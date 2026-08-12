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Harry Potter : au Pays de Galles, Dobby fait plier les ingénieurs moldus

Au Pays de Galles, la ferveur des fans de Harry Potter a pesé jusque sur le tracé d’une infrastructure électrique de près de 500 millions €. L’interconnexion Greenlink, qui relie désormais les réseaux britannique et irlandais, devait passer sous le secteur où s’est installé le mémorial consacré à un personnage particulièrement apprécié de la saga, Dobby, sur la plage de Freshwater West. Après plusieurs centaines de protestations, les ingénieurs ont revu leur copie.

Le 12/08/2026 à 15:04 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

12/08/2026 à 15:04

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

Greenlink n’a rien d’un petit chantier. L’interconnexion compte 190 kilomètres de câbles sous-marins et souterrains, pour une capacité de 500 mégawatt. Mise en service début 2025, elle peut, selon son exploitant, transporter l’équivalent de la consommation d’environ 380.000 foyers.

C’est pourtant sur quelques mètres de plage, à Freshwater West, que le projet s’est heurté à son obstacle le plus inattendu. Là, depuis le tournage de Harry Potter et les Reliques de la Mort (David Yates, 2010), les admirateurs de la saga ont progressivement installé un mémorial consacré à Dobby.

Dobby, c’est qui ?

Le problème remonte à la préparation du chantier, mais vient seulement d’être raconté publiquement par Simon Ludlam, alors responsable du projet Greenlink.

Lors d’une interview accordée à BBC, relayée par le Guardian, il montra le secteur de Freshwater West où le câble doit arriver sur la côte. Problème : son tracé passe précisément par l’emplacement du mémorial. Après la diffusion du sujet, Greenlink reçoit des centaines d’appels de fans inquiets de voir le site bouleversé.

Dobby ? Pour l’ingénieur, il s’agit d’un personnage fictif dans une histoire fictive. Ses collaborateurs lui font rapidement comprendre que, pour une partie du public, l’affaire est nettement moins virtuelle. Greenlink finit donc par demander à ses équipes de modifier le tracé afin d’éviter le mémorial.

Une concession assez spectaculaire pour un projet de cette ampleur, même si aucun câble ne devait courir à la surface du sable. Greenlink avait prévu une installation par forage horizontal sous la plage et les dunes, précisément afin d’éviter l'ouverture de tranchées et de limiter les atteintes au site naturel. Le câble est aujourd’hui totalement enterré à Freshwater West.

Une tombe qui n’en est pas une

Évidemment, Dobby n’est enterré nulle part au Pays de Galles. Freshwater West a servi de décor à la mort et aux funérailles de l’elfe de maison dans Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 1. Les admirateurs ont ensuite transformé le lieu de tournage en destination de pèlerinage et construit leur propre mémorial dans les dunes.

Des pierres portant des messages se sont accumulées autour de la « tombe », accompagnées pendant des années de chaussettes, bibelots et autres objets. La référence aux chaussettes est particulièrement transparente pour les lecteurs : dans la saga, offrir un vêtement à un elfe de maison permet de le libérer de son maître.

Le succès du lieu avait déjà attiré l’attention d’ActuaLitté en 2022, mais pour une raison nettement moins réjouissante : l’afflux des Potterheads était devenu un problème environnemental. La plage de Freshwater West est un espace naturel particulièrement sensible, et les hommages abandonnés sur place finissaient par polluer le site.

Sauvé du câble, mais prié de rester propre

Cette année-là, le National Trust Cymru, l’organisme chargé de la protection et de la gestion de nombreux sites naturels et patrimoniaux au Pays de Galles, avait même envisagé le déplacement du mémorial dans le cadre d’une vaste consultation sur l’avenir de Freshwater West. Près de 5000 personnes ont participé aux deux questionnaires en ligne, auxquels se sont ajoutées réunions et consultations locales. L'organisme a finalement accepté que la « tombe » reste sur place, au moins dans l’immédiat.

À une condition : les visiteurs sont invités à prendre des photographies plutôt qu’à abandonner des souvenirs. Chaussettes, objets divers et éclats de peinture provenant des galets décorés peuvent rejoindre l’environnement marin et la chaîne alimentaire, avec des conséquences potentielles pour la faune. Le parking du site accueille à lui seul quelque 75.000 visiteurs par an, selon le National Trust.

À LIRE - Un Harry Potter retrouvé dans un grenier bat des records aux enchères

Greenlink est finalement entré en service en janvier 2025, sans toucher au mémorial. En déviant son tracé, le chantier a même frôlé de véritables vestiges funéraires de l’âge du Bronze, eux aussi préservés. Au bout du compte, l’elfe fictif et les morts bien réels auront eu droit au même traitement : on contourne pour que le courant passe.

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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