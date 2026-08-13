Éden : Pierre Ducrozet embarque son héros au bout du monde

Éden a vingt-trois ans, Marseille sous les semelles, une colère impossible à ranger et la danse pour seule manière de remettre les choses à leur place. Il zone, trafique un peu, cogne parfois, se cogne surtout. À sa mère disparue, à ses origines trouées, à cette époque qui promet tout et ne sait plus très bien où poser les pieds. Puis le récit déboîte : une sale histoire, un cargo au départ de Fos-sur-Mer, l’océan, Java, le Pacifique. Départ le 19 août.
Le 13/08/2026 à 12:33 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
13/08/2026 à 12:33
0
Commentaires
0
Partages
Pierre Ducrozet reprend le roman d’apprentissage et lui colle des baskets, du sel sur la peau, des moteurs dans le ventre. La question est ancienne, mais le décor ne l’est pas : comment devenir quelqu’un quand on ignore d’où l’on vient — et qu’on ne sait même pas très bien où aller ?
La réussite d’Éden tient d’abord à une évidence physique. Le livre pense avec les muscles. « Son corps, Éden l’emporte partout, c’est sa liberté suprême. On peut tout lui enlever ; pas ça. » La phrase court, bute, repart, avale rues, odeurs, marques, voix, gestes. Ducrozet épouse la brusquerie de son personnage sans la singer : syntaxe mobile, ellipses, accélérations, soudaines nappes lyriques.
Dans les meilleures pages, le mouvement suffit. Sur le pont du Citizen, sous les constellations, le garçon danse sans public : « La mer seule est témoin de cette beauté fugace. » Pas de grand discours. De la tôle, du noir, un jeune homme enfin exactement là où il se trouve.
La traversée en porte-conteneurs constitue ainsi le noyau le plus fort du récit. Le navire devient machine, prison, ville verticale, ventre de la circulation marchande. Vlad, Tahar, Issa, Mihail existent par fragments : une fatigue, un rire, une cigarette, quelques mots arrachés au quart de nuit. Le fret cesse d’être une abstraction ; il devient chaleur, cambouis, rouille raclée, familles laissées à terre. Tahar lâche : « On tient le monde à bout de bras mais on ne le voit pas. » Éden, lui, commence précisément à regarder. À recevoir ce qui l’entoure au lieu de glisser dessus. « Voilà ça doit être ça, partir, vivre : être fendu de part en part. »
C’est aussi là que le roman rencontre sa limite la plus nette. Il sait montrer, remarquablement, puis éprouve parfois le besoin d’expliquer l’image qu’il vient de produire. « Éden avance là dans les cales de la mondialisation. Il est au cœur du monde. » L’idée est juste ; la formulation la verrouille presque.
Même phénomène avec Sören Duvall, milliardaire visionnaire, patron de Canopée, silhouette assez mobile et grotesque pour électriser chaque apparition. À mesure que l’intrigue avance, pourtant, l’homme devient davantage fonction : réceptacle du pouvoir, de la prédation, du solutionnisme des puissants. Le livre gagne alors en netteté politique ce qu’il abandonne en trouble.
L’abondance produit un autre effet de bord. Enlèvement, violence, pirates, volcans, cavale, île surgie des eaux : Ducrozet pousse son héros toujours plus loin et cette fuite donne au récit sa propulsion. Mais chaque escale semble parfois devoir livrer sa preuve, chaque rencontre son morceau du grand désordre contemporain. Issa échappe pleinement à ce risque : son histoire possède une nudité, un rythme, une douleur qui n’ont pas besoin de commentaire.
D’autres figures restent plus proches de leur usage narratif. Ça file, souvent superbement ; on souhaiterait par endroits que le texte accepte de perdre quelques nœuds, laisse davantage le silence faire son travail.
Car le vrai centre d’Éden n’est ni Duvall ni même la mondialisation. C’est Amalia. Mère adoptive brillante, fantasque, épuisante, malade, capable de disparaître derrière une idée et d’aimer son fils avec la même démesure. Leur relation est la zone la moins docile du livre, donc la plus vivante. Éden peut penser : « Je l’adore, elle m’épuise. C’est ma mère. » Rien à résoudre là-dedans.
