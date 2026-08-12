La première page, je pense que je ne l’oublierai jamais

À la librairie La Pléiade, à Cagnes-sur-Mer, Aurélie est déjà plongée dans la rentrée littéraire. Plusieurs dizaines de romans lus, surtout francophones, et un titre qui s’est détaché : Mordre l’orage, annoncé chez Actes Sud le 19 août. La libraire le dit simplement : c’est, à ce stade, « mon préféré parmi toutes mes lectures de rentrée ».

Elle nous le présente dans cette nouvelle émission, Paroles de libraires :

Le roman s’ouvre sur une déflagration intime. Fanny Delambre menait jusque-là une existence apparemment tenue : un mari, des enfants, un travail de documentaliste dans un collège. Puis elle apprend la mort de sa mère adoptive, avec laquelle elle avait rompu depuis longtemps. Ce décès réveille ce qu’elle croyait enfoui.

Aurélie parle d’une « implosion », d’une sorte de cocotte-minute fermée depuis vingt-cinq ans et qui, soudain, explose. Remontent la violence, la fragilité, les humiliations, l’abandon, le rejet, les placements — tout un passé que Fanny avait remisé pour continuer à vivre.

À cette secousse s’ajoute un incendie dans l’immeuble voisin, où se trouve sa fille, qui échappe de peu au drame. Mais, corrige la libraire, ce n’est pas tant que toutes les misères du monde s’abattent sur Fanny : elles lui étaient déjà arrivées. Le roman raconte plutôt le moment où les digues cèdent. « Il m’a laissé la sensation d’avoir fait un tour complet de tous les tourments d’une vie », confie Aurélie, évoquant le couple, la maternité et les secrets de famille.

Cette traversée n’est pourtant pas décrite comme une simple descente. Il y a dans Mordre l’orage une remontée, lente, cabossée. « Quand on touche le fond, au bout d’un moment, il faut bien repartir vers le haut, vers la lumière », résume la libraire. C’est là que le roman déjoue, selon elle, ce que son matériau pourrait avoir de trop attendu. La famille est complexe, les proches de Fanny aussi. Son mari, ses deux enfants ne se laissent pas réduire à des silhouettes commodes. Avec son héroïne, le récit conduit vite à comprendre que rien ne sera aussi simple qu’on pouvait le penser.

Fanny elle-même résiste. « Elle est capable autant de nous agacer que de nous émouvoir » ; on voudrait la secouer, parfois la protéger. Le récit place le lecteur au plus près de ses pensées alors qu’elle peine à parler à ceux qui l’entourent. De là naît une proximité presque inconfortable. « On a envie d’intervenir, de la bousculer ou de la serrer dans nos bras par moments. » L’empathie n’est pas une adhésion aveugle. « On est acteur de ce livre », dit-elle.

Autre ligne de force : les livres eux-mêmes. Fanny est documentaliste, et la lecture occupe une place de refuge sans devenir une solution magique. « Les livres ont une grande importance dans ce roman », souligne Aurélie Barlet, parce qu’ils l’aident à tenir et à se reconstruire. Mais elle ajoute : « parfois ça ne suffit pas ». Il faut aussi se confronter aux souvenirs. Cette tension touche la libraire, pour qui l’attachement aux livres et aux mots est « très précieux ».

Malgré l’abandon, l’emprise, la violence psychologique et la transmission des blessures, Aurélie Barlet refuse de réduire le texte à sa noirceur. Elle y voit « véritablement un travail d’orfèvre ». Ce que Fanny a construit pendant vingt-cinq ans ne disparaît pas lorsque les traumatismes reviennent. Des rencontres, des phrases, des personnages secondaires la rattachent à la vie. Elle n’est, au fond, pas aussi seule qu’elle le croit.

C’est aussi ce qui nourrit le coup de cœur de la libraire : une matière accessible, mais une écriture exigeante. Elle parle d’un livre « très populaire dans le thème » et en même temps « très pointu et très beau dans l’écriture ». Pour le conseil en librairie, son jugement est sans détour : « celui-ci, tu peux y aller les yeux fermés ». Et elle ajoute : « C’est un texte formidable, aussi bien dans la forme que dans le fond. »

À La Pléiade, Mordre l’orage doit rejoindre la table des coups de cœur de la rentrée, face à l’entrée. Aurélie imagine le recommander à des lectrices comme à des lecteurs, y compris à ceux qui traversent une période difficile.

Car, malgré tout ce qui s’y brise, elle le considère comme un livre lumineux, « un baume » autant qu’un choc littéraire. La librairie doit également recevoir l’autrice à l’automne ; la date reste secrète et la programmation sera dévoilée lors de la soirée anniversaire du 29 août. Une façon de prolonger les livres qui les ont — selon les mots d’Aurélie Barlet — « fait chavirer ».

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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