistes et imprimeurs de Black Clover dans la postface du 38e et dernier tome, publié au Japon le 4 août 2026. Le manga s’est achevé le 30 avril, après plus de dix ans de publication. L’auteur reconnaît avoir épuisé certains collaborateurs, retardé le travail d’autres professionnels et provoqué des difficultés au fil de la production.

06/08/2026, 13:09

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Hautes-Alpes : la librairie Les Adventices fleurira bientôt Embrun

À Embrun, dans les Hautes-Alpes, Annaïck Le Menestrel finalise la reprise de la librairie Charabia, pour en faire Les Adventices. Sa librairie généraliste et indépendante correspondra à ces « plantes qui poussent là où on ne les attend pas », pour porter haut la « résistance discrète » et la « vie dans les marges ». Un lieu idéal pour les lecteurs et lectrices, a priori.

06/08/2026, 13:09

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La dépression de George RR Martin : “Vieillir n’a rien d’amusant” et le pire n'est jamais certain

Plus de cinq mois après son dernier billet personnel, George R.R. Martin a repris la plume sur son site, le 3 août. L’auteur du cycle du Trône de fer y décrit une année éprouvante, marquée par la perte d’amis, la tristesse et la dépression. Aucune nouvelle éditoriale n’accompagne cette confidence : The Winds of Winter, attendu depuis quinze ans, n’est pas même cité.

06/08/2026, 11:51

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L'Italien Feltrinelli grandit en espagnol : publier plus, oui, mais combien ?

Feltrinelli connaissait déjà le chemin de Barcelone, où le groupe italien contrôle Anagrama. En 2026, il change d’échelle : nouvelle maison pour le marché hispanophone, relance de Gribaudo, librairie à Montevideo et fondation culturelle. Une expansion répartie entre plusieurs enseignes, au moment où des éditeurs espagnols rappellent que multiplier les parutions ne garantit ni les ventes ni la rentabilité.

06/08/2026, 11:08

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“Il faut laisser la place aux jeunes” : l'après Thierry Magnier

Le fondateur des Éditions Thierry Magnier cessera ses fonctions le 1er novembre 2026, à un an du trentième anniversaire de la maison. Thierry Magnier reconnaît avoir préparé sa succession, tout en disant avoir été surpris par son calendrier. Actes Sud présente de son côté cette décision comme l’aboutissement d’une transmission engagée depuis plusieurs années au profit de l’équipe éditoriale.

06/08/2026, 10:30

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Christian Clavier, Catherine Pégard, Manuel Carcassonne : les hommages à Didier Decoin

La disparition de Didier Decoin, mort à 81 ans, a suscité de nombreux témoignages dans le monde de l’édition, des lettres, du cinéma et de la télévision. Son éditeur et ami Manuel Carcassonne salue un « capitaine et un styliste hors pair », tandis que ses proches évoquent unanimement sa culture, sa douceur et sa générosité.

05/08/2026, 18:24

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La Fnac en périphérie ? À Lons, les libraires lancent une pétition

L’éventuelle arrivée d’un magasin Fnac à Montmorot, dans la périphérie de Lons-le-Saunier, mobilise les quatre librairies indépendantes de la ville. Leur pétition, lancée le 29 juillet, a dépassé 2200 signatures. Au-delà d’une nouvelle concurrence sur le livre, elles redoutent un déplacement des achats vers la zone commerciale et un affaiblissement de la vie culturelle du centre.

05/08/2026, 16:31

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Charlotte, Laure et Margot : la quatrième génération Gallimard prend place

Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.

05/08/2026, 16:23

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Didier Decoin, Prix Goncourt 1977 et ancien président de l’Académie, est mort

L’écrivain Didier Decoin est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé l’Académie Goncourt ce mercredi 5 août. Couronné en 1977 pour John l’Enfer, il avait présidé l’institution entre 2020 et 2024. Quelques mois avant sa disparition, les éditions Stock publiaient encore son roman Maypops, inspiré d’une des plus graves erreurs judiciaires de l’Amérique ségrégationniste.

05/08/2026, 14:25

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Olivier Rey entre à l'Académie des sciences morales et politiques, section philosophie

Le mathématicien, philosophe et romancier Olivier Rey a été élu au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, pour y siéger au fauteuil 8, précédemment occupé par Bertrand Saint-Sernin, décédé en juin 2024.

05/08/2026, 12:41

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Amazon franchit les 3000 milliards $, probablement pas avec des livres

Amazon a franchi, le 3 août 2026, les 3000 milliards $ de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire. Née comme librairie en ligne, l’entreprise devient la cinquième société à atteindre ce seuil, portée par AWS, les puces et l’intelligence artificielle. Le livre reste dans la machine, sans que les comptes disent ce qu’il y pèse.

05/08/2026, 11:18

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Stéphane Bern et Audrey Azoulay élus à l'Académie des beaux-arts

Un décret du président de la République, publié au Journal officiel de ce 5 août 2026, approuve deux élections à l'Académie des beaux-arts. L'animateur, auteur et acteur Stéphane Bern y siègera au fauteuil III, tandis qu'Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco entre 2017 et 2025 et ancienne ministre de la Culture, prendra place au fauteuil IV.

05/08/2026, 10:14

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Licencié après avoir exposé des livres jugés anti-transgenres, il perd en appel

Aux États-Unis, la cour d’appel du neuvième circuit a refusé de protéger, au nom du Premier amendement, l’exposition de trois albums dans les bureaux scolaires d’un travailleur social de l’Oregon. Rendu par deux voix contre une, l’arrêt confirme que ces couvertures pouvaient être interdites lorsqu’il recevait des élèves. Il ne valide toutefois pas juridiquement son licenciement.

04/08/2026, 16:16

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Écotaxe, encadrement des loyers... Des propositions pour les commerces de proximité

Il serait presque inutile de l'écrire à nouveau : la période est particulièrement complexe pour les librairies. Si les difficultés des enseignes Sauramps, Decitre, Furet du Nord et Gibert attirent l'attention, les boutiques indépendantes souffrent également. Une crise qui s'étend à l'ensemble des commerces de proximité : les députés Laurent Lhardit (Bouches-du-Rhône, Socialistes et apparentés) et Jean-Pierre Vigier (Haute-Loire, Droite Républicaine) ont consacré un rapport au sujet, agrémenté de nombreuses recommandations.

04/08/2026, 13:11

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Centre Pompidou : Laurent Le Bon rempile, la Bpi face au défi de 2030

À la tête du Centre Pompidou depuis 2021, Laurent Le Bon est reconduit pour un mandat de trois ans, entre chantier monumental, déploiement hors les murs et avenir de la Bibliothèque publique d’information.

04/08/2026, 13:05

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Actes Sud s’offre Minus, la maison qui fait parler les familles

Les éditions Actes Sud ont annoncé l’acquisition, effective depuis le 18 mai, de Minus Éditions, maison lilloise spécialisée dans les livres à compléter, les jeux de discussion et les objets interactifs destinés à favoriser les échanges entre enfants et adultes. Elle revendique plus d’une centaine de références, près de 1500 points de vente. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

04/08/2026, 11:34

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Benjamin Alire Sáenz, auteur d’Aristote et Dante, est mort à 71 ans

L’écrivain et poète américain Benjamin Alire Sáenz est mort le 28 juillet 2026 à El Paso, au Texas, après une longue maladie, a annoncé son éditeur Simon & Schuster. Âgé de 71 ans, il était notamment connu en France pour Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers. Ses livres abordaient la vie à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, les liens familiaux et l’identité sexuelle.

04/08/2026, 11:19

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