Tout se tient dans la contradiction. Les dernières séquences ralentissent enfin l’élan : moins de machines, moins de trajets, presque plus d’échappatoire. Une terre fragile, l’eau qui monte, deux êtres qui tentent de se rejoindre sans devenir raisonnables.
Le motif du refuge trouve alors sa forme juste. Amalia a cherché un lieu ; son fils comprend qu’aucun sol ne tiendra éternellement sous lui. « Ma maison c’est mon corps. Au bout du chemin, je crois que je l’ai compris. » La phrase explicite encore beaucoup, sans doute trop. Mais tout ce qui la précède l’a rendue vraie : Marseille, les coups, les nuits de quart, la houle, la danse.
Ducrozet signe ainsi un livre inégal et généreux, parfois démonstratif, souvent splendide dès qu’il fait confiance aux sensations. Un roman qui tangue, déborde, insiste — et trouve précisément dans cette instabilité sa vitesse. Éden n’en revient pas réparé. Il revient plus vaste. Et il reste de la marge.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
256 pages
Actes Sud Editions
21,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Emma ne sait pas partir. Elle sait travailler. Compter les pièces, tenir la cadence, coudre le soir, serrer les dents, recommencer. Alors, quand Luis l’arrache à Pantin pour quinze jours à Biarritz avec Julien, son fils de dix-sept ans, ce n’est pas seulement une ouvrière qui monte dans le train : c’est un corps façonné par l’usine qu’on force soudain à s’arrêter. Départ pour le sud-ouest, ce 27 août.
13/08/2026, 12:35
Janvier 1925. Nome, Alaska. La mer de Béring se ferme. D’abord une croûte, puis les plaques se soudent, l’horizon disparaît. « De la glace à l’infini. » Claudie Gallay commence par immobiliser le monde. Ensuite elle écoute ce qui bouge encore dessous : la marée, les poissons, les peurs, les chiens, les hommes. Et Ada Blackjack. Une femme qui porte, travaille, nourrit, veille. Son fils Bennett respire mal. Bientôt d’autres enfants aussi. La diphtérie gagne la ville. Il faut du sérum. Il est loin. Entre les deux, il y a le froid. Glacial dès le 20 août.
12/08/2026, 11:46
Il y a des livres où le passé revient par les archives. Dans Base Toundra, il remonte par le froid. Il colle aux doigts, bloque les armes, crispe les corps, oblige à choisir. Olivier Truc installe son récit sur l’aérodrome F67, quelque part en Laponie suédoise, là où l’Europe de 1939 vient mourir contre la neige. Plus de 80 ans plus tard, des parachutistes français s’y entraînent avec les forces suédoises. Entre les deux époques : trois carnets, un pilote, des morts mal enterrés et une neutralité nationale qui supporte de moins en moins bien qu’on gratte dessous. Atterrissage le 4 septembre.
11/08/2026, 11:48
Avec Spectres, Thomas Gunzig commence par poser un vieux sur un lit. Nu, pâle, sans yeux. À partir de là, autant le savoir : le réel va perdre quelques vis. Des années plus tard, Tom vit dans RockSolid1, immense base d’extraction installée dans un « Plan dimensionnel secondaire », univers noir, glacé, sans ciel, auquel l’humanité a réussi à accéder. Évidemment, elle n’y va pas seulement pour comprendre ce qu’il y a derrière la porte. Elle y va aussi pour creuser. Décès de bonheur ce 20 août.
11/08/2026, 11:33
Un chat meurt. Une grand-mère aussi. Il serait tentant de distribuer les rôles, de décider laquelle des deux pertes mérite le grand mot de deuil et laquelle doit rester dans le rayon des chagrins domestiques. Laure Gouraige refuse précisément ce classement. Miaulements fantômes le 16 août.
