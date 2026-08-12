Gaza : 39 nouvelles transforment les tweets de guerre en mémoire littéraire

L’information en ligne possède cette faculté assez terrifiante de vieillir avant même d’avoir disparu de l’écran. Tagharid taht al-qasf prend le problème à rebours : conserver le fait, mais lui donner une autre durée. Publié en arabe en 2026 par la maison égyptienne Dar Al-Sawmaa, le recueil transforme des événements documentés de la guerre à Gaza en matière littéraire.

Le principe tient presque dans son titre. Chaque histoire prend appui sur un tweet, une information ou un témoignage réel, avant que les auteurs n’en développent les personnages, les circonstances et la dimension humaine. Dans son reportage publié le 20 juillet, Al Jazeera décrit ainsi une entreprise située quelque part entre documentation, témoignage et fiction courte.

Le décompte communiqué par l’écrivain et poète égyptien Sami Juwaili, à l’origine de l’initiative, donne 28 auteurs, 34 tweets et 39 nouvelles, écrites par des Palestiniens, des Égyptiens et des contributeurs d’autres pays arabes : ce volume serait le premier numéro d’une série intitulée Tagharid.

Un fait, puis ce qui se trouve derrière

Pour Sami Juwaili, l’enjeu consistait justement à ne pas rester dans le registre de la réaction immédiate. « Nous voulions que le chiffre devienne un visage, l’information une histoire, la victime une personne avec un nom, une voix et un rêve », explique-t-il à Al Jazeera. Autrement dit : conserver l’événement initial, mais rendre à ceux qu’il concerne ce que la dépêche, par nécessité, laisse hors champ.

Cette mécanique prend une dimension particulière chez les contributeurs palestiniens. Ahmad Issa signe quatre textes nourris, explique-t-il, de scènes vécues ou observées pendant la guerre. Dans Le Vœu du garçon volant, il reprend notamment l’histoire d’Imad, seul survivant, selon son témoignage, d’une attaque contre sa maison.

L’explosion aurait projeté l’enfant à plus de cent mètres, jusque dans un arbre, tandis que sa mère, ses frères et sœurs et d’autres membres de sa famille étaient tués. « Si je racontais cette histoire à quelqu’un qui n’a pas vécu la réalité de Gaza, il penserait qu’il s’agit d’une pure fiction littéraire », souligne l’écrivain.

D’autres contributions repartent d’événements qui avaient largement circulé dans les médias. L’une évoque Reem, trois ans, petite-fille de Khaled Nabhan, dont les images tenant le corps de l’enfant et l’appelant « l’âme de mon âme » avaient été diffusées à travers le monde après sa mort en novembre 2023.

Nabhan a lui-même été tué lors d’un bombardement israélien à Nuseirat en décembre 2024. Une autre histoire revient sur la famille de la docteure palestinienne Alaa al-Najjar : neuf de ses dix enfants ont été tués dans une frappe israélienne sur leur maison de Khan Younès, le 23 mai 2025. Reuters avait alors établi que la médecin travaillait à l’hôpital Nasser au moment de l’attaque ; son mari Hamdi et leur seul enfant survivant avaient été hospitalisés.

Sortir les histoires du fil d’actualité

Le procédé éditorial devient alors le véritable intérêt du livre. Les faits ne sont pas présentés comme inventés : ils constituent au contraire le point de départ revendiqué des textes. Mais la nouvelle autorise ce que le format journalistique ne recherche pas nécessairement — étirer une scène, installer une voix, restituer une attente, construire un personnage.

Selon Ahmad Issa, les auteurs palestiniens ont puisé dans leur expérience directe, tandis que d’autres contributeurs arabes ont travaillé à partir d’articles, de reportages et de témoignages rendus publics.

La romancière égyptienne Marwa Abu al-Ala insiste d’ailleurs sur cette différence de temporalité : « Les informations défilent rapidement et, avec le temps, les victimes peuvent devenir de simples chiffres. Mais l’histoire demeure, parce qu’elle s’adresse aux émotions avant de s’adresser à l’esprit. » Pour l’Algérienne Ibtisam Fallah, la nouvelle devient même « une sorte de boîte noire de la mémoire », destinée à conserver les voix et les rêves des enfants au-delà de leur apparition dans le cycle médiatique.

Le geste rejoint, sous une forme différente, d’autres expériences littéraires apparues autour de Gaza. En juillet, ActuaLitté racontait ainsi comment « Gaza en rimes », simple exercice destiné à des apprenants de français, était devenu un concours où des étudiants écrivaient et récitaient Hugo, Apollinaire ou Boris Vian malgré les déplacements et les bombardements. Avec Tagharid taht al-qasf, il ne s’agit plus d’un atelier ou d’un concours, mais d’un passage organisé du document au catalogue éditorial.

Par Clément Solym

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