Chercher la bête en eux, en elles, en nous…

­­­« Un abattoir est un cri de souffrance, de corps. De scies. De crochets. De rails. Un abattoir est une odeur de chair morte. D’entrailles. De carcasses. On y plonge comme dans la nuit. La nuit tout le temps, électrique, mécanique, bruyante. un abattoir vous poursuit à vie, en rêve. Les animaux aussi rêvent.

D’un monde sans abattoirs.

D’un monde sans hommes. »

On est en France, sûrement. ­­­« L’autre conne » a été élue. Présidente, rien que ça. Avec cette annonce, qui cause à elle seule un vrai raz-de-marée dans tout le pays, une autre suit presque immédiatement : celle de la création des Réservoirs, des immenses structures verticales, le summum de la modernité, des méga-abattoirs.

Plus de viande, toujours plus. Cadence incroyable, pour une rentabilité jamais vue. De quoi nourrir tout le monde, à un moindre coût, ça fera plaisir de pouvoir se payer ça. Bien plus hygiénique, aussi. On irait même jusqu’à dire que c’est plus respectueux des bêtes qu’on égorge. Bref, une merveilleuse idée, sans aucun doute.

Sauf que voilà : il n’y aurait pas d’histoire à raconter si tout se passait toujours comme prévu. Quelques semaines seulement après la commercialisation des premiers morceaux de viande issus des Réservoirs, tout bascule. La violence prend le dessus sur tout le reste, les hommes, les femmes et les enfants se laissent emporter par une fièvre incontrôlable… et commencent à s’entretuer.

La théorie qui finit par circuler à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, avancée par les scientifiques, c’est l’arrivée d’un terrible virus. Mais si tout le monde mord, étrangle, attaque… Est-ce réellement la faute d’un corps étranger ou n’y avait-il pas déjà quelque chose sous la surface, sur le point d’éclater, enfin libre de servir, de s’épanouir ?

D’un côté, il y a « Lui » : bipolaire, fragile, sensible et mélancolique. Sa chienne Maya est sa meilleure amie, sa maman la seule personne sur cette terre qui lui donne de l’amour sans juger son esprit, sa vision du monde. Il a décidé de devenir végan après avoir regardé un terrible documentaire sur le traitement animal. De l’autre côté, il y a « Elle » : entourée de sa famille – un père, une mère, deux frères –, elle a la rage au cœur. Elle se sent comme une bête en cage. Autour d’elle, des imbéciles. Son avenir ? Elle ne croit pas en avoir un.

­­­« Les gens d’ici ne partent pas d’ici C’est médical un truc génétique Les gens de la ville je vois bien comment il nous regardent Ma mère elle ne voit rien Tant mieux pour elle ça la protège On est des ploucs des clichés des animaux »

Après Déshumaine, Loulou Robert revient avec un nouveau roman qui déborde de colère. Avec poésie et une plume acérée, l’autrice nous met face à la stupidité humaine : la recherche du profit, encore et toujours, la terrible négligence envers cette nature que nous devrions chérir.

Porté par deux protagonistes uniques et si justes, ce roman se plonge dans le corps – la chair, le sang – pour faire émerger la bête. Celle qui sommeille en nous, qu’on cherche à contenir et qui, finalement, se dévoile avec force et, parfois, avec un éclat de beauté…

Par Valentine Costantini

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