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Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée

Philosophe, autrice, ancienne psychologue et militante, Charlotte Puiseux est morte le 9 août 2026, à l’âge de 39 ans. Avec De chair et de fer, puis Plutôt vivre !, elle avait contribué à faire connaître en France les notions de validisme et de culture crip, en mêlant expérience personnelle, philosophie politique et combat collectif. Un nouvel essai, Le Handicap au prisme queer et crip, doit paraître à titre posthume le 27 août.

Le 12/08/2026 à 15:35 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

12/08/2026 à 15:35

Hocine Bouhadjera

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Ce 12 août, les éditions La Découverte ont fait part de leur « immense tristesse » et salué une autrice qui « a beaucoup fait pour que le validisme soit enfin nommé, pensé et combattu en France ». 

Son éditeur rappelle surtout la place particulière occupée dans son catalogue par De chair et de fer. Vivre et lutter dans une société validiste, publié en 2022 : « un livre qui compte beaucoup dans l’histoire récente de La Découverte. » L'essai venait justement d'être réédité en poche en janvier dernier, accompagné d'une nouvelle préface de l'autrice.

Écrire depuis le handicap

Charlotte Puiseux avait été psychologue avant de se consacrer notamment à ses recherches et à l'écriture. Docteure en philosophie, elle travaillait sur le validisme, l'handiféminisme, l'handiparentalité et le mouvement crip, tout en militant dans les milieux féministes, anticapitalistes et queer. Elle était notamment membre du collectif Les Dévalideuses et de l'association Handiparentalité.

Atteinte d'amyotrophie spinale et se déplaçant en fauteuil roulant électrique, elle avait choisi, dans De chair et de fer, de partir de sa propre existence pour démonter le récit traditionnel du handicap comme tragédie individuelle. Enfance, école, travail, logement, amour, sexualité, militantisme ou parentalité : son expérience devenait le matériau d'une analyse des structures qui déterminent quelles vies sont considérées comme autonomes, productives ou désirables. 

La thèse du livre tient dans un déplacement essentiel : le handicap n’est pas réductible à une déficience individuelle. La Découverte résume aujourd'hui cette démarche en rappelant que Charlotte Puiseux refusait aussi bien les représentations misérabilistes que les récits héroïques de « dépassement de soi ». Elle leur opposait, écrit l'éditeur, « la pensée, la colère, la lutte, mais aussi la joie et la fierté ». 

Faire connaître la pensée crip en France

Ce travail avait commencé bien avant De chair et de fer. En 2018, Charlotte Puiseux soutient une thèse de philosophie politique, Queerisation des handicaps : le militantisme crip en questions, à l'Université Paris Diderot, sous la direction d'Anne Kupiec. Elle y étudie notamment le retournement du stigmate, la performativité et la façon dont les outils des théories queer peuvent permettre de repenser la frontière entre handicap et validité. 

Le terme « crip », réappropriation du mot anglais cripple (infirme, estropié), historiquement insultant, suit en cela un parcours voisin de celui de « queer ». Il permet de retourner le stigmate et de contester les normes corporelles plutôt que de chercher uniquement à y conformer les personnes handicapées. 

En 2020, elle avait notamment autopublié un Dictionnaire Crip. Elle publiait parallèlement des articles scientifiques et de la poésie. 

« Plutôt mourir que d'être handicapé ! » 

En août 2025, Charlotte Puiseux avait publié avec la journaliste et militante Chiara Kahn Plutôt vivre ! Comprendre le validisme et valoriser une culture crip, aux éditions du Cavalier Bleu. Le titre répondait directement à une formule révélatrice du regard porté sur le handicap : « Plutôt mourir que d'être handicapé ! » 

Les deux autrices y analysent toujours la construction sociale du validisme et ses liens avec une société qui valorise la performance et la productivité. Mais elles cherchaient surtout à construire autre chose : une culture de la fierté, de l'interdépendance et de l'acceptation des vulnérabilités, plutôt qu'une injonction permanente à les surmonter. Une partie importante du livre était déjà consacrée aux rapports entre théories queer et mouvement crip. 

Cette réflexion doit connaître un nouveau prolongement dans quelques jours. Le Handicap au prisme queer et crip est annoncé aux éditions du Cavalier Bleu pour le 27 août prochain. Présenté comme le fruit de dix années de recherches, l'ouvrage doit examiner la manière dont les militantismes queer et crip peuvent s'enrichir réciproquement et remettre en question la traditionnelle opposition entre handicap et validité. 

« Une figure majeure »

La disparition de Charlotte Puiseux a rapidement suscité plusieurs hommages dans les milieux du handicap. Thomas Soret, président d'Unanimes et conseiller au Conseil économique, social et environnemental, la décrit comme une « figure majeure de la lutte antivalidiste et féministe », estimant que son travail avait contribué à faire émerger une culture crip en France. 

