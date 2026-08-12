Gaza : 39 nouvelles transforment les tweets de guerre en mémoire littéraire

Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.
Le 12/08/2026 à 16:45 par Clément Solym
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12/08/2026 à 16:45
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L’information en ligne possède cette faculté assez terrifiante de vieillir avant même d’avoir disparu de l’écran. Tagharid taht al-qasf prend le problème à rebours : conserver le fait, mais lui donner une autre durée. Publié en arabe en 2026 par la maison égyptienne Dar Al-Sawmaa, le recueil transforme des événements documentés de la guerre à Gaza en matière littéraire.
Le principe tient presque dans son titre. Chaque histoire prend appui sur un tweet, une information ou un témoignage réel, avant que les auteurs n’en développent les personnages, les circonstances et la dimension humaine. Dans son reportage publié le 20 juillet, Al Jazeera décrit ainsi une entreprise située quelque part entre documentation, témoignage et fiction courte.
Le décompte communiqué par l’écrivain et poète égyptien Sami Juwaili, à l’origine de l’initiative, donne 28 auteurs, 34 tweets et 39 nouvelles, écrites par des Palestiniens, des Égyptiens et des contributeurs d’autres pays arabes : ce volume serait le premier numéro d’une série intitulée Tagharid.
Pour Sami Juwaili, l’enjeu consistait justement à ne pas rester dans le registre de la réaction immédiate. « Nous voulions que le chiffre devienne un visage, l’information une histoire, la victime une personne avec un nom, une voix et un rêve », explique-t-il à Al Jazeera. Autrement dit : conserver l’événement initial, mais rendre à ceux qu’il concerne ce que la dépêche, par nécessité, laisse hors champ.
Cette mécanique prend une dimension particulière chez les contributeurs palestiniens. Ahmad Issa signe quatre textes nourris, explique-t-il, de scènes vécues ou observées pendant la guerre. Dans Le Vœu du garçon volant, il reprend notamment l’histoire d’Imad, seul survivant, selon son témoignage, d’une attaque contre sa maison.
L’explosion aurait projeté l’enfant à plus de cent mètres, jusque dans un arbre, tandis que sa mère, ses frères et sœurs et d’autres membres de sa famille étaient tués. « Si je racontais cette histoire à quelqu’un qui n’a pas vécu la réalité de Gaza, il penserait qu’il s’agit d’une pure fiction littéraire », souligne l’écrivain.
D’autres contributions repartent d’événements qui avaient largement circulé dans les médias. L’une évoque Reem, trois ans, petite-fille de Khaled Nabhan, dont les images tenant le corps de l’enfant et l’appelant « l’âme de mon âme » avaient été diffusées à travers le monde après sa mort en novembre 2023.
Nabhan a lui-même été tué lors d’un bombardement israélien à Nuseirat en décembre 2024. Une autre histoire revient sur la famille de la docteure palestinienne Alaa al-Najjar : neuf de ses dix enfants ont été tués dans une frappe israélienne sur leur maison de Khan Younès, le 23 mai 2025. Reuters avait alors établi que la médecin travaillait à l’hôpital Nasser au moment de l’attaque ; son mari Hamdi et leur seul enfant survivant avaient été hospitalisés.
Le procédé éditorial devient alors le véritable intérêt du livre. Les faits ne sont pas présentés comme inventés : ils constituent au contraire le point de départ revendiqué des textes. Mais la nouvelle autorise ce que le format journalistique ne recherche pas nécessairement — étirer une scène, installer une voix, restituer une attente, construire un personnage.
Selon Ahmad Issa, les auteurs palestiniens ont puisé dans leur expérience directe, tandis que d’autres contributeurs arabes ont travaillé à partir d’articles, de reportages et de témoignages rendus publics.
La romancière égyptienne Marwa Abu al-Ala insiste d’ailleurs sur cette différence de temporalité : « Les informations défilent rapidement et, avec le temps, les victimes peuvent devenir de simples chiffres. Mais l’histoire demeure, parce qu’elle s’adresse aux émotions avant de s’adresser à l’esprit. » Pour l’Algérienne Ibtisam Fallah, la nouvelle devient même « une sorte de boîte noire de la mémoire », destinée à conserver les voix et les rêves des enfants au-delà de leur apparition dans le cycle médiatique.
Le geste rejoint, sous une forme différente, d’autres expériences littéraires apparues autour de Gaza. En juillet, ActuaLitté racontait ainsi comment « Gaza en rimes », simple exercice destiné à des apprenants de français, était devenu un concours où des étudiants écrivaient et récitaient Hugo, Apollinaire ou Boris Vian malgré les déplacements et les bombardements. Avec Tagharid taht al-qasf, il ne s’agit plus d’un atelier ou d’un concours, mais d’un passage organisé du document au catalogue éditorial.