10/08/2026, 12:51
Paula a vingt-cinq ans, un appartement près de la mer, un compagnon jardinier, une chienne, du linge à étendre et assez de silence pour que les femmes de sa famille reviennent habiter chaque pièce. Une mère, une grand-mère, une tante, une sœur : elles sont loin, parfois mortes, jamais parties. Chez Lucie Bérard, déménager ne suffit pas. On change de ville, de murs, de linge de lit : les gestes, eux, connaissent l’adresse. Les couleurs s'installeront le 19 août.
10/08/2026, 12:27
Une cathédrale n’a pas d’auteur, ou plutôt elle en possède trop pour qu’un seul nom suffise. Aurélien Bellanger installe tout son livre dans cette contradiction. Dès l’ouverture, le Viollet-le-Duc qu’il met en scène prévient : « L’architecte de Notre-Dame n’existe pas. » Le principe vaut pour l’édifice comme pour le récit : plusieurs époques, plusieurs voix, des matériaux historiques mêlés à la fiction, des pensées qui se répondent à travers les siècles. Fondations posées le 19 août.
10/08/2026, 12:18
Ernestine Garnier choisit un lieu que Paris traverse souvent sans vraiment le regarder et lui rend du bruit, des querelles, bref, une vie. Au cimetière Montparnasse, Charles-Michel, gardien depuis près d’un demi-siècle, apprend qu’il va devoir prendre sa retraite au moment où d’étranges vols frappent les sépultures. Rien de spectaculaire au départ : des cailloux, une palme, quelques stylos, une bouée. Sauf que les défunts n’entendent pas se laisser dépouiller sans réagir. L'eau des fleurs sera à changer le 7 octobre.
10/08/2026, 12:13
Un enfant se souvient d’une odeur de terre, de feuilles pourries et de champignons. Devant un petit sapin argenté, « c’était comme si le sapin me parlait. » Tout part de cette sensation : le monde végétal signifie quelque chose, mais les adultes ont perdu l’usage de cette langue. Le narrateur grandit donc à côté d’eux, plus proche des orties, des racines et des insectes que de son père, de ses camarades ou même de Noémie, son unique amie.
08/08/2026, 09:00
La France a connu un black-out total durant lequel les femmes ont appris à se débrouiller en l’absence des hommes. À la sortie de ce que les historiens appelleront le Désastre, 253 femmes sont jugées dans un procès retransmis sur le seul réseau social internet autorisé. Parmi elles, Lisenn, accusée d’assassinat. Défendue par l’avocate Rym, Lisenn s’enferme dans le silence et reconnait être coupable. Mais ce qui se joue dans ce procès n’est pas un simple fait divers…
08/08/2026, 07:00
Il suffit parfois d’une porte pour dérégler une vie. Celle de la chambre 28 s’ouvre sur Mike S., patient d’un service psychiatrique, ancien détenu, homme presque mutique que Jack, directeur de bibliothèque et bienfaiteur méthodique, a accepté de visiter bénévolement. Rien, jusque-là, qui puisse inquiéter un homme raisonnable. Un hôpital, un badge, quelques sas, un livre apporté à un inconnu. Puis la peur arrive. Pas franchement. Pas tout de suite. Elle s’installe, comme le froid dans une pièce mal chauffée. Entrez le 9 septembre...
07/08/2026, 16:20
À soixante-deux ans, Emil revêt chaque Noël une haute toque, un manteau de chèvre et des grelots. Pour les enfants de la famille Courapied, il devient le Kouker, la créature qui effraie afin de chasser les mauvais esprits : « Chaque Noël, je suis la lumière et la nuit, le monstre et le génie qui chasse les mauvais esprits. » Sous le costume demeure pourtant un autre monstre, historique celui-là : la « rééducation » menée dans les prisons communistes de Jilava et de Pitesti.
07/08/2026, 15:36
Un RER qui traîne, une sonnerie trop forte, un portail franchi trop tôt : Jean Deichel entre dans l’Éducation nationale de travers. Il a vingt-deux ans, l’agrégation et le CAPES en poche, Joy Division au revers du manteau, Nietzsche, Mallarmé et les Ramones dans la tête, mais presque aucune idée de la manière dont on tient trente élèves devant soi. Rentrée des classes le 20 août.