La Neurodiversité-France a également salué une « grande militante handiféministe », rappelant son double parcours de docteure en philosophie et de psychologue. L'association a choisi pour lui rendre hommage de reprendre quelques vers de De chair et de fer : « La lutte tue / Mais mourir en résistant / C'est tenter de survivre. » 

Son engagement avait pris des formes très concrètes. Avec Les Dévalideuses, Charlotte Puiseux militait notamment contre les violences administratives subies par les personnes handicapées et pour la désinstitutionnalisation. Elle intervenait également régulièrement dans le débat sur la fin de vie, en défendant une approche antivalidiste : avant de considérer la possibilité de mourir, soutenait-elle, encore fallait-il garantir aux personnes handicapées les conditions matérielles leur permettant de vivre dignement. 

Crédits photo : Charlotte Puiseux (La Découverte)

 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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De chair et de fer

Charlotte Puiseux

Paru le 15/01/2026

178 pages

La Découverte

10,50 €

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Plutôt vivre !

Charlotte Puiseux, Chiara Kahn

Paru le 28/08/2025

144 pages

Editions Le Cavalier Bleu

18,00 €

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Le Handicap au prisme queer et crip

Charlotte Puiseux

Paru le 27/08/2026

196 pages

Editions Le Cavalier Bleu

20,00 €

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Myron Bolitar passe des romans d’Harlan Coben à Netflix

Netflix a commencé à New York le tournage de Myron Bolitar, une série tirée des romans policiers d’Harlan Coben. Commandée en mai 2026, elle suit un ancien basketteur devenu agent sportif, interprété par Colin Woodell, et réunit également KJ Apa et Diane Guerrero. David E. Kelley et Kyle Long en sont les scénaristes et producteurs exécutifs. Aucune date de diffusion n’a été annoncée.

01/08/2026, 11:07

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Après BookTok, Lynn Painter conquiert Netflix et Sony

Netflix prépare l’adaptation de Better Than the Movies, romance young adult de Lynn Painter devenue un succès durable grâce à BookTok et publié en France chez Comet - label young adult des éditions Larousse -, dans une traduction de Charlotte Le Chapelain. Réalisé par Julia Hart, le film doit prolonger à l’écran les jeux du roman avec les codes de la comédie romantique. Les acteurs qui interprèteront Liz Buxbaum et Wes Bennett n'ont pas encore été dévoilés.

01/08/2026, 10:33

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Stephen King : Sam Raimi prépare le retour de Désolation au cinéma

Près de trente ans après sa parution, Désolation de Stephen King repart vers l’écran. Searchlight Pictures développe une adaptation du roman, produite par Sam Raimi, tandis que Zach Lipovsky et Adam B. Stein, réalisateurs de Final Destination: Bloodlines, négocient leur participation. Le livre, déjà adapté pour ABC en 2006, conduira cette fois ses voyageurs égarés jusqu’au cinéma.

01/08/2026, 09:58

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Booster Gold perd David Jenkins, mais la série n’est pas enterrée

David Jenkins a confirmé que sa version de Booster Gold, développée pour DC Studios et HBO Max, n’aboutirait pas. L’adaptation du héros créé par Dan Jurgens demeure toutefois en chantier : selon TheWrap, une nouvelle équipe créative doit reprendre le projet. Sans interprète ni calendrier annoncé, le voyageur temporel reste bloqué dans l’antichambre de la production.

01/08/2026, 09:45

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Le nouveau phénomène fantasy de Netflix arrive en France en octobre

Lauréat du prix Locus 2026 du meilleur roman de fantasy, The Everlasting d’Alix E. Harrow sera adapté par Netflix. Le livre paraîtra en France le 7 octobre 2026 au Rayon imaginaire, chez Hachette Heroes, sous le titre Les Mille Morts d’Una L’Éternelle, dans une traduction de Thibaud Eliroff, comme nous l’a confirmé l’éditeur.

30/07/2026, 17:18

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Sony : de Kadokawa à Crunchyroll, ce que le géant japonais contrôle vraiment

Remis en circulation sur LinkedIn, un article de décembre 2024 présente l’accord entre Sony et Kadokawa comme une opération désormais « bouclée ». Sony a bien investi quelque 50 milliards de yens dans le géant japonais du livre, du manga et du light novel. Mais il ne l’a jamais racheté et n’en est même plus le premier actionnaire. Avec Aniplex, Crunchyroll et une participation minoritaire dans Bandai Namco, la multinationale tisse pourtant une toile impressionnante, de la page à l’écran. Reste à ne pas confondre proximité, influence et propriété.

