En Chine, l’interdiction d’entraîner des IA est gravée au coeur des livres

Un livre n’a pas de robots.txt. Il a, à la rigueur, une page de copyright. Huaxia semble avoir décidé qu’elle ferait l’affaire : « Interdiction d’utiliser le contenu de ce livre pour l’entraînement de l’intelligence artificielle ; toute violation donnera lieu à des poursuites. » La formule apparaît notamment dans Xin yi Huangting jing, Yinfu jing, paru en mars 2026.

Le reportage de Red Star Capital Bureau a vérifié l’avertissement et interrogé directement l’éditeur. Annoté et traduit par Liu Lianpeng et Gu Baotian, le volume réunit deux classiques taoïstes. L’édition simplifiée de Huaxia porte l’ISBN 9787522209548 et San Min Book Co. est indiqué comme titulaire des droits patrimoniaux.

Une phrase, beaucoup de précautions

Chez Huaxia, le mécanisme est d’abord contractuel. Pour certains titres acquis sous licence, explique un responsable de la maison, le détenteur des droits exige que le contenu ne soit pas employé pour l’apprentissage de systèmes d’IA. « En tant que partie chargée d’exécuter le contrat, nous devons répondre au titulaire des droits ; c’est pourquoi nous écrivons cette phrase. »

Seulement voilà : la pratique déborde désormais ces seuls accords. Le même responsable assure que de nombreux ouvrages non acquis sous licence portent aujourd’hui un avertissement comparable. Désormais, certains livres comportent effectivement cette indication à la demande des ayants droit.

Reste ce léger inconvénient : écrire « interdit » dans un volume n’empêche personne de le scanner. Huaxia ne prétend pas le contraire. Son représentant souligne qu’entre les données absorbées lors de l’apprentissage et les réponses ensuite produites, les traces du texte initial peuvent devenir difficiles à repérer. « Il est très difficile de défendre ses droits », reconnaît-il, avant d’ajouter : « Il faut afficher une position et faire ce type de déclaration ; cela peut rappeler à chacun que les livres sont protégés par le droit d’auteur. »

Avertissement, oui. Bouclier juridique, non

La nuance compte. Liang Fei, secrétaire général adjoint exécutif de la China Written Works Copyright Society, explique au Southern Metropolis Daily que cette indication peut, selon son analyse, relever des « informations de gestion des droits » et matérialiser les conditions posées par l’ayant droit. Une entreprise qui l’ignorerait sciemment pourrait voir cette circonstance peser dans l’appréciation de sa faute. Ce n’est pas pour autant une jurisprudence consacrant l’efficacité automatique de la formule.

Le droit chinois donne du relief au raisonnement. L’article 51 de la loi sur le droit d’auteur interdit déjà de supprimer ou modifier volontairement, sans autorisation, les informations de gestion des droits. Et, dans un projet de révision de son règlement d’application, soumis à consultation publique jusqu’au 12 août 2026, l’Administration nationale du droit d’auteur propose de définir ces informations comme incluant les « conditions d’utilisation » d’une œuvre. Projet de texte, donc, et non règle déjà entrée en vigueur.

Liang Fei estime en outre que retirer sciemment l’avertissement avant d’intégrer l’ouvrage à une base d’entraînement pourrait constituer une atteinte distincte aux règles protégeant ces informations. Là encore, il s’agit d’une analyse : aucune décision de justice citée par les sources consultées n’a encore tranché ce cas précis.

Penguin avait déjà sorti le tampon

L’idée n’est pas une première mondiale. En octobre 2024, Penguin Random House avait annoncé l’ajout, dans ses nouveautés et réimpressions, d’une formule interdisant l’utilisation ou la reproduction de ses livres pour entraîner des systèmes d’IA.

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Le cas Huaxia se distingue donc par son apparition documentée dans l’édition chinoise et par son extension revendiquée à des titres qui ne relèvent pas de licences acquises auprès d’autres maisons. Il intervient aussi quelques jours après cette histoire d'achats et de scans détruisant en masse des livres imprimés pour constituer des corpus destinés à l’IA.

Quant à prouver qu’un ouvrage a réellement nourri un modèle, Liang Fei cite trois pistes : retrouver le texte dans un jeu de données public, documenter des sorties reproduisant des passages suffisamment spécifiques, ou demander à la justice l’accès aux registres et journaux techniques détenus par l’entreprise concernée. La page de copyright ne bloque donc rien. Elle fournit une pièce de plus au dossier.

Crédits photo : ds_30 CC 0

Par Nicolas Gary

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