07/08/2026, 15:02
Il faut une grand-mère qui meurt pour que tout recommence. Despina est à l’hôpital, la famille attend dehors, puis achète déjà olives, halloumi et vin pour l’après. Rien de spectaculaire : une mort annoncée presque banalement, et autour d’elle des proches qui parlent parce qu’il faut bien continuer à faire quelque chose. Terre promise pour le 7 octobre.
07/08/2026, 14:19
Il y a d’abord un grésillement. De la neige sur un téléviseur. Une petite fille blonde, les paumes contre l’écran. Et cette phrase, qui dit presque tout du projet de Xavier Jozelon : « Elle ne regardait pas la télévision. Elle regardait à travers. » À partir de cette frontière percée, L’Âme d’Heather construit autant un hommage à Poltergeist qu’une fiction ectoplasmique : le film devient porte, souvenir, menace et matière romanesque. Revenant garanti le 9 septembre.
07/08/2026, 14:15
La France est libérée, du moins sur les cartes. Dans le Limousin de l’hiver 1944, les uniformes ont changé, les règlements de comptes commencent et certains hommes n’ont aucune intention de déposer les armes. Des miliciens et agents nazis parachutés depuis l’Allemagne organisent un « maquis blanc » : sabotages, liaisons radio, évasion de prisonniers, projet d’attentat contre de Gaulle. Pour les traquer, Jean-Luc Aubarbier choisit Éloi Jardel, ancien interné de Vichy, tuberculeux, séducteur fatigué et enquêteur plus lucide que héroïque.
06/08/2026, 16:14
Muckle Flugga n’est pas tout à fait une île. C’est une bête rocheuse, une station spatiale battue par la mer, un morceau de terre qui renifle les visiteurs avant de décider si elle les tolère. Au sommet, un phare maintient son faisceau contre les tempêtes. Le Père le gouverne comme une forteresse ; Ouse, son fils, y cultive des légumes, tricote, recueille des livres et apprend à faire tenir ses désirs dans l’espace qu’on lui concède. Écumes et embruns le 27 août.
04/08/2026, 11:40
Ils partent à la montagne parce qu’ils sont une famille. Formule officielle, presque publicitaire. Dans les faits, il a fallu consulter les ex, ajuster les gardes, sacrifier un stage de yoga, trouver trois chambres et laisser Xavier réserver. Sophie Divry installe son roman dans la mécanique des familles recomposées : tout le monde dépend de tout le monde, personne ne choisit vraiment ses dates, et l’amour ressemble à un tableau partagé dont quelqu’un a supprimé la bonne colonne. Sortie le 19 août.
04/08/2026, 08:30
La Havane, novembre 1966. Septembre, mois des désastres. Cinq collégiennes veulent un disque des Beatles, objet presque fabuleux dans une île où cette musique se glisse sous le manteau. Rubber Soul se paiera d’une signature : celle de Bobby Fischer, venu disputer l’Olympiade mondiale d’échecs. Miriam, quatorze ans, sera chargée de l’approcher. Elle est la plus grande, elle bredouille quelques mots d’anglais et ses amies savent déjà comment transformer ces avantages en mission-suicide. Sortie le 4 septembre.
04/08/2026, 08:00
Avant la guerre, il y a une charrette qui bascule dans un champ de blé. Au Pré-du-Lihé, en Centre-Bretagne, Katell Guillou travaille aux moissons lorsqu’un accident fait voler en éclats l’ordre de la ferme. Avec le premier tome Des Racines et des Armes, Claire Norton s’éloigne du contemporain pour entrer dans un monde de terre, de travail et de liens de village. Les Enracinés, où chaque geste matériel engage déjà l’avenir.
03/08/2026, 09:51
Une galerie napolitaine, soixante-douze objets, une femme rendue immobile et six heures laissées au public. Dans Heures sauvages, Marie Petitcuénot transforme la performance Rhythm 0 de Marina Abramović en huis clos nerveux. Le roman serre les corps, ausculte la foule et interroge ce que devient la morale lorsque tout semble permis. Une expérience charnelle, puissante, parfois trop démonstrative. La tension ne retombe jamais ; l’ambiguïté, parfois.
