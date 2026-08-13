À Sacramento, les enfants lisent aux chiens (qui ne les corrigent jamais)

À Carmichael, un chien peut donc faire ce que certains adultes peinent terriblement à accomplir : écouter jusqu’au bout.

Le principe de Read to a Dog est d’une redoutable simplicité. Les enfants de 5 à 12 ans sont invités à lire à voix haute auprès d’un chien de thérapie certifié, accompagné de son maître. Ils peuvent apporter leur propre ouvrage ou en choisir un dans les rayonnages, précise Sacramento Public Library. KCRA a consacré le 23 juillet un reportage au programme, présenté comme une manière de maintenir les jeunes lecteurs en activité pendant les vacances d’été.

Ce 13 août, le rendez-vous figure toujours au calendrier de la bibliothèque de Carmichael, de 15h30 à 16h30. Et contrairement à ce que l’intitulé pourrait suggérer, le chien n’est pas chargé de faire réciter quoi que ce soit. Il écoute. Ce qui, en matière de lecture à voix haute, constitue déjà un programme.

Lire sans entendre « recommence »

CapRadio s’était penchée en octobre 2024 sur ce rendez-vous alors hebdomadaire. Les enfants pouvaient généralement choisir le chien auquel ils souhaitaient lire, racontait Laura Yip, chargée de l’animation. La bibliothèque utilisait également un marque-page composé de dix empreintes de pattes : une lecture, un poinçon ; dix cases remplies, un livre offert.

Le détail a quelque chose de gentiment pavlovien, mais le ressort recherché est ailleurs. Kathy Chain, bibliothécaire à Carmichael, expliquait que la présence d’un adulte, même bien intentionné, conduit facilement à corriger une hésitation. Le chien, lui, ne reprend ni un mot ni une prononciation. « Les chiens ne font pas cela ; les enfants peuvent simplement lire », résumait-elle.

Cette absence de commentaire vaut surtout par ce qu’elle change dans la situation de lecture. CapRadio rapportait le cas de Colin Baker, huit ans, jusque-là peu enthousiaste à l’idée d’ouvrir un livre. Sa mère racontait qu’il s’était mis à préparer ses textes afin de mieux les lire à l’animal, avant de commencer à bouquiner seul à la maison. Laura Yip disait aussi avoir vu des participants très réservés gagner progressivement en assurance.

Des témoignages, donc, et non un bulletin scolaire à quatre pattes. Une revue systématique publiée en 2016 dans PLOS ONE concluait que lire à un chien pouvait favoriser certains comportements associés à un environnement de lecture plus positif — motivation, confiance ou moindre anxiété notamment — tout en soulignant la faible qualité générale des données disponibles. Les auteurs jugeaient nécessaire de disposer d’études mieux contrôlées avant d’attribuer un effet causal au dispositif.

Avant Read to a Dog, Read to Rover

La formule de Carmichael n’est d’ailleurs pas née avec l’été 2026. CapRadio indiquait en 2024 que le programme avait commencé environ quatorze ans auparavant sous le nom Read to Rover, à l’initiative d’Ellen Wildfeur, avant d’être repris par Sacramento Public Library après la pandémie de Covid-19. Son mari, Arnie Wildfeur, continuait alors de participer aux séances avec Nixie et travaillait avec Capital Therapy Dogs, l’organisme chargé de certifier les binômes chien-maître.

Le cadre se prête aussi aux lectures dans plusieurs langues. Arnie Wildfeur évoquait auprès de CapRadio des enfants lisant en russe, ukrainien ou espagnol ; le reportage montrait notamment Ivan Panasenko lire en russe à Nixie. La bibliothèque de Carmichael dispose de son côté de collections en arabe, chinois, pashto, persan, russe, espagnol et ukrainien.

En avril dernier, nous racontions déjà le programme australien Story Dogs, qui organisait des séances individuelles avec des chiens accrédités dans des écoles primaires. En juillet, la bibliothèque japonaise de Takeo en proposait même une déclinaison mécanique avec LOVOT, un robot chargé, lui aussi, d’écouter sans corriger. Sacramento fournit toutefois un exemple différent : celui d’une pratique locale suffisamment ancienne pour être devenue un rendez-vous ordinaire du réseau.

Pour les enfants de Carmichael, le prochain est fixé ce jeudi à 15h30. Ils peuvent venir avec leur livre ou en prendre un sur place. Le chien, lui, est déjà fourni.

Crédits photo : Read to A dog

Par Clément Solym

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