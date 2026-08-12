En Chine, l’interdiction d’entraîner des IA est gravée au coeur des livres

Après les robots.txt, les contrats et les procédures judiciaires, voici l’encre. En Chine, Huaxia Publishing House inscrit désormais dans certains ouvrages que leur contenu ne peut servir à entraîner une intelligence artificielle. Pas de verrou technique : la maison reconnaît elle-même qu’il reste extrêmement difficile de savoir si un texte a rejoint les données d’un modèle. L’avertissement fixe en revanche noir sur blanc la volonté de l’ayant droit.
Le 12/08/2026 à 16:44 par Nicolas Gary
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12/08/2026 à 16:44
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Un livre n’a pas de robots.txt. Il a, à la rigueur, une page de copyright. Huaxia semble avoir décidé qu’elle ferait l’affaire : « Interdiction d’utiliser le contenu de ce livre pour l’entraînement de l’intelligence artificielle ; toute violation donnera lieu à des poursuites. » La formule apparaît notamment dans Xin yi Huangting jing, Yinfu jing, paru en mars 2026.
Le reportage de Red Star Capital Bureau a vérifié l’avertissement et interrogé directement l’éditeur. Annoté et traduit par Liu Lianpeng et Gu Baotian, le volume réunit deux classiques taoïstes. L’édition simplifiée de Huaxia porte l’ISBN 9787522209548 et San Min Book Co. est indiqué comme titulaire des droits patrimoniaux.
Chez Huaxia, le mécanisme est d’abord contractuel. Pour certains titres acquis sous licence, explique un responsable de la maison, le détenteur des droits exige que le contenu ne soit pas employé pour l’apprentissage de systèmes d’IA. « En tant que partie chargée d’exécuter le contrat, nous devons répondre au titulaire des droits ; c’est pourquoi nous écrivons cette phrase. »
Seulement voilà : la pratique déborde désormais ces seuls accords. Le même responsable assure que de nombreux ouvrages non acquis sous licence portent aujourd’hui un avertissement comparable. Désormais, certains livres comportent effectivement cette indication à la demande des ayants droit.
Reste ce léger inconvénient : écrire « interdit » dans un volume n’empêche personne de le scanner. Huaxia ne prétend pas le contraire. Son représentant souligne qu’entre les données absorbées lors de l’apprentissage et les réponses ensuite produites, les traces du texte initial peuvent devenir difficiles à repérer. « Il est très difficile de défendre ses droits », reconnaît-il, avant d’ajouter : « Il faut afficher une position et faire ce type de déclaration ; cela peut rappeler à chacun que les livres sont protégés par le droit d’auteur. »
La nuance compte. Liang Fei, secrétaire général adjoint exécutif de la China Written Works Copyright Society, explique au Southern Metropolis Daily que cette indication peut, selon son analyse, relever des « informations de gestion des droits » et matérialiser les conditions posées par l’ayant droit. Une entreprise qui l’ignorerait sciemment pourrait voir cette circonstance peser dans l’appréciation de sa faute. Ce n’est pas pour autant une jurisprudence consacrant l’efficacité automatique de la formule.
Le droit chinois donne du relief au raisonnement. L’article 51 de la loi sur le droit d’auteur interdit déjà de supprimer ou modifier volontairement, sans autorisation, les informations de gestion des droits. Et, dans un projet de révision de son règlement d’application, soumis à consultation publique jusqu’au 12 août 2026, l’Administration nationale du droit d’auteur propose de définir ces informations comme incluant les « conditions d’utilisation » d’une œuvre. Projet de texte, donc, et non règle déjà entrée en vigueur.
Liang Fei estime en outre que retirer sciemment l’avertissement avant d’intégrer l’ouvrage à une base d’entraînement pourrait constituer une atteinte distincte aux règles protégeant ces informations. Là encore, il s’agit d’une analyse : aucune décision de justice citée par les sources consultées n’a encore tranché ce cas précis.
L’idée n’est pas une première mondiale. En octobre 2024, Penguin Random House avait annoncé l’ajout, dans ses nouveautés et réimpressions, d’une formule interdisant l’utilisation ou la reproduction de ses livres pour entraîner des systèmes d’IA.
À LIRE - Un éditeur protège désormais ses oeuvres contre les intelligences artificielles
Le cas Huaxia se distingue donc par son apparition documentée dans l’édition chinoise et par son extension revendiquée à des titres qui ne relèvent pas de licences acquises auprès d’autres maisons. Il intervient aussi quelques jours après cette histoire d'achats et de scans détruisant en masse des livres imprimés pour constituer des corpus destinés à l’IA.
Quant à prouver qu’un ouvrage a réellement nourri un modèle, Liang Fei cite trois pistes : retrouver le texte dans un jeu de données public, documenter des sorties reproduisant des passages suffisamment spécifiques, ou demander à la justice l’accès aux registres et journaux techniques détenus par l’entreprise concernée. La page de copyright ne bloque donc rien. Elle fournit une pièce de plus au dossier.
