Éden : Pierre Ducrozet embarque son héros au bout du monde

Pierre Ducrozet reprend le roman d’apprentissage et lui colle des baskets, du sel sur la peau, des moteurs dans le ventre. La question est ancienne, mais le décor ne l’est pas : comment devenir quelqu’un quand on ignore d’où l’on vient — et qu’on ne sait même pas très bien où aller ?

La réussite d’Éden tient d’abord à une évidence physique. Le livre pense avec les muscles. « Son corps, Éden l’emporte partout, c’est sa liberté suprême. On peut tout lui enlever ; pas ça. » La phrase court, bute, repart, avale rues, odeurs, marques, voix, gestes. Ducrozet épouse la brusquerie de son personnage sans la singer : syntaxe mobile, ellipses, accélérations, soudaines nappes lyriques.

Dans les meilleures pages, le mouvement suffit. Sur le pont du Citizen, sous les constellations, le garçon danse sans public : « La mer seule est témoin de cette beauté fugace. » Pas de grand discours. De la tôle, du noir, un jeune homme enfin exactement là où il se trouve.

Le monde en boîte

La traversée en porte-conteneurs constitue ainsi le noyau le plus fort du récit. Le navire devient machine, prison, ville verticale, ventre de la circulation marchande. Vlad, Tahar, Issa, Mihail existent par fragments : une fatigue, un rire, une cigarette, quelques mots arrachés au quart de nuit. Le fret cesse d’être une abstraction ; il devient chaleur, cambouis, rouille raclée, familles laissées à terre. Tahar lâche : « On tient le monde à bout de bras mais on ne le voit pas. » Éden, lui, commence précisément à regarder. À recevoir ce qui l’entoure au lieu de glisser dessus. « Voilà ça doit être ça, partir, vivre : être fendu de part en part. »

C’est aussi là que le roman rencontre sa limite la plus nette. Il sait montrer, remarquablement, puis éprouve parfois le besoin d’expliquer l’image qu’il vient de produire. « Éden avance là dans les cales de la mondialisation. Il est au cœur du monde. » L’idée est juste ; la formulation la verrouille presque.

Le milliardaire et le moucheron

Même phénomène avec Sören Duvall, milliardaire visionnaire, patron de Canopée, silhouette assez mobile et grotesque pour électriser chaque apparition. À mesure que l’intrigue avance, pourtant, l’homme devient davantage fonction : réceptacle du pouvoir, de la prédation, du solutionnisme des puissants. Le livre gagne alors en netteté politique ce qu’il abandonne en trouble.

L’abondance produit un autre effet de bord. Enlèvement, violence, pirates, volcans, cavale, île surgie des eaux : Ducrozet pousse son héros toujours plus loin et cette fuite donne au récit sa propulsion. Mais chaque escale semble parfois devoir livrer sa preuve, chaque rencontre son morceau du grand désordre contemporain. Issa échappe pleinement à ce risque : son histoire possède une nudité, un rythme, une douleur qui n’ont pas besoin de commentaire.

D’autres figures restent plus proches de leur usage narratif. Ça file, souvent superbement ; on souhaiterait par endroits que le texte accepte de perdre quelques nœuds, laisse davantage le silence faire son travail.

Maman, où est la maison ?

Car le vrai centre d’Éden n’est ni Duvall ni même la mondialisation. C’est Amalia. Mère adoptive brillante, fantasque, épuisante, malade, capable de disparaître derrière une idée et d’aimer son fils avec la même démesure. Leur relation est la zone la moins docile du livre, donc la plus vivante. Éden peut penser : « Je l’adore, elle m’épuise. C’est ma mère. » Rien à résoudre là-dedans.

Tout se tient dans la contradiction. Les dernières séquences ralentissent enfin l’élan : moins de machines, moins de trajets, presque plus d’échappatoire. Une terre fragile, l’eau qui monte, deux êtres qui tentent de se rejoindre sans devenir raisonnables.

Le motif du refuge trouve alors sa forme juste. Amalia a cherché un lieu ; son fils comprend qu’aucun sol ne tiendra éternellement sous lui. « Ma maison c’est mon corps. Au bout du chemin, je crois que je l’ai compris. » La phrase explicite encore beaucoup, sans doute trop. Mais tout ce qui la précède l’a rendue vraie : Marseille, les coups, les nuits de quart, la houle, la danse.

Ducrozet signe ainsi un livre inégal et généreux, parfois démonstratif, souvent splendide dès qu’il fait confiance aux sensations. Un roman qui tangue, déborde, insiste — et trouve précisément dans cette instabilité sa vitesse. Éden n’en revient pas réparé. Il revient plus vaste. Et il reste de la marge.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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