30/07/2026, 15:51

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Migali, Louca et les Schtroumpfs dans TFOU à la rentrée

Quelques héros et héroïnes s'invitent à la rentrée sur TFOU, l'offre jeunesse du groupe TF1, et d'autres font leur retour. Parmi les nouveautés de la rentrée 2026-2027, une adaptation de la série de bandes dessinées d’Alexandre Arlène et Fabien Öckto Lambert publiée chez Auzou Éditions, Migali...

29/07/2026, 17:05

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Pénélope Bagieu reçoit Fabcaro dans Conciliabule

Après Catherine Meurisse, Zep et Marion Montaigne, Pénélope Bagieu reçoit l'auteur de Zaï Zaï Zaï Zaï, Fabcaro, dans Conciliabule. Ce nouvel épisode de l'émission consacrée au 9e art sera diffusé le vendredi 21 août, à 22h50, sur France 4 et disponible sur la plateforme france.tv.

29/07/2026, 09:08

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Le Rouge et le Noir, d'après Stendhal, en mini-série dès le 21 août

Très attendue, la mini-série Le Rouge et le Noir, d'après le classique de Stendhal, sera disponible en intégralité dès le vendredi 21 août sur la plateforme france.tv, avant une diffusion en septembre sur France 2. Victor Belmondo y incarne Julien Sorel, tandis que Virginie Ledoyen est Louise de Rênal.

29/07/2026, 09:07

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Pour Une saison en enfer, Jean-Pierre Améris filme la vie de Rimbaud

Siècle Productions, derrière la mini-série Le Rouge et le Noir diffusée en septembre prochain sur France Télévisions, reste dans le domaine de la littérature avec Une saison en enfer. Réalisée par Jean-Pierre Améris, cette nouvelle production, pour France 2, reconstituera notamment le Charleville-Mézières des années 1870 à l'occasion d'un tournage, à la rentrée.

28/07/2026, 10:32

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Les Garçons de l'été, de Rebecca Lighieri, devient une série Canal+

Après le long-métrage Classe moyenne (2025), le réalisateur Antony Cordier revient à la série avec Les Garçons de l'été, une adaptation en 6 épisodes du livre de Rebecca Lighieri paru en 2017 chez P.O.L. Le tournage se déroulera notamment dans les Landes, à la rentrée.

27/07/2026, 10:42

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Malfaisante : l'autre maman de Josh Malerman passe à l’écran

Adapté de Incidents Around the House, roman de Josh Malerman paru en 2024 chez Del Rey, Malfaisante sortira en France le 14 octobre 2026, tandis que le film arrivera aux États-Unis le 9 octobre sous le titre Other Mommy.

26/07/2026, 10:41

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Lucky : gagner 390 millions de dollars, et ne surtout pas les réclamer

Arnaqueuse depuis l’enfance, Lucky Armstrong voudrait enfin vivre honnêtement. Un billet de loterie à 390 millions de dollars devrait lui ouvrir toutes les portes — sauf qu’elle est recherchée et que toucher le jackpot reviendrait à se livrer. Avec cette idée aussi simple que redoutable, Marissa Stapley signe un roman de cavale vif, moralement retors et plus émouvant qu’il n’en a l’air. Apple TV s’en est inspiré pour une mini-série menée tambour battant par Anya Taylor-Joy.

25/07/2026, 10:12

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Après L’Odyssée de Nolan, Ulysse revient à la télévision

Tanweer Productions prépare avec Tectonic et USATV une série indépendante euro-américaine inspirée de L’Odyssée d’Homère. Karl Gajdusek en sera le directeur de série et Roel Reiné le réalisateur. L’équipe vise un tournage dans des décors naturels en Grèce et en Arménie au début de 2027, avec un récit centré sur les conflits politiques et humains de l’âge du bronze.

23/07/2026, 11:50

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Le château de Grignan, refuge de la marquise de Sévigné

L'émission Une maison, une artiste consacre un épisode à une nouvelle bâtisse d'autrice, et non des moindres : le château de Grignan, qui fut occupé par Marie de Rabutin-Chantal (1626-1696), mieux connue comme la marquise de Sévigné. L'actrice Agnès Jaoui prête sa voix pour lire des extraits de la correspondance de la fameuse épistolière...

23/07/2026, 10:59

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France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller

Quelques mois après avoir reçu un Laurier de l’audiovisuel, Ce monde me rend fou disparaît de France Inter. La station a décidé de ne pas reconduire à la rentrée la chronique littéraire et sociale que Christophe Bourseiller tenait depuis six ans dans la matinale du week-end.

