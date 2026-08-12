Le phénomène littéraire québécois Rue Duplessis aura son film

En France, son nom reste encore relativement discret, au Québec, Jean-Philippe Pleau a pourtant rencontré un important succès avec son ouvrage paru en avril 2024 et écoulé depuis à plus de 65.000 exemplaires, selon L'Express.

Jean-Philippe Pleau travaille à la radio de Radio-Canada depuis 2005. Sociologue de formation, il a notamment coanimé C’est fou… avec Serge Bouchard avant de prendre, en 2021, les commandes de Réfléchir à voix haute sur ICI Première. Dans Rue Duplessis - ma petite noirceur, il revient sur son enfance dans une famille ouvrière de Drummondville et sur sa « migration intérieure » vers les milieux intellectuels et médiatiques, une trajectoire qu’il analyse à travers la notion de transfuge de classe.

Avant Rue Duplessis - ma petite noirceur, il avait publié Au temps de la pensée pressée et Le Silence des néons, toujours chez Lux.

Du livre à l’écran

Jean-Philippe Pleau affirme avoir reçu « quatre ou cinq propositions » pour acquérir les droits du livre. Il a finalement retenu celle de Maison4tiers, société dirigée par Chantale Pagé. Le projet vient d’obtenir le soutien de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC), qui l’a intégré début juillet à une sélection de 22 projets accompagnés dans leur phase de développement.

Aucun réalisateur n’a encore été annoncé, d’autres financements restent à trouver et Chantale Pagé estime qu’une sortie en salles ne pourrait intervenir avant trois ans au minimum. Une partie du tournage devrait avoir lieu à Drummondville, élément auquel l’auteur tient particulièrement.

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Rue Duplessis a déjà connu une première vie hors des librairies. En 2025, le texte a été adapté sur scène chez Duceppe, importante compagnie théâtrale montréalaise, avant une tournée au Québec. Jean-Philippe Pleau y interprétait son propre rôle.

L’adaptation avait toutefois écarté plusieurs passages du livre en raison d’une poursuite intentée en mars 2025 par 11 membres de sa famille, qui contestent certains éléments du récit et les jugent faux et diffamatoires. Selon l’auteur, la procédure est toujours en cours et les passages concernés ne seront pas davantage repris dans le film.

Crédits photo : Jean-Philippe Pleau (Joannie Lafrenière, Lux Éditeur)

Par Hocine Bouhadjera

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