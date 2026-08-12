Dans Les solitudes de Petite Rivière, tout commence par une femme qui croyait avoir fini avec les livres. Soledad, autrice reconnue à l’île Maurice, pense avoir fait le tour de la littérature et de sa propre vie. Puis Sanjay apparaît. Jeune lecteur passionné de son œuvre, il la pousse à revenir vers ce qu’elle avait laissé en retrait : sa famille. Chaque jour, Sanjay revient écouter les pages que Soledad vient d’écrire ; sa présence l’oblige peu à peu à poursuivre cette histoire familiale.

Cette découverte est à écouter dans notre nouvelle émission :

À partir de ce tête-à-tête naît un récit emboîté, une histoire dans l’histoire, où la mémoire familiale cesse d’être un simple passé pour devenir une matière vive. Elle ramène Soledad vers Sheila, sa mère cantatrice, et vers Rodolfo, le pianiste espagnol dont celle-ci tombe amoureuse : de l’île Maurice à Séville, le récit suit ainsi une filiation autant qu’un déplacement.

Darienne, libraire à l’Atelier 9, insiste d’abord sur ce qui demeure une fois le roman refermé : l’attachement. « Beaucoup d’amour. Beaucoup d’amour pour ces personnages », dit-elle. Ils sont nombreux, mais suffisamment incarnés pour donner au lecteur la sensation étrange de les abandonner en quittant le livre. Elle parle d’un « cocon » construit autour d’eux, mais aussi d’un texte traversé par l’amour de l’écriture, par l’opéra et par la musique — des « sons presque » qui restent en tête. La chaleur du roman, pourtant, n’efface pas ce que son titre annonce : des solitudes, au pluriel.

Car ces personnages vivent entourés et, malgré tout, connaissent l’isolement. Darienne y voit surtout des solitudes féminines, nées des choix de vie, des départs, des renoncements. Samiksha, mère de Sheela et grand-mère de Soledad, reste à Petite Rivière et doit accepter de voir sa fille partir. Sandhya, sœur de Sheela, connaît elle aussi la solitude, parfois face à ses décisions, parfois face à ce qu’elle subit. Soledad, enfin, revient seule à l’île Maurice et doit reprendre place devant une histoire familiale longtemps tenue à distance. « C’est surtout des solitudes de femmes », résume la libraire, « des solitudes qui sont liées au choix de vie ».

Au centre de ce passé reconstitué se tient Sheila, cantatrice mauricienne, femme de talent et de mouvement, dont le destin se construit dans l’arrachement. Darienne la décrit comme sûre d’elle, impulsive, naïve aussi : elle veut bien faire, quitte à se lancer dans des situations « complètement ubuesques ». Ce mélange de certitude et d’innocence la rend touchante. Son désir de réussite n’est jamais présenté comme malveillant ; il relève d’un besoin de se trouver, d’aller jusqu’au bout d’un destin qu’elle semble, très tôt, tenir pour acquis.

Le motif du Foudi condense ce mouvement. L’oiseau devient, dans l’échange, un symbole de liberté, d’exception et de solitude. Sheila doit « quitter son nid », quitter l’île Maurice, mais sans rompre avec elle. La célébrité européenne n’abolit ni la sœur, ni le père, ni le retour. « Elle n’oublie pas qu’elle est une Foudi, qu’elle est un oiseau de l’île Maurice », souligne Darienne. Partir ne signifie donc pas cesser d’appartenir. Le roman semble plutôt déplacer la question : comment vivre loin de l’origine sans la transformer en absence ?

Derrière le comptoir, la libraire voit aussi un livre facile à transmettre. Elle le présente comme une saga familiale « romanesque », capable de tenir un équilibre entre construction narrative et accessibilité. Certains lecteurs y chercheront le souffle, les secrets de famille, l’humour ; d’autres seront happés par la musique, l’opéra ou la passion de l’écriture. « Il y a beaucoup de lecteurs qui peuvent s’approprier ce livre », estime-t-elle. Et même les plus rétifs au fantasque pourraient, selon elle, se prendre au jeu, précisément parce que le roman refuse de se laisser réduire à une seule catégorie.

Pour accompagner cette lecture, Darienne évoque Carmen de Mérimée, puis Ma vie d’Isadora Duncan, dont la conscience de son talent et le destin tragique lui rappellent Sheila. Elle cite enfin un livre d’Ananda Devi, annoncé chez Grasset, autour de la mythologie et de l’histoire de l’île Maurice.

Ces rapprochements disent quelque chose de sa lecture : Les solitudes de Petite Rivière n’est pas seulement, à ses yeux, une histoire de famille. C’est un roman sur ce que les récits font aux êtres, sur ce qu’ils héritent, transforment et transmettent. Sanjay, dans cette perspective, devient essentiel. S’il redonne à Soledad le désir d’écrire, c’est peut-être parce qu’il lui rend d’abord une chose plus simple, et plus grave : quelqu’un à qui raconter.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Inès Lefoulon

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