Le phénomène littéraire québécois Rue Duplessis aura son film

Après le livre et le théâtre, Rue Duplessis – ma petite noirceur arrivera au cinéma. Publié chez Lux Éditeur, le récit autobiographique du sociologue et homme de radio Jean-Philippe Pleau s’est imposé au Québec comme l’un des textes remarqués sur l’expérience du transfuge de classe. Maison4tiers produira le film, dont le scénario a été confié au romancier, dramaturge et scénariste Jean-Philippe Baril Guérard.
Le 12/08/2026 à 14:39 par Hocine Bouhadjera
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12/08/2026 à 14:39
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En France, son nom reste encore relativement discret, au Québec, Jean-Philippe Pleau a pourtant rencontré un important succès avec son ouvrage paru en avril 2024 et écoulé depuis à plus de 65.000 exemplaires, selon L'Express.
Jean-Philippe Pleau travaille à la radio de Radio-Canada depuis 2005. Sociologue de formation, il a notamment coanimé C’est fou… avec Serge Bouchard avant de prendre, en 2021, les commandes de Réfléchir à voix haute sur ICI Première. Dans Rue Duplessis - ma petite noirceur, il revient sur son enfance dans une famille ouvrière de Drummondville et sur sa « migration intérieure » vers les milieux intellectuels et médiatiques, une trajectoire qu’il analyse à travers la notion de transfuge de classe.
Avant Rue Duplessis - ma petite noirceur, il avait publié Au temps de la pensée pressée et Le Silence des néons, toujours chez Lux.
Jean-Philippe Pleau affirme avoir reçu « quatre ou cinq propositions » pour acquérir les droits du livre. Il a finalement retenu celle de Maison4tiers, société dirigée par Chantale Pagé. Le projet vient d’obtenir le soutien de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC), qui l’a intégré début juillet à une sélection de 22 projets accompagnés dans leur phase de développement.
Aucun réalisateur n’a encore été annoncé, d’autres financements restent à trouver et Chantale Pagé estime qu’une sortie en salles ne pourrait intervenir avant trois ans au minimum. Une partie du tournage devrait avoir lieu à Drummondville, élément auquel l’auteur tient particulièrement.
À LIRE - Les Garçons de l'été, de Rebecca Lighieri, devient une série Canal+
Rue Duplessis a déjà connu une première vie hors des librairies. En 2025, le texte a été adapté sur scène chez Duceppe, importante compagnie théâtrale montréalaise, avant une tournée au Québec. Jean-Philippe Pleau y interprétait son propre rôle.
L’adaptation avait toutefois écarté plusieurs passages du livre en raison d’une poursuite intentée en mars 2025 par 11 membres de sa famille, qui contestent certains éléments du récit et les jugent faux et diffamatoires. Selon l’auteur, la procédure est toujours en cours et les passages concernés ne seront pas davantage repris dans le film.
Crédits photo : Jean-Philippe Pleau (Joannie Lafrenière, Lux Éditeur)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 12/08/2024
328 pages
Lux Editeur
20,00 €
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Du 27 juin au 3 juillet 2026, les chroniques recensées par Bibliosurf font émerger une semaine dominée par les enquêtes, les tensions familiales et les récits d’emprise. Laura Alcoba arrive en tête des titres les plus commentés, suivie de Florence Jou, Moa Herngren, Piergiorgio Pulixi et Patrick Radden Keefe, dans une réception nourrie par la presse, les blogs, les podcasts et les vidéos.
03/07/2026, 16:48
France Culture consacre une semaine spéciale au Festival d’Avignon du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026, avec Les Midis de Culture, présentés par Chloë Cambreling en direct et en public, puis des fictions littéraires diffusées chaque soir de 20h à 21h. La programmation réunira artistes invités, critiques de spectacles et lectures radiophoniques autour des créations présentées à Avignon, de Carolina Bianchi à Julien Gosselin, de Rébecca Chaillon à Didier-Georges Gabily.
03/07/2026, 15:21
La chaine France 4 diffuse, ce dimanche 5 juillet à 21h, une captation de la pièce Marius, de Jean-Philippe Daguerre, basée sur l'œuvre de Marcel Pagnol en 4 actes et 6 tableaux. Inédite, elle a été réalisée au Théâtre Le Ranelagh (Paris), le 9 décembre 2025.
03/07/2026, 09:47
La plateforme france.tv accueillera, dès le 7 août prochain, la mini-série en quatre épisodes La mère et l'assassin, tirée du roman homonyme d'Alexandra Echkenazi, paru en mai 2023 aux éditions Plon. Une diffusion sur France 2 suivra, à une date pour l'instant inconnue.
01/07/2026, 10:03
L'entrée dans la période estivale ne signifie pas pour autant que France Culture déroge à ses habitudes. Dans la semaine du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet, la radio publique conserve un rythme littéraire soutenu. BD, romans, essais, poésie ou théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Et même toutes les températures, grâce à une fiction sonore tirée d'une œuvre de Jules Verne...
29/06/2026, 09:43
Le chercheur et journaliste Pierre Benetti rejoindra la Revue Esprit comme rédacteur en chef à la rentrée. Il évoque « l’honneur » de rejoindre cet « espace de liberté intellectuelle et d’indépendance depuis sa création en 1932 ».
26/06/2026, 16:02
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