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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L’éventuelle arrivée d’un magasin Fnac à Montmorot, dans la périphérie de Lons-le-Saunier, mobilise les quatre librairies indépendantes de la ville. Leur pétition, lancée le 29 juillet, a dépassé 2200 signatures. Au-delà d’une nouvelle concurrence sur le livre, elles redoutent un déplacement des achats vers la zone commerciale et un affaiblissement de la vie culturelle du centre.
05/08/2026, 16:31
Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.
05/08/2026, 16:23
L’écrivain Didier Decoin est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé l’Académie Goncourt ce mercredi 5 août. Couronné en 1977 pour John l’Enfer, il avait présidé l’institution entre 2020 et 2024. Quelques mois avant sa disparition, les éditions Stock publiaient encore son roman Maypops, inspiré d’une des plus graves erreurs judiciaires de l’Amérique ségrégationniste.
05/08/2026, 14:25
Le mathématicien, philosophe et romancier Olivier Rey a été élu au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, pour y siéger au fauteuil 8, précédemment occupé par Bertrand Saint-Sernin, décédé en juin 2024.
05/08/2026, 12:41
Amazon a franchi, le 3 août 2026, les 3000 milliards $ de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire. Née comme librairie en ligne, l’entreprise devient la cinquième société à atteindre ce seuil, portée par AWS, les puces et l’intelligence artificielle. Le livre reste dans la machine, sans que les comptes disent ce qu’il y pèse.
05/08/2026, 11:18
Un décret du président de la République, publié au Journal officiel de ce 5 août 2026, approuve deux élections à l'Académie des beaux-arts. L'animateur, auteur et acteur Stéphane Bern y siègera au fauteuil III, tandis qu'Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco entre 2017 et 2025 et ancienne ministre de la Culture, prendra place au fauteuil IV.
05/08/2026, 10:14
Aux États-Unis, la cour d’appel du neuvième circuit a refusé de protéger, au nom du Premier amendement, l’exposition de trois albums dans les bureaux scolaires d’un travailleur social de l’Oregon. Rendu par deux voix contre une, l’arrêt confirme que ces couvertures pouvaient être interdites lorsqu’il recevait des élèves. Il ne valide toutefois pas juridiquement son licenciement.
04/08/2026, 16:16
Il serait presque inutile de l'écrire à nouveau : la période est particulièrement complexe pour les librairies. Si les difficultés des enseignes Sauramps, Decitre, Furet du Nord et Gibert attirent l'attention, les boutiques indépendantes souffrent également. Une crise qui s'étend à l'ensemble des commerces de proximité : les députés Laurent Lhardit (Bouches-du-Rhône, Socialistes et apparentés) et Jean-Pierre Vigier (Haute-Loire, Droite Républicaine) ont consacré un rapport au sujet, agrémenté de nombreuses recommandations.
04/08/2026, 13:11
À la tête du Centre Pompidou depuis 2021, Laurent Le Bon est reconduit pour un mandat de trois ans, entre chantier monumental, déploiement hors les murs et avenir de la Bibliothèque publique d’information.
04/08/2026, 13:05
Les éditions Actes Sud ont annoncé l’acquisition, effective depuis le 18 mai, de Minus Éditions, maison lilloise spécialisée dans les livres à compléter, les jeux de discussion et les objets interactifs destinés à favoriser les échanges entre enfants et adultes. Elle revendique plus d’une centaine de références, près de 1500 points de vente. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
04/08/2026, 11:34
L’écrivain et poète américain Benjamin Alire Sáenz est mort le 28 juillet 2026 à El Paso, au Texas, après une longue maladie, a annoncé son éditeur Simon & Schuster. Âgé de 71 ans, il était notamment connu en France pour Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers. Ses livres abordaient la vie à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, les liens familiaux et l’identité sexuelle.
04/08/2026, 11:19
Après près de cinq ans à la direction générale des éditions Thierry Souccar, Patrice Evenor prend la présidence de Belles Lettres Diffusion Distribution. Spécialiste des fonctions commerciales, logistiques et de diffusion, il succède à Régis de Villers, démissionnaire, à la tête de cet acteur important de l’édition indépendante.
03/08/2026, 18:16
La direction générale des Finances publiques a ouvert une consultation publique en vue de nouvelles précisions sur la définition fiscale du livre et les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables. Un chantier entamé après une décision du Conseil d'État, rendue le 16 juillet dernier, qui a annulé une doctrine des finances publiques concernant le livre audio.
03/08/2026, 17:00
Évincé de Grasset au printemps, Olivier Nora pourrait rebondir chez Editis en y créant une maison à son image. Tandis que les discussions se poursuivraient avec le groupe dirigé par Denis Olivennes, l’éditeur a déjà constitué une société baptisée Bartleby. Une structure qui donne une première existence juridique à son nouveau projet, sans toutefois permettre d’en connaître encore le montage définitif.
03/08/2026, 16:16
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