22/07/2026, 18:22

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Un jeu de combat DC, DCKO, attendu sur mobile en 2027

Drop Fake a annoncé, ce 20 juillet, la future sortie de DCKO, un jeu de combat avec les personnages de DC Comics, développé en partenariat avec Warner Bros. Interactive Entertainment. Prévu sur iOS et Android en 2027, il comprendra des affrontements par équipes de deux, des parties en ligne contre d’autres joueurs et une campagne solo. 

22/07/2026, 11:21

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La Caravane Lumni accueille les 13-16 ans et leurs conseils de lecture

Partie sur les routes en fin d'année 2025, La Caravane Lumni poursuit son voyage en s'offrant une étape auprès des lecteurs et lectrices âgés de 13 à 16 ans. Au Centre national du livre, à Paris, et au Livrodrome de Savigny-sur-Orge, ouvert dans le cadre de Partir en Livre, le dispositif a interrogé une vingtaine d'adolescents sur leurs lectures favorites.

22/07/2026, 09:38

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Passez l’été avec Stendhal, en Rouge et noir

France Télévisions présente la bande-annonce de sa nouvelle adaptation du Rouge et le Noir de Stendhal. Réalisée par Gaël Morel, écrite par Gilles Taurand et Georges-Marc Benamou et produite par Siècle Productions, la mini-série de quatre épisodes de 52 minutes confie le rôle de Julien Sorel à Victor Belmondo, 70 ans après l’adaptation de Claude Autant-Lara avec Gérard Philipe.

20/07/2026, 13:42

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Le jeu Game of Thrones : War for Westeros reporté à 2027

PlaySide Studios a repoussé à début de 2027 la sortie sur PC de Game of Thrones : War for Westeros. Le jeu reprend les grandes maisons, les personnages et les conflits de Westeros dans un format de stratégie en temps réel.

20/07/2026, 11:51

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Paramount-Warner : les scénaristes brandissent le précédent Simon & Schuster

Le mariage devait faire naître un géant capable de rivaliser avec Netflix. La Writers Guild of America y voit surtout un acheteur de textes en moins. Le 14 juillet, le syndicat a demandé à la justice fédérale de bloquer la prise de contrôle de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, valorisée à 110 milliards $ en valeur d’entreprise. Son argument emprunte un détour familier au livre : le rachat avorté de Simon & Schuster par Penguin Random House.

18/07/2026, 14:34

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Netflix lance à Paris un festival gratuit autour des livres adaptés à l’écran

Netflix adapte cette saga, Netflix ressuscite tel personnage ou modernise tel autre : à l’instar de la concurrence, la plateforme de streaming puise dans les livres de quoi rassasier ses abonnés. Et si les livres fournissent une précieuse matière première, de Bridgerton à Lupin, l’opérateur se lance dans un événement littéraire, mi-octobre, avec le Centre national du livre. Et à Paris. 

17/07/2026, 16:22

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Netflix adapte Le Secret des secrets de Dan Brown en série

Netflix développe depuis mai 2025 une série tirée du Secret des secrets, le dernier roman de Dan Brown consacré à Robert Langdon, traduit en français par Dominique Defert et Carole Delporte et paru aux éditions JC Lattès. En juillet 2026, Morgan Spector négocie le rôle du symbologue tandis que Rebecca Hall est en discussion pour interpréter la scientifique Katherine Solomon, dans cette adaptation créée par l’écrivain avec le scénariste Carlton Cuse.

15/07/2026, 12:43

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France TV suit Sylvain Tesson au Fort du petit Bé, à Saint-Malo

Le vendredi 7 août, à 23h55, France 4 donne rendez-vous à Sylvain Tesson au Fort du petit Bé, à Saint-Malo, à l'occasion d'un épisode du Grand BaZH.art, magazine breton des arts et de la culture. L'écrivain-voyageur y rencontrera notamment Alain Étienne Marcel, le gardien des lieux.

13/07/2026, 13:42

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Immeubles clos, disparitions et fractures sociales cette semaine

Du 3 au 9 juillet 2026, la revue du web littéraire observe une semaine dominée par les récits d’enquête, les disparitions, les fractures sociales et les mémoires douloureuses. Entre Christine Lapostolle, Chris Pavone, Gabriel Tallent, Pauline Clavière et Didier Decoin, les discussions critiques dessinent une rentrée de l’ombre, portée par les blogs, les podcasts et quelques vidéos.

11/07/2026, 17:10

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Monument préféré des Français : la demeure de Madame de Sévigné en lice

Les 43es Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, se rapprochent et la nouvelle émission du Monument préféré des Français aussi. La phase de présélection a permis de constituer une liste de 14 monuments, désormais en lice pour le fameux titre. Parmi les lieux retenus, le Château de Grignan, dans la Drôme, dans lequel séjourna notamment la marquise de Sévigné...

09/07/2026, 15:51

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