Crédits photo : ds_30 CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Bien entendu, la question intéresse avant tout les catégories socio-professionnelles qui auront les moyens de partir. À ce titre, le sondage demandé par la société Tonies à OpinionWay reste l'apanage de privilégiés – et ses résultats avec. Mais, en tant que fabricant de produits audio pour enfants, souligner le succès des conteuses par la vox populi est toujours bon à prendre.
03/07/2026, 12:18
À Bruxelles, une rencontre discrète, révélée par The Guardian, entre l'Union européenne et les Talibans a provoqué la colère de femmes afghanes, privées d'école et d'espace public. Cette actualité rend plus nécessaire que jamais un livre comme Inventer sa chambre à soi de Chantal Thomas (Actes Sud Audio) : car pour créer, lire, ou simplement parler, encore faut-il avoir d’un lieu où exister.
01/07/2026, 16:39
Les établissements québécois ont fait transiter 503 088 ventes de livres numériques en 2025, soit 9,6 % de moins qu’un an plus tôt. La valeur du marché suivi par l’Institut de la statistique du Québec recule davantage encore, à 9,8 M$ (-10,7 %), tandis que le prix moyen cesse lui aussi de progresser.
29/06/2026, 16:30
Plus de 1200 auteurs chinois de fiction en ligne ont signé une lettre publique contre le plagiat automatisé et la réécriture par intelligence artificielle. Dans un marché immense, structuré autour des plateformes, l’affaire touche à la protection des œuvres, mais aussi à toute la chaîne d’exploitation des droits.
27/06/2026, 10:28
Face aux canicules, aux écosystèmes fragilisés et aux espèces que l’on tente de réintroduire, la biodiversité interroge notre manière d’habiter le monde, de partager les territoires et de réparer ce que nous avons abîmé. De la même manière, dans Je pleure encore la beauté du monde, le roman de Charlotte McConaghy (trad. Marie Chabin, Actes Sud Audio), une biologiste arrive dans les Highlands pour réintroduire des loups, aussitôt accusés lorsqu’un éleveur est retrouvé mort.
24/06/2026, 17:32
En 2025, Rakuten Kobo a refusé 45 % des titres autoédités envoyés à Kobo Writing Life pour être mis en vente. Michael Tamblyn, directeur général de l’entreprise, attribue plus de huit refus sur dix à des ouvrages qu’il juge générés de manière manifeste par intelligence artificielle et de très faible qualité. Une donnée qui éclaire la pression des contenus produits à la chaîne sur l’autoédition numérique.
24/06/2026, 11:19
Une maison trop propre, une famille trop parfaite, une porte qu’il ne fallait peut-être pas ouvrir : avec La femme de ménage, Freida McFadden a trouvé la recette du thriller impossible à poser. Quatre tomes, traduits par Karine Forestier, suivent Millie de secrets domestiques en pièges bien verrouillés, à retrouver désormais chez Kobo Plus. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de sieste, bonne nouvelle pour les lecteurs.
24/06/2026, 09:00
Le studio Kidsono, spécialisé depuis 2020 dans la production audio pour la jeunesse, a lancé le 22 juin 2026 une application destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Disponible sur iOS et annoncée sur Android début juillet, elle rassemble plus de 500 livres audio jeunesse dans un abonnement sans engagement à partir de 4,99 euros par mois, avec un accès sans publicité à des contenus sélectionnés par âge.
23/06/2026, 10:38
Les Big Five anglophones et plusieurs grands éditeurs ont saisi la justice fédérale de New York contre WeLib. La plainte, révélée par Reuters, accuse le site d’héberger des dizaines de millions de livres piratés et d’offrir aux entreprises d’IA un accès rapide à ces fichiers.
18/06/2026, 12:20
À l’heure où la Coupe du Monde 2026 transforme les États-Unis en scène sportive mondiale, l’Associated Press rapporte que l'équipe iranienne peut entrer sur le territoire la veille d’un match, mais est dans l'obligation de le quitter aussitôt après. C’est par cette voie qu’American Spirits de Russell Banks (trad. Pierre Furlan, Actes Sud Audio) entraîne l’auditeur à Sam Dent, où les grandes ruptures américaines s’invitent dans le quotidien, entre querelles de voisinage, culture des armes et fidélités trumpistes.
17/06/2026, 18:04
Le régulateur britannique de la concurrence impose à Google de nouveaux garde-fous sur l’usage des contenus éditoriaux dans ses réponses générées par IA. Les éditeurs obtiennent un contrôle séparé pour AI Overviews et AI Mode, sans retrait des résultats classiques, ainsi qu’une meilleure attribution des sources.
17/06/2026, 11:03
Les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie quotidienne. Ils servent à communiquer, à partager du contenu, à suivre l'actualité ou à développer une activité professionnelle. Cette présence constante attire aussi l'attention des cybercriminels. Un compte compromis peut entraîner la perte de données personnelles, des tentatives d'escroquerie auprès des contacts ou encore une atteinte à la réputation d'une marque.
15/06/2026, 09:29
Top ArticlesJuillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an Pierre Lemaitre, Annie Ernaux, Boualem Sansal : les écrivains entrent dans la présidentielle 2027
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