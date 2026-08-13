Accumuler les livres, réflexe matérialiste ou source de bien-être ?

Le syndrome de la pile à lire, ou tsundoku en japonais, désigne un mal qui parait en réalité très sain : le fait, dans les librairies, de multiplier les achats alors que le nombre de lectures en attente est déjà passablement élevé. Souvent associé aux commerces de livres, il s'applique aussi, a priori, aux bibliothèques — où il s'avère bien plus clément pour le portefeuille.

Peu importe le lieu : tant qu'il y a des livres, le tsundoku guette. Mais comment s'analyse ce comportement par les neurosciences ? Michelle Spear, professeure d'anatomie au Centre de recherche dédié de l'université de Bristol (Royaume-Uni), avance quelques éléments de réponse dans un article publié par The Conversation.

Elle-même victime du syndrome de la pile à lire, Spear le considère comme une belle démonstration de la manière dont le cerveau peut anticiper des événements, et s'en réjouir à l'avance.

Dans le comportement désigné par le terme tsundoku, deux mécanismes entrent en jeu. Le premier s'active au niveau de l'aire tegmentale ventrale, une zone située au centre du cerveau qui produit un neurotransmetteur spécifique et bien connu, la dopamine.

Celle-ci a été évoquée, dernièrement, plutôt en mal en raison de sa manipulation par les réseaux sociaux et autres applications, qui usent et abusent des notifications et successions de contenus afin d'en accroitre la production. Piégé par les effets de cette « hormone du plaisir », le cerveau peine alors à se détacher des écrans.

« La dopamine est souvent décrite comme un plaisir chimique, mais c'est un peu réducteur », nuance toutefois Michelle Spear. « L'une de ses fonctions premières est d'aider le cerveau à identifier les objectifs qui valent la peine d'être accomplis. » Ainsi, la dopamine peut « récompenser » par anticipation, afin de motiver, tout simplement.

Hippocampe et futur désirable

L'autre mécanisme crucial se trouve du côté de l'hippocampe, dans le lobe temporal, structure indispensable à la mémoire, à l'apprentissage et à la localisation dans l'espace. Elle est cette fois mise au service de la visualisation d'un futur connoté de manière positive, parce qu'il implique les souvenirs heureux de sessions de lecture, ou d'un livre ayant acquis une place importante.

Autrement dit, difficile de connaitre le tsundoku sans avoir apprécié, au moins une fois, l'expérience de la lecture. Ici, de nombreuses variables entrent en jeu, selon les personnes : le contexte émotionnel autour d'un livre, l'environnement physique d'une lecture, voire les discussions partagées avec une autre personne sur un texte. Autant d'éléments qui marqueront durablement, et positivement, l'activité.

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« Dans les faits, le cerveau utilise des souvenirs passés pour jouer des plaisirs qui doivent encore arriver », résume Michelle Spear.

À force d'accumuler les lectures en attente, toutefois, peut-on souffrir d'une forme d'épuisement ? Si chaque expérience individuelle reste unique, la professeure d'anatomie estime que la croissance de la pile à lire n'a rien à voir avec celle des emails en attente dans une boite de réception professionnelle. La première promet « des récompenses à venir », la seconde « des obligations inéluctables ».

Les bienfaits de la lecture pour le cerveau ont été mis en avant par de nombreuses études, qui ont valorisé son rôle dans le développement de l'empathie, l'enrichissement de la mémoire sémantique, la réduction du stress ou la facilitation de l'apprentissage. Mais Michelle Spear assure que la simple accumulation d'ouvrages participe ainsi à une forme de bien-être.

Photographie : illustration, Thomas Hawk, CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

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