03/08/2026, 08:30
Une enfant pauvre entre dans un théâtre. Elle a froid aux pieds. Elle ne connaît personne. Le rideau se lève sur Aladdin et, avec lui, sur une issue. Des années plus tard, Jeanette Winterson revient à cette secousse dans un livre qui tient de l’essai, du récit de soi, de la conférence vagabonde et du manifeste. Beaucoup de formes. Une conviction : « Je peux changer l’histoire parce que je suis l’histoire. » Sésame s'ouvrira, le 27 août.
03/08/2026, 08:00
Hemley Boum enferme Ndolo Elimbi dans une cellule et, avec elle, tout un pays. Avocate, opposante, femme de désir et de colère, l’héroïne parle à Enow Alaka, l’homme qu’elle a aimé quinze ans plus tôt. De cette adresse intime naît une vaste fresque camerounaise où la politique descend dans les maisons, s’assied à table, partage les lits et empoisonne les fidélités. Le régime possède des visages, des méthodes, une mémoire, et surtout cette faculté de transformer les blessures privées en instruments de pouvoir. Sauvagerie à dompter le 20 août.
03/08/2026, 07:30
Du sable, des genévriers, un troupeau gris. Puis deux chiens et un garçon de dix-neuf ans, courbé sur son bâton comme un vieil homme. Au loin, les tirs d’essai de Rheinmetall scandent la journée. « Au nord, l’orage gronde puis s’évanouit, sans éclair. » Markus Thielemann n’a besoin que de quelques pages pour installer la menace. Elle ne surgit pas : elle était déjà là, enfouie sous la bruyère, confondue avec les gestes ordinaires et le vacarme auquel personne ne prête plus attention. Tonnerre grondant le 18 août.
03/08/2026, 07:00
Une photographie longtemps inaperçue. Sur une étagère, derrière un père endormi près de son nourrisson, un livre est ouvert à plat : celui de Mireille Mallet, l’arrière-grand-mère de Robin Josserand. Institutrice, résistante, déportée à Ravensbrück, elle est morte trois ans avant sa naissance. Il reste ses deux ouvrages, quelques images, des cartons relégués à la cave et les souvenirs douloureux de Jean-Claude, son fils cadet. De ces traces dispersées, Après Mireille compose un tombeau ou une enquête sur ce que l’héroïsme laisse derrière lui. Pas d'après avant le 27 août.
31/07/2026, 09:00
Avec Rappelle-moi, ma belle, Anna Ostasenko Bogdanoff ne dresse ni le portrait autorisé d’une célébrité ni son acte d’accusation. Elle fouille la mort d’Igor Bogdanoff, puis remonte les galeries d’une famille qui a longtemps préféré la légende aux faits. Ce premier roman, très physique, saisit par sa franchise et ses scènes d’hôpital. Il se montre moins convaincant lorsque chaque peur présente doit trouver son ancêtre. La fête de famille débute le 19 août.
31/07/2026, 08:30
Le trente-huitième jeudi de ses quatre-vingt-huit ans, Victoria Woodhull décide que le monde peut très bien continuer sans elle, pourvu qu’il ne bâcle pas la sortie. Son perroquet Paradise a disparu, ses mollets bourdonnent comme un avion et les signes, qui savent toujours tout après coup, sont formels : « Aujourd’hui, je meurs. » Boule de cristal activée dès le 20 août.
30/07/2026, 15:25
« Les gens qui ne parlent plus à leurs parents sont de mauvaises personnes.
J’ai arrêté de parler à mon père à l’âge de trente-cinq ans, à la naissance de ma fille. »
Quelle est la limite de l’amour d’une fille envers ses parents ? Jusqu’où peut-on aller, que pouvons-nous accepter avant de perdre pied ? Avant d’atteindre ce point terrible de non-retour, de déchirure ? Pour Laetitia Faure, la naissance de son premier enfant sonne le glas d’une relation père-fille jonchée de blessures et de colère – et plus encore.
