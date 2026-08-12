Herman Melville surgit des vagues et des côtes d’une baleine dans cette nouvelle statue

On pouvait lui réserver un bronze convenable : manteau boutonné, regard perdu vers l’Atlantique, air de grand homme dûment homologué par la postérité. New Bedford a préféré faire sortir Herman Melville de la mer. Vendredi 14 août à 11h, la ville du Massachusetts dévoilera devant le Seamen’s Bethel Melville and Jonah’s Journey, de Stefanie Rocknak. Le 10 août, The New Bedford Light photographiait déjà l’œuvre emballée sur son emplacement, en attendant la cérémonie.

Le choix du lieu dispense presque d’une plaque explicative. En janvier 1841, avant d’embarquer à New Bedford sur le baleinier Acushnet pour son unique campagne baleinière, Melville se rend au Seamen’s Bethel. Dix ans plus tard paraît Moby-Dick ; or, The Whale. La chapelle réelle inspire le Whaleman’s Chapel du livre, où Ishmael écoute le père Mapple prêcher sur Jonas. New Bedford n’installe donc pas l’auteur à proximité d’un décor littéraire reconstitué : elle le place devant l’un des lieux passés de la géographie à la fiction.

Trois côtes, surtout pas un buste

Un Melville âgé, reconnaissable à sa grande barbe, se tient au-dessus d’un mouvement de vagues tandis que trois côtes de baleine (blanche ?) remontent autour de lui. Rocknak a puisé son principe dans le chapitre IX de Moby-Dick, celui du sermon du père Mapple. Dans sa proposition, reprise par la Ville de New Bedford, elle décrit un écrivain qui s’élève hors de l’animal, la bouche ouverte comme s’il commençait à raconter son histoire.

Le chiffre trois n’a pas été choisi pour satisfaire quelque mystique du mobilier urbain. Rocknak a expliqué au Hartwick College, où elle enseigne la philosophie, qu’il renvoie aux trois jours de chasse qui ferment le roman. Le dispositif relie ainsi Jonas, le sermon et la poursuite finale. Le modèle présenté par l’artiste prévoit en outre une figure de 7,5 pieds — environ 2,30 mètres — sur un anneau de granit portant des vers de l’hymne cité au chapitre IX.

INSOLITE – Croyant cette héroïne réelle, ils venaient en pélerinage pleurer sur sa tombe

La commande vient de loin. Jon Mitchell, maire de New Bedford, lance l’appel aux artistes en janvier 2024 ; 41 propositions sont déposées. Quatre finalistes développent ensuite un projet complet, avant que celui de Rocknak soit retenu et dévoilé en janvier 2025. La sculptrice possède déjà quelque expérience avec les écrivains récalcitrants à la tranquillité : elle a notamment créé Poe Returning to Boston, consacré à Edgar Allan Poe et installé à Boston.

Lors du choix de l’œuvre, le budget était estimé à environ 300.000 $. La New Bedford Port Society, propriétaire du Seamen’s Bethel, devait contribuer à hauteur de 20 % du coût, dans la limite de 50.000 $ ; le reste devait notamment provenir de fonds municipaux. Le patrimoine littéraire se construit donc ici avec une métaphore biblique, du bronze et une ligne budgétaire.

New Bedford revendique son Melville

L’ambition dépasse l’hommage statuaire. Jon Mitchell ne l’a jamais vraiment dissimulé : New Bedford entend mieux revendiquer son association avec Melville, pour son identité comme pour son attractivité touristique. En janvier 2025, le maire résumait l’affaire d’une formule volontariste : la cité devait avoir suffisamment confiance en elle pour dire, « métaphoriquement », qu’elle « possède » Melville. L’auteur avait, ajoutait-il, placé New Bedford sur la carte.

Il n’arrive pas en terrain vierge. Depuis 1997, le New Bedford Whaling Museum organise son Moby-Dick Marathon, lecture annuelle du livre en 25 heures. La Melville Society Cultural Project a également installé au musée ses archives et une part importante de sa programmation. La nouvelle effigie complète un ensemble où se croisent histoire baleinière, étude littéraire, lecture publique et tourisme culturel.

L’installation coïncide avec Melville in Our Seaport, organisé du 13 au 16 août par le New Bedford Whaling Museum. L’établissement annonce quatre journées mêlant recherche, rencontres, performances, musique, cinéma et partenariats locaux. Écrivains, chercheurs, artistes et cinéastes sont attendus ; le Seamen’s Bethel ouvre également ses portes pendant le week-end, avec la nouvelle venue juste à l’extérieur.

Le droit à l’image, version posthume

Il demeure une petite contrariété biographique. Melville n’avait, semble-t-il, aucune vocation à devenir une icône. Robert K. Wallace, spécialiste de l’écrivain et membre du comité consultatif du projet, rappelait en 2025 dans The New Bedford Light : « Il détestait les photographies. Il ne voulait pas être glorifié. Il voulait être jugé sur ce qu’il écrivait. »

La postérité a choisi une autre procédure. Après la mort de Melville en 1891 et des décennies d’effacement, son œuvre connaît un regain critique à partir des années 1920. New Bedford, de son côté, a progressivement consolidé son lien avec l’auteur. Le 14 août, elle ajoutera à la chapelle, au musée, aux archives et au marathon une représentation permanente de 2,30 mètres. Pour un homme qui se méfiait de son image, le format manque peut-être légèrement de discrétion.

Crédits photo : New Bedford

Par Nicolas Gary

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