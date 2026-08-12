“C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin

C’est dans cet espace hostile qu’Olivier Truc installe Base Toundra, roman annoncé pour le 4 septembre chez Métailié. Élise, libraire au Café-Librairie Le Tagarin en Bretagne, en ressort avec « une impression d'avoir vécu une grande aventure romanesque », mais aussi celle d’un polar porté par « une bonne intrigue qui nous tient jusqu'à la fin ».

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Le roman ne commence pourtant pas en 2023. Avant de rejoindre son intrigue contemporaine, Olivier Truc place sous les yeux du lecteur les traces d’un passé couvert par le secret militaire : un document daté de 1946, puis un retour au 1er septembre 1939, lorsque la guerre éclate en Europe. Base Toundra est déjà un lieu où certaines vérités semblent destinées à rester enfouies.

En février 2023, le récit rejoint Guy Puech, capitaine français, et les parachutistes venus s’entraîner dans le Grand Nord suédois. Face à eux, Maria-Pia Tedelius, capitaine suédoise, connaît ce terrain et ses exigences. Le contexte n’a rien d’anodin : la guerre en Ukraine a bouleversé les équilibres européens et la Suède s’interroge sur son entrée dans l’OTAN. La question de la neutralité traverse alors le roman d’une époque à l’autre.

Pour Élise, elle devient même l’un de ses points de tension les plus forts : « la neutralité a quelque chose de très factice, finalement ». Derrière les positions officielles demeurent des convictions et des choix personnels. « Ils ont beau se dire politiquement, on est neutre, on reste humain », résume-t-elle.

Le passé revient aussi par l’intermédiaire de Mirjá, la grand-mère de Maria-Pia. Elle conserve trois cahiers écrits par Stig Blumfors, pilote et officier suédois affecté à la base pendant la guerre. Ces carnets font remonter des noms, des faits et des silences que le présent va devoir regarder en face. Le roman prend alors la forme d’une enquête mémorielle autant que policière : il ne s’agit pas seulement de savoir ce qui s’est produit, mais de comprendre pourquoi certaines histoires ont été gardées sous silence.

À cette mémoire militaire répond celle du territoire. Les Samis ne sont pas le centre unique du récit, mais ils sont loin d’en constituer un simple arrière-plan. Torkel Nutti, chef de clan et éleveur, rappelle que les manœuvres militaires se déroulent sur des terres vécues, nécessaires aux troupeaux de rennes. Le contexte géopolitique se heurte ainsi à quelque chose de très concret : préserver un mode de vie et des équilibres fragiles. Dans la partie historique, Brihta, jeune cuisinière sami, apporte un autre regard sur la base et sur cet univers presque entièrement masculin.

Et puis il y a le froid. « Le climat ici, c'est le froid et la toundra », rappelle Élise. Les Français arrivent avec leur expérience de soldats et découvrent pourtant un milieu capable de mettre à mal leurs automatismes. Les températures approchent les moins 30 degrés ; il faut apprendre à s’habiller autrement, à protéger le matériel, à mesurer chaque erreur.

AVANT-CRITIQUE - Base Toundra : Olivier Truc fissure le mythe de la neutralité suédoise

Olivier Truc, selon la libraire, réussit surtout à transmettre physiquement cette menace : « ce froid qui gèle tout, qui gèle les gens ». Ici, l’environnement ne sert pas seulement à produire de l’atmosphère : il agit sur les personnages et participe directement à la tension.

C’est aussi ce qui permet au roman de dépasser la seule mécanique du suspense. Élise le décrit comme « un très bon polar historique », riche en « beaucoup de rebondissements » et en personnages « bien campés », vivants, incarnés. Elle le rangerait sans hésiter parmi les polars, tout en soulignant qu’il peut toucher les lecteurs attirés par les pays nordiques, la Seconde Guerre mondiale ou les récits qui transmettent de l’histoire sans devenir pesants.

Car Base Toundra travaille surtout les zones où les époques se répondent. Entre 1939 et 2023, la guerre change de visage, les alliances se déplacent, les discours politiques évoluent ; certaines questions demeurent. Que signifie rester neutre ? Que garde-t-on d’un secret lorsqu’il traverse plusieurs générations ? La formule finale de l’entretien résume bien cette ampleur : « c'est tout à la fois un roman historique, un thriller géopolitique, une enquête mémorielle, un récit militaire ». Sous la glace et le secret, l’Histoire continue de travailler.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Nicolas Gary

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