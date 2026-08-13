De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre

Ce documentaire dresse le portrait de Nicolas Peyrac, devenu célèbre dans les années 1970 grâce à quelques chansons. Il est aussi écrivain, auteur, compositeur, photographe… Un touche-à-tout amoureux de l’écriture au sens large, incluant les images et les mots.

Longtemps torturé par des déceptions personnelles et un manque de reconnaissance, il savoure aujourd’hui le bonheur en famille. Mais il aura fallu du temps pour qu’il (re)trouve son petit coin de paradis : la maison de son enfance, dans un village breton de trois mille habitants.

Il a connu le succès avec ses titres : « Et mon père », « So Far Away from L.A. » et « Je pars ». Ces chansons ont fait sa gloire, chemin vers le très prisé Disque d’or, un Graal aux contours de prison dorée qui ont mis dans l’ombre des centaines d’autres titres, des romans et des rêves d’auteur.

Faire un film sur Nicolas Peyrac, c’est remettre en lumière son patrimoine culturel et évoquer la notion de réussite personnelle, propre à chacun. Peut-on parler de succès lorsque l'on est un chanteur qui décroche un Oscar de la chanson, mais dont les textes ne sont pas reconnus ? Non, vous répondra l’artiste, et cela touche sans doute à l’intime.

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Le documentaire Nicolas Peyrac, simplement libre, d'une durée de 52 minutes, réalisé par Fanny Bertrand, coproduit par Comic Strip Production et France Télévisions, sera diffusé le jeudi 3 septembre à 22h50 sur ICI Hauts-de-France et sur la plateforme france.tv.

Nicolas Peyrac a publié plusieurs romans, dont Sans oublier qu'un jour on s'est aimés, le dernier en date (L'Archipel, 2022).

Photographie : Nicolas Peyrac (© Comic Strip Production)

Par Dépêche

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