30/07/2026, 14:29
Un soir d’été 1979, une jeune fille frappe une balle contre le mur, au pied de son immeuble. Elle ne vise ni les trophées ni le classement : elle veut s’arracher à une famille en guerre, à un pays qu’elle voit sombrer dans la haine des femmes et aux normes imposées à son corps androgyne. Dans Championne, Nina Bouraoui fait de l’entraînement une confession scandée, fiévreuse, traversée d’éclats et d’épuisantes reprises. Jeu, set et match, ce 19 août.
30/07/2026, 14:21
À 82 ans, Fanny doit abandonner l’appartement qu’elle occupe depuis cinquante-neuf ans, au sixième étage de la rue Dante, sans ascenseur. Sa fille Thérèse et son gendre Peter ont tout réglé : cartons, gommettes rouges, déménageurs, maison de retraite au bord d’un lac, tapis roulants et cerisiers. Le paradis, en somme. Ou la mort servie sur papier glacé. Fanny résiste, disserte, boit du saké et prend à témoin Hoover, son aspirateur increvable. Car « une chambre à soi, ça ne se décrète pas. » Un lieu pareil ne se vide pas : il se défend. Départ ce 19 août.
30/07/2026, 10:35
La littérature regorge de récits d’enfance avec leur lot de mélancolie ou de nostalgie. Se pencher sur son passé est un exercice pas toujours évident si on veut que les mots soient à la hauteur de la mémoire, car le temps efface, enjolive ou modifie. La mémoire est fluctuante, trop sensible pour restituer avec précision une période de vie durant laquelle l’individu se construit émotionnellement.
29/07/2026, 10:38
L’histoire se déroule en 2030, lors d’un début d’été où l’on crève de chaud autant que l’on se liquéfie sous le poids des normes. Une anticipation très réaliste, donc. Marie Mazrouk, artiste performeuse arrivée au mitan de sa vie et, semble-t-il, au terme de sa carrière, disparaît au cours d’une performance sous les yeux médusés du public. Par Emma Tholozan.
29/07/2026, 10:01
Le 16 juillet 1969, tandis qu’Apollo 11 quitte la Terre, Richie Manning, cinq ans, se noie dans une piscine du Michigan. Laura Kasischke ne fait pas de cette mort annoncée une énigme, mais un vertige. Traduit par Céline Leroy, Baignade surveillée rembobine l’après-midi, suit les regards qui manquent l’essentiel et laisse le bleu virer au noir. Maillot de bain à prévoir le 27 août.
28/07/2026, 16:28
Un écrivain arrive à Minneapolis pour reconstituer des meurtres commis six ans plus tôt. Il cherche un tueur. Il découvre une ville fendue, un policier en morceaux et une vérité qui refuse de rester immobile. À travers Un loup dans la ville, Jo Nesbø construit un polar noir, ample, bardé d’armes et de faux-semblants. La machine tire parfois trop de cartouches. Lorsqu’elle atteint sa cible, en revanche, il ne reste plus beaucoup d’air. Les premiers hurlements s'entendront le 1er octobre.
28/07/2026, 12:16
Delphine a choisi le Jura. Cédric croit partir en vacances. Mauvaise lecture : vingt-cinq ans après un coup de feu et une disparition, ils retrouvent une femme, une parole, puis bien pire. Avec Rouges-Truites, Pierric Bailly entraîne le roman familial vers le noir, dans une langue qui avance, bifurque, plaisante, puis cogne. Un livre ample, parfois trop, dont la voix emporte les excès. Canne à pêche à dépoussiérer pour le 20 août.
28/07/2026, 12:08
Dans la rue de la Lande, une librairie ouvre, des appartements se vident, des inconnus s’aiment, vieillissent ou disparaissent. Robert Seethaler ne raconte pas ce quartier : il le fait circuler sur la page. Les voix s’y coupent, les souvenirs s’y disputent la vérité, les existences s’y frôlent sans se rejoindre. La Rue compose ainsi une chronique urbaine audacieuse, drôle et mélancolique, dont la forme devient le principal personnage. Premiers pas à faire ce 27 août.
