Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée

Ce 12 août, les éditions La Découverte ont fait part de leur « immense tristesse » et salué une autrice qui « a beaucoup fait pour que le validisme soit enfin nommé, pensé et combattu en France ».

Son éditeur rappelle surtout la place particulière occupée dans son catalogue par De chair et de fer. Vivre et lutter dans une société validiste, publié en 2022 : « un livre qui compte beaucoup dans l’histoire récente de La Découverte. » L'essai venait justement d'être réédité en poche en janvier dernier, accompagné d'une nouvelle préface de l'autrice.

Écrire depuis le handicap

Charlotte Puiseux avait été psychologue avant de se consacrer notamment à ses recherches et à l'écriture. Docteure en philosophie, elle travaillait sur le validisme, l'handiféminisme, l'handiparentalité et le mouvement crip, tout en militant dans les milieux féministes, anticapitalistes et queer. Elle était notamment membre du collectif Les Dévalideuses et de l'association Handiparentalité.

Atteinte d'amyotrophie spinale et se déplaçant en fauteuil roulant électrique, elle avait choisi, dans De chair et de fer, de partir de sa propre existence pour démonter le récit traditionnel du handicap comme tragédie individuelle. Enfance, école, travail, logement, amour, sexualité, militantisme ou parentalité : son expérience devenait le matériau d'une analyse des structures qui déterminent quelles vies sont considérées comme autonomes, productives ou désirables.

La thèse du livre tient dans un déplacement essentiel : le handicap n’est pas réductible à une déficience individuelle. La Découverte résume aujourd'hui cette démarche en rappelant que Charlotte Puiseux refusait aussi bien les représentations misérabilistes que les récits héroïques de « dépassement de soi ». Elle leur opposait, écrit l'éditeur, « la pensée, la colère, la lutte, mais aussi la joie et la fierté ».

Faire connaître la pensée crip en France

Ce travail avait commencé bien avant De chair et de fer. En 2018, Charlotte Puiseux soutient une thèse de philosophie politique, Queerisation des handicaps : le militantisme crip en questions, à l'Université Paris Diderot, sous la direction d'Anne Kupiec. Elle y étudie notamment le retournement du stigmate, la performativité et la façon dont les outils des théories queer peuvent permettre de repenser la frontière entre handicap et validité.

Le terme « crip », réappropriation du mot anglais cripple (infirme, estropié), historiquement insultant, suit en cela un parcours voisin de celui de « queer ». Il permet de retourner le stigmate et de contester les normes corporelles plutôt que de chercher uniquement à y conformer les personnes handicapées.

En 2020, elle avait notamment autopublié un Dictionnaire Crip. Elle publiait parallèlement des articles scientifiques et de la poésie.

« Plutôt mourir que d'être handicapé ! »

En août 2025, Charlotte Puiseux avait publié avec la journaliste et militante Chiara Kahn Plutôt vivre ! Comprendre le validisme et valoriser une culture crip, aux éditions du Cavalier Bleu. Le titre répondait directement à une formule révélatrice du regard porté sur le handicap : « Plutôt mourir que d'être handicapé ! »

Les deux autrices y analysent toujours la construction sociale du validisme et ses liens avec une société qui valorise la performance et la productivité. Mais elles cherchaient surtout à construire autre chose : une culture de la fierté, de l'interdépendance et de l'acceptation des vulnérabilités, plutôt qu'une injonction permanente à les surmonter. Une partie importante du livre était déjà consacrée aux rapports entre théories queer et mouvement crip.

Cette réflexion doit connaître un nouveau prolongement dans quelques jours. Le Handicap au prisme queer et crip est annoncé aux éditions du Cavalier Bleu pour le 27 août prochain. Présenté comme le fruit de dix années de recherches, l'ouvrage doit examiner la manière dont les militantismes queer et crip peuvent s'enrichir réciproquement et remettre en question la traditionnelle opposition entre handicap et validité.

« Une figure majeure »

La disparition de Charlotte Puiseux a rapidement suscité plusieurs hommages dans les milieux du handicap. Thomas Soret, président d'Unanimes et conseiller au Conseil économique, social et environnemental, la décrit comme une « figure majeure de la lutte antivalidiste et féministe », estimant que son travail avait contribué à faire émerger une culture crip en France.

La Neurodiversité-France a également salué une « grande militante handiféministe », rappelant son double parcours de docteure en philosophie et de psychologue. L'association a choisi pour lui rendre hommage de reprendre quelques vers de De chair et de fer : « La lutte tue / Mais mourir en résistant / C'est tenter de survivre. »

Son engagement avait pris des formes très concrètes. Avec Les Dévalideuses, Charlotte Puiseux militait notamment contre les violences administratives subies par les personnes handicapées et pour la désinstitutionnalisation. Elle intervenait également régulièrement dans le débat sur la fin de vie, en défendant une approche antivalidiste : avant de considérer la possibilité de mourir, soutenait-elle, encore fallait-il garantir aux personnes handicapées les conditions matérielles leur permettant de vivre dignement.

Crédits photo : Charlotte Puiseux (La Découverte)

Par Hocine Bouhadjera

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