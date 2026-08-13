Ce que nous laisserons : écrire sa vie pour affronter la disparition

Colette, Jules, Elsa et Suzy Lee ont tous entre 22 et 78 ans. Leur temps est compté, il ne leur reste, selon les médecins, que quelques semaines à vivre, tout au mieux quelques mois.

Depuis l’annonce du verdict, les questions se bousculent dans leur tête : ma vie a-t-elle eu

un sens ? Quelle image mes enfants vont-ils garder de moi ? Comment puis-je me réconcilier avec ma fille ? Va-t-on m’oublier ? Ai-je assez profité de ma vie ?

Pour surmonter ces interrogations, ils ont choisi de participer à un soin atypique, proposé entre autres par les hôpitaux de Chartres et des Sables-d’Olonne : écrire leur autobiographie, l’éditer et la léguer à leurs proches.

Accompagnés par Valéria et Christine, deux biographes hospitalières, Colette, Jules, Elsa et Lee plongent dans leurs souvenirs. Chaque séance est une occasion de revisiter des marquants de leur vie. Les anecdotes se succèdent, parfois drôles, tantôt poétiques, ou dures.

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Certains s’en saisissent pour transmettre des messages importants ou inédits à leurs proches, des mots tendres qu’ils n’ont jamais osé dire, ou bien faire des révélations, donner des explications quant à leur choix de vie. Par bribes, l’intime se dévoile, nous assistons à une opération à cœur ouvert de l’essence de l’humanité et des questions existentielles qui nous assaillent depuis la nuit des temps.

Coréalisé par Marion Dupuis et Jérémie Lopez, Ce que nous laisserons est une production Tandem Image, avec ICI Centre-Val de Loire. Ce documentaire inédit, d'une durée de 52 minutes, sera diffusé le jeudi 3 septembre à 22h55 dans la case « La France en vrai », sur ICI Centre-Val de Loire et sur la plateforme france.tv.

Par Dépêche

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