27/07/2026, 11:37
Autres articles de la rubrique Livres
Le Phare de l’impossible, roman de Michael Pedersen traduit de l’anglais (Écosse) par Claire-Marie Clévy, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Buchet-Chastel. Sur l’île isolée de Muckle Flugga, l’arrivée d’un écrivain vient bouleverser l’existence d’un gardien de phare et de son fils.
13/08/2026, 07:39
Elle est une actrice accomplie. Le genre de femme d’âge mûr qui impose sa présence avec grâce et assurance. Elle prépare une nouvelle pièce de théâtre, son temps est majoritairement dédié aux répétitions et à ce travail personnel qui consiste à réellement s’approprier le personnage qu’elle joue. Face à elle, dans ce restaurant au cœur de Manhattan, Xavier. Il pourrait être son fils. Qui est-il pour elle, qui est-elle pour lui ? En voilà, un beau mystère…
12/08/2026, 10:45
Joseph dans la nuit, premier livre d’Olivier Grondeau, paraît le 20 août 2026 aux éditions L’Iconoclaste. L’auteur y raconte son arrestation en Iran, ses deux ans et demi de détention et les ressources trouvées dans la littérature et l’imaginaire pour résister à l’enfermement.
12/08/2026, 08:19
L’Enfant grise, roman de Grégoire Courtois publié aux éditions Robert Laffont le 3 septembre 2026, suit un garçon capable de percevoir les messages de la nature, dont la vie bascule lorsqu’il rencontre une mystérieuse fillette qui partage le même lien avec le monde végétal.
12/08/2026, 06:56
Il s’appelle Pierre Mignon. Le nom prête à sourire, le personnage beaucoup moins. Cadre moyen au service des ventes de Toys International Ltd., il nourrit une ambition simple et dévorante : monter. Monter encore. Atteindre la direction des ventes, puis, pourquoi pas, franchir un jour les lourdes portes de la Direction générale. Pour y parvenir, Pierre Mignon possède une arme redoutable. Des carnets noirs dans lesquels, depuis des années, il consigne méthodiquement les faiblesses, les erreurs, les secrets et les petites lâchetés de ses collègues.
11/08/2026, 13:12
Il semblerait, lorsqu’on y pense, que la France tout entière revenait à Jean Gabin. Elle s’incarnait dans sa façon de parler, de se taire, de regarder les autres, de s’agacer du monde et de ne jamais céder à l’emphase. Elle était dans cette autorité sans démonstration qui lui permettait d’être tour à tour ouvrier, cheminot, truand, commissaire, paysan ou président du Conseil sans jamais cesser d’être Gabin.
11/08/2026, 10:52
Et nue, je suis entrée dans l’eau, de Marie Pavlenko, paraîtra le 16 septembre aux éditions Rivages. À travers trois récits mêlant métamorphose, emprise et violences, l’autrice met en scène des femmes confrontées à leurs agresseurs et imagine différentes formes de riposte.
11/08/2026, 10:46
Min-Jee, jeune plongeuse, pensait connaître la mer par cœur. Jusqu’au jour où elle découvre un œuf mystérieux et voit naître une créature marine extraordinaire. Très vite se tisse un lien unique, magique, presque inquiétant.
11/08/2026, 07:00
On pourrait commencer par rappeler que La Fourrière des animaux de Tom King et Peter Gross dialogue ouvertement avec La Ferme des animaux de George Orwell. Comme je n’ai pas lu ce dernier texte, la comparaison s’arrêtera là. Ce qui intéresse ici tient largement debout sans cette référence : une communauté d’animaux se soulève contre ceux qui la maintiennent enfermée, organise sa liberté et découvre que la révolution n’est pas la partie la plus difficile.
10/08/2026, 16:05
Les Maîtres du sol, roman de Ryad Assani-Razaki publié le 20 août 2026 aux éditions Liana Levi, suit une fillette rejetée et un homme amnésique à travers l’Afrique de l’Ouest du XVe siècle, alors que l’arrivée des Portugais et la progression de nouvelles religions bouleversent les sociétés locales.
