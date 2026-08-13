Tiffany Tavernier : quinze jours de vacances pour changer une vie

Et Tiffany Tavernier trouve immédiatement son moteur, cette poussée qui emporte le livre : « Tout est allé si vite ». La formule revient, halète, accélère le voyage tandis qu’Emma, elle, résiste encore à l’idée même du repos. Car pour celle qui n’a connu que la nécessité, « Ne rien faire réclame un tel effort. »

Les vacances, ce sport de combat

Le très beau pari de Congés payés tient là : raconter une conquête sociale depuis la chair, pas depuis la tribune. Les quinze jours ne sont jamais un décor historique. Ils deviennent une expérience physique. Le sable brûle. Le soleil éblouit. Les vêtements se desserrent. La mer, surtout, commence comme une menace : « Cette bête-là est vivante. Elle respire. Elle m’a vue. »

Emma regarde l’océan avec les réflexes de l’atelier, ramène l’inconnu au bruit des vérins, à la peur de l’accident, à cette vigilance devenue seconde peau. Puis quelque chose cède. Lentement. Le roman épouse ce dénouement du corps avec une précision souvent magnifique.

La lutte des classes en maillot de bain

Tavernier construit autour d’elle plusieurs lignes de fracture. Julien croit au communisme avec la ferveur de ses dix-sept ans ; Luis, anarchiste revenu d’Espagne, lui oppose Barcelone, les divisions du camp républicain, la violence stalinienne. De l’autre côté de la plage, Edmond, bourgeois brisé par 14-18, étouffe auprès d’Adélaïde, épouse gagnée par l’Action française. Les classes se regardent, se méprisent, se désirent aussi. La narration change de foyer, passe par des monologues, déplace les sympathies : cette polyphonie empêche le roman historique de rester plaqué sur une seule conscience.

Et le livre refuse heureusement de réduire tous ses personnages à des porte-drapeaux : Edmond sait que « Le pur n’existe pas. » Emma et lui se reconnaissent d’abord dans une fatigue, un silence, une manière d’avoir été broyés par des mondes différents. Quand il finit par dire « Emma, je vous aime. », la phrase, presque nue, fonctionne parce que le livre a longtemps différé l’aveu.

C’est aussi là que surgissent ses limites. À force de vouloir faire entrer l’époque entière dans ces quinze jours — Front populaire, guerre d’Espagne, anarchisme, stalinisme, Action française, condition ouvrière, émancipation féminine — certains dialogues deviennent démonstratifs.

Luis explique parfois l’histoire plus qu’il ne la vit ; quelques affrontements idéologiques ont la netteté d’un dossier préparatoire. Le sérieux documentaire est manifeste, jusque dans les remerciements qui citent Simone Weil, Jack London, des archives ouvrières et la presse d’époque, mais cette richesse se transforme par moments en surcharge. Le lecteur entend alors l’autrice disposer ses repères derrière les personnages.

Même réserve pour le symbolisme. La mer libère, le vêtement révèle, le corps reprend possession de lui-même : le mouvement est juste, mais si continûment souligné qu’il frôle parfois l’insistance. L’idylle entre Emma et Edmond, très romanesque, accélère aussi la métamorphose avec une facilité que la rudesse sociale des premières pages rend presque trop belle. Et le dernier tiers accumule amour, violence, deuil et menace historique avec une volonté d’intensité qui peut donner le sentiment que chaque émotion doit être portée à son maximum.

Corps à corps avec la liberté

Pourtant, le livre tient. Parce qu’il revient toujours à Emma. À ses mains. À sa honte. À son désir qui ne savait pas encore son nom. Dans les meilleures pages, la syntaxe se fragmente, les sensations remplacent l’explication, et l’émancipation cesse d’être une idée. À la fin, lorsqu’elle entre enfin dans l’eau, Tavernier peut écrire : « Corps amoureux. Corps monde. » Tout le roman est contenu dans ce passage du corps-outil au corps habité.

Ce qui demeure, au-delà de la reconstitution et même de l’histoire d’amour, est plus simple : quinze jours peuvent-ils rendre à quelqu’un une vie que le travail lui avait confisquée ? Emma répond dans le train du retour, au milieu du chagrin, avec cette évidence conquise de haute lutte : « j’existe pour la première fois ». Congés payés n’est pas un roman sans appuis visibles ni sans excès. Mais sa force est d’avoir compris qu’une victoire sociale ne se mesure jamais seulement en lois ou en dates. Elle se mesure aussi à une femme qui retire ses chaussures, regarde la mer, puis ose enfin entrer dedans.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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