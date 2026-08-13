Bientôt sur Apple TV, Portée Disparue, d'après un roman de Ryan David Jahn

Aux côtés de Patrick Brammall (Colin from Accounts, Le Diable s'habille en Prada 2, Evil), la série réunit Maxine Peake (Ne Dis Rien, Black Mirror), Brendan Cowell (Dune: Prophecy, Plum), Daniel Henshall (Mickey 17), ou encore Zahra Newman (Treize Vies, Addition).

Christian Schwochow (Bad Banks, The Crown) est le réalisteur et producteur délégué de cette nouvelle série intégralement filmée sur le lieu de l'action, dans l'état du Victoria en Australie. Les deux premiers épisodes seront disponibles le mercredi 9 septembre suivi d'un nouvel épisode chaque semaine jusqu'au 7 octobre 2026.

La série Portée Disparue, avec ses 6 épisodes, vient compléter le catalogue d'Apple TV, aux côtés de Hijack (2023), avec et produite par Idris Elba, et de la série d'espionnage Slow Horses (2022), récompensée à de multiples reprises.

Par Antoine Oury

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