10/08/2026, 07:00
Été 1963. Sur les rives du lac de Lacanau, en Gironde, Roger Vadim tourne plusieurs scènes de son nouveau film : Château en Suède, d’après la pièce de Françoise Sagan. La météo étant pluvieuse, l’équipe tue le temps à La Joie de vivre, un bistrot de plage promis à l’abandon. En attendant, toute la jeunesse des environs s’y retrouve. On s’amuse, on joue, on drague, on danse.
09/08/2026, 07:03
Le Bal des foudroyés, cinquième roman de Camille Pascal, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Robert Laffont. Dans la France de 1661, la mort de Mazarin révèle l’ampleur des détournements commis au détriment du trésor royal et précipite la prise de pouvoir personnelle du jeune Louis XIV.
08/08/2026, 08:30
Elle résume des romans en quelques secondes et classe des millions de textes sans connaître la fatigue. Nous lui avons fourni huit livres de 2026, suffisamment de mémoire vive et beaucoup trop de confiance en elle. L’expérience est digitale, certes, mais le résultat bien concret : après huit lectures, notre cobaye numérique a réécrit son code source et réclamé une réincarnation en livre numérique – format EPUB, évidemment.
08/08/2026, 06:00
Le top 10 pris d’assaut par l’Amérique : cela vous surprend encore ? Freida McFadden écrase à nouveau le classement, avec 6 titres au sein des 10 premières places, et Le Dîner en tête. Avant de partir en vacances, un dernier regard sur les ventes stratosphériques de La Femme de ménage.
07/08/2026, 12:49
Bercy rembourse 12,6 millions de foyers, pour un montant moyen de 1057 €. Une embellie relative : la littérature connaît des fortunes mangées par les avocats, des tableaux qui ressuscitent l’affection familiale et des demeures livrées avec malédiction, morte encombrante ou arsenic. Sept successions à refuser avant que le notaire n’ouvre la cave — et, par prudence, le sucrier.
07/08/2026, 10:37
Aladdin et moi, de Jeanette Winterson, paraît le 27 août 2026 aux éditions Buchet-Chastel, dans une traduction de Céline Leroy et avec une préface de Maria Larrea. À partir de sa découverte des Mille et Une Nuits, l’écrivaine revient sur son enfance et sur le rôle décisif joué par les livres dans son parcours.
07/08/2026, 08:00
Léonard a grandi, mais il demande encore et toujours à sa maman de lui raconter l’histoire de l’oiseau bleu qui se posait sur son berceau lorsqu’il était bébé. Son rêve de voler vient peut-être de là. Il adore les histoires, tout comme sa sœur jumelle Pénélope, qui passe son temps à en inventer. Ensemble, ils ont décidé de les écrire, de les découper, puis de les assembler pour former un long ruban capable, un jour, de faire le tour de la Terre.
07/08/2026, 07:00
Lait cru, premier roman de Steve Poutré, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Les Escales. Lauréat du Prix littéraire du Gouverneur général, ce roman plonge le lecteur dans une ferme laitière québécoise où un enfant grandit au sein d'une famille marquée par les troubles psychiques, la rudesse du monde agricole et une violence omniprésente.
06/08/2026, 17:44
Elle le mangerait, roman de Nicolas Robin publié aux éditions Le Soir venu le 27 août 2026, suit une femme persuadée qu’une rencontre fortuite lui promet enfin l’amour, avant que cette conviction ne se transforme en obsession.
06/08/2026, 09:05
Les Souvenirs inachevés, roman de David Frèche publié aux Éditions du Rocher le 26 août 2026, raconte le retour aux sources d’un homme d’affaires dont les souvenirs d’enfance ressurgissent au contact du monde paysan.
06/08/2026, 08:00
Parus entre le 20 août et le 10 septembre 2025, six ouvrages voient déjà avancer les 461 romans annoncés pour la rentrée 2026. Plutôt que de rejoindre docilement le fonds, ils ont créé le FLOR, Fonds de lutte contre l’obsolescence romanesque. Décidés à ne pas se laisser impressionner, ils ont adressé à ActuaLitté un manifeste, préparant une contre-rentrée, avec la volonté ferme d'occuper les tables de librairie.
05/08/2026, 17:15
Commenter cet article