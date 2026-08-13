Galaxie lointaine et multivers : Star Wars et Marvel se croisent finalement

Une rencontre historique se prépare, programmée pour le mois de janvier 2027. Un demi-siècle après la sortie d'Un nouvel espoir, premier film de la saga, réalisé par George Lucas, mais aussi après la publication de Star Wars #1, le 12 avril 1977, par Marvel Comics. Ce numéro spécial, écrit par Roy Thomas, avec des dessins de Howard Chaykin, s'appuyait en partie sur le scénario de Lucas.

50 ans et quelques transactions capitalistiques plus tard, donc, le groupe Marvel annonce la parution de Hope Assembles, une série dans laquelle les personnages de Star Wars et ceux de Marvel se croiseront « pour la première fois ».

« Avec Hope Assembles, Kevin Smith a rédigé une véritable lettre d'amour à Star Wars, à Marvel et aux comics en général. Grâce aux dessins incroyables de David Marquez, nous assisterons à l'alliance des héros de Star Wars et de Terre-616 pour affronter les vilains des deux univers », se réjouit Michael Siglain, directeur créatif de Lucasfilm Publishing.

Comme bien d'autres amateurs de pop culture, Kevin Smith, connu pour les sagas Clerks et Jay et Bob, mais aussi pour l'écriture d'un grand nombre de comics (Green Arrow, Daredevil, Batman, Spider-Man...), rêvait d'une telle rencontre.

</center>

Pour l'instant, le scénario reste assez cryptique, et l'on apprend simplement qu'un mystérieux sort provoque un choc entre la galaxie lointaine et Terre-616... A priori, les personnages de la trilogie originale, soit les épisodes IV, V et VI, devraient être au centre de l'intrigue, sans que ceux de la prélogie et de la postlogie ne soient impliqués.

Succès assuré ?

Ce n'est pas la première fois que la multinationale Disney croise ses franchises. Les créatures de la saga Alien et le Predator sont ainsi partis chasser des super-héros, tandis que Picsou s'était invité dans l'univers Marvel en 2024. Si ces apparitions font à chaque fois l'objet d'une communication dédiée, les franchises ne restent jamais unies bien longtemps.

Hope Assembles, a priori, s'inscrit dans cette même logique : l'événement semble limité à quelques numéros, et pas vraiment destiné à ouvrir toute une nouvelle page pour les deux franchises.

À LIRE - Ryan Gosling, la tête brûlée de Marvel pour incarner Ghost Rider

À ce titre, Star Wars bat sérieusement de l'aile, chez Disney, du côté du cinéma, avec un dernier film, The Mandalorian & Grogu (Jon Favreau, 2026), qui n'a récolté que 345 millions $ de recettes dans le monde entier, un score particulièrement décevant. Un prochain film, Star Wars : Starfighter, réalisé par Shawn Levy, doit à présent redresser la barre en 2027, quelques années après une postlogie assez mal reçue.

Du côté Marvel, le 7e art reste une voie un peu plus prometteuse, après le succès international de Spider-Man : Brand New Day (Destin Daniel Cretton, 2026), qui a dépassé 1,7 milliard $ au box-office mondial, et dont l'exploitation est loin d'être terminée. Cette performance historique redonne un peu de souffle à l'univers cinématographique Marvel, qui peinait à tenir la cadence après le succès de la saga Avengers.

D'ailleurs, le grand rendez-vous en salles à venir, pour les amateurs de super-héros, reste Avengers : Doomsday, prévu pour le 16 décembre prochain.

Photographie : Détail d'une couverture en cinq parties de David Marquez pour Star Wars/Marvel: Hope Assembles (Marvel)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com